عناصر ديكورية بسيطة ستضفي لمسة رمضانية على منزلك

الفانوس والشموع وسجاجيد الصلاة.. هذه ليست فقط رموزًا و عناصر تربطنا برمضان وإنما أجزاء من ذاكرتنا نستدعيها لإكمال الأجواء الإيمانية الجميلة التي نعيش فيها كل سنة لمدة شهر واحد.

وبالطبع رموز رمضان ومتعلقاته لا تقتصر على هذه الأمثلة فقط وإنما هي كثيرة وممتدة بامتداد تاريخ رمضان ومعايشتنا له، والتي نضعها في غرف الاستقبال والمعيشة والمداخل وخارج المنزل حتى نعبر عن فرحتنا برمضان.

واليوم جمعنا لكم بعض هذه الأيقونات والرموز والعناصر التي يمكننا اقتناءها أو ابتكارها في منازلنا كي نضيف لمسة رمضانية محببة إلى منازلنا في هذا الشهر، فهيا بنا لنتعرف عليها مباشرة: