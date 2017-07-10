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كيف تختار خلاط حوض المطبخ؟

Marwa Hasan Marwa Hasan
Sink Faucet, DADA Corporation DADA Corporation مطبخ مغاسل وصنابيرالماء
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يعد خلاط حوض المطبخ هو أحد العناصر المهملة في تصميم المطبخ ، فالتفاعل بينه وبين مستخدميه يجعله أحد أهم العناصر في المطبخ والتي يجب أن نعيره الكثير من الإنتباه.

تعد وظيفته الأساسية هي التحكم في درجة حرارة الماء لكن إذا إخترت الخلاط المناسب سوف يكون له وظيفة أكبر من هذا. فتصميمه يضيف شخصية للمطبخ كما أن هناك عدد من التصاميم ذات الوظائف الميكانيكية الخاصة والتي تسهل العمل حول المطبخ باستخدامه. بعض الخصائص المميزة مثل التعامل عن طريق الحساس بدون استخدام مقبس، أو أنواع يمكن مدها والتي تسهل عملية الغسيل وتجعل استخدام المياة غير مقتصر على مساحة الحوض.

هناك الكثير من الإختيارات، لذلك جئنا لكم ببعض المعلومات لتساعدك في إختيار الخلاط المثالي لمطابخكم.

معايير إختيار الحوض

Mediterranean Style Rencraft مطبخ خشب Blue
Rencraft

Mediterranean Style

Rencraft
Rencraft
Rencraft

من الناحية الفنية يجب أولاً مراعاة تصميم وكيفية تركيب الخلاط، إذا كان تركيبه على الحائط أو هل يمكنه أن يكون مدمج في الحوض أو على سطح العمل، يجب أيضاً مراعاة تصميم الحوض وحجمة وخامتة.

مكان تركيب الخلاط

Sink Faucet, DADA Corporation DADA Corporation مطبخ مغاسل وصنابيرالماء
DADA Corporation

DADA Corporation
DADA Corporation
DADA Corporation

هناك عدة إختيارات عندما نتحدث عن مكان تركيب الخلاط، فيمكن تركيبه على الحائط، على الحوض أو على سطح العمل، كل طريقة تركيب لها مميزات وعيوب…  

تركيب الخلاط على الحوض

Sink Faucet, DADA Corporation DADA Corporation مطبخ مغاسل وصنابيرالماء
DADA Corporation

DADA Corporation
DADA Corporation
DADA Corporation

يعد أحد أكثر الإختيارات الإقتصادية، يعطيك مرونة تغير الخلاط في أي وقت، مما يجعله إختيار رائع في المنازل المؤجرة. لكن هذه الخلاطات لا تأتي بتصاميم كثيرة.

يأتي الحوض بعدد فتحات مختلفة فيمكن أن يكون به فتحة واحدة، اثنين، ثلاثة أو أربعة. الأحواض ذات الفتحة الواحدة هي أكثر الأنواع شيوعاً، وتصل لتركيب الخلاطات. تكون الفتحات الأخرى لتوفير إمكانية استخدامها لحنفية الفلتر، خزان الصابون أو لوضع مفتاح خلاط منفصل، واحد للسخن والأخر للبارد، وهكذا.

​تركيب الحوض على الحائط

3 holes wall mounted kitchen mixer HORUS مطبخ
HORUS

3 holes wall mounted kitchen mixer

HORUS
HORUS
HORUS

يناسب كل أنواع الأحواض بأشكالها وخاماتها المختلفة، لكن يجب تركيبه بعناية فائقة كما يجب أن تكون هناك توصيلات خاصة في عملية ما قبل تشطيب المطبخ.

تركيب الحنفية على الحائط يحتاج فتحتين أو ثلاثة حسب تصميم الحنفية لتوصيل الساخن والبارد.

تركيب الخلاط على سطح العمل

Hampstead, Gregory Phillips Architects Gregory Phillips Architects مطبخ مغاسل وصنابيرالماء
Gregory Phillips Architects

Hampstead

Gregory Phillips Architects
Gregory Phillips Architects
Gregory Phillips Architects

يكون خلف أو بجانب الحوض، ويعطي هذا التصميم أجواء منظمة رائعة للمطبخ. كما أنه إختيار مرن وعملي في حالة عدم وجود توصيلات مناسبة في الحائط أو في حالة أن الحوض لا يحتوي على فتحات.

أي الخامات أفضل؟

Sink Faucet, DADA Corporation DADA Corporation مطبخ مغاسل وصنابيرالماء
DADA Corporation

DADA Corporation
DADA Corporation
DADA Corporation

تأتي الخلاطات والحنفيات بأكثر من خامة مثل النحاس، الحديد، النيكل، والستانليس ستيل والذي يعد أشهر الأنواع. يجب الحرص على إختيار خامة الخلاط بحيث تكون مناسبة مع خامة الحوض، بحيث يكون المشهد النهائي متناسب ومتجانس.

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صنابير نحاسية

The Chester Kitchen by deVOL deVOL Kitchens مطبخرفوف وأدراج خشب Grey crittall window,metal window,belfast sink,butler sink,double sink,brass taps,grey cupboards,brass hardware,design,kitchen
deVOL Kitchens

The Chester Kitchen by deVOL

deVOL Kitchens
deVOL Kitchens
deVOL Kitchens

النحاس يعد أكثر الأنواع أناقة فهو يضيف لمسة ساحرة على الأجواء العامة للمطبخ لكنه يعد من الخامات الباهظة الثمن مقارنة بباقي الأنواع.

أنواع الخلاطات والحنفيات

Gaudí-Kitchen, Ramon Soler Ramon Soler حمامتجهيزات
Ramon Soler

Gaudí-Kitchen

Ramon Soler
Ramon Soler
Ramon Soler

تأتي الخلاطات الحديثة هذه الأيام بخصائص مميزة، وتكون مزيج من العملية والشكل الجميل. فمن الأفضل شراء الحوض والخلاط معاً لضمان أن يعملا معاً بشكل عملي وجمالي، ويجب أن تتريث عند شراءها للحصول على أفضل الأنواع.

homify مطبخ مغاسل وصنابيرالماء
homify

homify
homify
homify

فهناك بعض الخلاطات التي تعمل بدواسة قدم بدون تدخل اليدين، أيضاً هناك أنواع تأتي بالحساس والذي يعمل عند وضع اليدين أسفله كما تأتي أنواع أخرى بخصائص تساعد في الحفاظ على كمية المياة المستهلكة.

Kitchen Temza design and build مطبخ مغاسل وصنابيرالماء
Temza design and build

Kitchen

Temza design and build
Temza design and build
Temza design and build

أنواع ذات كوع يمكن طيه وفتحة عند الحاجة لخلاط أطول أو ذو خرطوم يمكن شده عند الحاجة لمصدر مياة أو لتنظيف الأطباق بشكل أكثر عملية.

Drako, Ramon Soler Ramon Soler مطبخ مغاسل وصنابيرالماء
Ramon Soler

Ramon Soler
Ramon Soler
Ramon Soler

فمن الأفضل شراء الحوض والخلاط معاً لضمان أن يعملا معاً بشكل عملي وجمالي، ويجب أن تتريث عند شراءها للحصول على أفضل الأنواع.

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