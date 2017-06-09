7 ديكورات مختلفة لتزيين سفرة مميزة في رمضان

لا يخلو رمضان من تجمعات الأسر والأصدقاء، وهي من العادات الجميلة التي تخلق ترابط وود بين الجميع، ويحيط بهذه الطقوس والعادات أجواء من الدفء والاحتفال، فلم لا يظهر بيتك بنفس هذه الروح كي يعكس المنزل الترحيب الذي يليق بضيوفك؟ من الجميل ان يظهر المنزل في هى صوره عند إستقبال الضيوف في شهر رمضان الكريم، ولكن التنفيذ قد يبدو صعب احيانا، لذا علينا تحقيق نفس الروح بلا إدراج مهام كثيرة مرهقة، ولا يوجد أسلم أو أهم من السفرة لكي تظهر فيها لمسات ديكورية خلابة، فهو المكان الذي نجتمع فيه جميعا. ولان لكل طبيعة تجمع طابع مختلف اتينا بأفكار ديكور لسفرة تلائم طباع كل أشكال الضيافة المختلفة، الرسمية منها وغير الرسمية، ونتركك انت لتحكم بنفسك أيهما يناسب ذوقك وطبيعة الضيوف.