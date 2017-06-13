16 وحدة إضاءة تعطي أجواء رمضانية

الأجواء الرمضانية لن تكتمل في بيتك إلا بعنصر الإضاءة والمعروف بقدرته المذهلة على إضفاء لمسات ساحرة بكل غرفة من غرف المنزل.. يمكنك الاستغناء عن أي لمسة ديكورية تمنحك أجواء رمضان من فرش الخيامية والفوانيس الورقية وغيرهم في حال اقتناءك لوحدة إضاءة من النماذج التي نعرضها لكم اليوم في هذا المقال..

إليكم 16 وحدة إضاءة تتماشى مع الأجواء الرمضانية بتصميماتها التي يغلب عليها النقوش المتداخلة واللمسات المفرغة والأضواء الصفراء الدافئة المعبرة عن تجمعات العائلة.. رمضان أجمل بنكهة خبراء هوميفاي!