6 حيل لحمام فندقي يبهر الجميع

يندرج الحمام ضمن الفراغات التي تترك أثر في أذهان الجميع، فإن كان فاخراً لا بد وأن تستمع إلى إطراء كثيراً من قبل الضيوف، لأن تصميمه إن كان يعكس دفء وأناقة قد يجعل الزائر يشعر أنه في راحة منزله الخاص، ولكن قد يكون التصميم قمة في الأناقة ويفتقد بعض اللمسات الهامة التي تترك هذا الانطباع المميز. خبراء التصميم الداخلي على دراية كاملة بهذا التأثير على وقع الانطباع المجمل، لذا نلاحظ أن حمامات الفنادق دائماً ما تلقى قبول في أذهاننا جميعاً حتى وإن كان التصميم قمة في البساطة، فهل تساءلت مسبقاً عن أسرار نجاح تصميم الحمام الفندقي وما هي عوامل هذا النجاح؟
الفضل في هذه النتيجة الرائعة هو أن الخبراء يلجؤون دائماً إلى بعض الحيل التي تجعل الحمام ذو رونق خاص يلقى إعجاب الجميع بمختلف الأذواق والأنماط، ولكي تضمن تصميم مبهر مماثل للتصاميم العالمية الفندقية في حمام منزلك تابع معنا التعرف على 6 من أبرز هذه الحيل.
أحد أبرز الحيل المتبعة من قبل الخبراء للوصول إلى تصميم حمام فندقي جذاب هو أن يكون مستوحى من الطبيعة، أي تكون الخامات الطاغية على الفراغ طبيعية، على عكس اتجاه الهواة الى السيراميك وما شابهه، واستبدالها بالحجارة والرخام، وذلك لا شك أنه يضمن لك تأثير ساحر يبعث الدفء في الفراغ، ولكي تكتمل أركان التصميم المستوحى من الطبيعة يفضل الاعتماد على الإضاءة الطبيعية كمصدر أساسي ليكون الحمام أكثر دفئا وحيوية.
نتعرض إلى تصاميم الحمامات الجريئة في بعض الفنادق من حيث الأفكار الفريدة أو مبدأ إدخال عناصر غير اعتيادية في الفراغ، وذلك لكسر الملل والتصميمات النمطية التي قد تسبب الانزعاج للبعض، وقد ظهر تواجد النباتات في الحمام ضمن هذه العناصر المميزة في الآونة الأخيرة، مما فيها من طاقة حيوية لا يختلف عليها أحد، ولكن لا نعني بوجودها بأسلوب تقليدي في الأواني، ولكن تتخذ شكل الحديقة في أحد أركان الحمام.
إن كنت تريد أن تنعم برفاهية الفنادق إذن لا تتنازل عن حوض الاستحمام الفاخر الذي يساعدك على الاسترخاء بعيدا عن أي ضجيج، وقم باختياره لكي يلبي متطلباتك، من أبعاد مناسبة إلى خواص إضافة ك البانيو سبا، لحمام قمة في الترف والمثالية، يضاهي في وظيفته روعة المنتجعات الصحية.
قد يغفل البعض عن مدى أهمية تواجد وتصميم وحدة الحوض في الحمام، وذلك ليس فقط للجانب العملي رغم أهميته القصوى، ولكن في تأثيره أيضاً على إيقاع التصميم ككل، فظهور الحوض منفرداً أو مع وحدة تفتقد الجانب الجمالي سوف يظهر الحمام رديئاً، لذا قم بتجنب هذا الخطأ و اعتن بتصميم وحدة الحوض لحمام أكثر رقياً وأناقة.
إن كنت ترغب في فكرة تضمن لك راحتك أنت وضيوفك معاً عليك بالحفاظ على روائح منعشة على الدوام في الحمام، وذلك بالاستعانة ببعض الزهور الطبيعية مثل اللافندر والياسمين، ونحن نؤكد لك أن النتيجة سوف تكون حمام أكثر جاذبية وحيوية مع إضفاء الزهور بعض من الأناقة والتميز.
لكي تضمن أناقة الحمام بتكاليف بسيطة يمكنك اللجوء إلى اختيار بعض الإكسسوارات المميزة التي من شأنها أن تجعل الحمام يبدو مصمماً من قبل المحترفين، ووحدات الإضاءة من أهم هذه الإكسسوارات، ونلاحظ أن المصمم هنا اتبع هذا المبدأ حين قام باختيار وحدات إضاءة مع مميزة تزيد من جمال الحمام العصري.
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