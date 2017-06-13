7 أفكار سهلة التنفيذ لتزين بيتك في رمضان

بحلول شهر رمضان الكريم.. معظمنا بلا أدنى شك يرغب في أن تحل الأجواء الرمضانية على منزله وديكوراته أطول فترة ممكنة، ولكن.. الرغبة عادة ما تكون موجودة لدى كثيرين والتنفيذ هو ما يجعل الأمر صعب.. فالبعض يخشى تحَمُل أي تكلفة إضافية من أجل إضافة بعض اللمسات الجمالية للمنزل باعتبار أنه يكفي ميزانية توفير طعام مغذي لمدة شهر كامل.. والبعض الآخر قد يصاب بالكسل..
لذا نتوجّه إلى كلا الفريقين بهذا المقال الذي يقدم 7 أفكار بسيطة جميعها بلا استثناء سهل التنفيذ لتزيين بيتك في رمضان بمنتهى السلاسة وبلا أي تعقيد.. دعونا نبدأ الآن جولة سريعة ملهمة!
أهلة ونجوم بأسلاك معدنية رفيعة ومرنة بحيث تكون قابلة للتشكيل بالأيدي بسهولة تربطها بأحبال رفيعة وتثبتها بسقف غرفة المعيشة أو المدخل أو على الأعمدة وربما في الكوريدور فتصبح متدلية بشكل مذهل تمامًا كوحدات الإضاءة التي نراها في النموذج المعروض أمامنا.
الأجواء الرمضانية لن تكتمل في بيتك إلا بعنصر الإضاءة؛ لذا عليك باقتناء وحدات إضاءة حتى ولو مصباح واحد يمنحك روحانيات رمضان بتصميم ونقوش أقرب للطراز الإسلامي/الأندلسي على أن تستبدله بالمزهريات وأصص الزرع فقط خلال هذا الشهر المميز.
مدفع الإفطار، قِدرَة الفول، الفوانيس المعدنية وكذلك الورقية، الأهلة والنجوم.. من أبرز معالم شهر رمضان، وبالتالي فكرة وجود مجسمات منها بديكور بيتك سيجعله بالطبع مدهشًا. لا تتردد في الاستعانة بإحدى العناصر السابق ذكرها فجميعها قابل للتنفيذ وغير مكلف على الإطلاق.
لمن يمتلكون غرف طعام بألوان حيادية رسمية بعض الشئ كالنموذج المعروض أمامنا هنا، اكسروا حدة هذا الهدوء والملل بمفرش من أقمشة الخيامية سواء على المائدة أو على الأعمدة الخرسانية أو على الكراسي.. المهم في الأمر هو أن تتحول هذه الغرفة إلى أخرى مبهجة بأجواء رمضانية مدهشة.
مقعدان ملونان مستوحيان في تصميمهما من طبلة المسحراتي.. لمسة بسيطة ولكنها تكسب مطبخك أجواء رمضان في لمح البصر!
اقرأ أيضًا: شقة بمساحة 130م² تم إعادة هيكلتها
احتفل مع أطفالك بأجواء رمضان على طريقتك الخاصة من خلال محاولة صنع بعض الأعمال والمشغولات البسيطة المعبرة عن هذا الشهر.. كاستخدام الورق المقوى وورق الزينة في صنع فوانيس رمضان بألوان مبهجة تتماشى مع ألوان ديكورات الغرفة.
يمكنك الاستعانة بعناصر جمالية وفنية أخرى كالخرز والتُل بأنواعه المختلفة والترتر في تزيين الوسائد مثلًا وربما صنع إحدى اللوحات المعبرة عن معلم من معالم رمضان باستخدام مختلف الخامات.. أليست فكرة عبقرية؟!
يمكنك إعادة طلاء ما لديك من فوانيس عتيقة كنت تستخدمها سابقًا في إنارة حديقتك المنزلية أو التراس بألوان مبهجة أيضًا وتزين بها زواياها المختلفة.