منزل مريح جدًا مع الكثير من التفاصيل المُلهمة

منزل أنيق جدًا جمع بين اللمسات الكلاسيكية والعصرية في ديكوراته وتصميمه الداخلي، ليس هذا فحسب فهو يجمع أيضًا كل وسائل الراحة وبه الكثير من التفاصيل المُلهمة التي ربما لم تلتفت لاقتناءها يومًا.. لنبدأ معًا جولة جديدة مليئة بالأفكار ومشروع مختلف مع هوميفاي 360!
نبدأ جولتنا في هذا المشروع مع صالة راقية تجمع كل وسائل الراحة تتمتع أولًا بمساحة كبيرة مقسمة بعناية لأكثر من جلسة ومنسقة بشكل ذكي من خلال قطع أثاث وديكورات أنيقة وعملية.
تجمع الصالة كما نرى بين مزيج من الكلاسيكية والعصرية، فالأولى تتجلى في السجادة التي تكسوها النقوش وتحتل الجزء الأكبر من الساحة وكذلك النجف والـمرآة المستديرة ذات الإطار المذهب، أما الثانية فتتجسد في تصميم الأثاث ووحدة التلفاز المذهلة.. دعونا نراها عن قرب في الصورة التالية!
في نفس الغرفة نلتقي ببعض الزوايا والأماكن الخاصة جدًا التي تستحق الذكر.. من أبرز تلك الزوايا مساحة مذهلة بمنتصف الساحة عبارة عن وحدة تلفاز ومكتبة وحاجز لفصل المساحات في الوقت ذاته تقسم بين الغرف المختلفة وتستخدم في القراءة والاطلاع تارة ولمشاهدة التلفاز تارة أخرى! كم هي رائعة ومتعددة الاستخدامات.. لابد أنك تتمنى اقتناء مثلها في بيتك!
نفس الصراع يتجدد ما بين الكلاسيكية والعصرية، فالركنة وطاولة القهوة وكذلك الستائر تميل بتصميماتها إلى العصرية، فيما تسيطر الكلاسيكية على الساحة باللوحة المستديرة المذهبة والسجادة المزركشة والخزانة الخشبية قديمة الطراز!
لقد حان الوقت للنظر في تفاصيل أخرى بهذا المنزل المبهر.. ففي هذه الصورة يمكننا أن نرى ركن دافئ جدًا ومريح، وذلك بفضل المدفئة التي تحتل مساحة أخرى من الساحة التي رأيناها مسبقًا.
يُغَلِف المدفئة من الخارج إطار سميك وعريض مصنوع من الجبسونبورد يزين إطلالتها كثيرًا ويجعلها مهيبة. نلمح فوق المدفئة مباشرة عنصر جمالي آخر يتمثل في لوحة عبقرية ذات إطار أسود يحدد تفاصيلها مثبتة حائط باللون الرمادي لا علاقة له بالنمط الكلاسيكي الذي كنا نظن أنه على وشك غزو البيت بأكمله!
من هذه الزاوية يمكنك أن تُكَوّن لمحة رائعة عن المساحة المعيشية للبيت بأكمله أو المجال الحيوي -إن صح التعبير- والذي يدمج ما بين غرفة المعيشة وغرفة تناول الطعام وجلسة ثالثة بكراسي عتيقة تقع أقصى يمين الصالة بالقرب من الشرفة تحديدًا.
نرى من هنا مزيدًا من الأثاث الكلاسيكي يستحوذ على الساحة، فإلى جانب البوفيه الخشبي القريب من الركنة، تنضم السفرة بمائدتها وكراسيها الكلاسيكية وكذلك الخزانة الجامعة في تكوينها ما بين الزجاج والخشب والتي تستند إلى وحدة التلفاز العصرية.
كما نرى في الصورة المطبخ يتمتع بتصميم خطي حيث أنه مقام على خط مستقيم ويبدو أنه مندمج مع المجال الحيوي للمنزل ومفتوحًا عليه. قد تكون المساحة التخزينية للمطبخ محدودة في نظر البعض ولكنها في حقيقة الامر تفي بالغرض خصوصًا لو لشخصين حديثي الزواج.
يزين الوحدات التخزينية من جهة اليسار أرفف خشبية أنيقة جدًا باللون الرمادي تزينها مجموعة إكسسوارات وتحف مذهلة بعضها كلاسيكي وبعضها عصري.
الأحمر هو ذلك اللون الذي يرمز في كثير من الأحيان إلى الخوف والعدوانية وهذا ما يجعله غير متداولًا في مجال الديكورات الداخلية بالمنازل إلا في لمسات بسيطة ومحدودة، كأن يكون لون وحدة الإضاءة الأساسية بالغرفة أو إطارات الخزانة كما هو الحال هنا أو في لوحات مثبتة على الجدران.. وهكذا.
الغريب في الأمر أن اللون الأحمر الداكن هنا لم يشير إلى الأحاسيس السابقة بقدر ما يشير إلى القوة والأناقة ربما ذلك يرجع إلى الاستعانة بدرجته الداكنة وكذلك استخدام كلًا من الأبيض والخشب معه كشريكان رئيسيان في ديكورات الغرفة وأثاثها.
اقرأ أيضًا: كيف تنظم أحذيتك بطريقة مبدعة؟