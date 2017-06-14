7 أخطاء شائعة تجنبها عند الطهي

في هذا الموضوع جمعنا لكم 7 أخطاء شائعة نرتكبها عند الطهي ولسنا نحن فقط الذين نرتكبها لكن العديد من خبراء الطهي والمحترفين يقعون في هذه الأخطاء أيضًا بسبب التسرع، وقد حان الوقت لنخبرك بحلول لتجنب هذه الأخطاء وكيفية التصرف في حالة حدوثها، هيا بنا نبدأ رحلتنا للتعلم مع الصور ونصائح الخبراء.
جميع المواقد متاح بها عيون بأحجام مختلفة بالإضافة إلى منظم درجات الحرارة، يمكنك من خلال ذلك ضبط الحرارة المناسبة للعناصر التي تطهيها وحسب قطر الوعاء أو المقلاة التي تطهي فيها.
غالبًا ما نأكل الخضروات نيئة دون غسيل وهذا أكبر خطأ نفعله في صحتنا، لذا علينا أن نتعلم كيفية غسل الخضار بطريقة صحيحة وصحية، أولًا لابد أن تغسلها قبل تقطيعها أو إزالة قشرتها الخارجية بغض النظر إذا كنت ستأكلها بقشرتها أم لا، بعد ذلك يجب نقعها لمدة 10 دقائق في ماء مضاف إليه بعض الخل حتى نتأكد من القضاء على الميكروبات والجرائيم الضارة العالقة بها، عملية بسيطة جدًا إلا أنها فارقة في صحتنا.
الشفاط جهاز هام جدًا لأي مطبخ ويجب الحرص على تشغيله أثناء الطهي وألا سيكون مطبخ معبأ بالدخان وسيشتتك أثناء الطبخ بالإضافة إلى أنه سيملىء كل غرف منزلك ويزعج جميع أفراد أسرتك.
المطبخ يعتبر مساحة عمل لذا يجب أن نوفر الإضاءة الجيدة له، سواء كانت صناعية أو طبيعية، المهم يجب توفير ضوء وأفضل ضوء للمطابخ هو الضوء الأبيض لأنه لا يؤثر على لون الطعام.
عندما يقع الضوء على الكؤوس والأكواب الغير مجففة جيدًا تبدو قذرة، لذا لابد تجفيفها بعد الغسيل جيدًا بمناديل ورقية جافة.
هناك اعتقاد سائد بأن استخدام الكثيرمن الأعشاب والتوابل في الأكل تعطي له نكهة ومذاق أفضل، لكن لا تعتبر هذه قاعدة صحيحة ففي بعض الأحيان تكون الوجبة لا تحتاج إلا القليل من الملح عند الانتهاء من طهيها.
هناك العديد من الأشخاص يشترون الكثير من الأجهزة التي لن يستخدموها سوى مرة أو مرتين لمجرد أن ثمنها مٌخفض .
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