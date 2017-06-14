أفكار لديكور المنزل تجمع بين الفكر التقليدي و الذوق عصري

ضيافة الأهل والأصدقاء طقوس لا غنى عنها في رمضان، ولكن يحيط بهذه الالتزامات بعض التقاليد التي من الممكن أن تكون اندثرت بين الأجيال الجديدة، ففي شهر رمضان كانت تتحول البيوت إلى أجواء خاصة لإستقبال الضيوف بأسلوب مميز، من مدخل المنزل حتى السفرة، ولكي تطبق ذلك في بيتك حتى يكون الترحيب حافل للضيوف لا يعني بالضرورة أنك سوف تحتاج إلى ميزانية ضخمة، بل عليك اتباع خطوات هامة والاستثمار في بعض الأفكار والديكورات البسيطة التي سوف تستخدم لأعوام ومواسم عديدة، وقد أتينا ببعض خطوات والديكورات السهلة التي تجمع بين التقاليد العريقة والأصيلة مع الفكر العصري الذي يناسب مفاهيمنا تصميم بيوتنا الحديث، التي إن اتبعتها سوف تضمن ضيافة مبهجة وتجمع مثالي في رمضان هذا العام وكل عام، لنتعرف عليهم معا…