9 أشياء يجب أن تفعلها قبل أن تذهب للنوم

لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد .. كل يوم وقبل أن تنهي يومك وتذهب للنوم، هناك الكثير من الأمور العالقة في منزلك يجب إنهائها حتى يرتاح بالك وتصحو ليوم جديد بدون مهام متراكمة من الليلة الماضية، لذا فهذه المقولة هي حقيقية مائة بالمائة وخاصة في كل ما يخص منزلك، فإنهاءك لعمل صغير تلو الآخر يجعل الأزمات الكبيرة تتلاشى وتنتهي، فاليوم قد جمعنا لك 9 أشياء أساسية يجب أن تقعلها كل ليلة قبل أن تذهب للنوم ، لتنام مطمئنا وتحلم أحلام سعيدة ..