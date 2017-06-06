كيف تجعل غرفة معيشتك مناسبة للصيف؟

يأتي الصيف وترتفع درجات الحرارة، ونبدأ في البحث عن طريق للهروب من منازلنا ومن شعورنا بالحرارة بداخلها، ولكن كيف نساعد على حل هذه المشكلة بوسائل بسيطة، حتى نستمتع ببعض الأوقات داخل منازلنا وخاصة غرفة المعيشة وهي الأكثر استخداما من بين كل الفراغات وفي الأغلب تتجمع فيها كل أفراد عائلة لفترة طويلة وفي فترات الذروة .. لذلك معا اليوم سنبحث عن عدة نصائح بسيطة لتستقبل فصل الصيف في غرفة معيشتك بشكل مريح ..