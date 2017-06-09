شقة بمساحة 80 م² مقسمة بعناية

الصورة توضح طريقة تقسيم مساحة الشقة بالكامل، فضاء مفتوح يضم جميع البيئات وكل بيئة لها خصوصيتها المختلفة عن الأخرى وسماتها المميزة لها من حيث الألوان والأثاث.
منطقة تناول الطعام لها لهجة عصرية ورسمية، هيكل الطاولة من الصلب المطلي بالكروم يعلوه الزجاج، أما الكراسي فهي من الخيزران مزيج غير متوقع ولكنه ناجح جدًا، تصميم على الطراز البحري يحقق لك الاسترخاء والراحة.
على الرغم من أنه فضاء مفتوح إلا أن هناك وضوح شديد في توزيع المساحة، ففي المطبخ يوجد شبه جزيرة تفصل بين كل منطقة والأخرى، المطبخ بأثاث أبيض وخطوط نظيفة جدًا، الأضواء مثبتة في السقف المنخفض الذي يعلو المنطقة المواجهة لغرفة الطعام.
أثاث الجدار هو العنصر الذي يدل على مدى الحرص الشديد في التصميم، وهذه الخزانة افضل مثال لذلك صممت خصيصًا حسب احتياجات المقمين في هذه الشقة، وجود خزائن في مدخل الشقة مدمجة وفي متناول اليدين ميزة كبيرة لها، يمكنك وضع بها الأشياء التي تنسى ارتدائها عند خروجك من منزلك مثل الحقيبة أو المعطف.
تصميم غرفة المعيشة على الطراز الاسكندنافي، تصميم طاولة القهوة يضمن لك مكان لتضع فيه المجلات دون أن تسبب لك فوضى، بالإضافة إلى أنها تجمع بين الخشب والزجاج بشكل أنيق جدًا، أما عن السجادة ذات الأشكال الهندسية بألوان مختلفة ومتناغمة مع بعضها البعض ومع ديكور الغرفة.
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