6 خطوات فعالة لتنظيف مطبخك في رمضان

لأن المطبخ من أكثر بقاع المنزل عُرضة للاتساخ خلال شهر رمضان نتيجة استخدامه بشكل مكثف في إعداد العديد من الوجبات والأصناف بمختلف أشكالها وأنواعها خصوصًا في أوقات العزومات التي تجعله عنوانًا للفوضى ومكتظًا بالصحون بشكل غير معتاد، سنتطرق اليوم لتقديم 6 خطوات فعالة تساعدك على بقاءه نظيفًا بشكل يومي إن اتبعتها ستحافظ على مطبخك صحيًا لا تشوبه شائبة!
افرغ ما بالحوض بالكامل من أدوات طهي كبيرة وصغيرة وضعها جانبًا بترتيب منظم بحيث تجمع كافة الأكواب المتسخة معًا في صينية واحدة، وأدوات المائدة من ملاعق وشوك وقطاعات في بقعة واحدة، وكذلك الأواعي باختلاف أحجامها.. فهذا الترتيب سيجعلك تشعر أن المطبخ بات شبه خاليًا من الفوضى وأنك قد انتهيت من عملية تنظيفه من الأساس رغم أنك في حقيقة الأمر لم تتخط المرحلة الأولى!
قبل البدء في غسل أية صحون، ابدأ بغسل الحوض جيدًا وذلك بعد أن تضع القليل من المنظف على أطرافه المختلفة، سيجعله ذلك عطرًا برائحة طيبة وسيحفزك على غسل ما لديك من أدوات متسخة بشكل سريع دون أن تشعر بالضيق.
بعد أن تقوم بغسل ما بالحوض من أغراض متسخة بعد الإفطار، قم بترتيبها مؤقتًا في حامل معدني صغير عادة ما يوضع بجانب الحوض ليتم تصفية المياه منهم فيه.
من المعروف أنه بعد أن تنتهي من غسل كافة الصحون والأواعي والمقالي والأكواب وغيرها من الأغراض تكون المنطقة المحاطة بالحوض غارقة في المياه المتساقطة هنا وهناك، لذا ستكون الخطوة الثانية أمامك هي تجفيف تلك المنطقة ومسح كافة الأسطح الممتدة على طرفي الحوض.
بعد أن تجف الأكواب والمغارف وغيرها من أدوات الطهي الرفيعة من المياه تمامًا يمكنك البدء في إعادة كل شئ منها إلى موضعه الصحيح بمعنى أن تقوم بـتنسيقها ووضعها من جديد على الأرفف العلوية من الحوض بشكل جمالي منمق كالواضح أمامنا في الصورة، في الوقت الذي ستقوم فيه بنفس المهمة مع المقالي والأواعي الكبيرة وذلك من خلال ترتيبها في الأدراج المخصصة لها من خزانات المطبخ.
ولأننا غالبًا ما نكون في عجلة من أمرنا أثناء تحضير الطعام في الدقائق القليلة التي تسبق آذان المغرب مباشرة، يتسبب ذلك بكل تأكيد في إشاعة الفوضى بأرجاء المطبخ المختلفة، فتجد التوابل مثلًا خارج مكانها الطبيعي، وبقية الخضروات التي لم يتم الاستعانة بها في الطعام متناثرة هنا وهناك على الأسطح المختلفة للمطبخ، وكذلك المشروبات خارج الثلاجة وغيرهم، لذا سيكون عليك في الخطوة رقم 3 أن تقوم بترتيب كافة تلك الأغراض، فتعيد المشروبات للثلاجة والخضروات لخزائنها، والتوابل للمعلبات التخزينية الخاصة بها؛ ليصبح مطبخك مرتبًا لا تشوبه شائبة.
كشكل من أشكال الاستعداد للعيد الذي عادة ما تسبقه حملة نظافة شاملة بأرجاء المنزل المختلفة، يمكنك تنظيف خزانات المطبخ الخشبية من الخارج بطريقة فعالة وسحرية لن تستقطع من وقتك سوى 10 دقائق فقط.
ضع القليل من الخل على زيت الزيتون واخلطهم جيدًا ثم اجلب منشفة صغيرة جافة وبلل إحدى أطرافها بالخليط. افرك الخزانات من الخارج جيدًا حتى تزيل عنها أي فتات طعام تناثر أثناء الطهي وكذلك أي أبخرة محملة بالدهون لتصير في نهاية المطاف براقة ولامعة تأثر زائريك.
ولأن الموقد من أكثر أجهزة المطبخ الكهربية تأثرًا بشكل سلبي بعمليات الطهي اليومية حيث يكون عرضة للاتساخ دائمًا، يجب عليك تنظيفه يوميًا بشكل عام من مرة لمرتين ويفضل أن يكون ذلك مباشرة بعد الانتهاء من الطهي حتى تتجنب التصاق بقايا الطعام به.
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نصل معكم لآخر خطوة من خطوات تنظيف المطبخ في رمضان والتي نختتمها بمسح الأرضية جيدًا بإحدى المنظفات المخصصة لإزالة الدهون.. فلأول وهلة ستشعر أن المطبخ ازداد اتساعًا وبراحًا.
قبل أن تغادر المطبخ لتتجه لتنظيف أي بقعة أخرى بمنزلك، عليك أن تقوم بأمر واحد أخير ألا وهو فتح مجال للتهوية حتى يتجدد الهواء فيه وتتخلص من أي روائح غير مرغوب فيها بشكل سريع.