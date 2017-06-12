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7 نصائح لتطهير بيتك من الطاقة السلبية

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
protocolo criollo® trabaja, protocolo criollo® protocolo criollo® غرفة المعيشة
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تطهير البيت من الأفكار والطاقة السلبية واستبدالها بأخرى إيجابية أمر ليس بالغ الصعوبة كما قد يظن البعض.. بل بالعكس بمجموعة نصائح بسيطة ومقتنيات بتكلفة زهيدة يمكنك أن تفعل ذلك بمنتهى السلاسة! من خلال هذا المقال نكشف لكم عن 7 نصائح ذهبية مستوحاة من علم الفينج شوي إن اتبعتها تقضي تمامًا على أي طاقة سلبية بمنزلك! 

1- ترتيب الأدراج والرفوف

handles shaker, Auspicious Furniture Auspicious Furniture مطبخ
Auspicious Furniture

handles shaker

Auspicious Furniture
Auspicious Furniture
Auspicious Furniture

الطاقة الإيجابية لا يمكن أن تتدفق يومًا إلى الـبيت الفوضوي، بل بالعكس تمامًا المزيد من الأفكار السلبية تنتهز تلك الفرصة لتنتشر أكثر بين أغراضك المتناثرة هنا وهناك. لذا إن كنت ترغب في تطهير بيتك من الطاقة السلبية وتبعد بينه وبينها ألف ميل عليك باتباع نصيحة رقم 1 وهي احرص على أن يكون بيتك نظيفًا مرتبًا بالقدر الممكن، ورتب أغراضك وملابسك وفرش أثاثك بانتظام ولا تجعل مجالًا لها عندك!

2- تدفق المياه بأي شكلٍ كان!

Tetsu bachi granite bowl water feature Lush Garden Design حدائقديكورات واكسسوارات
Lush Garden Design

Tetsu bachi granite bowl water feature

Lush Garden Design
Lush Garden Design
Lush Garden Design

أصبحت نوافير المياه تأتي في العديد من الأشكال والزخارف، منها ما هو بسيط التكوين ومنها ما هو أكثر تعقيدًا، منها ما هو مناسب لمنزل صغير ومنها ما هو مناسب لقصر.. وأيً كان نوع بيتك عليك عند اختيار نافورة متناغمة بشكل أو بآخر مع الديكور الخاص بك.

بوجود إحدى النوافير بمنزلك يمكنك أن تضمن تطهيره تمامًا من الطاقة السلبية.. لأن الماء بتدفقها وإيقاعاتها المنتظمة ونقاءها ما هي إلا عنوانًا لكل ما هو إيجابي.

3- البخور ومزيد من السكينة والهدوء

Aromatizadores de ambiente ecológicos, HERKELL HERKELL المنزلديكورات واكسسوارات
HERKELL

HERKELL
HERKELL
HERKELL

استخدام البخور المعطر ليس فقط إحدى وسائل تطهير بيتك من الأفكار والطاقة السلبية بل هو أيضًا وسيلة ليحظى البيت برائحة طيبة طوال الوقت تنشر فيه السكينة والهدوء. كل ما عليك القيام به هو تبخير كل زاوية من المنزل وربما وضع عيدان من ذلك البخور بأماكن متفرقة مع مراعاة تثبيتهم بعيدًا عن فرش البيت من ستائر وأثاث وسجاد وغيرهم.

4- النباتات باختلاف أنواعها

CO 18, AMEC ARQUITECTURA AMEC ARQUITECTURA الممر الحديث، المدخل و الدرج
AMEC ARQUITECTURA

AMEC ARQUITECTURA
AMEC ARQUITECTURA
AMEC ARQUITECTURA

النباتات لها تأثير سحري على أي بيت حيث تمده بالحيوية والجمال وتنشر به مزيدًا من الطاقة الإيجابية، وهذا ما يجعلها من أبسط الطرق التي يمكنك اللجوء إليها لتطهير منزلك من الطاقة السلبية. 

يمكن للنباتات أن تكون جزءًا من أي غرفة من المنزل حتى المطبخ والحمام، فاحرص على تزيين المدخل بها والمنطقة السفلية من الدرج -إن كنت تسكن في منزل من مكون من طابقين- وغرفة المعيشة وكذلك السفرة وغرفة النوم مع استخدام مختلف الأنواع ويفضل أن تُصحِبَها بالزهور أيضًا فهي تضفي لها جمالًا من نوع خاص.

5- قوة رائعة من ملح البحر

Muebles Modulares Espacio al Cuadrado, Espacio al Cuadrado Espacio al Cuadrado غرفة الملابس
Espacio al Cuadrado

Espacio al Cuadrado
Espacio al Cuadrado
Espacio al Cuadrado

هذه النصيحة بسيطة بشكل لا يصدق ومتاحة للجميع.. ملح البحر هو أداة قوية ورائعة ماصة للطاقة السلبية المتراكمة في المنزل. هناك عدة طرق للاستعانة به.. يمكنك نشره مباشرة في مختلف زوايا منزلك التي تعتقد أنها بحاجة إلى تجديد الطاقة، ويمكنك أيضًا وضعه في أوعية صغيرة بمناطق متفرقة من المنزل، كما يمكنك أيضًا استخدامه كرذاذ بعد خلطه بالماء ورشه على الرفوف المختلفة وعلى الأبواب والنوافذ وقد تستخدم فرشاه أيضًا لوضع هذا الخليط -المكون من الملح والماء- على الجدران والأبواب والخزانات بمختلف أنواعها.  

6- الأحجار الطبيعية.. بلورات ثمينة

TREVINO CHABRAND Taller de Arquitectura, TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio غرفة المعيشة
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

من المعروف أن الأحجار الطبيعية تنقل لنا الكثير من البساطة والعاطفة والفكر، فهي ذات تأثير محفز للأحاسيس والأفكار الإيجابية… وعلاوة على ذلك، هي أيضًا لمسة جمالية في حد ذاتها تعتبر بمثابة بلورات ثمينة تكسب منزلك أروع الإطلالات عند اللجوء إليها بمختلف أنواعها.

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7. الشموع المعطرة

protocolo criollo® trabaja, protocolo criollo® protocolo criollo® غرفة المعيشة
protocolo criollo®

protocolo criollo®
protocolo criollo®
protocolo criollo®

وأخيرًا، الشموع المعطرة والتي تخفف كثيرًا من تواجد الأفكار السلبية بالمنزل وتستبدلها بحالة من السكون والسلام لا تنتهي. إشعال شمعة من هذا النوع مرة واحدة على الأقل في اليوم، تُحدث الفارق بمنزلك في بضع دقائق.. 

16 فكرة لطلاء الجدران بالأحجار

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