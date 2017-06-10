10 قواعد لاستخدام الألوان في مطبخك

في المطبخ لدينا نستخدم الألوان لجعله أكثر جمالا، ويمكن لهذه الظلال اللونية أن تكون محايدة أو تندمج مع كل شيء، مثل الرمادي والأسود والأبيض. وهو بالطبع له مكانه في هذا الكتاب، ولكن نحن نختار العديد من الألوان الأكثر حيوية كالأزرق والأرجواني والأصفر والبرتقالي.
وأخيرا، في هذا الكتاب لدينا أفكار مسلية لاتحاد لوني، ونحن نرسم قائمة من القواعد الهامة لك لتتمكن من استخدامها مع نجاح مضمون.
الكراسي النسيج، والمناديل، ومفارش المائدة وغيرها، هو مادة مثالية للغاية لتشمل الألوان الزاهية في المطبخ، فمن الأسهل للحصول على أحد الخزائن المغلفة أحمر أو أزرق للقماش والموقد أو الثلاجة هذا اللون. في الواقع هذا تصميم المطبخ الأول يظهر ذلك لك تماما كيف تختار، لأن ما يقحم القماش باللون في الكراسي الزرقاء المبهرة.
إذا تم اختيار رمادي بالفعل كنغمة متناقضة في المطبخ الخاص بك، أبحث عن العناصر التي لديها هذا اللون، ولكن ليست كلها متطابقة، بعض رمادي باهت والساتان الرمادي، كما يبدو في المطبخ هذا، ولاحظ كيف أن هناك عناصر لامعة السطوح.
الظل هو مفتاح الحل في هذه القاعدة الثالثة، وسوف يكون أفضل حين يتميز بالأحمر، والأزرق، والأصفر أو أخضر. وذلك لأن اللهجة نفسها لديها الكثير من التصبغ ومع إشعار قليل جدًا سوف تعطى شكل رائع جدا.
التحكم في اللون الأزرق ضرب من هذا المطبخ لأنها تعمل فقط في الخطوط العريضة للباب ونافذة، وتبدو رقيقة جدا.
هذه القاعدة مهمة في المطبخ وتزيد في أي من هذين النقيضين في المطبخ،مع لون محايد لأنه سيتم الحصول على ظل بسيط، ومكان مسطح، بارد، كما لو انها تقع على الجانب خلاف ذلك كل شيء سيكون كما هو مبهرج والفوضوي للنظر.
ولذا نقول إن الاهتمام بتحقيق التوازن مهم جدا، وأنه من السهل التعرف بصريا، وهنا الرمادي والبنفسجي دليل على ذلك.
الألوان لها درجات حرارة هل تعلم؟ هناك ما تسمى بالألوان الحارة والباردة، فإننا نشير إلى أن درجة الحرارة مع الألوان، وهذا هو بالضبط ما تدعو القاعدة الخامسة. لأنه إذا كان لا يوجد اهتمام بهذا الجانب في ارتفاع في درجة الحرارة مثل البرتقال، والقهوة، والأصفر والأحمر، جنبًا إلى جنب مع الألوان الباردة مثل الأزرق والأخضر والبنفسجي. وستكون النتيجة أقل من المستوى الأمثل.
لا يوجد عائق في الجمع بين ألوان نابضة بالحياة، لذلك هناك نصائح لتسليط الضوء على هذا الموضوع، على سبيل المثال، أن تظهر كل الاشياء بمظهر مشرق، ولامعة أو غير لامع قليلا؛ وليست سوى في بعض التفاصيل، إما الأواني، أو أجزاء معينة من الأثاث مكن اختيارها بألوان مختلفة
التركيز على لون نابض بالحياة هو عمل أساسي لأجواء المطبخ.. ولا يعتقد على الإطلاق بان هناك مشكلة في ذلك حيث وضع اللمسات الملفتة للنظر. أفضل تكتيك هو تحديد الطرف بمزيد من عدم الكشف عن هويته وتثبيت العناصر الملونة.
لا تجعل في المطبخ منطقة مظلمة، وخاصة إذا كان صغيرا ولديه العديد من العناصر في الداخل. كيفية تدمر هذه الأماكن المظلمة؟. الجواب يعطينا هذه القاعدة الثامنة لديها الألوان في المطبخ؛ لوضع نغمات حيوية في الفجوات حيث الضوء لا يأتي بشكل كبير، حتى هذا الجزء يحتاج الإضاءة قليلا سلط الضوء على الفور.
على الرغم من أن اللون الأسود في المطبخ عادة يقع في الأثاث ومستلزمات المطبخ الأخرى، لا شيء يمنعنا من رؤيتها لهجة من شأنها أن تعطينا تفاصيل مميزة في الغرفة. الاستراتيجية لهذه القاعدة التاسعة يحكي لنا إمكانية شراء تفاصيل أو الزينة باللون الأسود، ولها جو واضح جدا بالمطبخ كي لا يصبح مظلم تماما.
لا تركز على لهجة حيوية فقط بمواقع محددة في المطبخ، أسوأ ما في الامر وضع للتو زاوية صغيرة، يكون لديك شيء هنا وشيء آخر هناك. وينبغي النظر في الحد الأدنى للمسة من أن لهجة في كل قطعة من الأثاث أو منطقة مطبخ كبير.
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