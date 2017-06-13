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16 وحدة إضاءة تعطي أجواء رمضانية

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
homify غرفة المعيشةإضاءة
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الأجواء الرمضانية لن تكتمل في بيتك إلا بعنصر الإضاءة والمعروف بقدرته المذهلة على إضفاء لمسات ساحرة بكل غرفة من غرف المنزل.. يمكنك الاستغناء عن أي لمسة ديكورية تمنحك أجواء رمضان من فرش الخيامية والفوانيس الورقية وغيرهم في حال اقتناءك لوحدة إضاءة من النماذج التي نعرضها لكم اليوم في هذا المقال..

إليكم 16 وحدة إضاءة تتماشى مع الأجواء الرمضانية بتصميماتها التي يغلب عليها النقوش المتداخلة واللمسات المفرغة والأضواء الصفراء الدافئة المعبرة عن تجمعات العائلة.. رمضان أجمل بنكهة خبراء هوميفاي

1- نجف مودرن يشبه في تصميمه الفوانيس الورقية التي عادة ما تكون مُفرغة من كل جانب ولكنه بخامة المعدن

homify غرفة المعيشةإضاءة
homify

homify
homify
homify

2- مصابيح كلاسيكية نحاسية ثابتة تتوج قمم أعمدة سور إحدى الشرفات

Bronze Arabic lamp homify حدائقإضاءة نحاس/برونز Amber/Gold
homify

Bronze Arabic lamp

homify
homify
homify

3- وحدات إضاءة بدرجات مختلفة من الألوان الساخنة الأصفر والبرتقالي والأحمر قد تكون الأنسب لغرفة الأطفال

homify مكاتب العمل والمحال التجارية
homify

homify
homify
homify

4- مصابيح عصرية تجمع بين خامتي الزجاج والنحاس مختلفة الأحجام والأشكال

JAR table lamps, PURA MESTRIA PURA MESTRIA غرفة المعيشةإضاءة خشب نقي Wood effect
PURA MESTRIA

PURA MESTRIA
PURA MESTRIA
PURA MESTRIA

5- وحدات إضاءة بتصميم مستوحى من الطراز الأندلسي بنقوشها المتداخلة ولمساتها المفرغة التي ينتج عنها انعكاسات مذهلة على الجدران المحيطة

Iron Arabic lamps homify حدائقإضاءة حديد Black
homify

Iron Arabic lamps

homify
homify
homify

6- مصابيح أخرى ملونة يمكن استخدامها في إنارة التراس أو الحديقة المنزلية

Garden LED Hurricane Lamps Dotcomgiftshop حدائقإضاءة
Dotcomgiftshop

Garden LED Hurricane Lamps

Dotcomgiftshop
Dotcomgiftshop
Dotcomgiftshop

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7- فانوس معدني كبير يأخذك بتصميمه الإبداعي إلى العصر الأندلسي وربما إلى المناطق الروحانية كالأزهر والحسين وغيرهم

Arabic lamp for garden homify حدائقإضاءة حديد Black
homify

Arabic lamp for garden

homify
homify
homify

8- نجفة اقتصادية مصنوعة من زُجاجات محشوة بلمبات صغيرة صفراء تعبر بأضواءها عن بهجة رمضان وأجواءه العائلية الدافئة

The Palfrey - Derby, Upcycled Creative Upcycled Creative مساحات تجارية بار/ ملهى ليلي
Upcycled Creative

The Palfrey – Derby

Upcycled Creative
Upcycled Creative
Upcycled Creative

9- أباجورة على هيئة فانوس آخر عتيق بتصميم مميز

Forging foot for Arabic lamp homify غرفة المعيشةإضاءة حديد Black
homify

Forging foot for Arabic lamp

homify
homify
homify

10- تصميم عصري لوحدة إضاءة أنيقة وبسيطة التكوين يمكنك أن تزين بها طاولة بمدخل المنزل

Bell Jar Table Light Dark Wood & Copper Litecraft غرفة المعيشةإضاءة نحاس/برونز Litecraft,lighting,home lighting,decorative,bell jar table lamp,table lamp,copper,glass lamps,modern lighting,bedside lamp,unique lamp
Litecraft

Bell Jar Table Light Dark Wood & Copper

Litecraft
Litecraft
Litecraft

11- ثلاثة مصابيح بيضاء مختلفة الأحجام لأروع زاوية

Ceramic Arabic lamps homify حدائقإضاءة سيراميك White
homify

Ceramic Arabic lamps

homify
homify
homify

12- نجفة مكونة من حبات متناهية الصغر متلألأة تشبه الفانوس بدائي التصميم

Candeeiros de tecto Ceiling lamps www.intense-mobiliario.com AVRENIM http://intense-mobiliario.com/pt/suspencao-teto/13334-candeeiro-de-teto-avrenim.html, Intense mobiliário e interiores Intense mobiliário e interiores غرفة السفرةإضاءة
Intense mobiliário e interiores

Intense mobiliário e interiores
Intense mobiliário e interiores
Intense mobiliário e interiores

13- أباجورة كروية مدهشة بنقوش ذات طابع إسلامي

Moroccan pierced metal table lamp, Maroque Maroque غرفة المعيشةإضاءة
Maroque

Moroccan pierced metal table lamp

Maroque
Maroque
Maroque

14- وحدات إضاءة نحاسية وفضية يمكنك أن تزين بها جزيرة أو بار المطبخ

Candeeiros, NOficina NOficina المنزلديكورات واكسسوارات
NOficina

NOficina
NOficina
NOficina

15- شموع محاطة بلمسات معدنية

The Palfrey - Derby, Upcycled Creative Upcycled Creative مساحات تجارية بار/ ملهى ليلي
Upcycled Creative

The Palfrey – Derby

Upcycled Creative
Upcycled Creative
Upcycled Creative

16- أباليك بنفس الروح والطابع الرمضاني

Imperial Pierced Moroccan Wall light in Antique Brass Moroccan Bazaar سلالم وأروقة إضاءة
Moroccan Bazaar

Imperial Pierced Moroccan Wall light in Antique Brass

Moroccan Bazaar
Moroccan Bazaar
Moroccan Bazaar

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كيف تعد السفرة لوليمة رمضانية؟

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