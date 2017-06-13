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7 أفكار سهلة التنفيذ لتزين بيتك في رمضان

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Varanda Gourmet | Campo Grande MS, Camila Tannous Arquitetura & Interiores Camila Tannous Arquitetura & Interiores بلكونة أو شرفة
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بحلول شهر رمضان الكريم.. معظمنا بلا أدنى شك يرغب في أن تحل الأجواء الرمضانية على منزله وديكوراته أطول فترة ممكنة، ولكن.. الرغبة عادة ما تكون موجودة لدى كثيرين والتنفيذ هو ما يجعل الأمر صعب.. فالبعض يخشى تحَمُل أي تكلفة إضافية من أجل إضافة بعض اللمسات الجمالية للمنزل باعتبار أنه يكفي ميزانية توفير طعام مغذي لمدة شهر كامل.. والبعض الآخر قد يصاب بالكسل..

لذا نتوجّه إلى كلا الفريقين بهذا المقال الذي يقدم 7 أفكار بسيطة جميعها بلا استثناء سهل التنفيذ لتزيين بيتك في رمضان بمنتهى السلاسة وبلا أي تعقيد.. دعونا نبدأ الآن جولة سريعة ملهمة!  

1- أهلة ونجوم بأسلاك معدنية

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

أهلة ونجوم بأسلاك معدنية رفيعة ومرنة بحيث تكون قابلة للتشكيل بالأيدي بسهولة تربطها بأحبال رفيعة وتثبتها بسقف غرفة المعيشة أو المدخل أو على الأعمدة وربما في الكوريدور فتصبح متدلية بشكل مذهل تمامًا كوحدات الإضاءة التي نراها في النموذج المعروض أمامنا.

2- وحدات إضاءة بتصاميم ونقوش إسلامية بدلًا من الأصص والمزهريات

Casa Gion, senzanumerocivico senzanumerocivico غرفة المعيشة
senzanumerocivico

senzanumerocivico
senzanumerocivico
senzanumerocivico

الأجواء الرمضانية لن تكتمل في بيتك إلا بعنصر الإضاءة؛ لذا عليك باقتناء وحدات إضاءة حتى ولو مصباح واحد يمنحك روحانيات رمضان بتصميم ونقوش أقرب للطراز الإسلامي/الأندلسي على أن تستبدله بالمزهريات وأصص الزرع فقط خلال هذا الشهر المميز.

3- مدفع الإفطار وقدرة الفول!

high end house interior, Vinyaasa Architecture & Design Vinyaasa Architecture & Design غرفة نوم
Vinyaasa Architecture &amp; Design

Vinyaasa Architecture & Design
Vinyaasa Architecture &amp; Design
Vinyaasa Architecture & Design

مدفع الإفطار، قِدرَة الفول، الفوانيس المعدنية وكذلك الورقية، الأهلة والنجوم.. من أبرز معالم شهر رمضان، وبالتالي فكرة وجود مجسمات منها بديكور بيتك سيجعله بالطبع مدهشًا. لا تتردد في الاستعانة بإحدى العناصر السابق ذكرها فجميعها قابل للتنفيذ وغير مكلف على الإطلاق. 

4- الخيامية وألوان مبهجة

master bed room, m.frahat m.frahat غرفة نوم Beige
m.frahat

m.frahat
m.frahat
m.frahat

لمن يمتلكون غرف طعام بألوان حيادية رسمية بعض الشئ كالنموذج المعروض أمامنا هنا، اكسروا حدة هذا الهدوء والملل بمفرش من أقمشة الخيامية سواء على المائدة أو على الأعمدة الخرسانية أو على الكراسي.. المهم في الأمر هو أن تتحول هذه الغرفة إلى أخرى مبهجة بأجواء رمضانية مدهشة.

5- مقاعد مستوحاة من طبلة المسحراتي!

Apartamento LD, Duda Senna Arquitetura e Decoração Duda Senna Arquitetura e Decoração مطبخ
Duda Senna Arquitetura e Decoração

Duda Senna Arquitetura e Decoração
Duda Senna Arquitetura e Decoração
Duda Senna Arquitetura e Decoração

مقعدان ملونان مستوحيان في تصميمهما من طبلة المسحراتي.. لمسة بسيطة ولكنها تكسب مطبخك أجواء رمضان في لمح البصر! 

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6- لمسة إبداعية بغرفة الأطفال باستخدام الخرز والورق المقوى

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

احتفل مع أطفالك بأجواء رمضان على طريقتك الخاصة من خلال محاولة صنع بعض الأعمال والمشغولات البسيطة المعبرة عن هذا الشهر.. كاستخدام الورق المقوى وورق الزينة في صنع فوانيس رمضان بألوان مبهجة تتماشى مع ألوان ديكورات الغرفة.

يمكنك الاستعانة بعناصر جمالية وفنية أخرى كالخرز والتُل بأنواعه المختلفة والترتر في تزيين الوسائد مثلًا وربما صنع إحدى اللوحات المعبرة عن معلم من معالم رمضان باستخدام مختلف الخامات.. أليست فكرة عبقرية؟! 

7- فوانيس عتيقة ولكن..

Garden LED Hurricane Lamps Dotcomgiftshop حدائقإضاءة
Dotcomgiftshop

Garden LED Hurricane Lamps

Dotcomgiftshop
Dotcomgiftshop
Dotcomgiftshop

يمكنك إعادة طلاء ما لديك من فوانيس عتيقة كنت تستخدمها سابقًا في إنارة حديقتك المنزلية أو التراس بألوان مبهجة أيضًا وتزين بها زواياها المختلفة.

16 وحدة إضاءة تعطي أجواء رمضانية

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