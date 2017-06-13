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35 تصميم مدهش يُحَبِبَك في مطبخك الصغير!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Casa Gion, senzanumerocivico senzanumerocivico مطبخ
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الـعيش في شقة صغيرة أمر له عيوبه أكثر من مميزاته ومن أبرز هذه العيوب أن ضيق المساحة بالطبع سينعكس على كافة أرجاءها وعلى المطبخ بشكل خاص والذي إما أن يصمم في زاوية مهملة من المنزل، أو يصمم بسعة تخزينية محدودة، أو يفتقر إلى التهوية السليمة التي تجعله صحيًا.

هذا التفكير هو السائد عند بعض الذين لم تسنح لهم فرصة اكتشاف مطابخ بتصميمات خبراء هوميفاي التي تتمتع بعبقرية استغلال المساحات وكل سنتيمتر منها.. تمامًا كما هو الحال في النماذج التي سنعرضها عليكم اليوم ولا تشوبها أية شائبة.

35 مطبخ صغير لكن كلًا منهم يتنافس مع الآخر ليصبح الأروع بلا منازع ولكن في حقيقة الأمر المعركة تنتهي لصالحهم جميعًا لأن كل تصميم له سماته التي تميزه بشكل خاص.. مع هذه التصميمات ستتعلم كيف تخلق مساحة مريحة بمطبخك الصغير، ليست مساحة مريحة فقط بل مساحة وظيفية تتحرك فيها بمرونة دون أن يعيقك شئ! 

لنبدأ جولتنا الآن.. فهي بالطبع ستدهشك!

-1-

nuova cucina a Verona, moovdesign moovdesign مطبخ
moovdesign

moovdesign
moovdesign
moovdesign

-2-

A residence in Shibuya, sorama me Inc. sorama me Inc. مطبخ
sorama me Inc.

A residence in Shibuya

sorama me Inc.
sorama me Inc.
sorama me Inc.

-3-

Attico sul Porto, gosplan architects gosplan architects مطبخ
gosplan architects

gosplan architects
gosplan architects
gosplan architects

-4-

via delle Orfane, con3studio con3studio مطبخ
con3studio

con3studio
con3studio
con3studio

-5-

Casa Giano, MIROarchitetti MIROarchitetti مطبخ Black
MIROarchitetti

MIROarchitetti
MIROarchitetti
MIROarchitetti

-6-

Kuchnia - Wrzos, DoMilimetra DoMilimetra مطبخ Purple/Violet
DoMilimetra

DoMilimetra
DoMilimetra
DoMilimetra

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LOFT A ROMA, STUDIO ACRIVOULIS Architettra + Interior Design STUDIO ACRIVOULIS Architettra + Interior Design مطبخ
STUDIO ACRIVOULIS Architettra + Interior Design

STUDIO ACRIVOULIS Architettra + Interior Design
STUDIO ACRIVOULIS Architettra + Interior Design
STUDIO ACRIVOULIS Architettra + Interior Design

-8-

white house, Bibiana Lattuca Bibiana Lattuca
Bibiana Lattuca

Bibiana Lattuca
Bibiana Lattuca
Bibiana Lattuca

-9-

HOUSE FOR HOLIDAYS, PAOLO FRELLO & PARTNERS PAOLO FRELLO & PARTNERS مطبخ
PAOLO FRELLO &amp; PARTNERS

PAOLO FRELLO & PARTNERS
PAOLO FRELLO &amp; PARTNERS
PAOLO FRELLO & PARTNERS

-10-

Nin House, Architetto Valentina Longo Architetto Valentina Longo مطبخ
Architetto Valentina Longo

Architetto Valentina Longo
Architetto Valentina Longo
Architetto Valentina Longo

-11-

La belleza de lo simple , cs cs مطبخ
cs

cs
cs
cs

-12-

Kleine Küche mit liebevollen Details, Happyhomes Happyhomes مطبخ خشب Grey
Happyhomes

Happyhomes
Happyhomes
Happyhomes

-13-

Casa K, Progetto Kiwi Architettura Progetto Kiwi Architettura مطبخ
Progetto Kiwi Architettura

Progetto Kiwi Architettura
Progetto Kiwi Architettura
Progetto Kiwi Architettura

-14-

Appartamento in vendita a Lesa, Boite Maison Boite Maison مطبخ
Boite Maison

Boite Maison
Boite Maison
Boite Maison

-15-

みどりのいえ, FEDL（Far East Design Labo） FEDL（Far East Design Labo） مطبخ
FEDL（Far East Design Labo）

FEDL（Far East Design Labo）
FEDL（Far East Design Labo）
FEDL（Far East Design Labo）

-16-

ASILE POPINCOURT 75011 PARIS , cristina velani cristina velani الممر الحديث، المدخل و الدرج
cristina velani

cristina velani
cristina velani
cristina velani

-17-

Casa Gion, senzanumerocivico senzanumerocivico مطبخ
senzanumerocivico

senzanumerocivico
senzanumerocivico
senzanumerocivico

-18-

Ristrutturazione appartamento Roma, Marconi, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare مطبخ
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

-19-

Ponte Milvio | Minimal Design, EF_Archidesign EF_Archidesign مطبخ
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

-20-

SCENT OF MAN, Rachele Biancalani Studio Rachele Biancalani Studio مطبخ
Rachele Biancalani Studio

Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio

-21-

Mini T1, José Tiago Rosa José Tiago Rosa مطبخ
José Tiago Rosa

José Tiago Rosa
José Tiago Rosa
José Tiago Rosa

-22-

NEAR Architecture, San Paolo, Rome, Paolo Fusco Photo Paolo Fusco Photo مطبخ White
Paolo Fusco Photo

NEAR Architecture, San Paolo, Rome

Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo

-23-

2-pokojowy apartamencik, Perfect Space Perfect Space مطبخ
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

-24-

Le charme parisien, bypierrepetit bypierrepetit مطبخ
bypierrepetit

bypierrepetit
bypierrepetit
bypierrepetit

-25-

8760 dm2, Tommaso Giunchi Architect Tommaso Giunchi Architect مطبخ Black
Tommaso Giunchi Architect

Tommaso Giunchi Architect
Tommaso Giunchi Architect
Tommaso Giunchi Architect

-26-

apto cobre/blue, Casa100 Arquitetura Casa100 Arquitetura مطبخ
Casa100 Arquitetura

Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura

-27-

casa GT, degma studio degma studio مطبخ
degma studio

degma studio
degma studio
degma studio

-28-

ottanio, luogo comune luogo comune مطبخ
luogo comune

luogo comune
luogo comune
luogo comune

-29-

La casa di A, zero6studio - Studio Associato di Architettura zero6studio - Studio Associato di Architettura غرفة السفرة
zero6studio – Studio Associato di Architettura

zero6studio - Studio Associato di Architettura
zero6studio – Studio Associato di Architettura
zero6studio - Studio Associato di Architettura

-30-

PROMENADE, SCEG ARCHITECTS SCEG ARCHITECTS مطبخ
SCEG ARCHITECTS

SCEG ARCHITECTS
SCEG ARCHITECTS
SCEG ARCHITECTS

-31-

Una Stanza in più, Architetto Alberto Colella Architetto Alberto Colella مطبخ
Architetto Alberto Colella

Architetto Alberto Colella
Architetto Alberto Colella
Architetto Alberto Colella

-32-

Relooking soggiorno e cucina- Iglesias, Arch. Giorgia Congiu Arch. Giorgia Congiu Beige
Arch. Giorgia Congiu

Arch. Giorgia Congiu
Arch. Giorgia Congiu
Arch. Giorgia Congiu

-33-

FRN2, Och_Ach_Concept Och_Ach_Concept مطبخ
Och_Ach_Concept

Och_Ach_Concept
Och_Ach_Concept
Och_Ach_Concept

-34-

Casa EA, Giulia Villani - Studio Guerra Giulia Villani - Studio Guerra مطبخ
Giulia Villani – Studio Guerra

Giulia Villani - Studio Guerra
Giulia Villani – Studio Guerra
Giulia Villani - Studio Guerra

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Casa Dp 2, gk architetti (Carlo Andrea Gorelli+Keiko Kondo) gk architetti (Carlo Andrea Gorelli+Keiko Kondo) مطبخ
gk architetti (Carlo Andrea Gorelli+Keiko Kondo)

gk architetti (Carlo Andrea Gorelli+Keiko Kondo)
gk architetti (Carlo Andrea Gorelli+Keiko Kondo)
gk architetti (Carlo Andrea Gorelli+Keiko Kondo)
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