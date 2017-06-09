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10 نصائح تجلب الطاقة الإيجابية لمنزلك

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Further concrete accessories, Betoniu GmbH Betoniu GmbH بلكونات وشرفاتنباتات و زهور
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في هذا الموضوع جمعنا لك 10 نصائح من خبراء هوميفاي تجلب لك الطاقة الإيجابية والحظ، وفقًا للواقع فأن أغلب المنازل مليئة بالطاقة السلبية لكن في هذا الموضوع سنخبرك كيف تتخلص منها. 

1- الخيزران لتحقيق الرخاء

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Perfect Plants Ltd

Lucky Bamboo just needs water in which to grow. The stems are arranged in various shapes and forms, making an architectural delight!

Perfect Plants Ltd
Perfect Plants Ltd
Perfect Plants Ltd

طبقًا للفنج شوي فأن النباتات المزروعة في أواني من الخيزران من أهم العوامل التي تؤدي إلى تحقيق الاذدهار وجلب الحظ السعيد. 

2- رش الملح للحماية

Salt Keeper Oggetto المنزلأغراض منزلية
Oggetto

Salt Keeper

Oggetto
Oggetto
Oggetto

الملح له خصائصه الهامة بما في ذلك الحماية، الاعتقاد السائد بأن رش الملح في جميع أركان كل غرف منزلك يطرد الطاقة السلبية اعتقاد صحيح. 

3- اعتني بقط في منزلك

Cats chair dimarziodesign المنزلديكورات واكسسوارات
dimarziodesign

Cats chair

dimarziodesign
dimarziodesign
dimarziodesign

قلة من الناس فقط تعرف أن القطط لها القدرة على امتصاص الطاقة السلبية من المكان بل وتحويلها إلى طاقة إيجابية، لذا دلل قطك وفي النهاية انت المستفيد. 

4- الزهور

Concrete flower vase Betoniu GmbH بلكونات وشرفاتنباتات و زهور
Betoniu GmbH

Concrete flower vase

Betoniu GmbH
Betoniu GmbH
Betoniu GmbH

لاشيء أفضل من باقة زهور لتنقية الهواء وتعديل الحالة المزاجية لجميع أفراد الأسرة. 

5- الشموع البيضاء

Ivory floating candles and ball candles The London Candle Company المنزلديكورات واكسسوارات
The London Candle Company

Ivory floating candles and ball candles

The London Candle Company
The London Candle Company
The London Candle Company

الشموع البيضاء أفضل من الشموع السوداء لأنها تجذب الترددات الجيدة والطاقة الإيجابية . 

6- صور دينية من أجل الشعور بالسلام

Energy Art - The Power of the 4 Elements , Kristin Damaschke Kristin Damaschke غرفة المعيشة
Kristin Damaschke

Kristin Damaschke
Kristin Damaschke
Kristin Damaschke

أي صور مقدسة أيًا كان الدين الذي تنتمي إليه فسوف تبعث في روحك السلام، لذا لابد ألا يخلو منها منزلك. 

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7- الزيوت الطبيعة لصحة جيدة

Otros interiores de Patagonia Log Homes, Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén حمام خشب Wood effect
Patagonia Log Homes – Arquitectos – Neuquén

Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén
Patagonia Log Homes – Arquitectos – Neuquén
Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén

في السوق تتوافر أنواع كثيرة من الزيوت المصنعة من أعشاب مختلفة ولكل نوع فائدته يمكنك اقتناء أنواع منها. 

8- الطريق لجلب الأموال

homify مطبخ معدن Blue
homify

homify
homify
homify

الأعشاب الطبيعية التي نستخدمها في الطهي يوميًا يمكن أن تكون لها صفات حيوية تستحق الاستكشاف، وعلينا أن نبحث عن الأعشاب التي تجلب الأموال إلى منزلك. 

9- مصدر العواطف

Feng Shui im Garten, CONSCIOUS DESIGN - INTERIORS CONSCIOUS DESIGN - INTERIORS حديقة
CONSCIOUS DESIGN – INTERIORS

CONSCIOUS DESIGN - INTERIORS
CONSCIOUS DESIGN – INTERIORS
CONSCIOUS DESIGN - INTERIORS

وجود النباتات والماء في منزلك يجعلك أكثر تحكم في عواطفك.

10- حدائق الزن لمزيد من الصفاء

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

لأولئك الذين يسعون للصفاء فأن حدائق الزن تحقق لك السلام النفسي وتجلب الطاقة الإيجابية لمنزلك وهي شائعة الاستخدام في المنازل اليابانية. 

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