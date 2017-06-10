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10 قواعد لاستخدام الألوان في مطبخك

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
casa ORQUIDEA, arketipo-taller de arquitectura arketipo-taller de arquitectura مطبخ
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في المطبخ لدينا نستخدم الألوان لجعله أكثر جمالا،  ويمكن لهذه الظلال اللونية أن تكون محايدة أو تندمج مع كل شيء، مثل الرمادي والأسود والأبيض. وهو بالطبع له مكانه في هذا الكتاب، ولكن نحن نختار العديد من الألوان الأكثر حيوية كالأزرق والأرجواني والأصفر والبرتقالي.

وأخيرا، في هذا الكتاب لدينا أفكار مسلية لاتحاد لوني، ونحن نرسم قائمة من القواعد الهامة لك لتتمكن من استخدامها مع نجاح مضمون.

1. اختيار المنسوجات لتشمل الألوان النابضة بالحياة

casa ORQUIDEA, arketipo-taller de arquitectura arketipo-taller de arquitectura مطبخ
arketipo-taller de arquitectura

arketipo-taller de arquitectura
arketipo-taller de arquitectura
arketipo-taller de arquitectura

الكراسي النسيج، والمناديل، ومفارش المائدة وغيرها، هو مادة مثالية للغاية لتشمل الألوان الزاهية في المطبخ، فمن الأسهل للحصول على أحد الخزائن المغلفة أحمر أو أزرق للقماش والموقد أو الثلاجة هذا اللون. في الواقع هذا تصميم المطبخ الأول يظهر ذلك لك تماما كيف تختار، لأن ما يقحم القماش باللون في الكراسي الزرقاء المبهرة.

2. لا تستخدم لون مطابق للجميع

CASA MRE, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos مطبخ حجر White
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

إذا تم اختيار رمادي بالفعل كنغمة متناقضة في المطبخ الخاص بك، أبحث عن العناصر التي لديها هذا اللون، ولكن ليست كلها متطابقة، بعض رمادي باهت والساتان الرمادي، كما يبدو في المطبخ هذا، ولاحظ كيف أن هناك عناصر لامعة السطوح.

3. ظلال حيوية

Villas Chuburná Puerto, Arq Mobil Arq Mobil مطبخ White
Arq Mobil

Arq Mobil
Arq Mobil
Arq Mobil

الظل هو مفتاح الحل في هذه القاعدة الثالثة، وسوف يكون أفضل حين يتميز بالأحمر، والأزرق، والأصفر أو أخضر. وذلك لأن اللهجة نفسها لديها الكثير من التصبغ ومع إشعار قليل جدًا سوف تعطى شكل رائع جدا.

التحكم في اللون الأزرق ضرب من هذا المطبخ لأنها تعمل فقط في الخطوط العريضة للباب ونافذة، وتبدو رقيقة جدا.

4. خلق توازن بين الحياد واللون

CONJUNTO DE COCINAS, Ecourbanismo Ecourbanismo مطبخ
Ecourbanismo

Ecourbanismo
Ecourbanismo
Ecourbanismo

هذه القاعدة مهمة في المطبخ وتزيد في أي من هذين النقيضين في المطبخ،مع لون محايد لأنه سيتم الحصول على ظل بسيط، ومكان مسطح، بارد، كما لو انها تقع على الجانب خلاف ذلك كل شيء سيكون كما هو مبهرج والفوضوي للنظر.

ولذا نقول إن الاهتمام بتحقيق التوازن مهم جدا، وأنه من السهل التعرف بصريا، وهنا الرمادي والبنفسجي دليل على ذلك.

5. النظر في درجة حرارة اللون

CASA UVIÑA, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño مطبخ خشب Brown
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

الألوان لها درجات حرارة هل تعلم؟ هناك ما تسمى بالألوان الحارة والباردة، فإننا نشير إلى أن درجة الحرارة مع الألوان، وهذا هو بالضبط ما تدعو القاعدة الخامسة. لأنه إذا كان لا يوجد اهتمام بهذا الجانب في ارتفاع في درجة الحرارة مثل البرتقال، والقهوة، والأصفر والأحمر، جنبًا إلى جنب مع الألوان الباردة مثل الأزرق والأخضر والبنفسجي. وستكون النتيجة أقل من المستوى الأمثل.

6. الجمع بين ألوان متعددة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

لا يوجد عائق في الجمع بين ألوان نابضة بالحياة، لذلك هناك نصائح لتسليط الضوء على هذا الموضوع، على سبيل المثال، أن تظهر كل الاشياء بمظهر مشرق، ولامعة أو غير لامع قليلا؛ وليست سوى في بعض التفاصيل، إما الأواني، أو أجزاء معينة من الأثاث مكن اختيارها بألوان مختلفة

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7. اختيار محددة من مساحة اللون عند الحاجة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

التركيز على لون نابض بالحياة هو عمل أساسي لأجواء المطبخ.. ولا يعتقد على الإطلاق بان هناك مشكلة في ذلك حيث وضع اللمسات الملفتة للنظر. أفضل تكتيك هو تحديد الطرف بمزيد من عدم الكشف عن هويته وتثبيت العناصر الملونة.

8. تثبيت الألوان القوية في الأجزاء الداكنة

Remodelación departmento Moderno Ciudad de Mexico - Letran del valle, All Arquitectura All Arquitectura مطبخ White
All Arquitectura

All Arquitectura
All Arquitectura
All Arquitectura

لا تجعل في المطبخ منطقة مظلمة، وخاصة إذا كان صغيرا ولديه العديد من العناصر في الداخل. كيفية تدمر هذه الأماكن المظلمة؟. الجواب يعطينا هذه القاعدة الثامنة لديها الألوان في المطبخ؛ لوضع نغمات حيوية في الفجوات حيث الضوء لا يأتي بشكل كبير، حتى هذا الجزء يحتاج الإضاءة قليلا سلط الضوء على الفور.

9. يمكن استخدام الأسود مع تسليط الضوء

Propuesta interiores., Eidética Eidética مطبخ
Eidética

Eidética
Eidética
Eidética

على الرغم من أن اللون الأسود في المطبخ عادة يقع في الأثاث ومستلزمات المطبخ الأخرى، لا شيء يمنعنا من رؤيتها لهجة من شأنها أن تعطينا تفاصيل مميزة في الغرفة. الاستراتيجية لهذه القاعدة التاسعة يحكي لنا إمكانية شراء تفاصيل أو الزينة باللون الأسود، ولها جو واضح جدا بالمطبخ كي لا يصبح مظلم تماما.

10. توزيع موحد للون صارخ

Casa Sta.Elena, Constructora e Inmobiliaria Catarsis Constructora e Inmobiliaria Catarsis مطبخ رخام Blue
Constructora e Inmobiliaria Catarsis

Constructora e Inmobiliaria Catarsis
Constructora e Inmobiliaria Catarsis
Constructora e Inmobiliaria Catarsis

لا تركز على لهجة حيوية فقط بمواقع محددة في المطبخ، أسوأ ما في الامر وضع للتو زاوية صغيرة، يكون لديك شيء هنا وشيء آخر هناك. وينبغي النظر في الحد الأدنى للمسة من أن لهجة في كل قطعة من الأثاث أو منطقة مطبخ كبير.

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