كيف تجعل غرفة معيشتك مناسبة للصيف؟

يأتي الصيف وترتفع درجات الحرارة، ونبدأ في البحث عن طريق للهروب من منازلنا ومن شعورنا بالحرارة بداخلها، ولكن كيف نساعد على حل هذه المشكلة بوسائل بسيطة، حتى نستمتع ببعض الأوقات داخل منازلنا وخاصة غرفة المعيشة وهي الأكثر استخداما من بين كل الفراغات وفي الأغلب تتجمع فيها كل أفراد عائلة لفترة طويلة وفي فترات الذروة .. لذلك معا اليوم سنبحث عن عدة نصائح بسيطة لتستقبل فصل الصيف في غرفة معيشتك بشكل مريح ..
لا تستخدم السجاد الثقيل واحرص على عدم تغطية الأرض بشكل كامل، ولكن من الأفضل استخدام سجاد من خامات خفيفة وباحجام صغيرة، ويمكنك الاستغناء عنه تماما خلال الصيف ..
في الأغلب ستحتاج للاستعانة بأغطية مؤقتة لأثاث منزلك من الأقطان أو خامات خفيفة، من أكثر الأخطاء والتى تتسبب في الاحتفاظ بالحرارة داخل منزلك، هو استخدام أثاث بخامات وأقمشة ثقيلة كالشمواه والأصواف والكتان الثقيل، لذا قم بتغطيتهم بأغطية مصنعة مسبقا بالمقاسات المحددة لأثاث منزلك ..
احرص على تهوية جيدة لمنزلك قبل أوقات الذروة وبعدها، وتجنب دخول أشعة الشمس، للأسف منازلنا غير مهيئة هندسيا وغير معزولة وتحتفظ بالحرارة بشكل كبير، لذا فخطوة تجنب أشعة الشمس مهمة للمساعدة في توازن درجات الحرارة داخل منزلك ..
أضف إطلالة طبيعية خاصة بمنزلك، بإضافة نباتات جميلة فواحة ومزهرة، وقطع أثاث مصنوعة من الخشب، لتجذب روح الطبيعة لمنزلك وتعكسها في كل تفاصيله ..
اختر ألوان صيفية مميزة لمنزلك، جريئة ومبهجة ومليئة بالحيوية والطاقة، وإن كان في مخططك تجديد أحد عناصر منزلك قبل دخول الصيف فاختر لها نوش وألوان على الموضة الصيفية لعام 2017 لتسمتع بأجواء رائعة ..
استغن عن بعض قطع الأثاث أو قم بتخزينها أثناء فترة الصيف، لتساعد على حركة الهواء داخل منزلك، وتخفف من عبء وثقل وازدحام المساحة الداخلية لمنزلك ..
كما ذكرنا من الأفضل الاستغناء عن بعض قطع الأثاث أو تخزينها، ولكن من أجمل الاتجاهات التصميمية المسيطرة على عالم الديكور الآن هو الطراز المينيمال أو التبسيطي وهو ما يحترم المساحات الحرة داخل المنزل والأثاث ذو الحجم الصغيرة والألوان الفاتحة للجدران والأسقف، مما يجعله مناسب جدا لفصل الصيف وخاصة في بلادنا..
في النهاية من المهم جدا مسح الأرضيات بشكل دوري يوميا مرة أو مرتين، للتخفيف من درجات الحرارة داخل منازلنا، مع تهوية جيدة سترتاح للنتائج وتستمتع بجو أقل حرارة ..
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