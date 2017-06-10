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10 أفكار مميزة لتجديد حوائط غرفة نومك بشكل رائع

آية علم الدين آية علم الدين
Loft ESN, Ippolito Fleitz Group – Identity Architects Ippolito Fleitz Group – Identity Architects غرفة نوم
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غرفة النوم هي الفراغ الذي نرغب جميعًا في تحقيق أقصى درجات الراحة والجمال فيه، ولتحقيق هذا الحلم لابد أن نتوخى الحذر عند اختيارالألوان والمواد المناسبة التي نستخدمها في جدارنه.

واليوم جمعنا لكم في هذا الموضوع 10 من غرف النوم التي سوف تجعلك ترغب في امتلاكها جميعًا، فقد احتوت على العديد من أشكال ورق الحائط مع الألوان المميزة في الطلاء مع الخشب وغيرها من المواد التي تجعل غرفة النوم فراغًا مثاليًا لتحقيق الراحة والسعادة لمستخدميه، فهيا لنر كيف تحقق كل هذا في هذه الأمثلة:

1. الخشب

Oblojka, HOT WALLS HOT WALLS غرفة نوم
HOT WALLS

HOT WALLS
HOT WALLS
HOT WALLS

تريد خلق جو خاص في غرفة النوم الخاصة بك؟ استخدم الخشب، فكما ترى هنا نجد الجزء الخلفي من السرير، وهذه الألواح الخشبية الطبيعية التي تجعل من الغرفة مساحة هادئة وأنيقة، وقد تم اختيار ألوانًا للمنسوجات لتتماشى مع الخشب من البيج و البني ومع استخدام إضاءات مميزة تظهر الخشب وتزيد من الدفء المنبعث منه.

2. لمسة من الفخامة

homify
homify

homify
homify
homify

يمكنك الحصول على غرفة نوم فاخرة بدون إنفاق الكثير من المال. فبميزانية صغيرة واختيار جيد للتفاصيل تستطيع أن تجعل غرفة النوم الخاصة بك فراغًا رائعًا، كل ما عليك هو العثور على عمل فني جميل الشكل سواءًا كان نقشًا أو طلاءًا ووضعه على جدار واحد مع وحدات إضاءة مريحة في السقف حتى يتألق التصميم ويتخذ لمسة من الفخامة والرقي.

3. مزيج مثالي

Lisbon Blues, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro غرفة نوم
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

إن الجمع بين الألوان لا يعتبر شيئًا مقلقًا إلا إذا لم يكن مدروسًا بعناية، فهنا نجد غرفة النوم وقد مزج فيها اللون الأصفر المبهج مع اللون الفيروزي الفاتح بشكل متناسب إلى حد كبير مما أنتج غرفة مريحة و مشرقة، ومع القطعة الديكورية على شكل شمس ذهبية فوق السرير نجد أن تصميم الغرفة أصبح متكاملًا.

4. ألوان الباستيل

kate apt, labzona labzona غرفة نوم
labzona

labzona
labzona
labzona

تعتبر ألوان الباستل من أكثر الألوان التي تعبر عن الانطلاق والحيوية، لذا فإنها تستخدم عادة في غرف نوم الأطفال والشباب، ويمكن استخدام هذه الألوان في الحوائط مع استخدامها في الستائر والمفروشات من ملاءات السرير والمفارش والوسائد بشكل يبعث البهجة والارتياح.

5. بالنسبة للأطفال

Fulham 2, MDSX Contractors Ltd MDSX Contractors Ltd غرفة نوم
MDSX Contractors Ltd

Fulham 2

MDSX Contractors Ltd
MDSX Contractors Ltd
MDSX Contractors Ltd

من المتعارف عليه أن الأطفال يتعلمون عن طريق اللعب، وبالطبع لابد أن يبدءوا اللعب من غرفتهم الصغيرة، لذا فإن تصميم هذه الغرفة لابد أن يكون مشجعًا على المعرفة والتفاعل مع العالم أكثر.

فهنا نجد أن المصمم قد اختار خريطة العالم كورق للحائط المجاور للسرير مما يساعد الأطفال على التعرف على العالم أكثر، وقد استخدم في الأرضية سجادة تحتوي على جميع الألوان لإكمال البهجة والحيوية في الغرفة.

6. الرومانسية البحتة

Blühende Wände - mit Fototapeten!, fototapete.de fototapete.de جدران وأرضياتورق الحائط
fototapete.de

fototapete.de
fototapete.de
fototapete.de

أما إذا كانت صاحبة الغرفة أنثى فالطبع لابد أن تعبر الغرفة عن هوية صاحبتها، فنجد هنا ورق الحائط على شكل ورود كبيرة ذات ألوان ربيعية رومانسية، وقد أكمل إظهار ملامح التصميم هذه الأرضية الخشبية الفاتحة اللون.

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7. الطراز الصناعي الأنيق

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

بالنسبة لهؤلاء الذين يحبون الطرز المتميزة في الديكور كالطراز الصناعي فإن هذه الغرفة ستكون غرفتهم المثالية، فنجد فيها اللون الأبيض بمثابة خلفية موحد مع استخدام مصابيح إضاءة مختلفة على شكل مواسير متصلة وقد اكتملت عناصر التصميم بالأثاث ذو الأجزاء المعدنية القوية.

8. ألوان دافئة

КРАСКИ ВОСТОКА В ПАЛИТЕ ЗАПАДА. Современный интерьер в мавританском стиле, Сидорова Юлия Сидорова Юлия غرفة نوم
Сидорова Юлия

Сидорова Юлия
Сидорова Юлия
Сидорова Юлия

البرتقالي والأزرق مع لمسات من البيج الدافيء، لا يحتاج المرء للمزيد من الألوان حتى يضفي على غرفة نومه لمسة من الدفء المحبب والمريح في غرفة النوم.

9. البرتقالي القوي مع إضاءة مميزة

Departamento Jomap, DIN Interiorismo DIN Interiorismo غرفة نوم
DIN Interiorismo

DIN Interiorismo
DIN Interiorismo
DIN Interiorismo

لا نستطيع أن نغفل عنصر الإضاءة الذي يعد عنصرًا هامًا في غرفة النوم، فهو العنصر الموكل براحة العين مع توفير الهدوء، ومع استخدام اللون البرتقالي القوي نجد الإضاءة هنا قد جاءت مثالية إلى حد كبير عن طريق استخدام الإضاءة الغير مباشرة من بيت النور في السقف و الأباجورات الجانبية الصغيرة المثبتة على ظهر السرير.

10. الأزرق والأبيض

Loft ESN, Ippolito Fleitz Group – Identity Architects Ippolito Fleitz Group – Identity Architects غرفة نوم
Ippolito Fleitz Group – Identity Architects

Loft ESN

Ippolito Fleitz Group – Identity Architects
Ippolito Fleitz Group – Identity Architects
Ippolito Fleitz Group – Identity Architects

ما رأيك في مضاهاة السماء في غرفة نومك؟ هنا تجد القمر ذو اللون الأبيض المشرق الكبير مع مجموعة من الدوائر البيضاء الصغيرة التي تمثل النجوم، كل هذا أمام خلفية زرقاء كبيرة مثل السماء.. هل هناك أجمل من هذا؟!

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