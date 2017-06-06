9 أشياء يجب أن تفعلها قبل أن تذهب للنوم

لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد .. كل يوم وقبل أن تنهي يومك وتذهب للنوم، هناك الكثير من الأمور العالقة في منزلك يجب إنهائها حتى يرتاح بالك وتصحو ليوم جديد بدون مهام متراكمة من الليلة الماضية، لذا فهذه المقولة هي حقيقية مائة بالمائة وخاصة في كل ما يخص منزلك، فإنهاءك لعمل صغير تلو الآخر يجعل الأزمات الكبيرة تتلاشى وتنتهي، فاليوم قد جمعنا لك 9 أشياء أساسية يجب أن تقعلها كل ليلة قبل أن تذهب للنوم، لتنام مطمئنا وتحلم أحلام سعيدة ..
احرص على تنظيف مطبخك وتلميع أسطح العمل ومسح الأرضية وترك حوض غسيل الأواني فارغا، لتنام مرتاح البال دون قلق أو توتر من أعمال متراكمة تخص مطبخك في اليوم التالي، ولتحافظ على صحة عائلتك بحال جيدة ..
اختر وجبتك لليوم التالي وقم بتحضيرها مسبقا او على الأقل ساعد نفسك في تجهيز ما تحتاجه لإعدادها، لتوفر على نفسك الجهد والوقت، وخاصة إن كنت تعود من عملك متأخرا ..
لا تترك غسالتك تعمل ليلا، ولا تترك ما يحتاج لتجفيفه وترتيبه لليوم التالي، بل قم بترتيبه وتجهيزه وتهويته، لتحافظ على نظافته ورائحته الجميلة وصحة عائلتك بالتأكيد ..
قم بتنظيف حمامك جيدا قبل النوم، وعادة هذه الخطوة صباحا ومساءات تجعل من حمامك فراغ منعش ومريح، بالإضافة لتنظيفه من ملابسك الغير نظيفة، لا تتركها بسلتها المخصصة لذلك، بل ضعها في غرفة أو منطقة الغسيل، لتحافظ على رائحة حمامك ..
قبل أن تنام، رتب غرفة معيشتك أو مكان تمع العائلة، واغلق التلفاز وتأكد من إلاق التكييف، ولا تترك مأكولات أو أدوات قد قمت باستخدامهم، وأعد كتبك إلى مكانها واترك الغرفة كما وجدتها في أول وهلة نظيفة ومرتبة..
اختر ملابسك لليوم التالي وقم بتجيهزها وكيها، والتأكد من نظافتها ورائحتها الجميلة، لتوفر على نفسك كل الوقت والمجهود والحيرة في صباح الغد قبل أن تخرج لعملك مسرعا ..
إن كنت تعمل في منزلك، قبل النوم قم بترتيب أوراقك الخاصة، والتأكد من وضع الأشياء المهمة في مكانها وإغلاق الإضاءة في المنزل بأكمله، حتى لا تترك مجالا لأن تفقد شيئا يخص عملك ..
راجع مهامك ومواعيد اليوم التالي، وإنك في انتظار ضيف عزيز، قم بتجهيز الخطوات مسبقا لما تحتاجه في منزلك ومطبخك، حتى لا تتعرض لأي موقف محرج أو أزمة فيما بعد ..
قبل النوم يجب أن تتأكد من أن شبابيك منزلك وأبواه الخارجية مغلقة بإحكام، حتى لا تسمح بخول الأتربة والحشرات وتلصص السارقين لمنزلك، ولتنعم بهدوء وراحة واسترخاء كامل ليلا..
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