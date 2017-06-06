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15 نصيحة رائعة لاستقبال ضيوفك في رمضان

آية منير آية منير
homify غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات نحاس/برونز Multicolored
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هل هلال رمضان ومعه من البهجة والسعادة ليكسو بها منازلنا ويجمع كل أفراد العائلة والأصدقاء في اجواء دافئة وجميلة تعلو منها الضحكات والأحاديث الطريفة، ولكن دائما ما ننشغل حول كيفية استقبالنا لشهر رمضان كل عام بشكل جديد ومبهج، والأهم كيف نستقبل ضيوفنا في أجواء رمضانية دون إحراج أو ازمات بسبب إعداد الطعام أو ضيق الوقت أو تجهيز المنزل لاستقبال أعداد كبيرة من الأقارب والأصدقاء .. لذا اليوم سنقدم لك 15 نصيحة بسيطة لاستقبال ضيوفك في رمضان ..

1. استعد .. نظافة المنزل أولا ..

Le Meridian Al Khobar Hotel, Moroccan Bazaar Moroccan Bazaar غرفة السفرةإضاءة
Moroccan Bazaar

Le Meridian Al Khobar Hotel

Moroccan Bazaar
Moroccan Bazaar
Moroccan Bazaar

حافظ على نظافة بيتك بشكل دوري شبه يومي، لتجد المهمة في استعداد منزلك لضيوفك سهلة ومريحة ولا تحتاج لوقت ومجهود، لذا اجعل في يومك مهمة أساسية لترتيب المنزل حتى وإن لن يزورك أحدا ..

2. مطبخك واحتياجاته ..

Ateliê do Mestre Cervejeiro, Sarau Arquitetura Sarau Arquitetura غرفة السفرة
Sarau Arquitetura

Sarau Arquitetura
Sarau Arquitetura
Sarau Arquitetura

احرص على توفير احتياجات مطبخك دائما، لتجد كل ما تحتاج ن تقدمه لضيوفك بشكل سريع ومنجز، ولا حاجة لك بشراء إلا القليل والطازج أول بأول..

3. جو رمضاني ..

La Casa de las Sirenas, Ancona + Ancona Arquitectos Ancona + Ancona Arquitectos غرفة السفرة
Ancona + Ancona Arquitectos

Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos

أضف لمنزلك جو رمضاني رائع عن طريق شراء قطع ديكورية كالفوانيس والمصابيح العثمانية والفاطمية، ولمسات من الأجواء الخيامية الرائعة، لتعيش داخل الشهر الكريم وترحب بضيوفك بلمسة فنية جذابة..

4. مشروبات رمضانية ..

CASA DA FAZENDA, Mariana Chalhoub Mariana Chalhoub غرفة السفرة
Mariana Chalhoub

Mariana Chalhoub
Mariana Chalhoub
Mariana Chalhoub

احرص على حضور المشروبات الرمضانية بقوة، كالقهوة العربي مع التمر، والعصائر الطازجة والمنعشة بعد يوم طويل من الصيام، ليجد ضيوفك لمسة جميلة مليئة بالحيوية تساعدهم في الحصول على طاقة بعد نهار طويل ..

5. اتيكيت رمضاني أنيق ..

2015, Decoração de Apartamento BI, B.loft B.loft غرفة السفرة
B.loft

B.loft
B.loft
B.loft

هناك طقوس ثابتة في الإفطار الرمضاني لتحقق نتيجة رائعة لإتيكيت مميز وأنيق، كتقديم الشوربة والمقبلات في البداية، بشكل مميز وجذاب قبل تقديم الطعام الرئيسي، لتعطي ضيوفك فرصة للراحة بين كل خطوة وأخرى ..

6. لمسات رمضانية بسيطة ..

Selectie, Potpori Potpori غرفة المعيشةكراسي ومقاعد
Potpori

Potpori
Potpori
Potpori

اختر أطباق رائعة وأكواب وأدوات بنقوش شرقية مميزة وجميلة، لتضيف لمسات رمضانية بسيطة تخطف قلبك ..

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8. شموع وبخور وروائح جميلة ..

Middle Eastern, Moorish, Asian designer candles Parable Designs Ltd المنزلديكورات واكسسوارات
Parable Designs Ltd

Middle Eastern, Moorish, Asian designer candles

Parable Designs Ltd
Parable Designs Ltd
Parable Designs Ltd

أضف لمنزلك شموع وبخور وروائح جميلة وعطور شرقية، لتنبه حاسة الشم لأجواء رمضانية رائعة مع مظاهر قوية في كل ركن من منزلك..

9. ترتيب ونظام ..

Квартира на Петроградке, Belimov-Gushchin Andrey Belimov-Gushchin Andrey غرفة السفرة Blue
Belimov-Gushchin Andrey

Belimov-Gushchin Andrey
Belimov-Gushchin Andrey
Belimov-Gushchin Andrey

احرص على ترتيب سفرتك بشكل منظم جدا، ولا تدع مجال لوقوع خطأ، وخصص مكان ثابت للعصائر والمياة، والمقبلات بأطباقها الخاصة ..

10. مناديل السفرة ..

Location suggestiva con angoli preziosi in una piccola dimora, homeSbattistella homeSbattistella غرفة السفرة
homeSbattistella

homeSbattistella
homeSbattistella
homeSbattistella

لا تنس مناديل نظيفة ومرتبة لسفرتك، لتحرص على راحة ضيوفك ونظافة أكثر لمنزلك ..

11. باقة زهور ..

Sandbanks apartment SMB Interior Design Ltd غرفة السفرة dining,Sandbanks,showhome
SMB Interior Design Ltd

Sandbanks apartment

SMB Interior Design Ltd
SMB Interior Design Ltd
SMB Interior Design Ltd

اختر باقة من الزهور المميزة لتزين سفرتك وترحب بضيوفك وتفتح شهيتهم ..

12. لا تنس الفاكهة ..

Barcelona – Sant Martí, ac2bcn ac2bcn غرفة السفرة
ac2bcn

ac2bcn
ac2bcn
ac2bcn

رمضان يأتي صيفا .. في فصل الصيف تأتي مواسم الكثير من الفواكه الرائعة والمحببة لقلوب الجميع، لذا احرص على تقديم الفاكهة مع حلويات رمضان بعد الانتهاء من وجبة الإفطار ..

13. مفروشات أنيقة ..

Baita, L'Antica s.a.s. L'Antica s.a.s. غرفة السفرة
L&#39;Antica s.a.s.

L'Antica s.a.s.
L&#39;Antica s.a.s.
L'Antica s.a.s.

أضف لمنزلك وفي كل ركن لمساتك الفنية ومفروشاتك الأنيقة المميزة، لتعكس شخصيتك وذوقك الخاصة في كل تفاصيله..

14. استقبل ضيوفك بوجبة إفطار مميزة ..

MIx & Match, Porzellanmanufaktur FÜRSTENBERG GmbH Porzellanmanufaktur FÜRSTENBERG GmbH مطبخأدوات المطبخ
Porzellanmanufaktur FÜRSTENBERG GmbH

Porzellanmanufaktur FÜRSTENBERG GmbH
Porzellanmanufaktur FÜRSTENBERG GmbH
Porzellanmanufaktur FÜRSTENBERG GmbH

احرص على اختيار الأصناف المحببة لضيوفك والمناسبة لهم، لتنجح في تقديم وجبة إفطار مميزة ..

15. ركن خاص بعد الإفطار ..

homify غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات نحاس/برونز Multicolored
homify

homify
homify
homify

اصنع ركن خاص مميز ليرتاح فيه ضيوفك بعد وجبة الإفطار وتناول الشاي والقهوة العربي مع قطعة حلوى مميزة من صنع أيديك .. وبذلك نضمن لك استقبال أسطوري لضيوفك في رمضان ..

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تصميم إيطالي لمنزل مساحته 50 متر فقط

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