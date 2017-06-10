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عناصر ديكورية بسيطة ستضفي لمسة رمضانية على منزلك

آية علم الدين آية علم الدين
homify حدائقإضاءة حديد Black
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الفانوس والشموع وسجاجيد الصلاة.. هذه ليست فقط رموزًا و عناصر تربطنا برمضان وإنما أجزاء من ذاكرتنا نستدعيها لإكمال الأجواء الإيمانية الجميلة التي نعيش فيها كل سنة لمدة شهر واحد.

وبالطبع رموز رمضان ومتعلقاته لا تقتصر على هذه الأمثلة فقط وإنما هي كثيرة وممتدة بامتداد تاريخ رمضان ومعايشتنا له، والتي نضعها في غرف الاستقبال والمعيشة والمداخل وخارج المنزل حتى نعبر عن فرحتنا برمضان.

واليوم جمعنا لكم بعض هذه الأيقونات والرموز والعناصر التي يمكننا اقتناءها أو ابتكارها في منازلنا كي نضيف لمسة رمضانية محببة إلى منازلنا في هذا الشهر، فهيا بنا لنتعرف عليها مباشرة:

1- مصباح كبير مميز الشكل في المدخل أو في الاستقبال أو غرفة المعيشة يمكنه أن يفي بالغرض

Mandala No.1, willowlamp willowlamp فن تشكيليقطع فنية آخرى
willowlamp

willowlamp
willowlamp
willowlamp

2- تزيين السفرة بالمصابيح و الشموع لمائدة إفطار رمضانية شهية

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

3- فوانيس جانبية في أركان المنزل يمكننا استغلالها لإضاءة أركان الصلاة والتعبد

Ceramic Arabic lamps homify حدائقإضاءة سيراميك White
homify

Ceramic Arabic lamps

homify
homify
homify

4- وحدات إضاءة قائمة مع نافورة إسلامية الزخارف

Iron Arabic lamps homify حدائقإضاءة حديد Black
homify

Iron Arabic lamps

homify
homify
homify

5- تزيين أسوار سطح المنزل بالفوانيس

Bronze Arabic lamp homify حدائقإضاءة نحاس/برونز Amber/Gold
homify

Bronze Arabic lamp

homify
homify
homify

6- الشموع الملونة ذات الروائح الجميلة لبهجة رمضانية مختلفة

Les 100 Ciels, PEDRO MIGUEL PEDRO MIGUEL مساحات تجارية فنادق
PEDRO MIGUEL

PEDRO MIGUEL
PEDRO MIGUEL
PEDRO MIGUEL

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7- مرآة ذات زخارف إسلامية في المدخل لاستقبال الضيوف

homify غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات نحاس/برونز
homify

homify
homify
homify

8- أواني نحاسية كبيرة مع فوانيس مغطاة بقماش الخيامية

homify غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات نحاس/برونز
homify

homify
homify
homify

9- تزيين الحديقة أيضًا ببعض المصابيح المزخرفة لمشاركة الفرحة برمضان

Jardín Hispanoárabe en Madrid, Fernando Pozuelo Landscaping Collection Fernando Pozuelo Landscaping Collection حديقة
Fernando Pozuelo Landscaping Collection

Fernando Pozuelo Landscaping Collection
Fernando Pozuelo Landscaping Collection
Fernando Pozuelo Landscaping Collection

10- في بعض الأحيان يمكننا أن نتوسع أكثر لنضع الزخارف في السقف بشكل مميز عن طريق رسم الحروف العربية بخط جميل

homify مساحات تجارية مكاتب ومحلات
homify

homify
homify
homify

11- منضدة صغيرة ذات زخارف ملونة بألوان رمضان المبهجة لحمل المزهريات والمصاحف والشموع

TILES Dutch Design Chair, Dutch Design Dutch Design الممر الأبيض، الرواق، أيضا، درج
Dutch Design

Dutch Design
Dutch Design
Dutch Design

12- المشربيات المزخرفة التي تضفي على المنزل روحًا من الأصالة والعودة إلى الفن الإسلامي الرائع

homify الممر الأبيض، الرواق، أيضا، درج
homify

homify
homify
homify

13- الزخارف في سيراميك الحمامات إذا أمكننا ذلك

Nueva reforma integral en calle Còrsega de Barcelona, Grupo Inventia Grupo Inventia حمام بلاط White
Grupo Inventia

Grupo Inventia
Grupo Inventia
Grupo Inventia

14- تجديد غرفة المعيشة بشكل يتلائم مع جو رمضان والجلسات العربية العائلية الحميمية مع الفوانيس الجميلة والزخارف الإسلامية والزجاج الملون في الشبابيك

THE HAMMAM L'ARGAN : THE ORIENT COMES TO THE OISE (60), DEYDIER WILFRID ARCHITECTURE DEYDIER WILFRID ARCHITECTURE مساحات تجارية قماش Orange بار/ ملهى ليلي
DEYDIER WILFRID ARCHITECTURE

THE HAMMAM L'ARGAN : THE ORIENT COMES TO THE OISE (60)

DEYDIER WILFRID ARCHITECTURE
DEYDIER WILFRID ARCHITECTURE
DEYDIER WILFRID ARCHITECTURE

15- صندوق مناديل ذو زخارف إسلامية..عنصر بسيط ولكنه ذو تأثير كبير على الشكل العام لديكور المنزل

Sageer Tissue Box Cover Purple Indian Interiors غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Indian Interiors

Sageer Tissue Box Cover Purple

Indian Interiors
Indian Interiors
Indian Interiors

16- أحيانًا يتركز التجديد على وحدة إضاءة مستقلة على شكل سداسي من الخشب ذو الزخارف الإسلامية والخط العربي الجميل

NAWAR, icustomize / najmeddin icustomize / najmeddin غرفة المعيشةإضاءة خشب Wood effect
icustomize / najmeddin

icustomize / najmeddin
icustomize / najmeddin
icustomize / najmeddin

17- أو ستائر مكونة من الألوان المبهجة التي تشبه زينة رمضان

Pomegranate Purple-Red Gold Bead Curtain, Memories of a Butterfly: bead curtains/screens/installations/Hanging Sculptures Memories of a Butterfly: bead curtains/screens/installations/Hanging Sculptures غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Memories of a Butterfly: bead curtains/screens/installations/Hanging Sculptures

Memories of a Butterfly: bead curtains/screens/installations/Hanging Sculptures
Memories of a Butterfly: bead curtains/screens/installations/Hanging Sculptures
Memories of a Butterfly: bead curtains/screens/installations/Hanging Sculptures

18- يمكننا أيضًا تغطية الفتحات بمشربيات ملونة ذات طابع رمضاني مبهج

Korean Dessert Cafe Mu-a (無我), inexdesign inexdesign شبابيك و أبوابديكورات الشبابيك
inexdesign

Korean Dessert Cafe Mu-a (無我)

inexdesign
inexdesign
inexdesign

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كيف توفر مكانًا لصلاة التهجد داخل المنزل في رمضان؟
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