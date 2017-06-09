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شقة بمساحة 80 م² مقسمة بعناية

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Arco de Triunfo -80 m²-, Barcelona., GokoStudio GokoStudio غرفة المعيشة
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هذه الشقة مثال ممتاز لإعادة الهيكلة ومليئة بأفكار ملهمة، تصميمها بسيط ولكنه بتفاصيل كاملة، سنأخذك في جولة بها لتلهمك أفكارها بأفكار جديدة يمكن أن تطبقها في شقتك، سوف تجد أفكار لكل غرف الشقة من المعيشة، الطعام، النوم، المطبخ، والحمام، دعونا نعرض عليكم ناتج عمل الخبراء في تجديد هذا المنزل. 

صورة 3D للمشروع

Arco de Triunfo -80 m²-, Barcelona., GokoStudio GokoStudio غرفة السفرة
GokoStudio

GokoStudio
GokoStudio
GokoStudio

الصورة توضح طريقة تقسيم مساحة الشقة بالكامل، فضاء مفتوح يضم جميع البيئات وكل بيئة لها خصوصيتها المختلفة عن الأخرى وسماتها المميزة لها من حيث الألوان والأثاث. 

غرفة الطعام

Arco de Triunfo -80 m²-, Barcelona., GokoStudio GokoStudio غرفة السفرة
GokoStudio

GokoStudio
GokoStudio
GokoStudio

منطقة تناول الطعام لها لهجة عصرية ورسمية، هيكل الطاولة من الصلب المطلي بالكروم يعلوه الزجاج، أما الكراسي فهي من الخيزران مزيج غير متوقع ولكنه ناجح جدًا، تصميم على الطراز البحري يحقق لك الاسترخاء والراحة.  

المطبخ

Arco de Triunfo -80 m²-, Barcelona., GokoStudio GokoStudio مطبخ
GokoStudio

GokoStudio
GokoStudio
GokoStudio

 على الرغم من أنه فضاء مفتوح إلا أن هناك وضوح شديد في توزيع المساحة، ففي المطبخ يوجد شبه جزيرة تفصل بين كل منطقة والأخرى، المطبخ بأثاث أبيض وخطوط نظيفة جدًا، الأضواء مثبتة في السقف المنخفض الذي يعلو المنطقة المواجهة لغرفة الطعام. 

خزانة الملابس

Arco de Triunfo -80 m²-, Barcelona., GokoStudio GokoStudio الممر الحديث، المدخل و الدرج
GokoStudio

GokoStudio
GokoStudio
GokoStudio

أثاث الجدار هو العنصر الذي يدل على مدى الحرص الشديد في التصميم، وهذه الخزانة افضل مثال لذلك صممت خصيصًا حسب احتياجات المقمين في هذه الشقة، وجود خزائن في مدخل الشقة مدمجة وفي متناول اليدين ميزة كبيرة لها، يمكنك وضع بها الأشياء التي تنسى ارتدائها عند خروجك من منزلك مثل الحقيبة أو المعطف.

غرفة المعيشة

Arco de Triunfo -80 m²-, Barcelona., GokoStudio GokoStudio غرفة المعيشة
GokoStudio

GokoStudio
GokoStudio
GokoStudio

تصميم غرفة المعيشة على الطراز الاسكندنافي، تصميم طاولة القهوة يضمن لك مكان لتضع فيه المجلات دون أن تسبب لك فوضى، بالإضافة إلى أنها تجمع بين الخشب والزجاج بشكل أنيق جدًا، أما عن السجادة ذات الأشكال الهندسية بألوان مختلفة ومتناغمة مع بعضها البعض ومع ديكور الغرفة. 

لقراءة المقال التالي اضغط هنا: قبل وبعد: من الظلام إلى شقة مشرقة

Arco de Triunfo -80 m²-, Barcelona., GokoStudio GokoStudio غرفة المعيشة
GokoStudio

GokoStudio
GokoStudio
GokoStudio
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