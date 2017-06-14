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7 أخطاء شائعة تجنبها عند الطهي

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
House in Belgrano, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS مطبخ
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في هذا الموضوع جمعنا لكم 7 أخطاء شائعة نرتكبها عند الطهي ولسنا نحن فقط الذين نرتكبها لكن العديد من خبراء الطهي والمحترفين يقعون في هذه الأخطاء أيضًا بسبب التسرع، وقد حان الوقت لنخبرك بحلول لتجنب هذه الأخطاء وكيفية التصرف في حالة حدوثها، هيا بنا نبدأ رحلتنا للتعلم مع الصور ونصائح الخبراء

1- عدم اختيار الحرارة المناسبة

Casa SIRI · Paula Herrero | Arquitectura, Paula Herrero | Arquitectura Paula Herrero | Arquitectura مطبخ أبلكاش
Paula Herrero | Arquitectura

Paula Herrero | Arquitectura
Paula Herrero | Arquitectura
Paula Herrero | Arquitectura

جميع المواقد متاح بها عيون بأحجام مختلفة بالإضافة إلى منظم درجات الحرارة، يمكنك من خلال ذلك ضبط الحرارة المناسبة للعناصر التي تطهيها وحسب قطر الوعاء أو المقلاة التي تطهي فيها. 

2- عدم غسل الخضروات

House in Belgrano, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS مطبخ
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

House in Belgrano

GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

غالبًا ما نأكل الخضروات نيئة دون غسيل وهذا أكبر خطأ نفعله في صحتنا، لذا علينا أن نتعلم كيفية غسل الخضار بطريقة صحيحة وصحية، أولًا لابد أن تغسلها قبل تقطيعها أو إزالة قشرتها الخارجية بغض النظر إذا كنت ستأكلها بقشرتها أم لا، بعد ذلك يجب نقعها لمدة 10 دقائق في ماء مضاف إليه بعض الخل حتى نتأكد من القضاء على الميكروبات والجرائيم الضارة العالقة بها، عملية بسيطة جدًا إلا أنها فارقة في صحتنا. 

3- عدم تشغيل الشفاط

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

الشفاط جهاز هام جدًا لأي مطبخ ويجب الحرص على تشغيله أثناء الطهي وألا سيكون مطبخ معبأ بالدخان وسيشتتك أثناء الطبخ بالإضافة إلى أنه سيملىء كل غرف منزلك ويزعج جميع أفراد أسرتك. 

4- المطبخ غير مضاء جيدًا

SCL_FLAT, Caterina Raddi Caterina Raddi مطبخ
Caterina Raddi

Caterina Raddi
Caterina Raddi
Caterina Raddi

المطبخ يعتبر مساحة عمل لذا يجب أن نوفر الإضاءة الجيدة له، سواء كانت صناعية أو طبيعية، المهم يجب توفير ضوء وأفضل ضوء للمطابخ هو الضوء الأبيض لأنه لا يؤثر على لون الطعام.  

5- عدم تجفيف الكؤوس والأكواب الزجاجية

WLL house, 珞石設計 LoqStudio 珞石設計 LoqStudio مطبخ
珞石設計 LoqStudio

珞石設計 LoqStudio
珞石設計 LoqStudio
珞石設計 LoqStudio

عندما يقع الضوء على الكؤوس والأكواب الغير مجففة جيدًا تبدو قذرة، لذا لابد تجفيفها بعد الغسيل جيدًا بمناديل ورقية جافة.  

6- استخدام أعشاب كثيرة

homify مطبخ معدن Blue
homify

homify
homify
homify

هناك اعتقاد سائد بأن استخدام الكثيرمن الأعشاب والتوابل في الأكل تعطي له نكهة ومذاق أفضل، لكن لا تعتبر هذه قاعدة صحيحة ففي بعض الأحيان تكون الوجبة لا تحتاج إلا القليل من الملح عند الانتهاء من طهيها. 

7- شراء أجهزة ولا تستخدمها

Intervención Bochera en Brooklyn NY., La Bocheria La Bocheria مطبخ
La Bocheria

La Bocheria
La Bocheria
La Bocheria

هناك العديد من الأشخاص يشترون الكثير من الأجهزة التي لن يستخدموها سوى مرة أو مرتين لمجرد أن ثمنها مٌخفض . 

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