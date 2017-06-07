الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

8 نصائح تبقي مطبخك نظيفًُا في رمضان

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Hightech in alten Gemäuern, Planungsgruppe Korb GmbH Architekten & Ingenieure Planungsgruppe Korb GmbH Architekten & Ingenieure مطبخ Black
Loading admin actions …

مع دخول شهر رمضان الكريم نقضي وقتًا طويلًا في المطبخ في تحضر ما لذ وطاب من طعام، وفي هذه الأثناء تتسخ الصحون والأرضيات وتحتاج إلى تنظيف مستمر، وربما تظهر بعض البقع الصعبة التي تحتاج إلى خلطات مميزة لإذابة الدهون، ونحن نقدم لك في هذا المقال 8 نصائح تبقي مطبخك نظيفًُا في رمضان، وإذا اتبعتها جيدًا تحصل على مطبخ نظيف دومًا ولن تشعر فيه بالفوضى وعدم الترتيب.

1. تنظيف المطبخ أول بأول

Designer's Den, Savio and Rupa Interior Concepts Savio and Rupa Interior Concepts مطبخألواح المطبخ
Savio and Rupa Interior Concepts

Savio and Rupa Interior Concepts
Savio and Rupa Interior Concepts
Savio and Rupa Interior Concepts

عندما نبدأ بالحديث عن النظافة دعونا نبدأ من المطبخ، فإذا كان مطبخك نظيفًا بات منزلك بأكمله نظيفًا..

عليك بترتيب مطبخك وتنظيفه بإستمرار، وفي رمضان نقضي أوقات كبيرة في المطبخ في تحضر الطعام وتجهيز المائدة، وأثناء إعداد الطعام تتبعثر الأدوات وتقع بعض بقايا الطعام في مختلف الاتجاهات، لذلك فإنك تحتاج إلى التنظيف الدائم والمستمر لأن تراكم البقع قد يحتاج بعد ذلك مجهود أكبر ومحاولات عديدة لإزالته.

2. لا تترك صحون أبدًا

Classic, yet Contemporary Rencraft مطبخ kitchen,kitchen sink,handmade kitchen,bespoke kitchen,designer kitchen,painted kitchen,quartz worktop,kitchen tap
Rencraft

Classic, yet Contemporary

Rencraft
Rencraft
Rencraft

بعد تناولك للافطار سارع في التخلص من الصحون المتسخة حتى لا تتراكم وتلوث المطبخ ويبدو رديئًا.. غسيلها أول بأول يجعل مطبخك نظيفًا ولا يرهقك في غسيل كمية كبيرة مرة واحدة.

3. الموقد

Hightech in alten Gemäuern, Planungsgruppe Korb GmbH Architekten & Ingenieure Planungsgruppe Korb GmbH Architekten & Ingenieure مطبخ Black
Planungsgruppe Korb GmbH Architekten &amp; Ingenieure

Planungsgruppe Korb GmbH Architekten & Ingenieure
Planungsgruppe Korb GmbH Architekten &amp; Ingenieure
Planungsgruppe Korb GmbH Architekten & Ingenieure

ننتقل إلى المطبخ، ونبدأ بالعدو اللدود، وهو الموقد، الذي كثيرًا ما يتعرض لبقع طعام، وتناثر رواسب الغليان والفوران، ويمكنك التصالح معه وإعادته كالجديد من خلال صنع عجينة منزلية، مكونة من بودرة الباكينج بودر، وبيروكسيد الهيدروجين، وتركها لبضع دقائق حول عيون الموقد، ثم إزالتها وغسل الموقد بقطعة قماش مبللة.

4. أثاث المطبخ

Turnkey Interior Project - Silver Lakes, Pretoria, Riverwalk Furniture Riverwalk Furniture مطبخرفوف وأدراج
Riverwalk Furniture

Riverwalk Furniture
Riverwalk Furniture
Riverwalk Furniture

يمكنك خلط كوبين من الخل الأبيض مع كوب من الماء، وقطعة قماش مبللة ونظيفة بهذا الخليط ومسح المطبخ من الداخل والخارج، وبعدها تجفيف المطبخ بمنشفة جافة حتى لا يمتص الخشب الرطب التراب مرة أخرى، استخدم هذا الخليط بشكل يومي لتحصلي على مطبخ لامع ونظيف.

6. استغلال الصناديق القديمة

Apartamento A+D, Estúdio 102 Estúdio 102 مطبخ
Estúdio 102

Estúdio 102
Estúdio 102
Estúdio 102

إذا كان لديك صناديق خشبية قديمة فيمكننا وضع الصناديق الخشبية في أعلى الرفوف لتعمل كالخزانات المغلقة وهذا لقلة الميزانية في بعض الاحيان وعدم قدرة المطبخ بشكل عام على استيعاب خزانات.

5. الألوميتال سهل التنظيف

Modular Kitchen, K7 Lifestyle K7 Lifestyle الغرف
K7 Lifestyle

K7 Lifestyle
K7 Lifestyle
K7 Lifestyle

يسهل كثيرًا تنظيف المطابخ الألوميتال، حيث يجب أن تقوم بتلميعه يوميًا بمنشفة جافة لإزالة الدهون والأتربة العالقة، واستخدم بيكربونات صوديوم ونصف كوب عصير ليمون لخطة ناحجة في القضاء على الدهون.

اخلط البيكربونات مع عصير الليمون حتى تحصل على عجينة، وزعيها على سطح المطبخ، وافرك بلطف أماكن تواجد الدهون ثم امسح المطبخ بقطعة قماش مبللة وبعدها بمنشفة جافة.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7. التخزين

Surrey kitchen Lewis Alderson مطبخرفوف وأدراج
Lewis Alderson

Surrey kitchen

Lewis Alderson
Lewis Alderson
Lewis Alderson

تحتاج إلى العديد من وحدات التخزين لحمل أغراضك بأكملها، لحمل الأغراض والمأكولات والمعلبات، في حين أن قلة وحدات التخزين تؤدي إلى فوضى شديدة في المنزل وبعثرة في كل مكان، ويمكنك ترتيب الخزانة وتقسيمها إلى العديد من الأرفف والجدران واستغلال الأبواب أيضًا لحفظ الطعام.

8. الأرضية

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

لا تهتم بالحوائط و الخزانات على حساب الارضيات، فيجب تنظيف أرضية المطبخ أول بأول، خاصة إنه من الممكن أن تتسبب في اتساخ بقية المنزل عن طريق بقايا الطعام والأشياء التي تكون عالقة في قدمنا، لذلك فإن تنظيف أرضية المطبخ بداية لنظافة بقية المنزل.

وإليك أيضًا 13 تصميم مميز لمطابخ حديثة مع بار رائع

منزل بتصميم عربي أصيل
هل أعجبتك هذه النصائح؟ جربها الاّن في مطبخك

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً