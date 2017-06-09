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6 أفكار لتجعل إضاءة منزلك تحمل أجواء رمضانية

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Guirlandes lumineuses, La case de cousin paul La case de cousin paul
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من أهم عناصر الديكور الفارقة في الشعور بروحانيات شهر رمضان هي الإضاءة، لذا كان يجب علينا أن نقدم لكم مجموعة أفكار من تنفيذ خبراء هوميفاي حتى تكون إضاءة منزلنا ملائمة للشهر، وتجعله مُرحب جدًا لضيوفك في هذا الشهر وتزيد من شعورهم بالدفء والحميمية، وفي نفس الوقت هذه الأفكار لن تذهب بعيدًا عن حدود ميزانيتك المحدودة. 

الواجهة الأمامية

ILUMINACIÓN, Muebles Flores Torreblanca Muebles Flores Torreblanca حدائقإضاءة
Muebles Flores Torreblanca

Muebles Flores Torreblanca
Muebles Flores Torreblanca
Muebles Flores Torreblanca

يجب أن يكون منزلك مُرحب بضيوفك بداية من واجهته فهي عنوانه، لذا الاعتماد على وحدات الإضاءة التي نراها في الصورة ذات النقوش الأندلسية ستعطي لمنزلك مظهر رائع في عين ضيوفك. 

المطبخ

Terraza en Madrid, BOOMHUT INTERIORISMO BOOMHUT INTERIORISMO بلكونة أو شرفة
BOOMHUT INTERIORISMO

BOOMHUT INTERIORISMO
BOOMHUT INTERIORISMO
BOOMHUT INTERIORISMO

من أكثر الغرف المرتبطة بشهر رمضان هي غرفة المطبخ فهو شهر الكرم والتجمعات العائلية، لذا يجب أن يكون مطبخنا مناسب مع أجواء رمضان، الاعتماد على فانوس كوحدة إضاءة رئيسية في المطبخ سيحقق لك هذا الطلب بكل سهولة.

فوانيس نحاسية

homify غرفة السفرةخزانة النبيذ
homify

homify
homify
homify

النحاس من أبرز المعادن المستخدمة في الديكور الإسلامي الأندلسي تحديدًا، وعند استخدامه فوانيس نحاسية في إضاءة المنزل بالطبع سيورد إلى ذهننا ذكريات كثيرة متعلقة بشهر رمضان، وغالبًا ما تستخدم هذه التصميمات للنجف في المساجد، والاعتماد على واحدة ستضيف لمسات خاصة جدًا إلى منزلك.

فكرة اقتصادية

Lamparas, J J غرفة نومديكورات واكسسوارات
J

J
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J

في شهر رمضان يزداد معدل استهلاكنا للعصائر والمشروبات وبالتالي يكون لدينا زجاجات كثيرة بدلًا من أن يصبح مصيرها سلة القمامة استغلها في ديكور منزلك، هذه الفكرة ستضيف لمسة دفء إلى منزلك في رمضان، وتشعرك بالألفة وسط أسرتك. 

مصابيح ملونة

Guirlandes lumineuses, La case de cousin paul La case de cousin paul
La case de cousin paul

La case de cousin paul
La case de cousin paul
La case de cousin paul

الألوان عنصر من عناصر البهجة التي يمكن أن نضيفها إلى أي غرفة من غرف منزلنا في رمضان، فما بالك في توظيف هذه الألوان في مصابيح، تخيل معنا شكل الغرفة بعد إضاءة هذه المصابيح، فكرة مناسبة جدًا للمنازل التي بها أطفال وستجعل منزلك مبهج جدًا لضيوفك. 

من اجل الحديقة

GALERIA , JUNOR ARQUITECTOS JUNOR ARQUITECTOS حديقة
JUNOR ARQUITECTOS

JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS

هل جاءت على بالك فكرة للإفطار في حديقة منزلك في الهواء الطلق، في حالة وجود ضيوف على الإفطار يمكنك عرض عليهم تناول الإفطار في الحديقة فهي فكرة غير معتادة بعيدًا عن الروتين، وفي هذه الحالة نحتاج إلى إضاءة بعيدة عن الروتين أيضًا وهذه الفوانيس المتنقلة فكرة جميلة وملائمة لأجواء رمضان يمكنك الاستعانة بها. 

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شقة بمساحة 80 م² مقسمة بعناية

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