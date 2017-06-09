6 أفكار لتجعل إضاءة منزلك تحمل أجواء رمضانية

من أهم عناصر الديكور الفارقة في الشعور بروحانيات شهر رمضان هي الإضاءة، لذا كان يجب علينا أن نقدم لكم مجموعة أفكار من تنفيذ خبراء هوميفاي حتى تكون إضاءة منزلنا ملائمة للشهر، وتجعله مُرحب جدًا لضيوفك في هذا الشهر وتزيد من شعورهم بالدفء والحميمية، وفي نفس الوقت هذه الأفكار لن تذهب بعيدًا عن حدود ميزانيتك المحدودة.