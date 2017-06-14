أفكار لديكور المنزل تجمع بين الفكر التقليدي و الذوق عصري

ضيافة الأهل والأصدقاء طقوس لا غنى عنها في رمضان، ولكن يحيط بهذه الالتزامات بعض التقاليد التي من الممكن أن تكون اندثرت بين الأجيال الجديدة، ففي شهر رمضان كانت تتحول البيوت إلى أجواء خاصة لإستقبال الضيوف بأسلوب مميز، من مدخل المنزل حتى السفرة، ولكي تطبق ذلك في بيتك حتى يكون الترحيب حافل للضيوف لا يعني بالضرورة أنك سوف تحتاج إلى ميزانية ضخمة، بل عليك اتباع خطوات هامة والاستثمار في بعض الأفكار والديكورات البسيطة التي سوف تستخدم لأعوام ومواسم عديدة، وقد أتينا ببعض خطوات والديكورات السهلة التي تجمع بين التقاليد العريقة والأصيلة مع الفكر العصري الذي يناسب مفاهيمنا تصميم بيوتنا الحديث، التي إن اتبعتها سوف تضمن ضيافة مبهجة وتجمع مثالي في رمضان هذا العام وكل عام، لنتعرف عليهم معا…
لضيافة تليق بالأجواء الرمضانية يجب أن تظهر السفرة بزينة خاصة، وقد اعتدنا رؤية الألوان الجريئة في نقوشات إسلامية أو خيامية، ولكن إذا كنت ترغب في نفس الأجواء الاحتفالية المميزة مع لمسة أكثر أناقة ورقي تناسب تصميم السفرة فعليك أن تتوجه نحو شراء مثل مفرش السفرة هنا الذي يطرح نقاشات اسلامية مع تصميم عريق ولكن ضمن مجموعة ألوان وأشكال عصرية جذابة، ومن الممكن استخدامها في أي احتفالات خلال العام. لأفكار تصميم غرفة السفرة تابع: 5 أفكار ديكور لغرفة طعام مريحة
شكل وأواني تقديم الطعام في إفطار رمضان له تأثير مباشر على الأجواء العامة، وقد نغفل عن هذا التأثير أو نتجاهله فنقوم باختيار ما لا يتناسب في الشكل من أطباق وأواني التقديم، ونحن ندرك أن شراء مجموعة كبيرة قد يكون مكلفاً، وهو ليس ما نطمح له، بل يمكن الاكتفاء بتنسيق الأطباق جانبية، لتقديم مقبلات و سلطات بطريقة تضاهي جمال المطاعم الفاخرة قم بالاستثمار في مجموعة من الأطباق المميزة ذات نقشات وألوان حيوية لكي تظهر السفرة بطابع مبهج ومختلف.
مثل هذا المجلس من شأنه أن يجعل المنزل مفعماً بروح احتفالية حيوية بطابع دافئ، و كل ما تحتاجه هو بعض الوسائد ذات الأنماط المختلفة والألوان المبهجة لتتمكن من تحقيق هذا الشكل الرائع الذي حققه المصمم المبدع هنا لجلسة ما بعد الإفطار.
غرفة المعيشة من أكثر الغرف التي قد تجعل المنزل متجدداً إن قمت ببعض التغييرات البسيطة فيه، والديكورات الرمضانية فيها اختيارات واسعة، ولكن لكي تضمن أجواء أنيقة وعصرية تتسم بالتناسق والروح الاحتفالية عليك فقط أ تقوم بتغيير الوسائد، لا يجب أن تقوم بشراء وسائد جديدة لكي تغير من ديكور غرفة المعيشة في رمضان، بل يمكن الاكتفاء بتغير الغطاء، وهذه الفكرة البسيطة لن تكلف الكثير وهي عملية في الاستخدام أيضا.
منازل مصر في رمضان لا تخلو من أضواء الفوانيس، وبالتحديد في أوقات التجمعات الأسرية، فهي تضفي الدفء على المنزل لا مثيل له، ولكن هذا العام قم بشراء أشكال الفانوس الأكثر حداثة لكي ينعم البيت بمناخ دافئ وأنيق في نفس الوقت، وهذا الاختيار سوف يدوم معك طويلا ليصبح بصمة المنزل المميزة في أذهان الجميع.
مثل هذه الإضاءة على الحوائط أو المدخل سوف تحول المنزل إلى مكان قمة في الروعة، ولكن مع مراعاة أن تكون الإضاءة صفراء ودافئة خالية من الألوان الصاخبة حتى لا تتازل عن جمال ورونق تصميم المنزل، ولكي تحقق ديكور أكثر تميزاً لا بأس من تواجد بعض الشموع الأنيقة لفراغ متناسق.
قطعة أثاث واحدة من الطراز العربي قادرة على أن تحيي تراث عريق وتجعل أجواء المنزل مذهلة، ولكن لمظهر أكثر إبداعاً قم باختيار لون مبهج لطلاءها