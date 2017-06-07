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10 نمازج لشرفة رائعة لجلسات السحور الرمضانية

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
ÁTICO IVORRA, Molins Design Molins Design بلكونة أو شرفة
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نحن نعلم ان الأجواء الرمضانية مميزة خاصة في عالمنا الشرقي البسيط، ونحب أن نحظي بإفطار وسحور شهي في جلسة مريحة ومرحة..

فالحصول على جلسة سحور مميزة مطلب وغاية للجميع، إذا كنت تمتلك شرفة واسعة في منزلك تسمح لك بإعداد جلسة سحور مثالية فأنت تملك حظًا وفيرًا للغاية، ونحن اليوم في هذا المقال نعرض لك 10 نمازج مختلفة لشرفات رائعة مع جلسة مميزة لسحور رمضاني رائع، بعضها مزين بالأضواء والأخرى بالنباتات، وبعضهم بطعم الأخشاب المميز.. مع قطع أثاث رائعة لمظهر مثالي للغاية.. 

تجول الاّن بين الأفكار ونحن على يقين بأنك سوف تختار تصميم منهم لعمله في منزلك..

1. تصميم بسيط في مساحة صغيرة بأثاث خشبي ومظلة أنيقة ومنطقة الطعام بجزوع الأشجار

Churrasqueira no jardim de casa, ARQ Ana Lore Burliga Miranda ARQ Ana Lore Burliga Miranda بلكونة أو شرفة خشب نقي Wood effect
ARQ Ana Lore Burliga Miranda

ARQ Ana Lore Burliga Miranda
ARQ Ana Lore Burliga Miranda
ARQ Ana Lore Burliga Miranda

2. اختيار الألوان الحارة مثل الأحمر يعطي لمسة مليئة بالحيوية في الشرفة مع وحدات الإضاءة الخافتة

ÁTICO IVORRA, Molins Design Molins Design بلكونة أو شرفة
Molins Design

Molins Design
Molins Design
Molins Design

3. مودرن ومتناسقة ومظلة خشبية ضمن تأسيس البناء مع شيزلونجات أنيقة لجلسة مريحة بعد السحور

Cobertura - Pinheiros, MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES بلكونة أو شرفة
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES

MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES

4. لا أفضل من تناول السحور وسط أجواء مبهجة تصنعها الألوان الجميلة

Cobertura .SC, Amis Arquitetura e Decoração Amis Arquitetura e Decoração بلكونة أو شرفة
Amis Arquitetura e Decoração

Amis Arquitetura e Decoração
Amis Arquitetura e Decoração
Amis Arquitetura e Decoração

5. شرفة مطلة على الحديقة بتقسيم يوفر منطقة طعام وجلسة استرخاء مميزة

Churrasqueiras e Exteriores, IDALIA DAUDT Arquitetura e Design de Interiores IDALIA DAUDT Arquitetura e Design de Interiores بلكونة أو شرفة
IDALIA DAUDT Arquitetura e Design de Interiores

IDALIA DAUDT Arquitetura e Design de Interiores
IDALIA DAUDT Arquitetura e Design de Interiores
IDALIA DAUDT Arquitetura e Design de Interiores

6. وحدات الإضاءة تشبه الفوانيس على الأرضية مع تصميم بسيط من الخشب والخوص لمنطقة الطعام

homify بلكونة أو شرفة حجر Green
homify

homify
homify
homify

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7. الأبيض لإشراقة رائعة في شرفة بوحدات إضاءة زجاجية وكراسي رائعة لجلسة سحور كلاسكية

ABITAZIONE PRIVATA - OSTUNI, STUDIOTALENT srl STUDIOTALENT srl بلكونة أو شرفة
STUDIOTALENT srl

STUDIOTALENT srl
STUDIOTALENT srl
STUDIOTALENT srl

8. شرفة بطعم الأخشاب بجلسة صغيرة وغير متكلفة يمكنك اقتنائها بأقل ميزانية ممكنة

CASULO, MEIUS ARQUITETURA MEIUS ARQUITETURA بلكونة أو شرفة
MEIUS ARQUITETURA

CASULO

MEIUS ARQUITETURA
MEIUS ARQUITETURA
MEIUS ARQUITETURA

9. جلسة محاطة بالأشجار الخضراء مع الأرضية الخشبية والزهور ووحدات الإضاءة الخافتة بينهم

Projeto, Heloisa Titan Arquitetura Heloisa Titan Arquitetura بلكونة أو شرفة
Heloisa Titan Arquitetura

Projeto

Heloisa Titan Arquitetura
Heloisa Titan Arquitetura
Heloisa Titan Arquitetura

10. مساحة واسعة بتقسيم مميز يفصل الجلستين لتناول السحور وأخذ قسط من الراحة في الهواء

GERMANICO , MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS بلكونة أو شرفة
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

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