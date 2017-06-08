كيف تضفي روحًا رمضانية على منزلك في 10 خطوات؟

لأن الفانوس هو أبرز إكسسوارات رمضان على الإطلاق والمَعلَـم الأساسي المُمَيز لهذا الشهر،عليك أولًا وقبل أي شئ باقتناء واحدًا ويفضل أن يكون من ذلك النوع المعدني الكبير سواء بزجاج ملون أو بدون وضعه عند مدخل منزلك أي بجانب الباب تحديدًا واكتفي بإضاءته الخافتة عند المدخل طوال شهر رمضان.