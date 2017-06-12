منزل مريح جدًا مع الكثير من التفاصيل المُلهمة

نبدأ جولتنا في هذا المشروع مع صالة راقية تجمع كل وسائل الراحة تتمتع أولًا بمساحة كبيرة مقسمة بعناية لأكثر من جلسة ومنسقة بشكل ذكي من خلال قطع أثاث وديكورات أنيقة وعملية.

تجمع الصالة كما نرى بين مزيج من الكلاسيكية والعصرية، فالأولى تتجلى في السجادة التي تكسوها النقوش وتحتل الجزء الأكبر من الساحة وكذلك النجف والـمرآة المستديرة ذات الإطار المذهب، أما الثانية فتتجسد في تصميم الأثاث ووحدة التلفاز المذهلة.. دعونا نراها عن قرب في الصورة التالية!