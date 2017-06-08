كيف تضفي روحًا رمضانية على منزلك في 10 خطوات؟

في هذا المقال سنتحدث عن أبرز أماكن وزوايا بمنزلك يُستحَب تزيينها في شهر رمضان لتكسبه لمسة ديكورية مبهجة مفعمة بروحانيات هذا الشهر المبارك.. فقط في 10 خطوات يمكنك أن تُحدِث فارقًا مدهشًا بمنزلك بأبسط الخامات والحيل مع العلم أنه ليس شرطًا الاستعانة بكافة اللمسات، فقد تكتفي باختيار اثنين أو أكثر منهم فقط!
لأن الفانوس هو أبرز إكسسوارات رمضان على الإطلاق والمَعلَـم الأساسي المُمَيز لهذا الشهر،عليك أولًا وقبل أي شئ باقتناء واحدًا ويفضل أن يكون من ذلك النوع المعدني الكبير سواء بزجاج ملون أو بدون وضعه عند مدخل منزلك أي بجانب الباب تحديدًا واكتفي بإضاءته الخافتة عند المدخل طوال شهر رمضان.
الخيامية بألوانها المبهجة بمزيج الأحمر والأصفر والأخضر والأزرق تعد ثاني أبرز معالم شهر رمضان والتي تصمم بها موائد رحمن كاملة ونعتاد رؤيتها طوال الشهر الكريم في الطرقات المختلفة.
هذا وحده كفيل بأن يجعلها إحدى أهم اللمسات الديكورية في رمضان باختلاف طرق استخدامها، هنا في غرفة المعيشة هذه يمكنك أن تستعن بقطعتين أو ثلاثة من قماش الخيامية لتزين بكل قطعة منها مسند من مساند الكراسي.. أما الثالثة فتغلف بها الطاولة المربعة الصغيرة وربما سطح المدفئة!
اقتني مصابيح رمضانية بنقوش متداخلة ومفرغة أو مصابيح مكتوب عليها عبارات محددة كـ
الحمدلله، وأهلًا رمضان، ورمضان كريم ثم زيّن بها زوايا متفرقة من منزلك كالأروقة المختلفة والمنطقة السفلية من الدرج وغيرهما من الأماكن لنشر مزيدًا من الأجواء الروحانية. يمكنك اللجوء للشموع أيضًا بلونها الأحمر!
زَيّن الأرفف المختلفة بالمنزل بـإكسسوارات رمضانية صغيرة من فوانيس ورقية ونجوم وأهلّة من قماش الخيامية المزركش.
استبدل مفرش مائدة الطعام بفرش من قماش الخيامية الملون واستبدل المزهرية أيضًا بفانوس خشبي صغير يعزز الأجواء الرمضانية.
يمكنك القيام بالأمر ذاته في جميع الطاولات باختلاف أحجامها ..
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لمحبي الأواني المعدنية والنحاسية.. اقتني بعضًا منها وخصوصًا المزركشة بنقوش معبرة عن رمضان من أماكن كمنطقة الغورية والعتبة والأزهر والسيدة زينب وزين بها أطراف بار المطبخ وربما مائدة الطعام أيضًا.
أهلًا رمضانبإحدى جدران الشرفة
لمسة ديكورية رمضانية أخرى تتمثل في زينة رمضان والتي عادة ما تكون مصنوعة من لمبات صفراء صغيرة متراصة بجانب بعضها البعض يكتب بها عبارات مختلفة ترحب بهذا الشهر المبارك كـ
أهلًا رمضان أو
مرحب شهر الصوم أو
رمضان كريم وغيرهم وهناك ما تكون مصنوعة من خامة الخيامية أيضًا بألوانها المبهجة.
هناك من يتفننوا في صنع زينة رمضان من قماش الخيامية والذي يكون عبارة عن قصاقيص ملونة كلًا منها بشكل مثلث صغير حيث يصلقوا جميعًا على حبل طويل ويتم تثبيتها في أماكن مختلفة.
وأخيرًا، نختتم هذا المقال مع لمسة ديكورية رمضانية بسيطة وغير مكلفة تتمثل في صنع أغطية للوسائد من قماش الخيامية.