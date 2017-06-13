7 أفكار سهلة التنفيذ لتزين بيتك في رمضان

بحلول شهر رمضان الكريم.. معظمنا بلا أدنى شك يرغب في أن تحل الأجواء الرمضانية على منزله وديكوراته أطول فترة ممكنة، ولكن.. الرغبة عادة ما تكون موجودة لدى كثيرين والتنفيذ هو ما يجعل الأمر صعب.. فالبعض يخشى تحَمُل أي تكلفة إضافية من أجل إضافة بعض اللمسات الجمالية للمنزل باعتبار أنه يكفي ميزانية توفير طعام مغذي لمدة شهر كامل.. والبعض الآخر قد يصاب بالكسل..

لذا نتوجّه إلى كلا الفريقين بهذا المقال الذي يقدم 7 أفكار بسيطة جميعها بلا استثناء سهل التنفيذ لتزيين بيتك في رمضان بمنتهى السلاسة وبلا أي تعقيد.. دعونا نبدأ الآن جولة سريعة ملهمة!