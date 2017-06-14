10 مداخل مذهلة تتسم بالعصرية والرحابة

هل تساءلت يوما عن السر الذي يجعل بعض المنازل أكثر رحابة وتميز عن غيرهم بالرغم من عدم وجود اختلافات كبيرة ملحوظة؟ في الأغلب يعود هذا الانطباع إلى اهتمام الخبراء بتصميم المدخل بصفة خاصة، لكي يستقبل الجميع برقي وأناقة تترك في الأذهان صورة مميزة عن البيت كله، فإن دققت الملاحظة سوف تجد أن وقع فراغ المدخل مؤثر على المنزل كله، فإن كان متألقا زاد من جمال البيت، وإن كان مهملا ترك انطباع فوضوي عن البيت حتى وإن كانت الفراغات الأخرى قمة في الجمال.

ان كنت ترغب في معرفة بعض الأساليب المبتكرة لتصميم مدخل راقي يدعو الجميع بترحيب، تابع معنا 10 من تصميمات المداخل العالمية التي تجمع بين الذوق الحديث البسيط والأجواء الدافئة.