6 أفكار لتجعل إضاءة منزلك تحمل أجواء رمضانية

من أهم عناصر الديكور الفارقة في الشعور بروحانيات شهر رمضان هي الإضاءة، لذا كان يجب علينا أن نقدم لكم مجموعة أفكار من تنفيذ خبراء هوميفاي حتى تكون إضاءة منزلنا ملائمة للشهر، وتجعله مُرحب جدًا لضيوفك في هذا الشهر وتزيد من شعورهم بالدفء والحميمية، وفي نفس الوقت هذه الأفكار لن تذهب بعيدًا عن حدود ميزانيتك المحدودة.
يجب أن يكون منزلك مُرحب بضيوفك بداية من واجهته فهي عنوانه، لذا الاعتماد على وحدات الإضاءة التي نراها في الصورة ذات النقوش الأندلسية ستعطي لمنزلك مظهر رائع في عين ضيوفك.
من أكثر الغرف المرتبطة بشهر رمضان هي غرفة المطبخ فهو شهر الكرم والتجمعات العائلية، لذا يجب أن يكون مطبخنا مناسب مع أجواء رمضان، الاعتماد على فانوس كوحدة إضاءة رئيسية في المطبخ سيحقق لك هذا الطلب بكل سهولة.
النحاس من أبرز المعادن المستخدمة في الديكور الإسلامي الأندلسي تحديدًا، وعند استخدامه فوانيس نحاسية في إضاءة المنزل بالطبع سيورد إلى ذهننا ذكريات كثيرة متعلقة بشهر رمضان، وغالبًا ما تستخدم هذه التصميمات للنجف في المساجد، والاعتماد على واحدة ستضيف لمسات خاصة جدًا إلى منزلك.
في شهر رمضان يزداد معدل استهلاكنا للعصائر والمشروبات وبالتالي يكون لدينا زجاجات كثيرة بدلًا من أن يصبح مصيرها سلة القمامة استغلها في ديكور منزلك، هذه الفكرة ستضيف لمسة دفء إلى منزلك في رمضان، وتشعرك بالألفة وسط أسرتك.
الألوان عنصر من عناصر البهجة التي يمكن أن نضيفها إلى أي غرفة من غرف منزلنا في رمضان، فما بالك في توظيف هذه الألوان في مصابيح، تخيل معنا شكل الغرفة بعد إضاءة هذه المصابيح، فكرة مناسبة جدًا للمنازل التي بها أطفال وستجعل منزلك مبهج جدًا لضيوفك.
هل جاءت على بالك فكرة للإفطار في حديقة منزلك في الهواء الطلق، في حالة وجود ضيوف على الإفطار يمكنك عرض عليهم تناول الإفطار في الحديقة فهي فكرة غير معتادة بعيدًا عن الروتين، وفي هذه الحالة نحتاج إلى إضاءة بعيدة عن الروتين أيضًا وهذه الفوانيس المتنقلة فكرة جميلة وملائمة لأجواء رمضان يمكنك الاستعانة بها.
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