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10 مداخل مذهلة تتسم بالعصرية والرحابة

shereen gouda shereen gouda
homify غرفة السفرة
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هل تساءلت يوما عن السر الذي يجعل بعض المنازل أكثر رحابة وتميز عن غيرهم بالرغم من عدم وجود اختلافات كبيرة ملحوظة؟ في الأغلب يعود هذا الانطباع إلى اهتمام الخبراء بتصميم المدخل بصفة خاصة، لكي يستقبل الجميع برقي وأناقة تترك في الأذهان صورة مميزة عن البيت كله، فإن دققت الملاحظة سوف تجد أن وقع فراغ المدخل مؤثر على المنزل كله، فإن كان متألقا زاد من جمال البيت، وإن كان مهملا ترك انطباع فوضوي عن البيت حتى وإن كانت الفراغات الأخرى قمة في الجمال.

ان كنت ترغب في معرفة بعض الأساليب المبتكرة لتصميم مدخل راقي يدعو الجميع بترحيب، تابع معنا 10 من تصميمات المداخل العالمية التي تجمع بين الذوق الحديث البسيط والأجواء الدافئة.

1- لون مميز

PLAZA DEL CARMEN, Marketing Inmobiliario - Home Staging Marketing Inmobiliario - Home Staging الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
Marketing Inmobiliario – Home Staging

Marketing Inmobiliario - Home Staging
Marketing Inmobiliario – Home Staging
Marketing Inmobiliario - Home Staging

احيانا من الممكن أن تتحقق الأناقة بتنفيذ أبسط الأفكار، وعند تصميم المدخل بالتحديد يفضل دائما الاتجاه نحو البساطة وتجنب كثرة التفاصيل، ومن الأفكار التي تضمن لك مدخل فريد هو اختيار لون مميز وهادئ تجعل بها الفراغ مريح وناعم ذو رقي ملحوظ،مثل اختيار الأزرق هنا الذي يذكرك بجمال السماء الصافية.

2- بساطة وشفافية

Andar Modelo - Oeiras, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores الممر الحديث، المدخل و الدرج
Traço Magenta – Design de Interiores

Traço Magenta - Design de Interiores
Traço Magenta – Design de Interiores
Traço Magenta - Design de Interiores

قد تتوصل إلى تصميم قمة في الروعة باتباع أسلوب بسيط وفكرة واحدة مميزة، وقام المصمم المبدع هنا باتباع هذا الأسلوب عند تنفيذ المدخل العصري، فقد اكتفى بخلق فاصل زجاجي يظهر اكسسوارات فاخرة لتبدو كجزء من المدخل دون التعدي على مساحة الرواق المحدودة.

3- تمييز الحائط الرئيسي

PASSAGEWAY, GRAÇA Decoração de Interiores GRAÇA Decoração de Interiores الممر الحديث، المدخل و الدرج
GRAÇA Decoração de Interiores

GRAÇA Decoração de Interiores
GRAÇA Decoração de Interiores
GRAÇA Decoração de Interiores

تواجد حائط فارغ في بهو المدخل يعد فرصة ذهبية لخلق ركن جذاب يدعو الجميع بالترحيب، وهذا التصميم هو خير برهان، فنجد أن الحائط تحول إلى بطل عندما يقترن ببعض عناصر الديكور البسيطة.

4- السيمترية المريحة

Private Residence, Surrey, Nice Brew Interior Design Nice Brew Interior Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Nice Brew Interior Design

Private Residence, Surrey

Nice Brew Interior Design
Nice Brew Interior Design
Nice Brew Interior Design

اتجه  المصمم هنا نحو فكر تقليدي أصيل لسعيه إلى فراغ مدخل متزن يعكس الحس العالي للتفاصيل والذوق المنمق، وتوصل إلى هذه النتيجة المذهلة من خلال تنفيذ مبدأ السيمترية المريح، ولمن يريد ضمان جودة التصميم فعليه إتباع هذا الأسلوب الرائع.

5- جاذبية العناصر الطبيعية

SUNSET STRIP RESIDENCE , McClean Design McClean Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
McClean Design

SUNSET STRIP RESIDENCE

McClean Design
McClean Design
McClean Design

في ساحة شاسعة من الأبيض ظهر جمال النباتات ورونقها لإحداث تغيير ملحوظ في مدخل نمطي وممل، فتدخل في أجواء من البهجة والحيوية بهذه اللمسات الرقيقة والانسجام بين الشجر والزهور.

6- إضاءة قوية مع دفء الخشب

Homestaging nach Hausumbau in Westerland auf Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH الممر الحديث، المدخل و الدرج
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

التصميم المثالي هو الذي يحقق الهدف بأقل عدد من العناصر، وهنا توصل المدخل إلى هذه المعادلة الناجحة، فالهدف الرئيسي كان مدخل دافئ وذو رقي في التصميم، أما الوسيلة فهي الأرضيات الخشبية الراقية مع إضاءة دافئة غير مباشرة.

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7- طابع ريفي بسيط

Franklin Carmine Hall Runner Roger Oates Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Roger Oates Design

Franklin Carmine Hall Runner

Roger Oates Design
Roger Oates Design
Roger Oates Design

لا شك أن الطابع الريفي دائما ما يجلب معه دفئا وعراقة، لذا في أصغر المداخل يكون من الذكاء ترك بصمة من هذا الطراز سواء باستخدام مواد خام أم بالاستعانة ببعض الإكسسوارات والفريدة مثل ما سعى لتحقيقه هنا.

8- ألوان هادئة

Seba Life , Canan Delevi Canan Delevi سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات
Canan Delevi

Canan Delevi
Canan Delevi
Canan Delevi

مزج الوان هادئة ومحايدة في مدخل المنزل بدرجات مختلفة يجلب الهدوء والراحة النفسية على الفور.

9- ألوان صارخة وحيوية

homify سلالم وأروقة شماعة ملابس
homify

homify
homify
homify

لتأثير يتسم بشخصية قوة وشبابية عليك بإختيار ألوان أكثر جرأة وتميز تعكس ذوقك المبدع وتترك المدخل اكثر بهجة وحيوية.

10- توحيد وتكامل بين العناصر

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

تكرار العناصر وتناسقها في فراغ المدخل يجعله أكثر اتزانا، وذلك ما سعى المصمم وراءه حين قام بتكرار شكل الفاصل والباب ليبدو المدخل اكثر أناقة.

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