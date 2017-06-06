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كيف تجعل غرفة معيشتك مناسبة للصيف؟

آية منير آية منير
V177 PH3, DECO Designers DECO Designers غرفة المعيشة
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يأتي الصيف وترتفع درجات الحرارة، ونبدأ في البحث عن طريق للهروب من منازلنا ومن شعورنا بالحرارة بداخلها، ولكن كيف نساعد على حل هذه المشكلة بوسائل بسيطة، حتى نستمتع ببعض الأوقات داخل منازلنا وخاصة غرفة المعيشة وهي الأكثر استخداما من بين كل الفراغات وفي الأغلب تتجمع فيها كل أفراد عائلة لفترة طويلة وفي فترات الذروة .. لذلك معا اليوم سنبحث عن عدة نصائح بسيطة لتستقبل فصل الصيف في غرفة معيشتك بشكل مريح ..

1. لا تستخدم السجاد الثقيل ..

台北黃宅, 直方設計有限公司 直方設計有限公司 غرفة المعيشة
直方設計有限公司

直方設計有限公司
直方設計有限公司
直方設計有限公司

لا تستخدم السجاد الثقيل واحرص على عدم تغطية الأرض بشكل كامل، ولكن من الأفضل استخدام سجاد من خامات خفيفة وباحجام صغيرة، ويمكنك الاستغناء عنه تماما خلال الصيف ..

2. اصنع أغطية خفيفة للأثاث ..

Open Plan Space Lauren Gilberthorpe Interiors غرفة المعيشة Grey log side table,cat
Lauren Gilberthorpe Interiors

Open Plan Space

Lauren Gilberthorpe Interiors
Lauren Gilberthorpe Interiors
Lauren Gilberthorpe Interiors

في الأغلب ستحتاج للاستعانة بأغطية مؤقتة لأثاث منزلك من الأقطان أو خامات خفيفة، من أكثر الأخطاء والتى تتسبب في الاحتفاظ بالحرارة داخل منزلك، هو استخدام أثاث بخامات وأقمشة ثقيلة كالشمواه والأصواف والكتان الثقيل، لذا قم بتغطيتهم بأغطية مصنعة مسبقا بالمقاسات المحددة لأثاث منزلك ..

3. تهوية جيدة ومناسبة بعيدا عن أشعة الشمس ..

Дом для ПМЖ всего 67 кв.м., Home in the Woods Home in the Woods غرفة المعيشة خشب White
Home in the Woods

Home in the Woods
Home in the Woods
Home in the Woods

احرص على تهوية جيدة لمنزلك قبل أوقات الذروة وبعدها، وتجنب دخول أشعة الشمس، للأسف منازلنا غير مهيئة هندسيا وغير معزولة وتحتفظ بالحرارة بشكل كبير، لذا فخطوة تجنب أشعة الشمس مهمة للمساعدة في توازن درجات الحرارة داخل منزلك ..

4. مظهر طبيعي ..

V177 PH3, DECO Designers DECO Designers غرفة المعيشة
DECO Designers

DECO Designers
DECO Designers
DECO Designers

أضف إطلالة طبيعية خاصة بمنزلك، بإضافة نباتات جميلة فواحة ومزهرة، وقطع أثاث مصنوعة من الخشب، لتجذب روح الطبيعة لمنزلك وتعكسها في كل تفاصيله ..

5. ألوان صيفية ..

South London Apartment Bhavin Taylor Design غرفة المعيشة
Bhavin Taylor Design

South London Apartment

Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design

اختر ألوان صيفية مميزة لمنزلك، جريئة ومبهجة ومليئة بالحيوية والطاقة، وإن كان في مخططك تجديد أحد عناصر منزلك قبل دخول الصيف فاختر لها نوش وألوان على الموضة الصيفية لعام 2017  لتسمتع بأجواء رائعة ..

6. استغن عن بعض قطع الأثاث ..

Casa M&C, Angelo Talia Angelo Talia غرفة المعيشة
Angelo Talia

Angelo Talia
Angelo Talia
Angelo Talia

استغن عن بعض قطع الأثاث أو قم بتخزينها أثناء فترة الصيف، لتساعد على حركة الهواء داخل منزلك، وتخفف من عبء وثقل وازدحام المساحة الداخلية لمنزلك ..

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7. مساحات حرة .. ألوان فاتحة ..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

كما ذكرنا من الأفضل الاستغناء عن بعض قطع الأثاث أو تخزينها، ولكن من أجمل الاتجاهات التصميمية المسيطرة على عالم الديكور الآن هو الطراز المينيمال أو التبسيطي وهو ما يحترم المساحات الحرة داخل المنزل والأثاث ذو الحجم الصغيرة والألوان الفاتحة للجدران والأسقف، مما يجعله مناسب جدا لفصل الصيف وخاصة في بلادنا..

8. احرص على مسح الأرضيات بشكل دوري ..

I nostri parquet, The Wood Alchemist - Simone Castelli The Wood Alchemist - Simone Castelli غرفة المعيشة
The Wood Alchemist – Simone Castelli

The Wood Alchemist - Simone Castelli
The Wood Alchemist – Simone Castelli
The Wood Alchemist - Simone Castelli

في النهاية من المهم جدا مسح الأرضيات بشكل دوري يوميا مرة أو مرتين، للتخفيف من درجات الحرارة داخل منازلنا، مع تهوية جيدة سترتاح للنتائج وتستمتع بجو أقل حرارة ..

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