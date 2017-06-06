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20 تصميم رائع لحمامات غاية في الأناقة والجمال

آية منير آية منير
ГАРНО, ДОМ СОЛНЦА ДОМ СОЛНЦА حمام
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لاصحاب المنازل الكبيرة الفاخرة الذين يفضلون اختيار احدث تصميمات الحمامات، ستجد هنا احدث الأفكار واللمسات التى تتناسب مع الاذواق الرفيعة التي على الرغم من تكلفتها العالية الا انها تستحق التضحية المادية لما تقدمه لنا من تصميمات حمامات غاية في الأناقة والجمال.. ولأن هوميفاي دائما تقدم لنا كل ما هوجديد وجميل لتلهمنا وتفتح لنا آفاق واسعة من الإبداع والابتكار، ولنجد ما حلمنا به دوما وتمنيناه داخل منازلنا، لذا اليوم سنستمتع مع 20 تصميم من اجمل وأشيك الحمامات.. نتمنى لكم قراءة ممتعة ..

1. لون رمادي ذو تأثير خاص وأخشاب مميزة ومرايا جميلة وزهور أنيقة، مزيج رائع لحمام على طراز فندقي من العيار الأول ..

homify حمام
homify

homify
homify
homify

2. سقف خشبي ساحر وإطلالة رائعة لحمام كبير يتمتع بتصميم حديث ومميز وجذاب..

House by River side, Matos Architects Matos Architects حمام حجر White
Matos Architects

House by River side

Matos Architects
Matos Architects
Matos Architects

3. الحجر سمة الجمال والأناقة داخل الحمامات الحديثة ولمسة دافئة لتصميم أكثر جمال وأناقة ..

ЖК "Воробьевы Горы", Sky Gallery Sky Gallery حمام
Sky Gallery

Sky Gallery
Sky Gallery
Sky Gallery

4. من قلب الطبيعية تصميم مميز لحمام جميل، كل تفاصيله تستعدي عناصر من الطبيعة كجدار مزين بناباتات وأرضية خشبية لامعة ..

Mostra Alpha Decor 2016, RMS arquitetura e interiores RMS arquitetura e interiores حمام
RMS arquitetura e interiores

RMS arquitetura e interiores
RMS arquitetura e interiores
RMS arquitetura e interiores

5. الأبيض عنوان الصفاء والهدوء والاختيار الأكثر انتشار في حمامت منازلنا، لمسة من الأسود تُزيد من أناقته وجماله وتضيف له الكثير من التفاصيل الجذابة ..

Apartament w Krakowie o powierzchni 113 m, AvoCADo AvoCADo حمام
AvoCADo

AvoCADo
AvoCADo
AvoCADo

7. الرخام والجرانيت عنوان الفخامة والأناقة، مع تأثيرات إضاءة مميزة تخطف قلبك وتجعل من حمامك لوحة فنية متكاملة ..

Atelier Durini 15: sensualità e sartorialità incontrano l’interior design, Studio Andrea Castrignano Studio Andrea Castrignano حمام
Studio Andrea Castrignano

Studio Andrea Castrignano
Studio Andrea Castrignano
Studio Andrea Castrignano

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8. نقوش وزخارف في حمام كلاسيكي من طراز خاص ومميز، وأثاث رائع لأصحاب الذوق الرفيع ..

APARTAMENT W SOPOCIE, Sikora Wnetrza Sikora Wnetrza حمام
Sikora Wnetrza

Sikora Wnetrza
Sikora Wnetrza
Sikora Wnetrza

9. ماء الذهب تزين حمام أنيق بأرضية من الجرانيت الأحمر ..

Vasche in ghisa, Gentry Home Gentry Home حمام دوش وأحواض إستحمام
Gentry Home

Gentry Home
Gentry Home
Gentry Home

10. ألوان هادئة وحالمة ونقوش مميزة وجميلة في حمام بسيط مشرق ومبهج، استخدم فيه المصمم عناصر ذات تصميم بسيط .. ليؤكد أن الجمال يكمن في البساطة..

valle dei casali, stefania eugeni stefania eugeni حمام
stefania eugeni

stefania eugeni
stefania eugeni
stefania eugeni

11. الأسود ملك الألوان، وأكثرها أناقة ووقار، مع لمسات بسيطة من الأبيض والرمادي تجعل من الحمام تصميم أنيق وفخم..

Cozinhas | Roupeiros | Moveis de banho, Amplitude - Mobiliário lda Amplitude - Mobiliário lda حمام
Amplitude – Mobiliário lda

Amplitude - Mobiliário lda
Amplitude – Mobiliário lda
Amplitude - Mobiliário lda

12. لوحة فنية تزين حمام حديق ووحدات إضاءة ذات تصميم جرئ ومختلف ..

ГАРНО, ДОМ СОЛНЦА ДОМ СОЛНЦА حمام
ДОМ СОЛНЦА

ДОМ СОЛНЦА
ДОМ СОЛНЦА
ДОМ СОЛНЦА

13. الألوان المحايدة عندما تجتمع معا، تصنع جو هاديئ ومريح وهو ما نحتاجه في حمامنا الخاص ..

Mulberry, The Wood Works The Wood Works حمام خشب معالج Grey
The Wood Works

Mulberry

The Wood Works
The Wood Works
The Wood Works

14. الجدران الحجرية لها جمال خاص وتحمل أناقة لا مثيل لها لحمامك ..

Musterhaus Bad Vilbel, ARKITURA GmbH ARKITURA GmbH حمام
ARKITURA GmbH

ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH

15. حمام بتصميم حديث يأتي كعنوان للشياكة والأناقة، اختيارات عناصره كانت متميزة وألوانه وتفاصيله خلقت لوحة فنية بمهر طبيعي جذاب ..

Sugestões, Aprifer Aprifer حمام
Aprifer

Aprifer
Aprifer
Aprifer

16. جدار خشبي ساحر بتفاصيل مميزة وإضاءة رائعة في حمام يشبه المنتجعات الصحية ..

Тепло натурального дерева, 1+1 studio 1+1 studio حمام
1+1 studio

1+1 studio
1+1 studio
1+1 studio

17. ابتكار تصميم مميز للأرضيات داخل حمامك واختلاف الخامات المستخدمة يجعل منه قطعة فريدة من نوعها ..

homify حمام Wood effect
homify

homify
homify
homify

18. كلاسيكية حالمة في حمام أنيق بتفاصيل ساحرة مزين بشموع لدفء وحميمية، وستارة مستوحاة من تصميمات قديمة، وألوان متناغمة وناعمة ..

Проект 2х этажного коттеджа в классическом стиле, Инна Михайская Инна Михайская حمام Beige
Инна Михайская

Инна Михайская
Инна Михайская
Инна Михайская

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