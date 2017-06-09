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21 مطبخ عصري يجتمع فيه العملية والأناقة

shereen gouda shereen gouda
homify مطبخ
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المطبخ يعد من الفراغات المحيرة من حيث اختيار التصميم العملي الذي يحتفظ برونقه وجماله مع مرور الوقت، ولكن طرح النمط الحديث مجال واسع للغاية من أفكار وتصاميم تحقق المعادلة بين الأناقة والعملية مع الجانب المستدام، وسعينا المستمر لمساعدتك على إيجاد مصدر إلهام لتنفيذ منزل أحلامك جعلنا نأتي لك اليوم بمجموعة كبيرة من تصميمات المطابخ العصرية الجذابة، ومن المؤكد أنك سوف تجد ما تبحث عنه.

1- ألوان هادئة مع تصميم بسيط

Tony's Kitchen, TCC interior projects cc TCC interior projects cc مطبخ ألواح خشب مضغوط Wood effect
TCC interior projects cc

TCC interior projects cc
TCC interior projects cc
TCC interior projects cc

اعتدنا رؤية اللون الخشبي الداكن في مطابخنا، ولكن في النمط الحديث أصبحت تدرجات الخشب كبيرة، وترأس هذه الدرجة ضمن الاختيارات الأنيقة والجذابة.وهي نت الخامات التي لا تحتاج إلى تفاصيل كثيرة محيطة لكي تبرز جمالها.

2- تداخل جريء للخشب مع الأبيض الناصع

HOUSE I ATLANTIC SEABOARD, CAPE TOWN, MARVIN FARR ARCHITECTS MARVIN FARR ARCHITECTS مطبخ
MARVIN FARR ARCHITECTS

MARVIN FARR ARCHITECTS
MARVIN FARR ARCHITECTS
MARVIN FARR ARCHITECTS

اللون الأبيض يشع في المطبخ برونقه الخاص، بالتحديد مع المسطح اللامع العصري، ولكن ما يضفي لجماله كثير من التألق هو تواجد الطاولة الخشبية في الفراغ.

3- طاولة من لوح خشبي متكامل

House B - House Design , Redesign Interiors Redesign Interiors مطبخ
Redesign Interiors

Redesign Interiors
Redesign Interiors
Redesign Interiors

تألق هذا المطبخ حين تواجدت طاولة مميزة من الخشب الخام الذي يجلب الدفء إلى الفراغ.

4- لون هاديء ولكن جريء

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

لا يلزم أن تتجه نحو ألوان صارخة وقوية لكي تظهر جرأتك، بل من الممكن أن تكون مثل هذه الدرجة المحيرة هي الخيار الأمثل، فكونها بين الرمادي والبيج يخلق أجواء أنيقة ولكن مثيرة للاندهاش.

5- مطبخ صغير ومتكامل

Project #, Frans Alexander Interiors Frans Alexander Interiors مطبخ
Frans Alexander Interiors

Frans Alexander Interiors
Frans Alexander Interiors
Frans Alexander Interiors

المطبخ الصغير لا يعني بالضرورة التنازل عن أياً من الأناقة أو العملية، وهذا التصميم هو خير دليل على ذلك.

6- جزيرة مطبخ فريدة من نوعها

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

المصمم هنا فصل أن يخلق مطبخ أكثر حيوية وتميز، وهو الأمر الذي جعله يلجأ إلى الدمج بين لون طلاء الخزانات التقليدي مع الطاولة الخشبية التي تتميز بلونها المبهج.

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7- جزيرة أم سفرة؟

Oyster schelles, BHD Interiors BHD Interiors مطبخ
BHD Interiors

BHD Interiors
BHD Interiors
BHD Interiors

لأن المطبخ هنا ينعم بمساحة كبيرة قرر خبير التصميم أن يجعل من المطبخ مكان أساسي لتناول الطعام، وهو ما سوف يجعله مكان مثالي إقامة التجمعات والاحتفالات غير الرسمية.

8- استدامة الأسود والأبيض

House Alterations, Internal Refurbishment and Extentions, DG Construction DG Construction مطبخ
DG Construction

DG Construction
DG Construction
DG Construction

المزج بين هذين اللونين يضمن استدامة التصميم إلى مدى بعيد، فهما لونان لا يعفى عليهما الزمن.

9- النمط الحديث في أبهى صوره

Firuzağa Ev, Plano Mimarlık ve Teknoloji Plano Mimarlık ve Teknoloji مطبخ
Plano Mimarlık ve Teknoloji

Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji

خزانات بسيطة مع معدات مدمجة في الوحدات لتأثير راقي وعصري.

10- أسلوب تبسيطي راقي

GLS Mamurbaba Villaları 6 No'lu Villa, NAZZ Design Studio NAZZ Design Studio مطبخ
NAZZ Design Studio

NAZZ Design Studio
NAZZ Design Studio
NAZZ Design Studio

من الصعب نكران جمال اختيار اللون الأبيض الناصع في المطابخ العصرية، فلها الفضل دائماً في خلق مساحة متسعة ومريحة.

11- درامية الأسود

THEATRON, Voltaj Tasarım Voltaj Tasarım مطبخ
Voltaj Tasarım

Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım

لأصحاب القلوب الجريئة والمطابخ الكبيرة هذا التصميم مثالي لكم، فهو يترك انطباع قوي وفاخر بالرغم من بساطة التصميم، فقط عليك مراعاة أن تتواجد بعض المسطحات العاكسة لضمان الحفاظ على اتساع الفراغ.

12- وحدات تخزين ذكية

4.Levent Evi, İndeko İç Mimari ve Tasarım İndeko İç Mimari ve Tasarım مطبخ
İndeko İç Mimari ve Tasarım

İndeko İç Mimari ve Tasarım
İndeko İç Mimari ve Tasarım
İndeko İç Mimari ve Tasarım

يعرض لنا هذا التصميم الرائع فكرة ذكية للغاية لجلب مساحة إضافية للتخزين مع ترك المرونة لغلقها أو تركها مفتوحة، وهذه فكرة تناسب من يملكون مطبخ صغير بالتحديد.

13- إضاءة غير مباشرة

4.Levent Evi, İndeko İç Mimari ve Tasarım İndeko İç Mimari ve Tasarım مطبخ
İndeko İç Mimari ve Tasarım

İndeko İç Mimari ve Tasarım
İndeko İç Mimari ve Tasarım
İndeko İç Mimari ve Tasarım

لكي تنعم بمساحة عمل جيدة وتحضير طعام سهل لم لا تتبع مثل هذه الفكرة الذكية؟ هي لن تكلف الكثير ولكن سوف توفر لك معاناة كبيرة، وبجانب هذه الاستفادة هي أيضاً تترك المطبخ أكثر دفئاً وجاذبية.

14- أوجه خشبية غير تقليدية

Villa rustica, RI-NOVO RI-NOVO مطبخ حجر
RI-NOVO

RI-NOVO
RI-NOVO
RI-NOVO

تصميم شبابي جريء يجمع بين البساطة والجرأة، والفضل يعود إلى اختيار قشرة خشبية فريدة من نوعها.

15- بطابع ريفي

Casa do Arquiteto - Campos do Jordão 2007, Carlos Bratke Arquiteto Carlos Bratke Arquiteto مطبخ
Carlos Bratke Arquiteto

Carlos Bratke Arquiteto
Carlos Bratke Arquiteto
Carlos Bratke Arquiteto

الطوب اللبن والمواد الخام هم أبطال التصميم المميز، ولكن لن يتجه نحو هذا الأسلوب إلا محبي الطراز الريفي.

16- كسوة حجرية

Casale SpecialUmbria.com, Marcello Gavioli Marcello Gavioli مطبخ
Marcello Gavioli

Marcello Gavioli
Marcello Gavioli
Marcello Gavioli

الحجر أصبح من الخامات المفضلة لدى المصممين العالميين في كسوة جدران المطبخ، والسبب هو قدرة الحجر على خلق أجواء من الدفء والأناقة تدوم وتتناسق مع مختلف الصيحات والأنماط.

17- دمج مبهر

homify مطبخ خشب Brown
homify

homify
homify
homify

اتبع المصمم هنا أسلوب المزج المنفصل، حيث تتبع كل مجموعة من الوحدات خامة منفصلة لتكون النتيجة مطبخ أنيق ومميز.

18- أناقة وحيوية

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

تصميم المطبخ منعش بسبب مزج الأبيض والأزرق مع الخشب.

19- إطلالة مشرقة

Villa M1, frederique Legon Pyra architecte frederique Legon Pyra architecte مطبخ
frederique Legon Pyra architecte

frederique Legon Pyra architecte
frederique Legon Pyra architecte
frederique Legon Pyra architecte

يتجاهل البعض أن المطبخ من الأماكن التي قد تزداد جمالاً إذا أحيطت بإطلالة جذابة، ولكن جاء هذا التصميم المبهر ليذكرنا أنه حل رائع لمن أراد أن يمتلك مطبخ مميز ومبهج.

20- تخزين مضاعف

Edifício Gaivotas, Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores مطبخألواح المطبخ
Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores

Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores
Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores
Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores

جزيرة المطبخ تستخدم في وظيفة مزدوجة تجمع بين طاولة طعام ووحدات تخزين، ولكن من الممكن أن تقتصر على وحدات التخزين لمن يرغب في مساحة إضافية.

21- استغلال ذكي للمساحة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

يطرح لنا هذا المطبخ فكرة مبتكرة وذكية، وهي هلق وحدة مزدوجة في المطبخ المفتوح لكي تستخدم كفاصل بين الفراغات وتكون مساحة تخزين إضافية.لمزيد من المطابخ الملهمة تابع: 16 تصميم مميز لمطابخ رائعة

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