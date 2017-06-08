12 حيلة مدهشة لوضع التلفاز في الغرف الصغيرة

إن كانت غرفة المعيشة الخاصة بك صغيرة وفي الوقت ذاته تتمتع بارتفاع كبير كهذه، يمكنك من هذا المنطلق تقسيم الجدران بحيث تكون المساحة العلوية تحديدًا للإكسسوارات كتلك المرايا الواضحة أمامنا في الصورة، والمساحة السفلية للتلفاز بحيث يكون في مستوى أعين مستخدمي الغرفة دون الحاجة إلى وجود وحدة مخصصة للتلفاز من الأساس!
في الـمساحات الصغيرة والمغلقة جدًا الحل الأكثر فعالية هو تعليق شاشة التلفزيون مباشرة على الحائط.
بهذه الطريقة تضم التلفزيون لغرفة المعيشة في تركيبة فعالة: جدار خشبي مكون من شرائح متوازية ولكنها متلاحمة فتصنع جدارًا قمة في الأناقة يكسر بساطة وهدوء الأبيض، وينشر الدف في كل مكان حوله، ويُحدِث حالة من التوازن في الغرفة.
مزيج آخر حديث وحل فعال تم فيه تثبيت الشاشة بمنتصف الجدار مباشرة وتزيينه من الجانبين بشرائح خشبية في الوقت الذي زينت فيه المساحة الوسطى -التي ثُبِتَ فيها التلفاز- بطاولة عصرية بسيطة وأنيقة ورف علوي يستخدم في وضع الإطارات والتحف وغيرها من الأغراض.
تصميم آخر رائع لوحدة التلفاز تكيّفت فيه مع المساحة الصغيرة للغرفة. تتكون وحدة التلفاز كما نرى في الصورة من مزيج من أرفف كبيرة وصغيرة مثبتة بشكل جمالي رائع على الجدار وتتمتع بالمرونة التي جعلتها تلتف معه لتزين أطراف الجدار الثاني المتعامد عليه.
جدار خشبي مجسم باللون البني الداكن يصنع حاجزًا بين المعيشة وبقية غرف المنزل ويمثل وحدة تلفاز مذهلة تزينها الأرفف وما عليها من إكسسوارات مميزة.
وحدة تلفاز متخفية تشعر وكأنها جزءًا من الجدار! اللون الأبيض وحده وراء ذلك.. إذا كان كل شئ بغرفة المعيشة الخاصة بك صغير جدًا.. تستطيع أن تمتلك تلفاز كبي بعرض الحائط! فهو لن يستقطع أي مساحة إضافية من الغرفة طالما مثبتًا على الجدار بشكل محترف.
لمسات ديكورية عصرية واستوائية تألقت بها وحدة التلفاز هذه والتي التقى فيها الخشب بدفئه وأناقته غير المتناهية والخضرة بحيويتها حيث زينت جانبي وحدة التلفاز بشكل مدهش يخطف القلب!
إن كنت لا تمتلك المساحة الكافية لوضع التلفاز في غرفة المعيشة الخاصة بك كالنموذج المعروض هنا، يمكنك وضعها فوق المستوى المطلوب بحيث تكون قريبة من سقف الغرفة.. مع هذه اللمسة، ستشعر وكأنك في إحدى السنيمات.
وحدة تلفاز أخرى مبهرة خامتها الأساسية هي الخشب ومثبتة على جدار زخرفي رائع.
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لأنه لا مساحة هنا لتصميم وحدة تلفاز، اكتفى المصمم بتثبيت شاشة التلفاز على جدار عاكس يزيد بدوره سعة الغرفة ويمنحها منظر جمالي أخاذ.
وضع التلفزيون في غرفة المعيشة الخاصة بك قد يكون مجرد لمسة ديكورية الهدف منها تزيين إطلالة الغرفة ليس إلا.. كما هو هنا في الصورة رقم 12.