7 ديكورات مختلفة لتزيين سفرة مميزة في رمضان

لا يخلو رمضان من تجمعات الأسر والأصدقاء، وهي من العادات الجميلة التي تخلق ترابط وود بين الجميع، ويحيط بهذه الطقوس والعادات أجواء من الدفء والاحتفال، فلم لا يظهر بيتك بنفس هذه الروح كي يعكس المنزل الترحيب الذي يليق بضيوفك؟ من الجميل ان يظهر المنزل في هى صوره عند إستقبال الضيوف في شهر رمضان الكريم، ولكن التنفيذ قد يبدو صعب احيانا، لذا علينا تحقيق نفس الروح بلا إدراج مهام كثيرة مرهقة، ولا يوجد أسلم أو أهم من السفرة لكي تظهر فيها لمسات ديكورية خلابة، فهو المكان الذي نجتمع فيه جميعا. ولان لكل طبيعة تجمع طابع مختلف اتينا بأفكار ديكور لسفرة تلائم طباع كل أشكال الضيافة المختلفة، الرسمية منها وغير الرسمية، ونتركك انت لتحكم بنفسك أيهما يناسب ذوقك وطبيعة الضيوف.
في استقبال الضيوف بأسلوب رسمي ومبهر نظن انه يجب ان تتزين السفرة بكل ما هو أنيق وباهظ الثمن، ولكن واحيانا نتوصل إلى هذه النتيجة من خلال وضع قطعة تجميلية واحدة ملفتة للأنظار ومبهرة، مثل آنية الزهور هنا، فنلاحظ ان الكريستال الفاخر بجانب الزهور موحدة اللون تألقت وأظهرت جمال السفرة، بل وأضفت لمسة فاخرة، و للوصول إلى مثل هذه الدرجة من الانبهار لا يجب أن تكون الأواني كريستال، فقط عليك ان تختار ما يناسب نمط السفرة لكي يكون الفراغ متناسقا بالفعل.
التجمعات العائلية دائما ما يملؤها السكينة والدفء، لذا يفضل أن تنعكس هذه الروح على طاولة الطعام، لذا لا داعي إلى ديكورات متكلفة أو تزيين مبالغ فيه، فقط اكتفي بوضع مفارش راقية واتباع الأسس والإتيكيت عند تنسيق الأطباق وأدوات الأكل والتقديم، مع مراعاة الإضاءة الدافئة وتقديم اكلات ومشروبات مخصصة يفضلها المدعوين.
بعض الضيوف يهتمون بتميز إعداد السفرة والأطباق الفريدة من نوعها، وهؤلاء يبحثون عن كل ما هو جميل ومختلف بصريا، ولكي تجتذب قبولهم مع إعجابهم الشديد قم بتجهيز السفرة بوضعه الطبيعي مع وضع عنصر واحد مميز وملحوظ بتصميمه المختلف.
اذا كنت ممن يفضلون ترك بصمة في أذهان الجميع بان تخرج عن المألوف وتتحدى القواعد والتقاليد إذن اتبع هذا النهج في تقديم الاكلات بأسلوب غير تقليدي وأواني بأشكال جريئة.
الدمج بين الألوان المختلفة هو أسلوب البعض في إظهار السفرة بأسلوب احتفالي مميز، وهو لا شك حل مثالي لمن يرغبون في الوصول إلى نتيجة مضموة بأبسط وأسرع الطرق.
من يمتلكون حديقة او شرفة كبيرة قد يتمتعون بأجمل أسلوب ضيافة في رمضان، فلا يوجد أجمل من إستقبال الضيوف لتناول أشهى الاكلات عند الإفطار في الهواء الطلق المنعش مع الإحاطة بإطلالة خلابة، ولكي تكتمل الأجواء الرمضانية قم باستخدام مفارش السفرة المبهجة، كما اتبع هنا المصمم هذا الأسلوب الذكي في إظهار جمال الفراغ.
تجمعات الاصدقاء تتسم بالبهجة، ولا يوجد مكان لأي من الرسميات التي نعد لها في استقبال الضيوف، لذا تكون الحديقة هي أنسب مكان، ولكن لا يعني ذلك أن تستقبلهم بأجواء غير احتفالية، بل من الرائع أن تطلق العنان لمخيلتك لإظهار الترحيب بديكورات عفوية مبدعة مع ألوان حيوية ومبتهجة، فهذه هي فرصتك لإظهار الجانب المبدع لديك، ولديك مساحة لكي تدمج بين مفارش بألوان مختلفة او وسائد ذات نقوشات مبهجة.
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