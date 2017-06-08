12 حيلة مدهشة لوضع التلفاز في الغرف الصغيرة

إن كنت لا تمتلك سوى غرفة معيشة صغيرة لا تعرف فيها كيف تدمج التلفاز، إليك في هذا المقال 12 طريقة مدهشة لوضع التلفاز في الغرف الصغيرة يمكنك بإحداها أن تحظى بأروع غرفة على الإطلاق.. راقب معنا عبقرية الأفكار واحفظ منها ما يتلائم مع تصميم غرفتك.. دعونا نبدأ الآن!