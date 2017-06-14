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أفكار لديكور المنزل تجمع بين الفكر التقليدي و الذوق عصري

shereen gouda shereen gouda
DECORACIONES EN JARDIN !, AMSALA LIVING DECORATION AMSALA LIVING DECORATION غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
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ضيافة الأهل والأصدقاء طقوس لا غنى عنها في رمضان، ولكن يحيط بهذه الالتزامات بعض التقاليد التي من الممكن أن تكون اندثرت بين الأجيال الجديدة، ففي شهر رمضان كانت تتحول البيوت إلى أجواء خاصة لإستقبال الضيوف بأسلوب مميز، من مدخل المنزل حتى السفرة، ولكي تطبق ذلك في بيتك حتى يكون الترحيب حافل للضيوف لا يعني بالضرورة أنك سوف تحتاج إلى ميزانية ضخمة، بل عليك اتباع خطوات هامة والاستثمار في بعض الأفكار والديكورات البسيطة التي سوف تستخدم لأعوام ومواسم عديدة، وقد أتينا ببعض خطوات والديكورات السهلة التي تجمع بين التقاليد العريقة والأصيلة مع الفكر العصري الذي يناسب مفاهيمنا تصميم بيوتنا الحديث، التي إن اتبعتها سوف تضمن ضيافة مبهجة وتجمع مثالي في رمضان هذا العام وكل عام، لنتعرف عليهم معا…

مفارش للسفرة بنقوشات شرقية

Cocina Moroccan, SIMPLE actitud SIMPLE actitud مطبخ خشب White
SIMPLE actitud

SIMPLE actitud
SIMPLE actitud
SIMPLE actitud

لضيافة تليق بالأجواء الرمضانية يجب أن تظهر السفرة بزينة خاصة، وقد اعتدنا رؤية الألوان الجريئة في نقوشات إسلامية أو خيامية،  ولكن إذا كنت ترغب في نفس الأجواء الاحتفالية المميزة مع لمسة أكثر أناقة ورقي تناسب تصميم السفرة فعليك أن تتوجه نحو شراء مثل مفرش السفرة هنا الذي يطرح نقاشات اسلامية مع تصميم عريق ولكن ضمن مجموعة ألوان وأشكال عصرية جذابة، ومن الممكن استخدامها في أي احتفالات خلال العام. لأفكار تصميم غرفة السفرة تابع: 5 أفكار ديكور لغرفة طعام مريحة

استثمر في مجموعة أطباق عصرية بنقشات تقليدية

Selectie, Potpori Potpori غرفة المعيشةكراسي ومقاعد
Potpori

Potpori
Potpori
Potpori

شكل وأواني تقديم الطعام في إفطار رمضان له تأثير مباشر على الأجواء العامة، وقد نغفل عن هذا التأثير أو نتجاهله فنقوم باختيار ما لا يتناسب في الشكل من أطباق وأواني التقديم، ونحن ندرك أن شراء مجموعة كبيرة قد يكون مكلفاً، وهو ليس ما نطمح له، بل يمكن الاكتفاء بتنسيق الأطباق جانبية، لتقديم مقبلات و سلطات بطريقة تضاهي جمال المطاعم الفاخرة قم بالاستثمار في مجموعة من الأطباق المميزة ذات نقشات وألوان حيوية لكي تظهر السفرة بطابع مبهج ومختلف.

جلسة شرقية في ركن المنزل الهادئ

DECORACIONES EN JARDIN !, AMSALA LIVING DECORATION AMSALA LIVING DECORATION غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
AMSALA LIVING DECORATION

AMSALA LIVING DECORATION
AMSALA LIVING DECORATION
AMSALA LIVING DECORATION

مثل هذا المجلس من شأنه أن يجعل المنزل مفعماً بروح احتفالية حيوية بطابع دافئ، و كل ما تحتاجه هو بعض الوسائد ذات الأنماط المختلفة  والألوان المبهجة لتتمكن من تحقيق هذا الشكل الرائع الذي حققه المصمم المبدع هنا لجلسة ما بعد الإفطار.

غرفة معيشة متجددة

Selectie, Potpori Potpori غرفة المعيشةكراسي ومقاعد
Potpori

Potpori
Potpori
Potpori

غرفة المعيشة من أكثر الغرف التي قد تجعل المنزل متجدداً إن قمت ببعض التغييرات البسيطة فيه، والديكورات الرمضانية فيها اختيارات واسعة، ولكن لكي تضمن أجواء أنيقة وعصرية تتسم بالتناسق والروح الاحتفالية عليك فقط أ تقوم بتغيير الوسائد، لا يجب أن تقوم بشراء وسائد جديدة لكي تغير من ديكور غرفة المعيشة في رمضان، بل يمكن الاكتفاء بتغير الغطاء، وهذه الفكرة البسيطة لن تكلف الكثير وهي عملية في الاستخدام أيضا.

فانوس رمضان بهيئة جديدة

Residential, MARIA DECOR MARIA DECOR فن تشكيليقطع فنية آخرى
MARIA DECOR

MARIA DECOR
MARIA DECOR
MARIA DECOR

منازل مصر في رمضان لا تخلو من أضواء الفوانيس، وبالتحديد في أوقات التجمعات الأسرية، فهي تضفي الدفء على المنزل لا مثيل له، ولكن هذا العام قم بشراء أشكال الفانوس الأكثر حداثة لكي ينعم البيت بمناخ دافئ وأنيق في نفس الوقت، وهذا الاختيار سوف يدوم معك طويلا ليصبح بصمة المنزل المميزة في أذهان الجميع.

تعليق إضاءة الإحتفالات الدافئة

Home decoration Groothandel in decoratie en lifestyle artikelen غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Groothandel in decoratie en lifestyle artikelen

Home decoration

Groothandel in decoratie en lifestyle artikelen
Groothandel in decoratie en lifestyle artikelen
Groothandel in decoratie en lifestyle artikelen

مثل هذه الإضاءة على الحوائط أو المدخل سوف تحول المنزل إلى مكان قمة في الروعة، ولكن مع مراعاة أن تكون الإضاءة صفراء ودافئة خالية من الألوان الصاخبة حتى لا تتازل عن جمال ورونق تصميم المنزل، ولكي تحقق ديكور أكثر تميزاً لا بأس من تواجد بعض الشموع الأنيقة لفراغ متناسق.

اثاث بطراز عربي ولون عصري

Long Balcony makeover, Studio Earthbox Studio Earthbox بلكونات وشرفاتأثاث خشب Blue
Studio Earthbox

Studio Earthbox
Studio Earthbox
Studio Earthbox

قطعة أثاث واحدة من الطراز العربي قادرة على أن تحيي تراث عريق وتجعل أجواء المنزل مذهلة، ولكن لمظهر أكثر إبداعاً قم باختيار لون مبهج لطلاءها

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