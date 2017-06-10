كيف توفر مكانًا لصلاة التهجد داخل المنزل في رمضان؟

في شهر رمضان حيث العبادة تحلو في الليل والخلوة في الصلاة تكون أكثر متعة وراحة للمسلم؛ يحتاج الواحد منا إلى تحديد مكان معين في المنزل تتوافر فيه السكينة والهدوء ويحتوي على سجادة صغيرة لصلاة وربما منضدة صغيرة لحمل المصحف وكرسي للراحة بين كل ركعتين، ربما نحتاج لهذا الركن في المنزل لنسميه ركن بهجة الروح.

ويختلف تصميم هذا الركن حسب عدد الأفراد الذين سيستخدمونه، فربما نحتاج إلى مساحة كبيرة له إذا كنا سوف نستخدمه في صلاة التراويح بالمنزل عندما يأتينا الضيوف على الولائم الرمضانية، وربما نحتاجه قريبًا من غرفة الأطفال إذا كانت من ستستخدمه الأم التي لا تستطيع الذهاب لصلاة التراويح بالمسجد من أجل رعاية الأطفال، وربما نحتاجه في مكان مفتوح في المنزل مثل التراس أو الحديقة الداخلية لراحة أكبر في ليالي رمضان الصيفية: