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6 حيل لحمام فندقي يبهر الجميع

shereen gouda shereen gouda
Carpe-diem, Ulrik Nolland Ulrik Nolland حمام
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يندرج الحمام ضمن الفراغات التي تترك أثر في أذهان الجميع، فإن كان فاخراً لا بد وأن تستمع إلى إطراء كثيراً من قبل الضيوف، لأن تصميمه إن كان يعكس دفء وأناقة قد يجعل الزائر يشعر أنه في راحة منزله الخاص، ولكن قد يكون التصميم قمة في الأناقة ويفتقد بعض اللمسات الهامة التي تترك هذا الانطباع المميز. خبراء التصميم الداخلي على دراية كاملة بهذا التأثير على وقع الانطباع المجمل، لذا نلاحظ أن حمامات الفنادق دائماً ما تلقى قبول في أذهاننا جميعاً حتى وإن كان التصميم قمة في البساطة، فهل تساءلت مسبقاً عن أسرار نجاح تصميم الحمام الفندقي وما هي عوامل هذا النجاح؟

الفضل في هذه النتيجة الرائعة هو أن الخبراء يلجؤون دائماً إلى بعض الحيل التي تجعل الحمام ذو رونق خاص يلقى إعجاب الجميع بمختلف الأذواق والأنماط، ولكي تضمن تصميم مبهر مماثل للتصاميم العالمية الفندقية في حمام منزلك تابع معنا التعرف على 6 من أبرز هذه الحيل.

1- تصميم مستوحى من الطبيعة

ЖК "Воробьевы Горы", Sky Gallery Sky Gallery حمام
Sky Gallery

Sky Gallery
Sky Gallery
Sky Gallery

أحد أبرز الحيل المتبعة من قبل الخبراء للوصول إلى تصميم حمام فندقي جذاب هو أن يكون مستوحى من الطبيعة، أي تكون الخامات الطاغية على الفراغ طبيعية، على عكس اتجاه الهواة الى السيراميك وما شابهه، واستبدالها بالحجارة والرخام، وذلك لا شك أنه يضمن لك تأثير ساحر يبعث الدفء في الفراغ، ولكي تكتمل أركان التصميم المستوحى من الطبيعة يفضل الاعتماد على الإضاءة الطبيعية كمصدر أساسي ليكون الحمام أكثر دفئا وحيوية.

2- إدخال الحديقة إلى الحمام

Casa SH62, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura حمام Red
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

نتعرض إلى تصاميم الحمامات الجريئة في بعض الفنادق من حيث الأفكار الفريدة أو مبدأ إدخال عناصر غير اعتيادية في الفراغ، وذلك لكسر الملل والتصميمات النمطية التي قد تسبب الانزعاج للبعض، وقد ظهر تواجد النباتات في الحمام ضمن هذه العناصر المميزة في الآونة الأخيرة، مما فيها من طاقة حيوية لا يختلف عليها أحد، ولكن لا نعني بوجودها بأسلوب تقليدي في الأواني، ولكن تتخذ شكل الحديقة في أحد أركان الحمام.

3- حوض استحمام أنيق

homify حمام
homify

homify
homify
homify

إن كنت تريد أن تنعم برفاهية الفنادق إذن لا تتنازل عن حوض الاستحمام الفاخر الذي يساعدك على الاسترخاء بعيدا عن أي ضجيج، وقم باختياره لكي يلبي متطلباتك، من أبعاد مناسبة إلى خواص إضافة ك البانيو سبا، لحمام قمة في الترف والمثالية، يضاهي في وظيفته روعة المنتجعات الصحية.

4- ألوان وتشكيل جذاب لوحدة الحوض

Cubic Bathroom, Arreda Progetta di Alice Bambini Arreda Progetta di Alice Bambini حمام
Arreda Progetta di Alice Bambini

Arreda Progetta di Alice Bambini
Arreda Progetta di Alice Bambini
Arreda Progetta di Alice Bambini

قد يغفل البعض عن مدى أهمية تواجد وتصميم وحدة الحوض في الحمام، وذلك ليس فقط للجانب العملي رغم أهميته القصوى، ولكن في تأثيره أيضاً على إيقاع التصميم ككل، فظهور الحوض منفرداً أو مع وحدة تفتقد الجانب الجمالي سوف يظهر الحمام رديئاً، لذا قم بتجنب هذا الخطأ و اعتن بتصميم وحدة الحوض لحمام أكثر رقياً وأناقة.

5- الزهور ذات الروائح المفضلة لديك

Carpe-diem, Ulrik Nolland Ulrik Nolland حمام
Ulrik Nolland

Ulrik Nolland
Ulrik Nolland
Ulrik Nolland

إن كنت ترغب في فكرة تضمن لك راحتك أنت وضيوفك معاً عليك بالحفاظ على روائح منعشة على الدوام في الحمام، وذلك بالاستعانة ببعض الزهور الطبيعية مثل اللافندر والياسمين، ونحن نؤكد لك أن النتيجة سوف تكون حمام أكثر جاذبية وحيوية مع إضفاء الزهور بعض من الأناقة والتميز.

6- إكسسوارات قيمة وأنيقة

Hotel ABaC Barcelona, TONO BAGNO | Pasión por tu baño TONO BAGNO | Pasión por tu baño حمام
TONO BAGNO | Pasión por tu baño

TONO BAGNO | Pasión por tu baño
TONO BAGNO | Pasión por tu baño
TONO BAGNO | Pasión por tu baño

لكي تضمن أناقة الحمام بتكاليف بسيطة يمكنك اللجوء إلى اختيار بعض الإكسسوارات المميزة التي من شأنها أن تجعل الحمام يبدو مصمماً من قبل المحترفين، ووحدات الإضاءة من أهم هذه الإكسسوارات، ونلاحظ أن المصمم هنا اتبع هذا المبدأ حين قام باختيار وحدات إضاءة مع مميزة تزيد من جمال الحمام العصري. 

تعرف على مزيد من الأفكار المميزة من خلال هذا المقال: 7 أسرار تجعل حمام منزلك مودرن وأنيق 

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