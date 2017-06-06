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9 أشياء يجب أن تفعلها قبل أن تذهب للنوم

آية منير آية منير
Arbeitszimmer, BoConcept Germany GmbH BoConcept Germany GmbH مكتب عمل أو دراسة
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لا تؤجل عمل اليوم  إلى الغد .. كل يوم وقبل أن تنهي يومك وتذهب للنوم، هناك الكثير من الأمور العالقة في منزلك يجب إنهائها حتى يرتاح بالك وتصحو ليوم جديد بدون مهام متراكمة من الليلة الماضية، لذا فهذه المقولة هي حقيقية مائة بالمائة وخاصة في كل ما يخص منزلك، فإنهاءك لعمل صغير تلو الآخر يجعل الأزمات الكبيرة تتلاشى وتنتهي، فاليوم قد جمعنا لك 9 أشياء أساسية يجب أن تقعلها كل ليلة قبل أن تذهب للنوم، لتنام مطمئنا وتحلم أحلام سعيدة ..

1. مطبخ نظيف ..

House B - House Design , Redesign Interiors Redesign Interiors مطبخ
Redesign Interiors

Redesign Interiors
Redesign Interiors
Redesign Interiors

احرص على تنظيف مطبخك وتلميع أسطح العمل ومسح الأرضية وترك حوض غسيل الأواني فارغا، لتنام مرتاح البال دون قلق أو توتر من أعمال متراكمة تخص مطبخك في اليوم التالي، ولتحافظ على صحة عائلتك بحال جيدة ..

2. وجبتك لليوم التالي ..

킨포크 스타일 Kitchen , ACACIA ACACIA مطبخأواني المطبخ
ACACIA

ACACIA
ACACIA
ACACIA

اختر وجبتك لليوم التالي وقم بتحضيرها مسبقا او على الأقل ساعد نفسك في تجهيز ما تحتاجه لإعدادها، لتوفر على نفسك الجهد والوقت، وخاصة إن كنت تعود من عملك متأخرا ..

3. تأكد من غسيلك ..

LAVANDERIA ORGANIZADA, Casa de Valentina Casa de Valentina المنزلديكورات واكسسوارات
Casa de Valentina

Casa de Valentina
Casa de Valentina
Casa de Valentina

لا تترك غسالتك تعمل ليلا، ولا تترك ما يحتاج لتجفيفه وترتيبه لليوم التالي، بل قم بترتيبه وتجهيزه وتهويته، لتحافظ على نظافته ورائحته الجميلة وصحة عائلتك بالتأكيد ..

4. حمام خالي من أي ملابس ..

Mobel Oak Laundry Bin Asia Dragon Furniture from London حماممخازن
Asia Dragon Furniture from London

Mobel Oak Laundry Bin

Asia Dragon Furniture from London
Asia Dragon Furniture from London
Asia Dragon Furniture from London

قم بتنظيف حمامك جيدا قبل النوم، وعادة هذه الخطوة صباحا ومساءات تجعل من حمامك فراغ منعش ومريح، بالإضافة لتنظيفه من ملابسك الغير نظيفة، لا تتركها بسلتها المخصصة لذلك، بل ضعها في غرفة أو منطقة الغسيل، لتحافظ على رائحة حمامك ..

5. غرفة معيشة مرتبة ..

Razionalismo Italiano in chiave classica, MD Creative Lab - Architettura & Design MD Creative Lab - Architettura & Design غرفة المعيشة
MD Creative Lab – Architettura &amp; Design

MD Creative Lab - Architettura & Design
MD Creative Lab – Architettura &amp; Design
MD Creative Lab - Architettura & Design

قبل أن تنام، رتب غرفة معيشتك أو مكان تمع العائلة، واغلق التلفاز وتأكد من إلاق التكييف، ولا تترك مأكولات أو أدوات قد قمت باستخدامهم، وأعد كتبك إلى مكانها واترك الغرفة كما وجدتها في أول وهلة نظيفة ومرتبة..

6. اختر ملابس الغد ..

Ristrutturazione appartamento Milano, Tibaldi, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة نوم
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

اختر ملابسك لليوم التالي وقم بتجيهزها وكيها، والتأكد من نظافتها ورائحتها الجميلة، لتوفر على نفسك كل الوقت والمجهود والحيرة في صباح الغد قبل أن تخرج لعملك مسرعا ..

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7. رتب أوراقك ..

Loft 71, Polygon arch&des Polygon arch&des غرفة نوم
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

إن كنت تعمل في منزلك، قبل النوم قم بترتيب أوراقك الخاصة، والتأكد من وضع الأشياء المهمة في مكانها وإغلاق الإضاءة في المنزل بأكمله، حتى لا تترك مجالا لأن تفقد شيئا يخص عملك ..

8. سجل مهامك ومواعيدك ..

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

راجع مهامك ومواعيد اليوم التالي، وإنك في انتظار ضيف عزيز، قم بتجهيز الخطوات مسبقا لما تحتاجه في منزلك ومطبخك، حتى لا تتعرض لأي موقف محرج أو أزمة فيما بعد ..

9. شبابيك وأبواب محكمة ..

Apartamento pequeno, Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA غرفة المعيشة
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

قبل النوم يجب أن تتأكد من أن شبابيك منزلك وأبواه الخارجية مغلقة بإحكام، حتى لا تسمح بخول الأتربة والحشرات وتلصص السارقين لمنزلك، ولتنعم بهدوء وراحة واسترخاء كامل ليلا..

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