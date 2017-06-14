8 منازل عصرية مبهرة باللون الرمادي

الطراز الحديث من أكثر الأنماط التي تتيح لك مساحة هائلة للإبداع لأن أحد أهم مبادئها هو الابتكار والبساطة مع التحرر من القيود التقليدية المتوارثة، فكلما كان الفكر التصميمي مبدع ويجعل الحياة اليومية أكثر عملية وبساطة يكون أقرب إلى المثالية، وهذا ما يجعل الخبراء يتحدون القواعد بتصميم فراغات ذو فكر غير اعتيادي، وذلك ليس فقط عن طريق اثاث مبتكر، بل بديكورات على مستوى عالي من الرقي والجرأة، وفي كتاب الأفكار اليوم سوف نعرض مجموعة من المنازل التي تركت بصمة مبهرة في الأذهان، والفضل يعود الى اختيار اللون الرمادي الموحد في الفراغ ليكون هو البطل الرئيسي في التصميم.

لنتعرف معا على هذه المشاريع المبدعة التي توصلت إلى معادلة مثالية بين الجرأة والرقي في التصميم.