كيف توفر مكانًا لصلاة التهجد داخل المنزل في رمضان؟

في شهر رمضان حيث العبادة تحلو في الليل والخلوة في الصلاة تكون أكثر متعة وراحة للمسلم؛ يحتاج الواحد منا إلى تحديد مكان معين في المنزل تتوافر فيه السكينة والهدوء ويحتوي على سجادة صغيرة لصلاة وربما منضدة صغيرة لحمل المصحف وكرسي للراحة بين كل ركعتين، ربما نحتاج لهذا الركن في المنزل لنسميه ركن بهجة الروح.
ويختلف تصميم هذا الركن حسب عدد الأفراد الذين سيستخدمونه، فربما نحتاج إلى مساحة كبيرة له إذا كنا سوف نستخدمه في صلاة التراويح بالمنزل عندما يأتينا الضيوف على الولائم الرمضانية، وربما نحتاجه قريبًا من غرفة الأطفال إذا كانت من ستستخدمه الأم التي لا تستطيع الذهاب لصلاة التراويح بالمسجد من أجل رعاية الأطفال، وربما نحتاجه في مكان مفتوح في المنزل مثل التراس أو الحديقة الداخلية لراحة أكبر في ليالي رمضان الصيفية:
بعض التفاصيل الرمضانية البسيطة يمكنها أن تكمل الأجواء الإيمانية في رمضان مثل الوسائد المزخرفة والمنضدة المصنوعة من الحديد المشغول والتي يمكن استخدامها كحامل للمصحف أثناء القراءة، ومع المنضدة الجلدية التي تحمل أطباق البخور والمسك التي تساعد على الاسترخاء والخشوع في الصلاة.
في هذا المثال يمكننا استخدام ركن من الأركان الغير مستغلة بشكل كامل في غرفة المعيشة لإنشاء مكان للمصلى، وسوف يكمل أجواء الخشوع هذه المشربية الجميلة الشكل على ذات النقش الإسلامي الخشبي الجميل.
أما إذا توافرت في منزلك هذه الاستراحة الكبيرة التي بإمكانها استيعاب عددًا كبيرًا من الزائرين في رمضان فإنه بإمكانها أيضًا أن تكون مصلى هائل يستوعب الأعداد الكبيرة ويضمن لهم الراحة والاسترخاء على المقاعد الوثيرة الملتفة حول المصلى في أوقات ما بين الصلوات.
غرفة المكتب في الغالب هي غرفة التركيز والانعزال عن العالم للخلوة مع النفس إما لأسباب تثقيفية أو لأسباب روحية ونفسية، فلماذا لا نستغل هذا الأمر ونضع سجادة بسيطة للصلاة بجوارها منضدة صغيرة وكرسي للجلوس ما بين الصلوات؟ أعتقد أنه حل مثالي للخلوة في الصلاة والبعد عن الضوضاء أثناء التعبد.
كل ما نحتاجه لخلوة في الصلاة وخشوع أكبر هو سجادة مريحة اللون مثل اللون الأزرق الفاتح و مقعد بسيط و منضدة صغيرة.
سواءًا كنت تفضل الصلاة وحيدًا أو في جماعة يمكنك أن تجعل من تراس منزلك مكانًا جميلًا للصلاة عن طريق فرش الأرضية بسجادة مناسبة مع بعض الإضاءات الرمضانية المبهجة و بهذا تكون قد استغليت المنظر الجمالي الخارجي مع الاستفادة بمساحة مريحة وجيدة للصلاة.
ربما يكون غريبًا أن يفكر الإنسان في إنشاء مكان للصلاة بجوار حمام السباحة، ولكن إذا كان غير مستغل في الليل فلماذا لا نستغل المنظر الجمالي الرائع له ليكون ملهمًا ومحفزًا على الخشوع خاصة إذا توافر المكان المناسب بجواره لنضع سجادة الصلاة وبعض الأغراض البسيطة؟
حديقة السطح هي المكان المثالي بالتأكيد لإقامة الصلاة، خاصة إذا كانت الأسرة مجتمعة لتناول الإفطار فيها فلماذا لا نوفر ركنًا للصلاة مع جلسات بسيطة وعملية بجوار المصلى للاستراحة بين الركعات.
بعض الآباء تمنعهم رعاية الأبناء عن الذهاب إلى صلاة التراويح في المسجد، في هذه الحالة يمكنهم ببساطة تحويل سجادة اللعب الخاصة بالأطفال إلى سجادة صلاة في أثناء نومهم دون الابتعاد عنهم أو الخوف من تركهم وحيدين.
من أفضل الحلول لاستقبال الزائرين في رمضان أن نستقبلهم في الحديقة الداخلية، فهي تضمن لنا المنظر الجميل الذي يفتح الشهية على الإفطار كما أنه يمكن استغلالها في إقامة صلاة التراويح جماعة مما يزيد الألفة والراحة ويساعد على التمتع بالطبيعة الخلابة و التدبر في جمالها.
في الشرفة المطلة على الفناء الداخلي يمكننا أن نخلق جوًا رائعًا للصلاة عن طريق هذه المظلة الخشبية الأصيلة مع الأرضية ذات الزخارف الجميلة و التي توحي بأجواء المسجد ولكن في الهواء الطلق خاصة في ليالي رمضان الصيفية.
الوسائد و الكراسي الدائرية المبطنة والمزخرفة بألوان مبهجة متداخلة تعتبر من العناصر العملية التي تساعد على خلق ركن مميز للصلاة، فهي تستخدم كمقاعد للراحة وسط الركعات، كما يمكن استخدامها كطاولات صغيرة لحمل المصحف.
للمزيد من النصائح حول ديكور منزلك يمكنك أن تطالع أيضًا 8 أشياء تجذب الطاقة السلبية لمنزلك