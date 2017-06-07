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تخلص من الأتربة والغبار في منزلك بـ 22 حيلة بسيطة

Marwa Hasan Marwa Hasan
Beluga Plastic Chair, 吉野 利幸 吉野 利幸
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وفقاً للقواعد العامة لبناء المدن، يجب أن تكون المدينة محاطة بسياج من الأشجار والتي تتلقى الأتربة وتنقي الهواء قبل دخوله إلى المدينة ولكن هذه القواعد لا تطبق في مصر للأسف. والنتيجة ما نعاني منه جميعنا في منازلنا من الأتربة التي تتراكم على الأسطح والأثاث بفعل العواصف الترابية والرياح. فتنظيف منازلنا من الأتربة يتطلب الكثير من المجهود والعمل الذي لا ينقطع ولكن ببعض الحيل والأفكار البسيطة يمكننا السيطرة على الأتربة والتخلص منها أول بأول.

1.​إبدأ بتنظيف الأتربة من الأعلى، فقم بتنظيف وحدات الإضاءة ومراوح السقف أولاً باستخدام منظف الأتربة أو قطعة قماش مبللة (غطاء وسادة قديم لتنظيف المروحة)

Juanapur Farmhouse, monica khanna designs monica khanna designs غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
monica khanna designs

Juanapur Farmhouse

monica khanna designs
monica khanna designs
monica khanna designs

2.إنتقل إلى الحوائط، الأبواب والشبابيك مع الحرص على تنظيف الأركان والزينات ذات البارز والغاطس

Caserta Wenge Internal Door homify شبابيك و أبوابأبواب
homify

Caserta Wenge Internal Door

homify
homify
homify

يمكنك الإطلاع على نماذج من الأبواب والشبابيك من خلال هذا الرابط

3.​قم بوضع فوطة من ميكروفيبر على مكنسة وربطها بأستيك لمسح الجوانب والأركان والأماكن التي يصعب الوصول إليها

Butterbump armchair Loaf غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء قطن Blue
Loaf

Butterbump armchair

Loaf
Loaf
Loaf

4.يجب الحرص على ​استخدام أدوات التنظيف الصحيحة، فمن أهم الأجهزة هي المكنسة الكهربائية كنس الأرضيات على الأقل مرة في الأسبوع

homify
homify

homify
homify
homify

5.يمكنك كنس أثاث منزلك باستخدام المكنسة الكهربية بالرأس الخاصة بالأثاث والأماكن الضيقة قبل كنس الأرضيات لإزالة أية أتربة قد تكون مخفية

Pavilion sofa bed Loaf غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء Grey sofa bed,sofa,grey
Loaf

Pavilion sofa bed

Loaf
Loaf
Loaf

6.يمكنك تنظيف المكتبات باستخدام المكنسة الكهربائية برأس رفيعة تناسب سحب الأتربة من فوق الكتب وجانبها.

homify
homify

homify
homify
homify

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7.يجب ​تغير الملايات وأغطية الوسائد اسبوعياً لتجنب تكون الأتربة وعث الغبار

Beatnik bed homify غرفة نومأسرة نوم معدن Grey
homify

Beatnik bed

homify
homify
homify

8.قم بتنظيف الأشياء الدقيقة مثل الأجهزة الكهربائية في المطبخ ولوحة مفاتيح أجهزة الكمبيوتر بقطن الأذن والكحول

Mi cocina GRANGE, Grange México Grange México مطبخ ذو قطع مدمجة خشب نقي Blue
Grange México

Grange México
Grange México
Grange México

9.​قم بغسل الستائر بشكل دوري حيث أنها تعمل كفلاتر للنوافذ فتمتلئ بالأتربة والغبار بشكل سريع

Collection, Osborne & Little Osborne & Little
Osborne &amp; Little

Collection

Osborne & Little
Osborne &amp; Little
Osborne & Little

10.يمكنك مسح الشيش الداخلي باستخدام جورب قديم مربوط بأستيك على مساكة الطعام والمتوافرة في كل المطابخ

homify غرفة نومديكورات واكسسوارات
homify

homify
homify
homify

11.قم بتنظيف فلاتر التكيفات بشكل دوري للتخلص من أثر الأتربة

homify
homify

homify
homify
homify

12.يفضل إزالة أية فوضى قد تكون متسببة في تكون الأتربة داخل بيتك فمن الأفضل تخزينها في أماكن مخصصة لها بعيداً عن التعرض للأتربة

Solid Walnut Shoe Cabinet from our Mayan Range Big Blu Furniture سلالم وأروقة مخزن خشب نقي Brown
Big Blu Furniture

Solid Walnut Shoe Cabinet from our Mayan Range

Big Blu Furniture
Big Blu Furniture
Big Blu Furniture

13.قم بتنظيف فلاتر المكنسة الكهربائية باستمرار

homify المنزلأدوات منزلية كبيرة
homify

homify
homify
homify

14.لمسح أوراق النباتات والتخلص من الأتربة، قم باستخدام فرشاة أسنان ناعمة وقطعة قماش مبللة ثم قم بدعكها بالمايونيز للحصول على لمعة أنيقة ونظافة لا مثيل لها

homify
homify

homify
homify
homify

15.يجب نفض السجاد على الأقل مرة في الشهر للتخلص من الأتربة العالقة

Alfombras Persas, CarpetVista Spain CarpetVista Spain المنزلديكورات واكسسوارات
CarpetVista Spain

CarpetVista Spain
CarpetVista Spain
CarpetVista Spain

16.للتخلص من الأتربة العالقة باللمبات يمكنك استخدام فوطة مبللة بالكحول

Lighting Ruth Noble Interiors مطبخإضاءة
Ruth Noble Interiors

Lighting

Ruth Noble Interiors
Ruth Noble Interiors
Ruth Noble Interiors

17.شغل مروحة مكيف الهواء قبل تنظيف الغرفة واتركها أثناء التنظيف حتى تتخلص من بواقي الأتربة العالقة في الجو

AS Apartment , Atelier Design N Domain Atelier Design N Domain غرفة الميديا
Atelier Design N Domain

Atelier Design N Domain
Atelier Design N Domain
Atelier Design N Domain

18.عند تنظيف الأسطح البلاستيكية قم ببل قطعة القماش بمنعم الأقمشة لمنع الإحتكاك الاستاتيكي

Beluga Plastic Chair, 吉野 利幸 吉野 利幸
吉野 利幸

Beluga Plastic Chair

吉野 利幸
吉野 利幸
吉野 利幸

19.قم باستخدام منظف الوبر لتنظيف الغبار على الأبجورات والأسطح المصنوعة من القماش

SPIRALO with geometric lampshade homify سلالم وأروقة إضاءة
homify

SPIRALO with geometric lampshade

homify
homify
homify

20.لا تنسى مسح وكنس الوزرات، مقابس الكهرباء ومقابض الأبواب والأثاث،فهي كلها معرضة للأتربة ومهملة في الكثير من الأحيان

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

21.إمسح أسطح شاشة الكمبيوتر والتلفاز باستخدام فوطة ناعمة مبللة بالماء ولا تستخدم المنظفات أو المواد القابلة للاشتعال

Apartamento no Ipiranga, Cores Lovers Cores Lovers غرفة المعيشة
Cores Lovers

Cores Lovers
Cores Lovers
Cores Lovers

22.أفضل الطرق لمسح المرايا والأسطح الزجاجية هي باستخدام ورق الجرائد

EMERALD IQ Furniture غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات زجاج Metallic/Silver mirror
IQ Furniture

EMERALD

IQ Furniture
IQ Furniture
IQ Furniture

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