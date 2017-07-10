كيف تختار خلاط حوض المطبخ؟

يعد خلاط حوض المطبخ هو أحد العناصر المهملة في تصميم المطبخ ، فالتفاعل بينه وبين مستخدميه يجعله أحد أهم العناصر في المطبخ والتي يجب أن نعيره الكثير من الإنتباه.

تعد وظيفته الأساسية هي التحكم في درجة حرارة الماء لكن إذا إخترت الخلاط المناسب سوف يكون له وظيفة أكبر من هذا. فتصميمه يضيف شخصية للمطبخ كما أن هناك عدد من التصاميم ذات الوظائف الميكانيكية الخاصة والتي تسهل العمل حول المطبخ باستخدامه. بعض الخصائص المميزة مثل التعامل عن طريق الحساس بدون استخدام مقبس، أو أنواع يمكن مدها والتي تسهل عملية الغسيل وتجعل استخدام المياة غير مقتصر على مساحة الحوض.

هناك الكثير من الإختيارات، لذلك جئنا لكم ببعض المعلومات لتساعدك في إختيار الخلاط المثالي لمطابخكم.