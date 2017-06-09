6 حيل لحمام فندقي يبهر الجميع

يندرج الحمام ضمن الفراغات التي تترك أثر في أذهان الجميع، فإن كان فاخراً لا بد وأن تستمع إلى إطراء كثيراً من قبل الضيوف، لأن تصميمه إن كان يعكس دفء وأناقة قد يجعل الزائر يشعر أنه في راحة منزله الخاص، ولكن قد يكون التصميم قمة في الأناقة ويفتقد بعض اللمسات الهامة التي تترك هذا الانطباع المميز. خبراء التصميم الداخلي على دراية كاملة بهذا التأثير على وقع الانطباع المجمل، لذا نلاحظ أن حمامات الفنادق دائماً ما تلقى قبول في أذهاننا جميعاً حتى وإن كان التصميم قمة في البساطة، فهل تساءلت مسبقاً عن أسرار نجاح تصميم الحمام الفندقي وما هي عوامل هذا النجاح؟

الفضل في هذه النتيجة الرائعة هو أن الخبراء يلجؤون دائماً إلى بعض الحيل التي تجعل الحمام ذو رونق خاص يلقى إعجاب الجميع بمختلف الأذواق والأنماط، ولكي تضمن تصميم مبهر مماثل للتصاميم العالمية الفندقية في حمام منزلك تابع معنا التعرف على 6 من أبرز هذه الحيل.