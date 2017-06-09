10 نصائح تجلب الطاقة الإيجابية لمنزلك

في هذا الموضوع جمعنا لك 10 نصائح من خبراء هوميفاي تجلب لك الطاقة الإيجابية والحظ، وفقًا للواقع فأن أغلب المنازل مليئة بالطاقة السلبية لكن في هذا الموضوع سنخبرك كيف تتخلص منها.
طبقًا للفنج شوي فأن النباتات المزروعة في أواني من الخيزران من أهم العوامل التي تؤدي إلى تحقيق الاذدهار وجلب الحظ السعيد.
الملح له خصائصه الهامة بما في ذلك الحماية، الاعتقاد السائد بأن رش الملح في جميع أركان كل غرف منزلك يطرد الطاقة السلبية اعتقاد صحيح.
قلة من الناس فقط تعرف أن القطط لها القدرة على امتصاص الطاقة السلبية من المكان بل وتحويلها إلى طاقة إيجابية، لذا دلل قطك وفي النهاية انت المستفيد.
لاشيء أفضل من باقة زهور لتنقية الهواء وتعديل الحالة المزاجية لجميع أفراد الأسرة.
الشموع البيضاء أفضل من الشموع السوداء لأنها تجذب الترددات الجيدة والطاقة الإيجابية .
أي صور مقدسة أيًا كان الدين الذي تنتمي إليه فسوف تبعث في روحك السلام، لذا لابد ألا يخلو منها منزلك.
في السوق تتوافر أنواع كثيرة من الزيوت المصنعة من أعشاب مختلفة ولكل نوع فائدته يمكنك اقتناء أنواع منها.
الأعشاب الطبيعية التي نستخدمها في الطهي يوميًا يمكن أن تكون لها صفات حيوية تستحق الاستكشاف، وعلينا أن نبحث عن الأعشاب التي تجلب الأموال إلى منزلك.
وجود النباتات والماء في منزلك يجعلك أكثر تحكم في عواطفك.
لأولئك الذين يسعون للصفاء فأن حدائق الزن تحقق لك السلام النفسي وتجلب الطاقة الإيجابية لمنزلك وهي شائعة الاستخدام في المنازل اليابانية.
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