21 مطبخ عصري يجتمع فيه العملية والأناقة

المطبخ يعد من الفراغات المحيرة من حيث اختيار التصميم العملي الذي يحتفظ برونقه وجماله مع مرور الوقت، ولكن طرح النمط الحديث مجال واسع للغاية من أفكار وتصاميم تحقق المعادلة بين الأناقة والعملية مع الجانب المستدام، وسعينا المستمر لمساعدتك على إيجاد مصدر إلهام لتنفيذ منزل أحلامك جعلنا نأتي لك اليوم بمجموعة كبيرة من تصميمات المطابخ العصرية الجذابة، ومن المؤكد أنك سوف تجد ما تبحث عنه.
اعتدنا رؤية اللون الخشبي الداكن في مطابخنا، ولكن في النمط الحديث أصبحت تدرجات الخشب كبيرة، وترأس هذه الدرجة ضمن الاختيارات الأنيقة والجذابة.وهي نت الخامات التي لا تحتاج إلى تفاصيل كثيرة محيطة لكي تبرز جمالها.
اللون الأبيض يشع في المطبخ برونقه الخاص، بالتحديد مع المسطح اللامع العصري، ولكن ما يضفي لجماله كثير من التألق هو تواجد الطاولة الخشبية في الفراغ.
تألق هذا المطبخ حين تواجدت طاولة مميزة من الخشب الخام الذي يجلب الدفء إلى الفراغ.
لا يلزم أن تتجه نحو ألوان صارخة وقوية لكي تظهر جرأتك، بل من الممكن أن تكون مثل هذه الدرجة المحيرة هي الخيار الأمثل، فكونها بين الرمادي والبيج يخلق أجواء أنيقة ولكن مثيرة للاندهاش.
المطبخ الصغير لا يعني بالضرورة التنازل عن أياً من الأناقة أو العملية، وهذا التصميم هو خير دليل على ذلك.
المصمم هنا فصل أن يخلق مطبخ أكثر حيوية وتميز، وهو الأمر الذي جعله يلجأ إلى الدمج بين لون طلاء الخزانات التقليدي مع الطاولة الخشبية التي تتميز بلونها المبهج.
لأن المطبخ هنا ينعم بمساحة كبيرة قرر خبير التصميم أن يجعل من المطبخ مكان أساسي لتناول الطعام، وهو ما سوف يجعله مكان مثالي إقامة التجمعات والاحتفالات غير الرسمية.
المزج بين هذين اللونين يضمن استدامة التصميم إلى مدى بعيد، فهما لونان لا يعفى عليهما الزمن.
خزانات بسيطة مع معدات مدمجة في الوحدات لتأثير راقي وعصري.
من الصعب نكران جمال اختيار اللون الأبيض الناصع في المطابخ العصرية، فلها الفضل دائماً في خلق مساحة متسعة ومريحة.
لأصحاب القلوب الجريئة والمطابخ الكبيرة هذا التصميم مثالي لكم، فهو يترك انطباع قوي وفاخر بالرغم من بساطة التصميم، فقط عليك مراعاة أن تتواجد بعض المسطحات العاكسة لضمان الحفاظ على اتساع الفراغ.
يعرض لنا هذا التصميم الرائع فكرة ذكية للغاية لجلب مساحة إضافية للتخزين مع ترك المرونة لغلقها أو تركها مفتوحة، وهذه فكرة تناسب من يملكون مطبخ صغير بالتحديد.
لكي تنعم بمساحة عمل جيدة وتحضير طعام سهل لم لا تتبع مثل هذه الفكرة الذكية؟ هي لن تكلف الكثير ولكن سوف توفر لك معاناة كبيرة، وبجانب هذه الاستفادة هي أيضاً تترك المطبخ أكثر دفئاً وجاذبية.
تصميم شبابي جريء يجمع بين البساطة والجرأة، والفضل يعود إلى اختيار قشرة خشبية فريدة من نوعها.
الطوب اللبن والمواد الخام هم أبطال التصميم المميز، ولكن لن يتجه نحو هذا الأسلوب إلا محبي الطراز الريفي.
الحجر أصبح من الخامات المفضلة لدى المصممين العالميين في كسوة جدران المطبخ، والسبب هو قدرة الحجر على خلق أجواء من الدفء والأناقة تدوم وتتناسق مع مختلف الصيحات والأنماط.
اتبع المصمم هنا أسلوب المزج المنفصل، حيث تتبع كل مجموعة من الوحدات خامة منفصلة لتكون النتيجة مطبخ أنيق ومميز.
يتجاهل البعض أن المطبخ من الأماكن التي قد تزداد جمالاً إذا أحيطت بإطلالة جذابة، ولكن جاء هذا التصميم المبهر ليذكرنا أنه حل رائع لمن أراد أن يمتلك مطبخ مميز ومبهج.
جزيرة المطبخ تستخدم في وظيفة مزدوجة تجمع بين طاولة طعام ووحدات تخزين، ولكن من الممكن أن تقتصر على وحدات التخزين لمن يرغب في مساحة إضافية.
يطرح لنا هذا المطبخ فكرة مبتكرة وذكية، وهي هلق وحدة مزدوجة في المطبخ المفتوح لكي تستخدم كفاصل بين الفراغات وتكون مساحة تخزين إضافية.لمزيد من المطابخ الملهمة تابع: 16 تصميم مميز لمطابخ رائعة