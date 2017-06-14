10 مداخل مذهلة تتسم بالعصرية والرحابة

هل تساءلت يوما عن السر الذي يجعل بعض المنازل أكثر رحابة وتميز عن غيرهم بالرغم من عدم وجود اختلافات كبيرة ملحوظة؟ في الأغلب يعود هذا الانطباع إلى اهتمام الخبراء بتصميم المدخل بصفة خاصة، لكي يستقبل الجميع برقي وأناقة تترك في الأذهان صورة مميزة عن البيت كله، فإن دققت الملاحظة سوف تجد أن وقع فراغ المدخل مؤثر على المنزل كله، فإن كان متألقا زاد من جمال البيت، وإن كان مهملا ترك انطباع فوضوي عن البيت حتى وإن كانت الفراغات الأخرى قمة في الجمال.
ان كنت ترغب في معرفة بعض الأساليب المبتكرة لتصميم مدخل راقي يدعو الجميع بترحيب، تابع معنا 10 من تصميمات المداخل العالمية التي تجمع بين الذوق الحديث البسيط والأجواء الدافئة.
احيانا من الممكن أن تتحقق الأناقة بتنفيذ أبسط الأفكار، وعند تصميم المدخل بالتحديد يفضل دائما الاتجاه نحو البساطة وتجنب كثرة التفاصيل، ومن الأفكار التي تضمن لك مدخل فريد هو اختيار لون مميز وهادئ تجعل بها الفراغ مريح وناعم ذو رقي ملحوظ،مثل اختيار الأزرق هنا الذي يذكرك بجمال السماء الصافية.
قد تتوصل إلى تصميم قمة في الروعة باتباع أسلوب بسيط وفكرة واحدة مميزة، وقام المصمم المبدع هنا باتباع هذا الأسلوب عند تنفيذ المدخل العصري، فقد اكتفى بخلق فاصل زجاجي يظهر اكسسوارات فاخرة لتبدو كجزء من المدخل دون التعدي على مساحة الرواق المحدودة.
تواجد حائط فارغ في بهو المدخل يعد فرصة ذهبية لخلق ركن جذاب يدعو الجميع بالترحيب، وهذا التصميم هو خير برهان، فنجد أن الحائط تحول إلى بطل عندما يقترن ببعض عناصر الديكور البسيطة.
اتجه المصمم هنا نحو فكر تقليدي أصيل لسعيه إلى فراغ مدخل متزن يعكس الحس العالي للتفاصيل والذوق المنمق، وتوصل إلى هذه النتيجة المذهلة من خلال تنفيذ مبدأ السيمترية المريح، ولمن يريد ضمان جودة التصميم فعليه إتباع هذا الأسلوب الرائع.
في ساحة شاسعة من الأبيض ظهر جمال النباتات ورونقها لإحداث تغيير ملحوظ في مدخل نمطي وممل، فتدخل في أجواء من البهجة والحيوية بهذه اللمسات الرقيقة والانسجام بين الشجر والزهور.
التصميم المثالي هو الذي يحقق الهدف بأقل عدد من العناصر، وهنا توصل المدخل إلى هذه المعادلة الناجحة، فالهدف الرئيسي كان مدخل دافئ وذو رقي في التصميم، أما الوسيلة فهي الأرضيات الخشبية الراقية مع إضاءة دافئة غير مباشرة.
لا شك أن الطابع الريفي دائما ما يجلب معه دفئا وعراقة، لذا في أصغر المداخل يكون من الذكاء ترك بصمة من هذا الطراز سواء باستخدام مواد خام أم بالاستعانة ببعض الإكسسوارات والفريدة مثل ما سعى لتحقيقه هنا.
مزج الوان هادئة ومحايدة في مدخل المنزل بدرجات مختلفة يجلب الهدوء والراحة النفسية على الفور.
لتأثير يتسم بشخصية قوة وشبابية عليك بإختيار ألوان أكثر جرأة وتميز تعكس ذوقك المبدع وتترك المدخل اكثر بهجة وحيوية.
تكرار العناصر وتناسقها في فراغ المدخل يجعله أكثر اتزانا، وذلك ما سعى المصمم وراءه حين قام بتكرار شكل الفاصل والباب ليبدو المدخل اكثر أناقة.
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