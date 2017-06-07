8 نصائح تبقي مطبخك نظيفًُا في رمضان

عندما نبدأ بالحديث عن النظافة دعونا نبدأ من المطبخ، فإذا كان مطبخك نظيفًا بات منزلك بأكمله نظيفًا..

عليك بترتيب مطبخك وتنظيفه بإستمرار، وفي رمضان نقضي أوقات كبيرة في المطبخ في تحضر الطعام وتجهيز المائدة، وأثناء إعداد الطعام تتبعثر الأدوات وتقع بعض بقايا الطعام في مختلف الاتجاهات، لذلك فإنك تحتاج إلى التنظيف الدائم والمستمر لأن تراكم البقع قد يحتاج بعد ذلك مجهود أكبر ومحاولات عديدة لإزالته.