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كيف توفر مكانًا لصلاة التهجد داخل المنزل في رمضان؟

آية علم الدين آية علم الدين
Plastic outdoor/Indoor rugs, Green Decore Green Decore سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات بلاستيك Pink
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في شهر رمضان حيث العبادة تحلو في الليل والخلوة في الصلاة تكون أكثر متعة وراحة للمسلم؛ يحتاج الواحد منا إلى تحديد مكان معين في المنزل تتوافر فيه السكينة والهدوء ويحتوي على سجادة صغيرة لصلاة وربما منضدة صغيرة لحمل المصحف وكرسي للراحة بين كل ركعتين، ربما نحتاج لهذا الركن في المنزل لنسميه ركن بهجة الروح.

ويختلف تصميم هذا الركن حسب عدد الأفراد الذين سيستخدمونه، فربما نحتاج إلى مساحة كبيرة له إذا كنا سوف نستخدمه في صلاة التراويح بالمنزل عندما يأتينا الضيوف على الولائم الرمضانية، وربما نحتاجه قريبًا من غرفة الأطفال إذا كانت من ستستخدمه الأم التي لا تستطيع الذهاب لصلاة التراويح بالمسجد من أجل رعاية الأطفال، وربما نحتاجه في مكان مفتوح في المنزل مثل التراس أو الحديقة الداخلية لراحة أكبر في ليالي رمضان الصيفية:

1- في المعيشة الداخلية مع بعض التفاصيل الرمضانية

homify غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات خيرزان Brown
homify

homify
homify
homify

بعض التفاصيل الرمضانية البسيطة يمكنها أن تكمل الأجواء الإيمانية في رمضان مثل الوسائد المزخرفة والمنضدة المصنوعة من الحديد المشغول والتي يمكن استخدامها كحامل للمصحف أثناء القراءة، ومع المنضدة الجلدية التي تحمل أطباق البخور والمسك التي تساعد على الاسترخاء والخشوع في الصلاة.

2- في ركن من أركان غرفة المعيشة

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

في هذا المثال يمكننا استخدام ركن من الأركان الغير مستغلة بشكل كامل في غرفة المعيشة لإنشاء مكان للمصلى، وسوف يكمل أجواء الخشوع هذه المشربية الجميلة الشكل على ذات النقش الإسلامي الخشبي الجميل.

3- في استراحة الزائرين

Interior Design & Architecture by IONS DESIGN Dubai,UAE, IONS DESIGN IONS DESIGN بلكونة أو شرفة
IONS DESIGN

Interior Design & Architecture by IONS DESIGN Dubai,UAE

IONS DESIGN
IONS DESIGN
IONS DESIGN

أما إذا توافرت في منزلك هذه الاستراحة الكبيرة التي بإمكانها استيعاب عددًا كبيرًا من الزائرين في رمضان فإنه بإمكانها أيضًا أن تكون مصلى هائل يستوعب الأعداد الكبيرة ويضمن لهم الراحة والاسترخاء على المقاعد الوثيرة الملتفة حول المصلى في أوقات ما بين الصلوات.

4- في غرفة المكتب.. لم لا؟

WovenGround Pyramid hand made leather rug - white-black WovenGround جدران وأرضياتسجاد
WovenGround

WovenGround Pyramid hand made leather rug – white-black

WovenGround
WovenGround
WovenGround

غرفة المكتب في الغالب هي غرفة التركيز والانعزال عن العالم للخلوة مع النفس إما لأسباب تثقيفية أو لأسباب روحية ونفسية، فلماذا لا نستغل هذا الأمر ونضع سجادة بسيطة للصلاة بجوارها منضدة صغيرة وكرسي للجلوس ما بين الصلوات؟ أعتقد أنه حل مثالي للخلوة في الصلاة والبعد عن الضوضاء أثناء التعبد.

5- ركن هادئ مع مقعد بسيط

PLANTATION RUG, The Plantation Rug Company The Plantation Rug Company المنزلأقمشة و منسوجات
The Plantation Rug Company

PLANTATION RUG

The Plantation Rug Company
The Plantation Rug Company
The Plantation Rug Company

كل ما نحتاجه لخلوة في الصلاة وخشوع أكبر هو سجادة مريحة اللون مثل اللون الأزرق الفاتح و مقعد بسيط و منضدة صغيرة.

6- في التراس مع إضاءة رمضانية

INDOOR/OUTDOOR, PLASTIC NIRVANA PINK AND CREAM RUG Green Decore سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات بلاستيك Pink
Green Decore

INDOOR/OUTDOOR, PLASTIC NIRVANA PINK AND CREAM RUG

Green Decore
Green Decore
Green Decore

سواءًا كنت تفضل الصلاة وحيدًا أو في جماعة يمكنك أن تجعل من تراس منزلك مكانًا جميلًا للصلاة عن طريق فرش الأرضية بسجادة مناسبة مع بعض الإضاءات الرمضانية المبهجة و بهذا تكون قد استغليت المنظر الجمالي الخارجي مع الاستفادة بمساحة مريحة وجيدة للصلاة.

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7- بجوار حمام السباحة

SEAWASH hand knotted graded silk rug from the 2014 DESIGNS FROM THE SEASHORE collection Deirdre Dyson Carpets Ltd غرفة المعيشة
Deirdre Dyson Carpets Ltd

SEAWASH hand knotted graded silk rug from the 2014 DESIGNS FROM THE SEASHORE collection

Deirdre Dyson Carpets Ltd
Deirdre Dyson Carpets Ltd
Deirdre Dyson Carpets Ltd

ربما يكون غريبًا أن يفكر الإنسان في إنشاء مكان للصلاة بجوار حمام السباحة، ولكن إذا كان غير مستغل في الليل فلماذا لا نستغل المنظر الجمالي الرائع له ليكون ملهمًا ومحفزًا على الخشوع خاصة إذا توافر المكان المناسب بجواره لنضع سجادة الصلاة وبعض الأغراض البسيطة؟

8- مع تصميم خاص ومريح في حديقة السطح

Moroccan style garden Gullaksen Architects حديقة
Gullaksen Architects

Moroccan style garden

Gullaksen Architects
Gullaksen Architects
Gullaksen Architects

حديقة السطح هي المكان المثالي بالتأكيد لإقامة الصلاة، خاصة إذا كانت الأسرة مجتمعة لتناول الإفطار فيها فلماذا لا نوفر ركنًا للصلاة مع جلسات بسيطة وعملية بجوار المصلى للاستراحة بين الركعات.

9- لا تغفل عن أطفالك أثناء الصلاة.. اصنع ركن الصلاة بجوارهم

Butterfly Luxury 4 Poster Girls Cabin Bed With Storage Cuckooland غرفة الأطفالأسرة نوم
Cuckooland

Butterfly Luxury 4 Poster Girls Cabin Bed With Storage

Cuckooland
Cuckooland
Cuckooland

بعض الآباء تمنعهم رعاية الأبناء عن الذهاب إلى صلاة التراويح في المسجد، في هذه الحالة يمكنهم ببساطة تحويل سجادة اللعب الخاصة بالأطفال إلى سجادة صلاة في أثناء نومهم دون الابتعاد عنهم أو الخوف من تركهم وحيدين.

10- في الحديقة الداخلية لصلاة الجماعة مع الزائرين

Área de Lazer na cidade, Stefani Arquitetura Stefani Arquitetura حديقة خشب Wood effect
Stefani Arquitetura

Stefani Arquitetura
Stefani Arquitetura
Stefani Arquitetura

من أفضل الحلول لاستقبال الزائرين في رمضان أن نستقبلهم في الحديقة الداخلية، فهي تضمن لنا المنظر الجميل الذي يفتح الشهية على الإفطار كما أنه يمكن استغلالها في إقامة صلاة التراويح جماعة مما يزيد الألفة والراحة ويساعد على التمتع بالطبيعة الخلابة و التدبر في جمالها.

11- في الشرفة المطلة على الفناء الداخلي

Residence at Sonale village, M+P Architects Collaborative M+P Architects Collaborative شرفة
M+P Architects Collaborative

M+P Architects Collaborative
M+P Architects Collaborative
M+P Architects Collaborative

في الشرفة المطلة على الفناء الداخلي يمكننا أن نخلق جوًا رائعًا للصلاة عن طريق هذه المظلة الخشبية الأصيلة مع الأرضية ذات الزخارف الجميلة و التي توحي بأجواء المسجد ولكن في الهواء الطلق خاصة في ليالي رمضان الصيفية.

12- لا تنس الوسائد الرمضانية لمزيد من الراحة في مكان الصلاة

homify غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات قماش Multicolored
homify

homify
homify
homify

الوسائد و الكراسي الدائرية المبطنة والمزخرفة بألوان مبهجة متداخلة تعتبر من العناصر العملية التي تساعد على خلق ركن مميز للصلاة، فهي تستخدم كمقاعد للراحة وسط الركعات، كما يمكن استخدامها كطاولات صغيرة لحمل المصحف.

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