منزل بتصميم عربي أصيل

المداخل بأكملها تنتهي في السقف بقبة مقوسة رائعة الشكل ومليئة بالنقوش المميزة، وبالواجهة السفرة الطويلة بمنضدة خشبية وكراسي مبطنة بالقماش المنقوش، والألوان فاتحة وزاهية لإشراقة المكان، مع نجفة مستديرة بإطار معدني ولمبات كالشموع تبدو رائعة في غاية التميز، وتتدلى فوق السفرة بأناقة.

ولا ننسى الأرضية السيراميكة الرائعة باللون البيج البسيط، وبعض اللوحات الكلاسكية على الجدران لتكملة الديكور.