7 نصائح لتطهير بيتك من الطاقة السلبية

أصبحت نوافير المياه تأتي في العديد من الأشكال والزخارف، منها ما هو بسيط التكوين ومنها ما هو أكثر تعقيدًا، منها ما هو مناسب لمنزل صغير ومنها ما هو مناسب لقصر.. وأيً كان نوع بيتك عليك عند اختيار نافورة متناغمة بشكل أو بآخر مع الديكور الخاص بك.

بوجود إحدى النوافير بمنزلك يمكنك أن تضمن تطهيره تمامًا من الطاقة السلبية.. لأن الماء بتدفقها وإيقاعاتها المنتظمة ونقاءها ما هي إلا عنوانًا لكل ما هو إيجابي.