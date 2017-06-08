6 خطوات فعالة لتنظيف مطبخك في رمضان

افرغ ما بالحوض بالكامل من أدوات طهي كبيرة وصغيرة وضعها جانبًا بترتيب منظم بحيث تجمع كافة الأكواب المتسخة معًا في صينية واحدة، وأدوات المائدة من ملاعق وشوك وقطاعات في بقعة واحدة، وكذلك الأواعي باختلاف أحجامها.. فهذا الترتيب سيجعلك تشعر أن المطبخ بات شبه خاليًا من الفوضى وأنك قد انتهيت من عملية تنظيفه من الأساس رغم أنك في حقيقة الأمر لم تتخط المرحلة الأولى!

قبل البدء في غسل أية صحون، ابدأ بغسل الحوض جيدًا وذلك بعد أن تضع القليل من المنظف على أطرافه المختلفة، سيجعله ذلك عطرًا برائحة طيبة وسيحفزك على غسل ما لديك من أدوات متسخة بشكل سريع دون أن تشعر بالضيق.

بعد أن تقوم بغسل ما بالحوض من أغراض متسخة بعد الإفطار، قم بترتيبها مؤقتًا في حامل معدني صغير عادة ما يوضع بجانب الحوض ليتم تصفية المياه منهم فيه.