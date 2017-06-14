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8 منازل عصرية مبهرة باللون الرمادي

shereen gouda shereen gouda
homify غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء Grey
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الطراز الحديث من أكثر الأنماط التي تتيح لك مساحة هائلة للإبداع لأن أحد أهم مبادئها هو الابتكار والبساطة مع التحرر من القيود التقليدية المتوارثة، فكلما كان الفكر التصميمي مبدع ويجعل الحياة اليومية أكثر عملية وبساطة يكون أقرب إلى المثالية، وهذا ما يجعل الخبراء يتحدون القواعد بتصميم فراغات ذو فكر غير اعتيادي، وذلك ليس فقط عن طريق اثاث مبتكر، بل بديكورات على مستوى عالي من الرقي والجرأة، وفي كتاب الأفكار اليوم سوف نعرض مجموعة من المنازل التي تركت بصمة مبهرة في الأذهان، والفضل يعود الى اختيار اللون الرمادي الموحد في الفراغ ليكون هو البطل الرئيسي في التصميم.

لنتعرف معا على هذه المشاريع المبدعة التي توصلت إلى معادلة مثالية بين الجرأة والرقي في التصميم.

1- بساطة ورقي

Ristrutturazione appartamento Roma, Pigneto, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة المعيشة
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

غرفة معيشة ذات مساحة صغيرة نسبياً تغلب فيها اللون الرمادي على عيوب الفراغ، فأحد أهم مميزاته هو قدرته على إخفاء العيوب وإظهار الفراغ بمساحة أوسع، وقد أظهر اللون المحايد هنا رقي الأثاث وخطوطه الحادة والجريئة.
الالتزام بلون واحد هو قرار قد يبدو سهلاً ولكن وقت التنفيذ تدرك أن أمامك تحدي كبير في خلق فراغ مثير وغير ممل، ولكي يتخطى المصمم هذا العائق قرر اختيار تدرجات مختلفة من الرمادي ومزجه بين خلفية بيضاء وأخرى خشبية دافئة.

2- عملي ومريح

8 VILLAS GOLF PERELADA (GIRONA), ruiz narvaiza associats sl ruiz narvaiza associats sl غرفة المعيشة
ruiz narvaiza associats sl

ruiz narvaiza associats sl
ruiz narvaiza associats sl
ruiz narvaiza associats sl

الراحة والعملية تترأس قائمة أهداف النمط الحديث، وذلك يعني أن الأولوية دائماً تكون لراحتك عند التفكير في اختيار الأثاث أو حتى الديكورات المحيطة، فلا داعي إلى تفاصيل مزعجة، وعلى هذا النهج صمم المنزل هنا بتفاصيل راقية واختيارات عملية ومريحة، فهل تتمنى أكثر من ذلك في منزلك؟

3- عفوي ومرح

Paris 11, blackStones blackStones غرفة السفرة أبلكاش Green
blackStones

blackStones
blackStones
blackStones

كما ذكرنا أهمية العملية والراحة دعونا نتطرق إلى الراحة النفسية أيضاً، فلن تجد نمط أفضل من الطراز الحداثي يعطيك مساحة لابتكار مناخ مريح ومبهج لك ولأسرتك، فمثل هذا الفراغ يحتوي على باليت ألوان تذكرنا بالربيع المبهج، حيث تشع الدرجات المختلفة حيوية في جميع أركان المنزل، وقد جاء اللون الرمادي كعنصر يخلق اتزان وتكامل لا غنى عنهم في أي مكان. 

4- مساحة للإبداع

Ristrutturazione completa appartamento a Roma , piano a piano a غرفة المعيشة
piano a

piano a
piano a
piano a

وجود أثاث متعدد بلا وظيفة يعد خطأ كبير في النمط العصري، ويفضل دائماً الاحتفاظ ببعض المساحة لخلق مرونة في الاختيار وراحة بصرية في الفراغ، ولكي لا تشعر بالملل والرتابة في التصميم يكون اللجوء إلى اللون الرمادي مثالي لما فيه من درامية وحيادية في آن واحد.

5- تصميم رسمي فاخر

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

اللون الرمادي من الممكن أن يظهر بصورة شبابية عفوية أو أخرى جذابة وراقية مع لمسات من الفخامة إن أردت ذلك، وهذا يعتمد في الأساس على العناصر المختارة والديكورات المحيطة، فبلا شك نلاحظ أن هذا التصميم يتسم بالفخامة والأناقة بالرغم من حداثة وبساطة الأثاث، والفضل يعود إلى الإكسسوارات الفاخرة المختارة.

6- تصميم غير تقليدي

Lo scrigno dal cuore contemporaneo, B+P architetti B+P architetti غرفة المعيشة
B+P architetti

B+P architetti
B+P architetti
B+P architetti

تطرقنا إلى مميزات اللون الرمادي وقابليته على خلق تصاميم فاخرة أو عفوية، ولكن هذا التصميم يعرض تقبل اللون الرمادي لدمج أنماط مختلفة، فهو في عائلة الألوان يعد اللون المصلح، حيث نلاحظ أن الأثاث العصري اندمج بكل انسجام مع المحيط الريفي العريق.

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7- فراغ شبابي رائع

homify غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء Grey
homify

homify
homify
homify

تصميم عملي من الدرجة الأولى ولكن مع الاحتفاظ برونق قيم لكي يناسب الذوق الشبابي، وجاءت الإكسسوارات بألوانها الجذابة لإضفاء روح شبابية شيقة.

8- تكامل بين الفراغات

内に開かれた中庭のある暮らし, TERAJIMA ARCHITECTS／テラジマアーキテクツ TERAJIMA ARCHITECTS／テラジマアーキテクツ مطبخ Grey
TERAJIMA ARCHITECTS／テラジマアーキテクツ

TERAJIMA ARCHITECTS／テラジマアーキテクツ
TERAJIMA ARCHITECTS／テラジマアーキテクツ
TERAJIMA ARCHITECTS／テラジマアーキテクツ

اختار المصمم أن يمتد اللون الرمادي في الأرضية ليكون الرابط بين الفراغات المختلفة.

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