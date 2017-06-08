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كيف تضفي روحًا رمضانية على منزلك في 10 خطوات؟

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Back to Front, The Wood Window Alliance The Wood Window Alliance شبابيك خشب Grey
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في هذا المقال سنتحدث عن أبرز أماكن وزوايا بمنزلك يُستحَب تزيينها في شهر رمضان لتكسبه لمسة ديكورية مبهجة مفعمة بروحانيات هذا الشهر المبارك.. فقط في 10 خطوات يمكنك أن تُحدِث فارقًا مدهشًا بمنزلك بأبسط الخامات والحيل مع العلم أنه ليس شرطًا الاستعانة بكافة اللمسات، فقد تكتفي باختيار اثنين أو أكثر منهم فقط!

1- المدخل وفانوس معدني كبير

Puertas de exterior, Timberplan Timberplan شبابيك
Timberplan

Timberplan
Timberplan
Timberplan

لأن الفانوس هو أبرز إكسسوارات رمضان على الإطلاق والمَعلَـم الأساسي المُمَيز لهذا الشهر،عليك أولًا وقبل أي شئ باقتناء واحدًا ويفضل أن يكون من ذلك النوع المعدني الكبير سواء بزجاج ملون أو بدون وضعه عند مدخل منزلك أي بجانب الباب تحديدًا واكتفي بإضاءته الخافتة عند المدخل طوال شهر رمضان.

2- مفارش من قماش الخيامية على مساند الكراسي

French doors The Wood Window Alliance شبابيك خشب Grey
The Wood Window Alliance

French doors

The Wood Window Alliance
The Wood Window Alliance
The Wood Window Alliance

الخيامية بألوانها المبهجة بمزيج الأحمر والأصفر والأخضر والأزرق تعد ثاني أبرز معالم شهر رمضان والتي تصمم بها موائد رحمن كاملة ونعتاد رؤيتها طوال الشهر الكريم في الطرقات المختلفة.

هذا وحده كفيل بأن يجعلها إحدى أهم اللمسات الديكورية في رمضان باختلاف طرق استخدامها، هنا في غرفة المعيشة هذه يمكنك أن تستعن بقطعتين أو ثلاثة من قماش الخيامية لتزين بكل قطعة منها مسند من مساند الكراسي.. أما الثالثة فتغلف بها الطاولة المربعة الصغيرة وربما سطح المدفئة! 

3- مصابيح رمضانية وشموع

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

اقتني مصابيح رمضانية بنقوش متداخلة ومفرغة أو مصابيح مكتوب عليها عبارات محددة كـ الحمدلله، وأهلًا رمضان، ورمضان كريم ثم زيّن بها زوايا متفرقة من منزلك كالأروقة المختلفة والمنطقة السفلية من الدرج وغيرهما من الأماكن لنشر مزيدًا من الأجواء الروحانية. يمكنك اللجوء للشموع أيضًا بلونها الأحمر!

4- إكسسوارات رمضانية على الأرفف

輕盈用色 女孩身心嚮往的法式居家, 合觀設計 合觀設計 غرفة السفرة
合觀設計

合觀設計
合觀設計
合觀設計

زَيّن الأرفف المختلفة بالمنزل بـإكسسوارات رمضانية صغيرة من فوانيس ورقية ونجوم وأهلّة من قماش الخيامية المزركش.

5- مائدة الطعام بفرش الخيامية

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

استبدل مفرش مائدة الطعام بفرش من قماش الخيامية الملون واستبدل المزهرية أيضًا بفانوس خشبي صغير يعزز الأجواء الرمضانية. 

6- ولاسيما جميع طاولات المنزل أيضًا

Living area Markham Stagers غرفة المعيشة white leather sofa,Le Corbusier,rug,geometry,modern apartment,golden accents,black accents,minimal,urban decor,artwork
Markham Stagers

Living area

Markham Stagers
Markham Stagers
Markham Stagers

يمكنك القيام بالأمر ذاته في جميع الطاولات باختلاف أحجامها ..

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7- أواني خاصة بشهر رمضان

シャンボール桜坂 508 リノベーション, nano Architects nano Architects غرفة السفرة خشب Wood effect
nano Architects

nano Architects
nano Architects
nano Architects

لمحبي الأواني المعدنية والنحاسية.. اقتني بعضًا منها وخصوصًا المزركشة بنقوش معبرة عن رمضان من أماكن كمنطقة الغورية والعتبة والأزهر والسيدة زينب وزين بها أطراف بار المطبخ وربما مائدة الطعام أيضًا.

8- زينة أهلًا رمضان بإحدى جدران الشرفة

ÁTICO EN CATARROJA (VALENCIA), Juanjo Álvarez Juanjo Álvarez بلكونة أو شرفة
Juanjo Álvarez

Juanjo Álvarez
Juanjo Álvarez
Juanjo Álvarez

لمسة ديكورية رمضانية أخرى تتمثل في زينة رمضان والتي عادة ما تكون مصنوعة من لمبات صفراء صغيرة متراصة بجانب بعضها البعض يكتب بها عبارات مختلفة ترحب بهذا الشهر المبارك كـأهلًا رمضان أو مرحب شهر الصوم أو رمضان كريم وغيرهم وهناك ما تكون مصنوعة من خامة الخيامية أيضًا بألوانها المبهجة.

9- بار المطبخ بالفوانيس والقصاقيص الملونة

The Scandinavian Kitchen Papilio مطبخ Yellow
Papilio

The Scandinavian Kitchen

Papilio
Papilio
Papilio

هناك من يتفننوا في صنع زينة رمضان من قماش الخيامية والذي يكون عبارة عن قصاقيص ملونة كلًا منها بشكل مثلث صغير حيث يصلقوا جميعًا على حبل طويل ويتم تثبيتها في أماكن مختلفة.

10- وسائد بألوان ونقوش الخيامية

CASA UNO, Moretti MORE Moretti MORE غرفة المعيشة
Moretti MORE

Moretti MORE
Moretti MORE
Moretti MORE

وأخيرًا، نختتم هذا المقال مع لمسة ديكورية رمضانية بسيطة وغير مكلفة تتمثل في صنع أغطية للوسائد من قماش الخيامية.

6 خطوات فعالة لتنظيف مطبخك في رمضان

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