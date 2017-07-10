كيف تختار خلاط حوض المطبخ؟

يعد خلاط حوض المطبخ هو أحد العناصر المهملة في تصميم المطبخ ، فالتفاعل بينه وبين مستخدميه يجعله أحد أهم العناصر في المطبخ والتي يجب أن نعيره الكثير من الإنتباه.
تعد وظيفته الأساسية هي التحكم في درجة حرارة الماء لكن إذا إخترت الخلاط المناسب سوف يكون له وظيفة أكبر من هذا. فتصميمه يضيف شخصية للمطبخ كما أن هناك عدد من التصاميم ذات الوظائف الميكانيكية الخاصة والتي تسهل العمل حول المطبخ باستخدامه. بعض الخصائص المميزة مثل التعامل عن طريق الحساس بدون استخدام مقبس، أو أنواع يمكن مدها والتي تسهل عملية الغسيل وتجعل استخدام المياة غير مقتصر على مساحة الحوض.
هناك الكثير من الإختيارات، لذلك جئنا لكم ببعض المعلومات لتساعدك في إختيار الخلاط المثالي لمطابخكم.
من الناحية الفنية يجب أولاً مراعاة تصميم وكيفية تركيب الخلاط، إذا كان تركيبه على الحائط أو هل يمكنه أن يكون مدمج في الحوض أو على سطح العمل، يجب أيضاً مراعاة تصميم الحوض وحجمة وخامتة.
هناك عدة إختيارات عندما نتحدث عن مكان تركيب الخلاط، فيمكن تركيبه على الحائط، على الحوض أو على سطح العمل، كل طريقة تركيب لها مميزات وعيوب…
يعد أحد أكثر الإختيارات الإقتصادية، يعطيك مرونة تغير الخلاط في أي وقت، مما يجعله إختيار رائع في المنازل المؤجرة. لكن هذه الخلاطات لا تأتي بتصاميم كثيرة.
يأتي الحوض بعدد فتحات مختلفة فيمكن أن يكون به فتحة واحدة، اثنين، ثلاثة أو أربعة. الأحواض ذات الفتحة الواحدة هي أكثر الأنواع شيوعاً، وتصل لتركيب الخلاطات. تكون الفتحات الأخرى لتوفير إمكانية استخدامها لحنفية الفلتر، خزان الصابون أو لوضع مفتاح خلاط منفصل، واحد للسخن والأخر للبارد، وهكذا.
يناسب كل أنواع الأحواض بأشكالها وخاماتها المختلفة، لكن يجب تركيبه بعناية فائقة كما يجب أن تكون هناك توصيلات خاصة في عملية ما قبل تشطيب المطبخ.
تركيب الحنفية على الحائط يحتاج فتحتين أو ثلاثة حسب تصميم الحنفية لتوصيل الساخن والبارد.
يكون خلف أو بجانب الحوض، ويعطي هذا التصميم أجواء منظمة رائعة للمطبخ. كما أنه إختيار مرن وعملي في حالة عدم وجود توصيلات مناسبة في الحائط أو في حالة أن الحوض لا يحتوي على فتحات.
تأتي الخلاطات والحنفيات بأكثر من خامة مثل النحاس، الحديد، النيكل، والستانليس ستيل والذي يعد أشهر الأنواع. يجب الحرص على إختيار خامة الخلاط بحيث تكون مناسبة مع خامة الحوض، بحيث يكون المشهد النهائي متناسب ومتجانس.
النحاس يعد أكثر الأنواع أناقة فهو يضيف لمسة ساحرة على الأجواء العامة للمطبخ لكنه يعد من الخامات الباهظة الثمن مقارنة بباقي الأنواع.
تأتي الخلاطات الحديثة هذه الأيام بخصائص مميزة، وتكون مزيج من العملية والشكل الجميل. فمن الأفضل شراء الحوض والخلاط معاً لضمان أن يعملا معاً بشكل عملي وجمالي، ويجب أن تتريث عند شراءها للحصول على أفضل الأنواع.
فهناك بعض الخلاطات التي تعمل بدواسة قدم بدون تدخل اليدين، أيضاً هناك أنواع تأتي بالحساس والذي يعمل عند وضع اليدين أسفله كما تأتي أنواع أخرى بخصائص تساعد في الحفاظ على كمية المياة المستهلكة.
أنواع ذات كوع يمكن طيه وفتحة عند الحاجة لخلاط أطول أو ذو خرطوم يمكن شده عند الحاجة لمصدر مياة أو لتنظيف الأطباق بشكل أكثر عملية.
فمن الأفضل شراء الحوض والخلاط معاً لضمان أن يعملا معاً بشكل عملي وجمالي، ويجب أن تتريث عند شراءها للحصول على أفضل الأنواع.