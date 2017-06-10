10 قواعد لاستخدام الألوان في مطبخك

في المطبخ لدينا نستخدم الألوان لجعله أكثر جمالا، ويمكن لهذه الظلال اللونية أن تكون محايدة أو تندمج مع كل شيء، مثل الرمادي والأسود والأبيض. وهو بالطبع له مكانه في هذا الكتاب، ولكن نحن نختار العديد من الألوان الأكثر حيوية كالأزرق والأرجواني والأصفر والبرتقالي.

وأخيرا، في هذا الكتاب لدينا أفكار مسلية لاتحاد لوني، ونحن نرسم قائمة من القواعد الهامة لك لتتمكن من استخدامها مع نجاح مضمون.