15 نصيحة رائعة لاستقبال ضيوفك في رمضان

هل هلال رمضان ومعه من البهجة والسعادة ليكسو بها منازلنا ويجمع كل أفراد العائلة والأصدقاء في اجواء دافئة وجميلة تعلو منها الضحكات والأحاديث الطريفة، ولكن دائما ما ننشغل حول كيفية استقبالنا لشهر رمضان كل عام بشكل جديد ومبهج، والأهم كيف نستقبل ضيوفنا في أجواء رمضانية دون إحراج أو ازمات بسبب إعداد الطعام أو ضيق الوقت أو تجهيز المنزل لاستقبال أعداد كبيرة من الأقارب والأصدقاء .. لذا اليوم سنقدم لك 15 نصيحة بسيطة لاستقبال ضيوفك في رمضان ..
حافظ على نظافة بيتك بشكل دوري شبه يومي، لتجد المهمة في استعداد منزلك لضيوفك سهلة ومريحة ولا تحتاج لوقت ومجهود، لذا اجعل في يومك مهمة أساسية لترتيب المنزل حتى وإن لن يزورك أحدا ..
احرص على توفير احتياجات مطبخك دائما، لتجد كل ما تحتاج ن تقدمه لضيوفك بشكل سريع ومنجز، ولا حاجة لك بشراء إلا القليل والطازج أول بأول..
أضف لمنزلك جو رمضاني رائع عن طريق شراء قطع ديكورية كالفوانيس والمصابيح العثمانية والفاطمية، ولمسات من الأجواء الخيامية الرائعة، لتعيش داخل الشهر الكريم وترحب بضيوفك بلمسة فنية جذابة..
احرص على حضور المشروبات الرمضانية بقوة، كالقهوة العربي مع التمر، والعصائر الطازجة والمنعشة بعد يوم طويل من الصيام، ليجد ضيوفك لمسة جميلة مليئة بالحيوية تساعدهم في الحصول على طاقة بعد نهار طويل ..
هناك طقوس ثابتة في الإفطار الرمضاني لتحقق نتيجة رائعة لإتيكيت مميز وأنيق، كتقديم الشوربة والمقبلات في البداية، بشكل مميز وجذاب قبل تقديم الطعام الرئيسي، لتعطي ضيوفك فرصة للراحة بين كل خطوة وأخرى ..
اختر أطباق رائعة وأكواب وأدوات بنقوش شرقية مميزة وجميلة، لتضيف لمسات رمضانية بسيطة تخطف قلبك ..
أضف لمنزلك شموع وبخور وروائح جميلة وعطور شرقية، لتنبه حاسة الشم لأجواء رمضانية رائعة مع مظاهر قوية في كل ركن من منزلك..
احرص على ترتيب سفرتك بشكل منظم جدا، ولا تدع مجال لوقوع خطأ، وخصص مكان ثابت للعصائر والمياة، والمقبلات بأطباقها الخاصة ..
لا تنس مناديل نظيفة ومرتبة لسفرتك، لتحرص على راحة ضيوفك ونظافة أكثر لمنزلك ..
اختر باقة من الزهور المميزة لتزين سفرتك وترحب بضيوفك وتفتح شهيتهم ..
رمضان يأتي صيفا .. في فصل الصيف تأتي مواسم الكثير من الفواكه الرائعة والمحببة لقلوب الجميع، لذا احرص على تقديم الفاكهة مع حلويات رمضان بعد الانتهاء من وجبة الإفطار ..
أضف لمنزلك وفي كل ركن لمساتك الفنية ومفروشاتك الأنيقة المميزة، لتعكس شخصيتك وذوقك الخاصة في كل تفاصيله..
احرص على اختيار الأصناف المحببة لضيوفك والمناسبة لهم، لتنجح في تقديم وجبة إفطار مميزة ..
اصنع ركن خاص مميز ليرتاح فيه ضيوفك بعد وجبة الإفطار وتناول الشاي والقهوة العربي مع قطعة حلوى مميزة من صنع أيديك .. وبذلك نضمن لك استقبال أسطوري لضيوفك في رمضان ..
يمكنك قراءة .. 25 فكرة اقتصادية لتجديد غرفة معيشتك