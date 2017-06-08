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12 حيلة مدهشة لوضع التلفاز في الغرف الصغيرة

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Apartamento N | H, Only Design de Interiores Only Design de Interiores غرفة الميديا
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إن كنت لا تمتلك سوى غرفة معيشة صغيرة لا تعرف فيها كيف تدمج التلفاز، إليك في هذا المقال 12 طريقة مدهشة لوضع التلفاز في الغرف الصغيرة يمكنك بإحداها أن تحظى بأروع غرفة على الإطلاق.. راقب معنا عبقرية الأفكار واحفظ منها ما يتلائم مع تصميم غرفتك.. دعونا نبدأ الآن!

​1. تصميم منخفض!

RESIDENCIA ROSELLA, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño غرفة المعيشة خشب معالج White
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

إن كانت غرفة المعيشة الخاصة بك صغيرة وفي الوقت ذاته تتمتع بارتفاع كبير كهذه، يمكنك من هذا المنطلق تقسيم الجدران بحيث تكون المساحة العلوية تحديدًا للإكسسوارات كتلك المرايا الواضحة أمامنا في الصورة، والمساحة السفلية للتلفاز بحيث يكون في مستوى أعين مستخدمي الغرفة دون الحاجة إلى وجود وحدة مخصصة للتلفاز من الأساس! 

2- حل ذكي ومنطقي

WRP, Adriana Pierantoni Arquitetura & Design Adriana Pierantoni Arquitetura & Design غرفة الميديا
Adriana Pierantoni Arquitetura &amp; Design

Adriana Pierantoni Arquitetura & Design
Adriana Pierantoni Arquitetura &amp; Design
Adriana Pierantoni Arquitetura & Design

في الـمساحات الصغيرة والمغلقة جدًا الحل الأكثر فعالية هو تعليق شاشة التلفزيون مباشرة على الحائط.

3- مزيج فعال: الأبيض وشرائح الخشب

Apartamento Jovem Casal | Campo Grande MS, Camila Tannous Arquitetura & Interiores Camila Tannous Arquitetura & Interiores غرفة الميديا
Camila Tannous Arquitetura &amp; Interiores

Camila Tannous Arquitetura & Interiores
Camila Tannous Arquitetura &amp; Interiores
Camila Tannous Arquitetura & Interiores

بهذه الطريقة تضم التلفزيون لغرفة المعيشة في تركيبة فعالة: جدار خشبي مكون من شرائح متوازية ولكنها متلاحمة فتصنع جدارًا قمة في الأناقة يكسر بساطة وهدوء الأبيض، وينشر الدف في كل مكان حوله، ويُحدِث حالة من التوازن في الغرفة.

4- مزيج آخر.. حديث جدًا

Casa 1, ESTÚDIO danielcruz ESTÚDIO danielcruz غرفة الميديا
ESTÚDIO danielcruz

ESTÚDIO danielcruz
ESTÚDIO danielcruz
ESTÚDIO danielcruz

مزيج آخر حديث وحل فعال تم فيه تثبيت الشاشة بمنتصف الجدار مباشرة وتزيينه من الجانبين بشرائح خشبية في الوقت الذي زينت فيه المساحة الوسطى -التي ثُبِتَ فيها التلفاز- بطاولة عصرية بسيطة وأنيقة ورف علوي يستخدم في وضع الإطارات والتحف وغيرها من الأغراض.

5- وحدة تلفاز تتحلى بالمرونة!

Apartamento N | H, Only Design de Interiores Only Design de Interiores غرفة الميديا
Only Design de Interiores

Only Design de Interiores
Only Design de Interiores
Only Design de Interiores

تصميم آخر رائع لوحدة التلفاز تكيّفت فيه مع المساحة الصغيرة للغرفة. تتكون وحدة التلفاز كما نرى في الصورة من مزيج من أرفف كبيرة وصغيرة مثبتة بشكل جمالي رائع على الجدار وتتمتع بالمرونة التي جعلتها تلتف معه لتزين أطراف الجدار الثاني المتعامد عليه.

6- وحدة تلفاز أم حاجز مجسم؟

UMA CASA COM PERSONALIDADE !!!, Fernanda Moreira - DESIGN DE INTERIORES Fernanda Moreira - DESIGN DE INTERIORES غرفة الميديا
Fernanda Moreira – DESIGN DE INTERIORES

Fernanda Moreira - DESIGN DE INTERIORES
Fernanda Moreira – DESIGN DE INTERIORES
Fernanda Moreira - DESIGN DE INTERIORES

جدار خشبي مجسم باللون البني الداكن يصنع حاجزًا بين المعيشة وبقية غرف المنزل ويمثل وحدة تلفاز مذهلة تزينها الأرفف وما عليها من إكسسوارات مميزة.

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7- وحدة تلفاز متخفية

Apartamento Leblon II, Duplex Interiores Duplex Interiores غرفة الميديا
Duplex Interiores

Duplex Interiores
Duplex Interiores
Duplex Interiores

وحدة تلفاز متخفية تشعر وكأنها جزءًا من الجدار! اللون الأبيض وحده وراء ذلك.. إذا كان كل شئ بغرفة المعيشة الخاصة بك صغير جدًا.. تستطيع أن تمتلك تلفاز كبي بعرض الحائط! فهو لن يستقطع أي مساحة إضافية من الغرفة طالما مثبتًا على الجدار بشكل محترف.

8- لمسات ديكورية عصرية واستوائية

homify غرفة الميديا
homify

homify
homify
homify

لمسات ديكورية عصرية واستوائية تألقت بها وحدة التلفاز هذه والتي التقى فيها الخشب بدفئه وأناقته غير المتناهية والخضرة بحيويتها حيث زينت جانبي وحدة التلفاز بشكل مدهش يخطف القلب!

9- فوق المستوى المطلوب

Casa Guadalquivir, JORGE CORTÉS Arquitectos JORGE CORTÉS Arquitectos غرفة المعيشة
JORGE CORTÉS Arquitectos

JORGE CORTÉS Arquitectos
JORGE CORTÉS Arquitectos
JORGE CORTÉS Arquitectos

إن كنت لا تمتلك المساحة الكافية لوضع التلفاز في غرفة المعيشة الخاصة بك كالنموذج المعروض هنا، يمكنك وضعها فوق المستوى المطلوب بحيث تكون قريبة من سقف الغرفة.. مع هذه اللمسة، ستشعر وكأنك في إحدى السنيمات. 

10- جدار زخرفي رائع

Projeto Apartamento Jardins MBD, Ambienta Arquitetura Ambienta Arquitetura غرفة المعيشة
Ambienta Arquitetura

Ambienta Arquitetura
Ambienta Arquitetura
Ambienta Arquitetura

وحدة تلفاز أخرى مبهرة خامتها الأساسية هي الخشب ومثبتة على جدار زخرفي رائع.

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11- حيلة خارجة عن المألوف!

Apartment Rehabilitation in the Chiado District, Architecture TOTE SER Architecture TOTE SER غرفة المعيشة
Architecture TOTE SER

Architecture TOTE SER
Architecture TOTE SER
Architecture TOTE SER

لأنه لا مساحة هنا لتصميم وحدة تلفاز، اكتفى المصمم بتثبيت شاشة التلفاز على جدار عاكس يزيد بدوره سعة الغرفة ويمنحها منظر جمالي أخاذ.

12- التلفزيون.. مجرد إكسسوار!

Proyecto Departamento Gusi, Sandra Molina Sandra Molina غرفة المعيشة
Sandra Molina

Sandra Molina
Sandra Molina
Sandra Molina

وضع التلفزيون في غرفة المعيشة الخاصة بك قد يكون مجرد لمسة ديكورية الهدف منها تزيين إطلالة الغرفة ليس إلا.. كما هو هنا في الصورة رقم 12.  

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