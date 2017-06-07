مطبخك أكثر نظافة في رمضان في 30 دقيقة فقط

يواجهنا مشكلة في رمضان بسبب ضيق الوقت وعدم إتاحة الفرصة لتنظيف الأواني والأطباق بشكل يومي، فهي عملية مرهقة وخاصة عند دعوة الأصدقاء والأقارب للولائم والذي يترك مطبخك في حالة مذرية. ببعض التخطيط والتدريب ستحل هذه المشكلة بالتأكيد، ولذلك جئنا لك ببعض الحيل والأشياء الواجب مراعاتها والتي من شأنها أن تجعل مطبخك نظيف ولامع في 30 دقيقة أو أقل.
يجب أن تتوافر كل أدوات النظافة المناسبة لضمان توفير الوقت، كما يفضل أن تكون مخزنة في مكان واحد في خزانة أو سلة واحدة لضمان سهولة الوصول لها وسرعة استخدامها، هذه الأدوات هي عبارة عن..
- 2فوطة من قماش المايكروفيبر
- منظف متعدد الاستخدامات
- صابون غسيل الصحون
- كلور
- فرشاة دعك للصحون
- مكنسة
قم أولاً بوضع كل المأكولات والمشروبات في أماكنها سواء كان ذلك في الثلاجة أو الخزانة حسب مكان تخزينها المناسب.
يجب الحرص على كشط بقايا الأكل المتبقية في الأطباق والأواني ثم وضعهم في غسالة الأطباق أو نقعهم في مياة دافئة وصابون في الحوض إذا لم يكن لديك غسالة أطباق.
لتوفير الوقت قم ملئ الأواني الكبيرة والتي لا تتسع للحوض بالماء الدافئ والصابون أيضاً واتركها على سطح العمل.
إجمع وإلقى مالا تحتاجه إلى صندوق القمامة، من بواقي طعام، بواقي الطبخ والأكياس التي لا تحتاجها.
قم بوضع كل شئ في مكانه المخصص له، سواء كان أطباق، أواني أو أشياء لا تنتمي للمطبخ من كتب أو غيره.
باستخدام المنظم متعدد الاستخدامات قم برش الأسطح من سطح العمل، الطاولات الأبواب، والخزانات أو حتى الحوائط المتسخة ، قم بمسحها بفوطة المسح.
يجب الحرص على مسح الأجهزة الكهربية أيضاً ومسح البقع الصعبة بالماء أو الصابون للبقع الأصعب ثم قم بمسحها بالفوطة.
نعلم أنها أصعب المهام ولكن يجب القيام بها للأسف. قم بغسل الصحون المنقوعة فسيكون التخلص من البقع أسهل بعد نقعهم في الحوض كما يمكنك استخدام فرشاة الحوض للتخلص من أي بقع متبقية. أترك الأطباق جانباً، لتجف ثم قم بإرجاعهم لأماكنهم في الخزانة.
بعد الإنتهاء من غسيل الصحون والأواني، قم بغسل الحوض بالماء الساخن والكلور واتركه منقوع لمدة ساعة للتخلص من أي بكتريا أو ترسبات ضارة. فترك الحوض نظيفاً يضيف للنظافة العامة للمطبخ.
الآن قم بتنظيف الأرضية باستخدام المكنسة. مع التعامل مع البقع الصعبة باستخدام المياة والصابون.
بعد الإنتهاء من التنظيف والتنظيم، فمن المهم تنظيف قطع القماش المستخدمة في التنظيف وتعليقهم ليجفوا. أيضاً إحرص على تنظيف الأسفنجات والفرش المستخدمة في التنظيف أيضاً في الخل أو الكلور.
أخيراً قم بإخراج القمامة والتخلص منها للاستمتاع بمطبخك المتألق النظيف.