مع دخول شهر رمضان الكريم نقضي وقتًا طويلًا في المطبخ في تحضر ما لذ وطاب من طعام، وفي هذه الأثناء تتسخ الصحون والأرضيات وتحتاج إلى تنظيف مستمر، وربما تظهر بعض البقع الصعبة التي تحتاج إلى خلطات مميزة لإذابة الدهون، ونحن نقدم لك في هذا المقال 8 نصائح تبقي مطبخك نظيفًُا في رمضان، وإذا اتبعتها جيدًا تحصل على مطبخ نظيف دومًا ولن تشعر فيه بالفوضى وعدم الترتيب.
عندما نبدأ بالحديث عن النظافة دعونا نبدأ من المطبخ، فإذا كان مطبخك نظيفًا بات منزلك بأكمله نظيفًا..
عليك بترتيب مطبخك وتنظيفه بإستمرار، وفي رمضان نقضي أوقات كبيرة في المطبخ في تحضر الطعام وتجهيز المائدة، وأثناء إعداد الطعام تتبعثر الأدوات وتقع بعض بقايا الطعام في مختلف الاتجاهات، لذلك فإنك تحتاج إلى التنظيف الدائم والمستمر لأن تراكم البقع قد يحتاج بعد ذلك مجهود أكبر ومحاولات عديدة لإزالته.
بعد تناولك للافطار سارع في التخلص من الصحون المتسخة حتى لا تتراكم وتلوث المطبخ ويبدو رديئًا.. غسيلها أول بأول يجعل مطبخك نظيفًا ولا يرهقك في غسيل كمية كبيرة مرة واحدة.
ننتقل إلى المطبخ، ونبدأ بالعدو اللدود، وهو الموقد، الذي كثيرًا ما يتعرض لبقع طعام، وتناثر رواسب الغليان والفوران، ويمكنك التصالح معه وإعادته كالجديد من خلال صنع عجينة منزلية، مكونة من بودرة الباكينج بودر، وبيروكسيد الهيدروجين، وتركها لبضع دقائق حول عيون الموقد، ثم إزالتها وغسل الموقد بقطعة قماش مبللة.
يمكنك خلط كوبين من الخل الأبيض مع كوب من الماء، وقطعة قماش مبللة ونظيفة بهذا الخليط ومسح المطبخ من الداخل والخارج، وبعدها تجفيف المطبخ بمنشفة جافة حتى لا يمتص الخشب الرطب التراب مرة أخرى، استخدم هذا الخليط بشكل يومي لتحصلي على مطبخ لامع ونظيف.
إذا كان لديك صناديق خشبية قديمة فيمكننا وضع الصناديق الخشبية في أعلى الرفوف لتعمل كالخزانات المغلقة وهذا لقلة الميزانية في بعض الاحيان وعدم قدرة المطبخ بشكل عام على استيعاب خزانات.
يسهل كثيرًا تنظيف المطابخ الألوميتال، حيث يجب أن تقوم بتلميعه يوميًا بمنشفة جافة لإزالة الدهون والأتربة العالقة، واستخدم بيكربونات صوديوم ونصف كوب عصير ليمون لخطة ناحجة في القضاء على الدهون.
اخلط البيكربونات مع عصير الليمون حتى تحصل على عجينة، وزعيها على سطح المطبخ، وافرك بلطف أماكن تواجد الدهون ثم امسح المطبخ بقطعة قماش مبللة وبعدها بمنشفة جافة.
تحتاج إلى العديد من وحدات التخزين لحمل أغراضك بأكملها، لحمل الأغراض والمأكولات والمعلبات، في حين أن قلة وحدات التخزين تؤدي إلى فوضى شديدة في المنزل وبعثرة في كل مكان، ويمكنك ترتيب الخزانة وتقسيمها إلى العديد من الأرفف والجدران واستغلال الأبواب أيضًا لحفظ الطعام.
لا تهتم بالحوائط و الخزانات على حساب الارضيات، فيجب تنظيف أرضية المطبخ أول بأول، خاصة إنه من الممكن أن تتسبب في اتساخ بقية المنزل عن طريق بقايا الطعام والأشياء التي تكون عالقة في قدمنا، لذلك فإن تنظيف أرضية المطبخ بداية لنظافة بقية المنزل.
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