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منزل مريح جدًا مع الكثير من التفاصيل المُلهمة

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Ristrutturazione Appartamento Trieste, Elia Falaschi Fotografo Elia Falaschi Fotografo غرفة المعيشة
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منزل أنيق جدًا جمع بين اللمسات الكلاسيكية والعصرية في ديكوراته وتصميمه الداخلي، ليس هذا فحسب فهو يجمع أيضًا كل وسائل الراحة وبه الكثير من التفاصيل المُلهمة التي ربما لم تلتفت لاقتناءها يومًا.. لنبدأ معًا جولة جديدة مليئة بالأفكار ومشروع مختلف مع هوميفاي 360!  

صالة كبيرة ومريحة

Ristrutturazione Appartamento Trieste, Elia Falaschi Fotografo Elia Falaschi Fotografo غرفة المعيشة
Elia Falaschi Fotografo

Elia Falaschi Fotografo
Elia Falaschi Fotografo
Elia Falaschi Fotografo

نبدأ جولتنا في هذا المشروع مع صالة راقية تجمع كل وسائل الراحة تتمتع أولًا بمساحة كبيرة مقسمة بعناية لأكثر من جلسة ومنسقة بشكل ذكي من خلال قطع أثاث وديكورات أنيقة وعملية.

تجمع الصالة كما نرى بين مزيج من الكلاسيكية والعصرية، فالأولى تتجلى في السجادة التي تكسوها النقوش وتحتل الجزء الأكبر من الساحة وكذلك النجف والـمرآة المستديرة ذات الإطار المذهب، أما الثانية فتتجسد في تصميم الأثاث ووحدة التلفاز المذهلة.. دعونا نراها عن قرب في الصورة التالية!   

وحدة تلفاز متعددة الاستخدامات

Ristrutturazione Appartamento Trieste, Elia Falaschi Fotografo Elia Falaschi Fotografo غرفة المعيشة
Elia Falaschi Fotografo

Elia Falaschi Fotografo
Elia Falaschi Fotografo
Elia Falaschi Fotografo

في نفس الغرفة نلتقي ببعض الزوايا والأماكن الخاصة جدًا التي تستحق الذكر.. من أبرز تلك الزوايا مساحة مذهلة بمنتصف الساحة عبارة عن وحدة تلفاز ومكتبة وحاجز لفصل المساحات في الوقت ذاته تقسم بين الغرف المختلفة وتستخدم في القراءة والاطلاع تارة ولمشاهدة التلفاز تارة أخرى! كم هي رائعة ومتعددة الاستخدامات.. لابد أنك تتمنى اقتناء مثلها في بيتك!   

المعيشة وحدها عن قرب

Ristrutturazione Appartamento Trieste, Elia Falaschi Fotografo Elia Falaschi Fotografo غرفة المعيشة
Elia Falaschi Fotografo

Elia Falaschi Fotografo
Elia Falaschi Fotografo
Elia Falaschi Fotografo

نفس الصراع يتجدد ما بين الكلاسيكية والعصرية، فالركنة وطاولة القهوة وكذلك الستائر تميل بتصميماتها إلى العصرية، فيما تسيطر الكلاسيكية على الساحة باللوحة المستديرة المذهبة والسجادة المزركشة والخزانة الخشبية قديمة الطراز!

تفاصيل مهمة

Ristrutturazione Appartamento Trieste, Elia Falaschi Fotografo Elia Falaschi Fotografo غرفة المعيشة
Elia Falaschi Fotografo

Elia Falaschi Fotografo
Elia Falaschi Fotografo
Elia Falaschi Fotografo

لقد حان الوقت للنظر في تفاصيل أخرى بهذا المنزل المبهر.. ففي هذه الصورة يمكننا أن نرى ركن دافئ جدًا ومريح، وذلك بفضل المدفئة التي تحتل مساحة أخرى من الساحة التي رأيناها مسبقًا.

يُغَلِف المدفئة من الخارج إطار سميك وعريض مصنوع من الجبسونبورد يزين إطلالتها كثيرًا ويجعلها مهيبة. نلمح فوق المدفئة مباشرة عنصر جمالي آخر يتمثل في لوحة عبقرية ذات إطار أسود يحدد تفاصيلها مثبتة حائط باللون الرمادي لا علاقة له بالنمط الكلاسيكي الذي كنا نظن أنه على وشك غزو البيت بأكمله!

المزيد من الأثاث الكلاسيكي

Ristrutturazione Appartamento Trieste, Elia Falaschi Fotografo Elia Falaschi Fotografo غرفة المعيشة
Elia Falaschi Fotografo

Elia Falaschi Fotografo
Elia Falaschi Fotografo
Elia Falaschi Fotografo

من هذه الزاوية يمكنك أن تُكَوّن لمحة رائعة عن المساحة المعيشية للبيت بأكمله أو المجال الحيوي -إن صح التعبير- والذي يدمج ما بين غرفة المعيشة وغرفة تناول الطعام وجلسة ثالثة بكراسي عتيقة تقع أقصى يمين الصالة بالقرب من الشرفة تحديدًا. 

نرى من هنا مزيدًا من الأثاث الكلاسيكي يستحوذ على الساحة، فإلى جانب البوفيه الخشبي القريب من الركنة، تنضم السفرة بمائدتها وكراسيها الكلاسيكية وكذلك الخزانة الجامعة في تكوينها ما بين الزجاج والخشب والتي تستند إلى وحدة التلفاز العصرية.

المطبخ بتصميم خطي

Ristrutturazione Appartamento Trieste, Elia Falaschi Fotografo Elia Falaschi Fotografo مطبخ
Elia Falaschi Fotografo

Elia Falaschi Fotografo
Elia Falaschi Fotografo
Elia Falaschi Fotografo

كما نرى في الصورة المطبخ يتمتع بتصميم خطي حيث أنه مقام على خط مستقيم ويبدو أنه مندمج مع المجال الحيوي للمنزل ومفتوحًا عليه. قد تكون المساحة التخزينية للمطبخ محدودة في نظر البعض ولكنها في حقيقة الامر تفي بالغرض خصوصًا لو لشخصين حديثي الزواج.

يزين الوحدات التخزينية من جهة اليسار أرفف خشبية أنيقة جدًا باللون الرمادي تزينها مجموعة إكسسوارات وتحف مذهلة بعضها كلاسيكي وبعضها عصري. 

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الأحمر في غرفة النوم

Ristrutturazione Appartamento Trieste, Elia Falaschi Fotografo Elia Falaschi Fotografo مكتب عمل أو دراسة
Elia Falaschi Fotografo

Elia Falaschi Fotografo
Elia Falaschi Fotografo
Elia Falaschi Fotografo

الأحمر هو ذلك اللون الذي يرمز في كثير من الأحيان إلى الخوف والعدوانية وهذا ما يجعله غير متداولًا في مجال الديكورات الداخلية بالمنازل إلا في لمسات بسيطة ومحدودة، كأن يكون لون وحدة الإضاءة الأساسية بالغرفة أو إطارات الخزانة كما هو الحال هنا أو في لوحات مثبتة على الجدران.. وهكذا.

Ristrutturazione Appartamento Trieste, Elia Falaschi Fotografo Elia Falaschi Fotografo مكتب عمل أو دراسة
Elia Falaschi Fotografo

Elia Falaschi Fotografo
Elia Falaschi Fotografo
Elia Falaschi Fotografo

الغريب في الأمر أن اللون الأحمر الداكن هنا لم يشير إلى الأحاسيس السابقة بقدر ما يشير إلى القوة والأناقة ربما ذلك يرجع إلى الاستعانة بدرجته الداكنة وكذلك استخدام كلًا من الأبيض والخشب معه كشريكان رئيسيان في ديكورات الغرفة وأثاثها.

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