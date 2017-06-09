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7 ديكورات مختلفة لتزيين سفرة مميزة في رمضان

shereen gouda shereen gouda
MIx & Match, Porzellanmanufaktur FÜRSTENBERG GmbH Porzellanmanufaktur FÜRSTENBERG GmbH مطبخأدوات المطبخ
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لا يخلو رمضان من تجمعات الأسر والأصدقاء، وهي من العادات الجميلة التي تخلق ترابط وود بين الجميع، ويحيط بهذه الطقوس والعادات أجواء من الدفء والاحتفال، فلم لا يظهر بيتك بنفس هذه الروح كي يعكس المنزل الترحيب الذي يليق بضيوفك؟ من الجميل ان يظهر المنزل في هى صوره عند إستقبال الضيوف في شهر رمضان الكريم، ولكن التنفيذ قد يبدو صعب احيانا، لذا علينا تحقيق نفس الروح بلا إدراج مهام كثيرة مرهقة، ولا يوجد أسلم أو أهم من السفرة لكي تظهر فيها لمسات ديكورية خلابة، فهو المكان الذي نجتمع فيه جميعا. ولان لكل طبيعة تجمع طابع مختلف اتينا بأفكار ديكور لسفرة تلائم طباع كل أشكال الضيافة المختلفة، الرسمية منها وغير الرسمية، ونتركك انت لتحكم بنفسك أيهما يناسب ذوقك وطبيعة الضيوف.

سفرة فاخرة مع ديكور مميز

Dining Area Roselind Wilson Design غرفة السفرة modern,dining table,flowers
Roselind Wilson Design

Dining Area

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

في استقبال الضيوف بأسلوب رسمي ومبهر نظن انه يجب ان تتزين السفرة بكل ما هو أنيق وباهظ الثمن، ولكن واحيانا نتوصل إلى هذه النتيجة من خلال وضع قطعة تجميلية واحدة ملفتة للأنظار ومبهرة، مثل آنية الزهور هنا، فنلاحظ ان الكريستال الفاخر بجانب الزهور موحدة اللون تألقت وأظهرت جمال السفرة، بل وأضفت لمسة فاخرة، و للوصول إلى مثل هذه الدرجة من الانبهار لا يجب أن تكون الأواني كريستال، فقط عليك ان تختار ما يناسب نمط السفرة لكي يكون الفراغ متناسقا بالفعل.

إفطار في أجواء من البساطة الراقية

Private Home - Bangalore, INDIA, Paolo Ciacci Paolo Ciacci غرفة السفرةديكورات واكسسوارات
Paolo Ciacci

Paolo Ciacci
Paolo Ciacci
Paolo Ciacci

التجمعات العائلية دائما ما يملؤها السكينة والدفء، لذا يفضل أن تنعكس هذه الروح على طاولة الطعام، لذا لا داعي إلى ديكورات متكلفة أو تزيين مبالغ فيه، فقط اكتفي بوضع مفارش راقية واتباع الأسس والإتيكيت عند تنسيق الأطباق وأدوات الأكل والتقديم، مع مراعاة الإضاءة الدافئة وتقديم اكلات ومشروبات مخصصة يفضلها المدعوين.

أطباق وأواني ذات تصميم أنيق وفريد

MIx & Match, Porzellanmanufaktur FÜRSTENBERG GmbH Porzellanmanufaktur FÜRSTENBERG GmbH مطبخأدوات المطبخ
Porzellanmanufaktur FÜRSTENBERG GmbH

Porzellanmanufaktur FÜRSTENBERG GmbH
Porzellanmanufaktur FÜRSTENBERG GmbH
Porzellanmanufaktur FÜRSTENBERG GmbH

بعض الضيوف يهتمون بتميز إعداد السفرة والأطباق الفريدة من نوعها، وهؤلاء يبحثون عن كل ما هو جميل ومختلف بصريا، ولكي تجتذب قبولهم مع إعجابهم الشديد قم بتجهيز السفرة بوضعه الطبيعي مع وضع عنصر واحد مميز وملحوظ بتصميمه المختلف.

تقديم الطعام بأسلوب غير تقايدي

Sophie Allport's 'Lay a little egg' collection Sophie Allport غرفة السفرةأواني خزفية وزجاجية سيراميك Beige hen,chicken,table,dining,kitchen,tableware,china,napkin,entertaining
Sophie Allport

Sophie Allport's 'Lay a little egg' collection

Sophie Allport
Sophie Allport
Sophie Allport

اذا كنت ممن يفضلون ترك بصمة في أذهان الجميع بان تخرج عن المألوف وتتحدى القواعد والتقاليد إذن اتبع هذا النهج في تقديم الاكلات بأسلوب غير تقليدي وأواني بأشكال جريئة.

ألوان صيفية مع تناسق غير تقليدي

Residência MV praia, Maria Christina Rinaldi Arquitetos Maria Christina Rinaldi Arquitetos غرفة السفرة
Maria Christina Rinaldi Arquitetos

Residência MV praia

Maria Christina Rinaldi Arquitetos
Maria Christina Rinaldi Arquitetos
Maria Christina Rinaldi Arquitetos

الدمج بين الألوان المختلفة هو أسلوب البعض في إظهار السفرة بأسلوب احتفالي مميز، وهو لا شك حل مثالي لمن يرغبون في الوصول إلى نتيجة مضموة بأبسط وأسرع الطرق.

إفطار أنيق ومبهج في مساحة خارجية

DECORACIONES EN JARDIN !, AMSALA LIVING DECORATION AMSALA LIVING DECORATION غرفة السفرةديكورات واكسسوارات
AMSALA LIVING DECORATION

AMSALA LIVING DECORATION
AMSALA LIVING DECORATION
AMSALA LIVING DECORATION

من يمتلكون حديقة او شرفة كبيرة قد يتمتعون بأجمل أسلوب ضيافة في رمضان، فلا يوجد أجمل من إستقبال الضيوف لتناول أشهى الاكلات عند الإفطار في الهواء الطلق المنعش مع الإحاطة بإطلالة خلابة، ولكي تكتمل الأجواء الرمضانية قم باستخدام مفارش السفرة المبهجة، كما اتبع هنا المصمم هذا الأسلوب الذكي في إظهار جمال الفراغ.

إفطار خارجي مبهج بروح شبابية

HAPPY HOME 2014, ROSA PURA HOME STORE ROSA PURA HOME STORE حديقة
ROSA PURA HOME STORE

ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE

تجمعات الاصدقاء تتسم بالبهجة، ولا يوجد مكان لأي من الرسميات التي نعد لها في استقبال الضيوف، لذا تكون الحديقة هي أنسب مكان، ولكن لا يعني ذلك أن تستقبلهم بأجواء غير احتفالية، بل من الرائع أن تطلق العنان لمخيلتك لإظهار الترحيب بديكورات عفوية مبدعة مع ألوان حيوية ومبتهجة، فهذه هي فرصتك لإظهار الجانب المبدع لديك، ولديك مساحة لكي تدمج بين مفارش بألوان مختلفة او وسائد ذات نقوشات مبهجة.

لكي تنعم بغرفة طعام مثالية طوال العام تابع: 8 طرق مختلفة لترتيب غرفة السفرة في المساحات الصغيرة

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