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مطبخك أكثر نظافة في رمضان في 30 دقيقة فقط

Marwa Hasan Marwa Hasan
ferm LIVING Image Photos, ferm LIVING ferm LIVING مطبخديكورات واكسسوارات
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يواجهنا مشكلة في رمضان بسبب ضيق الوقت وعدم إتاحة الفرصة لتنظيف الأواني والأطباق بشكل يومي، فهي عملية مرهقة وخاصة عند دعوة الأصدقاء والأقارب للولائم والذي يترك مطبخك في حالة مذرية. ببعض التخطيط والتدريب ستحل هذه المشكلة بالتأكيد، ولذلك جئنا لك ببعض الحيل والأشياء الواجب مراعاتها والتي من شأنها أن تجعل مطبخك نظيف ولامع في 30 دقيقة أو أقل.

Essex Chic, Nic Antony Architects Ltd Nic Antony Architects Ltd مطبخ
Nic Antony Architects Ltd

Essex Chic

Nic Antony Architects Ltd
Nic Antony Architects Ltd
Nic Antony Architects Ltd

أدوات النظافة المناسبة

homify
homify

homify
homify
homify

يجب أن تتوافر كل أدوات النظافة المناسبة لضمان توفير الوقت، كما يفضل أن تكون مخزنة في مكان واحد في خزانة أو سلة واحدة لضمان سهولة الوصول لها وسرعة استخدامها، هذه الأدوات هي عبارة عن..

- 2فوطة من قماش المايكروفيبر

- منظف متعدد الاستخدامات 

- صابون غسيل الصحون 

- كلور

- فرشاة دعك للصحون

- مكنسة

تخزين المأكولات والمشروبات

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

قم أولاً بوضع كل المأكولات والمشروبات في أماكنها سواء كان ذلك في الثلاجة أو الخزانة حسب مكان تخزينها المناسب.

تجهيز الأواني والأطباق

homify
homify

homify
homify
homify

يجب الحرص على كشط بقايا الأكل المتبقية في الأطباق والأواني ثم وضعهم في غسالة الأطباق أو نقعهم في مياة دافئة وصابون في الحوض إذا لم يكن لديك غسالة أطباق.

It's all in the detail with traditional wood kitchens NAKED Kitchens مطبخ
NAKED Kitchens

It's all in the detail with traditional wood kitchens

NAKED Kitchens
NAKED Kitchens
NAKED Kitchens

لتوفير الوقت قم ملئ الأواني الكبيرة والتي لا تتسع للحوض بالماء الدافئ والصابون أيضاً واتركها على سطح العمل.

جمع القمامة

Pull out waste bins Urban Myth مطبخمخزن
Urban Myth

Pull out waste bins

Urban Myth
Urban Myth
Urban Myth

إجمع وإلقى مالا تحتاجه إلى صندوق القمامة، من بواقي طعام، بواقي الطبخ والأكياس التي لا تحتاجها.

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تنظيم المطبخ

Organización interior... porque los detalles, importan, DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica مطبخ Metallic/Silver
DEULONDER arquitectura domestica

DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica

قم بوضع كل شئ في مكانه المخصص له، سواء كان أطباق، أواني أو أشياء لا تنتمي للمطبخ من كتب أو غيره.

نظف كل الأسطح

Kitchen DDWH Architects مطبخ
DDWH Architects

Kitchen

DDWH Architects
DDWH Architects
DDWH Architects

باستخدام المنظم متعدد الاستخدامات قم برش الأسطح من سطح العمل، الطاولات الأبواب، والخزانات أو حتى الحوائط المتسخة ، قم بمسحها بفوطة المسح.

مسح الأجهزة الكهربية

Kitchen with range cooker Dittrich Hudson Vasetti Architects وحدات مطبخ
Dittrich Hudson Vasetti Architects

Kitchen with range cooker

Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects

يجب الحرص على مسح الأجهزة الكهربية أيضاً ومسح البقع الصعبة بالماء أو الصابون للبقع الأصعب ثم قم بمسحها بالفوطة.

غسل الصحون

Single lever kitchen mixer Eloïse HORUS مطبخ
HORUS

Single lever kitchen mixer Eloïse

HORUS
HORUS
HORUS

نعلم أنها أصعب المهام ولكن يجب القيام بها للأسف. قم بغسل الصحون المنقوعة فسيكون التخلص من البقع أسهل بعد نقعهم في الحوض كما يمكنك استخدام فرشاة الحوض للتخلص من أي بقع متبقية. أترك الأطباق جانباً، لتجف ثم قم بإرجاعهم لأماكنهم في الخزانة.

تنظيف الحوض

Happiest when the skies are blue, Alaris London Ltd Alaris London Ltd مطبخرفوف وأدراج
Alaris London Ltd

Happiest when the skies are blue

Alaris London Ltd
Alaris London Ltd
Alaris London Ltd

بعد الإنتهاء من غسيل الصحون والأواني، قم بغسل الحوض بالماء الساخن والكلور واتركه منقوع لمدة ساعة للتخلص من أي بكتريا أو ترسبات ضارة. فترك الحوض نظيفاً يضيف للنظافة العامة للمطبخ.

تنظيف الأرضية

homify
homify

homify
homify
homify

الآن قم بتنظيف الأرضية باستخدام المكنسة. مع التعامل مع البقع الصعبة باستخدام المياة والصابون.

تنظيف أدوات التنظيف

ferm LIVING Image Photos, ferm LIVING ferm LIVING مطبخديكورات واكسسوارات
ferm LIVING

ferm LIVING Image Photos

ferm LIVING
ferm LIVING
ferm LIVING

بعد الإنتهاء من التنظيف والتنظيم، فمن المهم تنظيف قطع القماش المستخدمة في التنظيف وتعليقهم ليجفوا. أيضاً إحرص على تنظيف الأسفنجات والفرش المستخدمة في التنظيف أيضاً في الخل أو الكلور.

​التخلص من القمامة

The Clapham Classic English Kitchen by deVOL deVOL Kitchens مطبخ
deVOL Kitchens

The Clapham Classic English Kitchen by deVOL

deVOL Kitchens
deVOL Kitchens
deVOL Kitchens

أخيراً قم بإخراج القمامة والتخلص منها للاستمتاع بمطبخك المتألق النظيف.

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