تخلص من الأتربة والغبار في منزلك بـ 22 حيلة بسيطة

وفقاً للقواعد العامة لبناء المدن، يجب أن تكون المدينة محاطة بسياج من الأشجار والتي تتلقى الأتربة وتنقي الهواء قبل دخوله إلى المدينة ولكن هذه القواعد لا تطبق في مصر للأسف. والنتيجة ما نعاني منه جميعنا في منازلنا من الأتربة التي تتراكم على الأسطح والأثاث بفعل العواصف الترابية والرياح. فتنظيف منازلنا من الأتربة يتطلب الكثير من المجهود والعمل الذي لا ينقطع ولكن ببعض الحيل والأفكار البسيطة يمكننا السيطرة على الأتربة والتخلص منها أول بأول.