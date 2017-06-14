7 أخطاء شائعة تجنبها عند الطهي

غالبًا ما نأكل الخضروات نيئة دون غسيل وهذا أكبر خطأ نفعله في صحتنا، لذا علينا أن نتعلم كيفية غسل الخضار بطريقة صحيحة وصحية، أولًا لابد أن تغسلها قبل تقطيعها أو إزالة قشرتها الخارجية بغض النظر إذا كنت ستأكلها بقشرتها أم لا، بعد ذلك يجب نقعها لمدة 10 دقائق في ماء مضاف إليه بعض الخل حتى نتأكد من القضاء على الميكروبات والجرائيم الضارة العالقة بها، عملية بسيطة جدًا إلا أنها فارقة في صحتنا.