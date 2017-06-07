مطبخك أكثر نظافة في رمضان في 30 دقيقة فقط

يواجهنا مشكلة في رمضان بسبب ضيق الوقت وعدم إتاحة الفرصة لتنظيف الأواني والأطباق بشكل يومي، فهي عملية مرهقة وخاصة عند دعوة الأصدقاء والأقارب للولائم والذي يترك مطبخك في حالة مذرية. ببعض التخطيط والتدريب ستحل هذه المشكلة بالتأكيد، ولذلك جئنا لك ببعض الحيل والأشياء الواجب مراعاتها والتي من شأنها أن تجعل مطبخك نظيف ولامع في 30 دقيقة أو أقل.