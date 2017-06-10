5 أخطاء جسيمة تقع فيها عند تزيين غرفة المعيشة

نوضح في هذا المقل كل خطأ في زخرفة غرفة المعيشة لدينا أو غرفة أخرى من منزلنا، والسبب الرئيسي لهذا النوع من الأخطاء أن يتم بالاندفاع.
ونصبح في اضطراب بعد شراء قطع الأثاث، أو اختيار اللون خاطئ على الحائط أو الحصول على سجادة صغيرة، على سبيل المثال. الأخطاء التي ارتكبناها والتي يجب أن نتعلم منها وبطبيعة الحال، فإن من الأفضل عدم ارتكابها والحق في الحصول عليها في البداية، ولكن لهذا نحن بحاجة إلى خطة لكل شيء بشكل جيد جدا.
إذا كنت تبحث عن غرفة معيشة بدون اخطاء، أشاطركم 5 اخطاء لا ينبغي أن يرتكبها. في هذا المقال الذي يضعكم على الطريق الصحيح أثناء ترتيب الغرفة.
أول خطأ كبير يقع فيه الكثير عندما يقرروا تزيين غرفة المعيشة أو غرفة أخرى من المنزل هو الاندفاع، أليس كذلك؟ هل سبق لك ان اخترت أثاث منزلك بإندفاع؟
فلا ينبغي لنا أبدا شراء قطعة من الأثاث أو قطعة ديكور للغرفة التي دون التفكير الجيد فمن المهم أن نفكر وتنضج الفكرة، فعلى سبيل المثال عند التجهيز لغرفة المعيشة يجب التركيز على جميع التفاصيل.. والتخطيط هو مفتاح الحل. أكتب كل شيء على ورقة واحدة: لوحة الألوان، والإضاءة، ومقاسات الأثاث، وأسلوب ترتيب الغرفة الذي تريده وغيرها.
غرفة المعيشة جميلة يجب أن تكون منسجمة وجميع أجزائها بحاجة للتواصل مع بعضها البعض، حتى إذا كان النمط مختلف. لا يخدعك القلق والعجلة الأمره.
استخدام الكثير من الأثاث يجعل لدينا غرفة معيشة مزدحمة جدًا ولا يتبقى شيء من المساحة وهنا، نقع بسرعة في خطأ فادح في الزخرفية آخر، ولا يمكن لغرفة معيشة أن تصبح جميلة. يجب أن نضع في اعتبارنا دائما أن أقل شيء هو أفضل شيء.
فغرفة المعيشة الجميلة كما في المثال أعلاه، تحتاج إلى أن تكون ممتعة ومريحة. وجود عدد كبير جدا من الأثاث يحتاج إلى المزيد العمل عند التنظيف.
هذه النقطة الثالثة حيث يقع البعض في خطأ الزخرفية وأحجام الأثاث، في الواقع، عندما نشتري،بإندفاع، فإننا لا نستطيع أن نكون حذرين بشأن حجم الأثاث وهذا الخطأ فادح.
فمن المهم للحفاظ على نسبة وتناسق الفضاء والأثاث للغرفة التي لدينا. يجب أن يكون هناك مجالا للحركة، دون الحاجة إلى المشي أو القفز فوق الأريكة للمرور.. على هذا النحو، لا ينبغي ملء الغرفة بالأثاث الضخم، فإذا كان لديك غرفة معيشة صغيرة، على سبيل المثال. جب الحفاظ على التوازن.
إذا كان هناك أي شيء يجب أن يكون في غرفة المعيشة هو أن تكون مريحة للغاية. فهي من أكثر المناطق المهمة في منزلك حيث نحاول الحصول على الراحة والرفاهية، على هذا النحو، ينبغي لنا أن يكون اختيار مريح فقبل شراء الكراسي، الكراسي يجب اختبارها أولًا.
ومن هذا المنطلق، يجب فالراحة والأداء الوظيفي أهم شيء قبل الشراء. لا تنخدع بالشكل لمجرد انه جميل والاتجاه، وبطبيعة الحال، عندما نستطع الجمع بين الأمرين، يبدو هذا أفضل.
تصميم غرفة معيشة جميلة يبدأ مع مراعاه الإضاءة، سواء كانت اصطناعية وطبيعية. إذا لم تكن في الحسبان فسوف يبدو الشكل سيء في غرفة المعيشة الخاصة بك. واختيار الألوان التي تفضلها يجب ان تعطي إشراقة مع تصميم وتخطيط من غرفة المعيشة الخاصة بك عن طريق ترك النوافذ وليس خلق حواجز.
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