منزل بتصميم عربي أصيل

نصطحبكم اليوم في جولة صغيرة داخل منزل مميز لا يشبه غيره من الأشياء التقليدية الاّن.. بنقوش الفن العربي الأصيل وتصميمات رائعة، وقطع أثاث بسيطة لا تنشر فوضى أو تتسبب في صغر حجم المكان، يتكون من غرفة نوم وغرفة معيشة وسفرة في واجهة المدخل وألوان فاتحة وناعمة.. إذا كنت من محبي الكلاسيكيات فأنت تقرأ المقال الصحيح.. هنا مكانك، وسوف تخرج من هذا المقال وأنت تريد تكرار هذه التجربة في منزلك.
المدخل يبدأ بباب خشبي بسيط وتعلوه قبة رائعة من الزجاج بنقوش عربية قديمة وبجانبه النوافذ الطويلة، وفي الجهة الأخرى تظهر اللمسات الخضراء، بالإضافة إلى ان المدخل متسع وفسيح يشعر فيه ضيوفك بالدفء والرحابة، خاصة مع انتشار اللوحات الخشبية المنقوشة بالأرابيسك والنقوش العربية التي تعطي لمسات كلاسكية رائعة في المكان.
المداخل بأكملها تنتهي في السقف بقبة مقوسة رائعة الشكل ومليئة بالنقوش المميزة، وبالواجهة السفرة الطويلة بمنضدة خشبية وكراسي مبطنة بالقماش المنقوش، والألوان فاتحة وزاهية لإشراقة المكان، مع نجفة مستديرة بإطار معدني ولمبات كالشموع تبدو رائعة في غاية التميز، وتتدلى فوق السفرة بأناقة.
ولا ننسى الأرضية السيراميكة الرائعة باللون البيج البسيط، وبعض اللوحات الكلاسكية على الجدران لتكملة الديكور.
استخدام الجبس للسقف سمح بمرونة تشكيل المكان، فيبدو اكثر من رائع لعمل بيوت نور بسيطة ونجمة بالمنتصف تتدلى منها الثريا، ويتماشى تمامًا مع الجدران الخرسانية والنقوش الغربية في الإطارات.
التقسيم مثالي ورائع بالغرفة.. والأثاث موردن يتكون من أريكتين وكرسيين بألوان متنوعة، وسجادة صفراء منقوشة بالأرضية، كل هذا على أرضية باركيه تسمح بالدفء تحت قدميك، والسقف منقوش بشكل رائع والألوان فاتحة مع الستائر التي تلتف على النوافذ من القماش البيج الرائع، ونجفة مميزة بمنتصف الغرفة.
غرفة نوم أنيقة بمعنى الكلمة، تحمل أثاث بسيط وغير متكلف يتكون من سرير كبير مزدوج وأريكة ثلاثية أمامه، مع كرسي ومنضدة لجلسة قراءة في أخر الغرفة، هذا مع السجادة الكبيرة، هذا بالإضافة إلى اتساع الغرفة الذي أعطى براح أكثر في المكان.
النوافذ مختلفة ومتعددة تسمح بمرور الضوء في المكان بأكمله، والسقف من الجبس منقوش بشكل مميز وهندسي، وبيوت النور رائعة في الأحرف، بالإضافة إلى النهايات المميزة في الجدران على شكل قبة مميزة بلمسة كلاسيكية رائعة.
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