شقة بمساحة 80 م² مقسمة بعناية

تصميم غرفة المعيشة على الطراز الاسكندنافي، تصميم طاولة القهوة يضمن لك مكان لتضع فيه المجلات دون أن تسبب لك فوضى، بالإضافة إلى أنها تجمع بين الخشب والزجاج بشكل أنيق جدًا، أما عن السجادة ذات الأشكال الهندسية بألوان مختلفة ومتناغمة مع بعضها البعض ومع ديكور الغرفة.

لقراءة المقال التالي اضغط هنا: قبل وبعد: من الظلام إلى شقة مشرقة