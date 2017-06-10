5 أخطاء جسيمة تقع فيها عند تزيين غرفة المعيشة

نوضح في هذا المقل كل خطأ في زخرفة غرفة المعيشة لدينا أو غرفة أخرى من منزلنا، والسبب الرئيسي لهذا النوع من الأخطاء أن يتم بالاندفاع.

ونصبح في اضطراب بعد شراء قطع الأثاث، أو اختيار اللون خاطئ على الحائط أو الحصول على سجادة صغيرة، على سبيل المثال. الأخطاء التي ارتكبناها والتي يجب أن نتعلم منها وبطبيعة الحال، فإن من الأفضل عدم ارتكابها والحق في الحصول عليها في البداية، ولكن لهذا نحن بحاجة إلى خطة لكل شيء بشكل جيد جدا.

إذا كنت تبحث عن غرفة معيشة بدون اخطاء، أشاطركم 5 اخطاء لا ينبغي أن يرتكبها. في هذا المقال الذي يضعكم على الطريق الصحيح أثناء ترتيب الغرفة.