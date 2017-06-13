35 تصميم مدهش يُحَبِبَك في مطبخك الصغير!

الـعيش في شقة صغيرة أمر له عيوبه أكثر من مميزاته ومن أبرز هذه العيوب أن ضيق المساحة بالطبع سينعكس على كافة أرجاءها وعلى المطبخ بشكل خاص والذي إما أن يصمم في زاوية مهملة من المنزل، أو يصمم بسعة تخزينية محدودة، أو يفتقر إلى التهوية السليمة التي تجعله صحيًا.

هذا التفكير هو السائد عند بعض الذين لم تسنح لهم فرصة اكتشاف مطابخ بتصميمات خبراء هوميفاي التي تتمتع بعبقرية استغلال المساحات وكل سنتيمتر منها.. تمامًا كما هو الحال في النماذج التي سنعرضها عليكم اليوم ولا تشوبها أية شائبة.

35 مطبخ صغير لكن كلًا منهم يتنافس مع الآخر ليصبح الأروع بلا منازع ولكن في حقيقة الأمر المعركة تنتهي لصالحهم جميعًا لأن كل تصميم له سماته التي تميزه بشكل خاص.. مع هذه التصميمات ستتعلم كيف تخلق مساحة مريحة بمطبخك الصغير، ليست مساحة مريحة فقط بل مساحة وظيفية تتحرك فيها بمرونة دون أن يعيقك شئ!

لنبدأ جولتنا الآن.. فهي بالطبع ستدهشك!