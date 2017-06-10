10 أفكار مميزة لتجديد حوائط غرفة نومك بشكل رائع

غرفة النوم هي الفراغ الذي نرغب جميعًا في تحقيق أقصى درجات الراحة والجمال فيه، ولتحقيق هذا الحلم لابد أن نتوخى الحذر عند اختيارالألوان والمواد المناسبة التي نستخدمها في جدارنه.
واليوم جمعنا لكم في هذا الموضوع 10 من غرف النوم التي سوف تجعلك ترغب في امتلاكها جميعًا، فقد احتوت على العديد من أشكال ورق الحائط مع الألوان المميزة في الطلاء مع الخشب وغيرها من المواد التي تجعل غرفة النوم فراغًا مثاليًا لتحقيق الراحة والسعادة لمستخدميه، فهيا لنر كيف تحقق كل هذا في هذه الأمثلة:
تريد خلق جو خاص في غرفة النوم الخاصة بك؟ استخدم الخشب، فكما ترى هنا نجد الجزء الخلفي من السرير، وهذه الألواح الخشبية الطبيعية التي تجعل من الغرفة مساحة هادئة وأنيقة، وقد تم اختيار ألوانًا للمنسوجات لتتماشى مع الخشب من البيج و البني ومع استخدام إضاءات مميزة تظهر الخشب وتزيد من الدفء المنبعث منه.
يمكنك الحصول على غرفة نوم فاخرة بدون إنفاق الكثير من المال. فبميزانية صغيرة واختيار جيد للتفاصيل تستطيع أن تجعل غرفة النوم الخاصة بك فراغًا رائعًا، كل ما عليك هو العثور على عمل فني جميل الشكل سواءًا كان نقشًا أو طلاءًا ووضعه على جدار واحد مع وحدات إضاءة مريحة في السقف حتى يتألق التصميم ويتخذ لمسة من الفخامة والرقي.
إن الجمع بين الألوان لا يعتبر شيئًا مقلقًا إلا إذا لم يكن مدروسًا بعناية، فهنا نجد غرفة النوم وقد مزج فيها اللون الأصفر المبهج مع اللون الفيروزي الفاتح بشكل متناسب إلى حد كبير مما أنتج غرفة مريحة و مشرقة، ومع القطعة الديكورية على شكل شمس ذهبية فوق السرير نجد أن تصميم الغرفة أصبح متكاملًا.
تعتبر ألوان الباستل من أكثر الألوان التي تعبر عن الانطلاق والحيوية، لذا فإنها تستخدم عادة في غرف نوم الأطفال والشباب، ويمكن استخدام هذه الألوان في الحوائط مع استخدامها في الستائر والمفروشات من ملاءات السرير والمفارش والوسائد بشكل يبعث البهجة والارتياح.
من المتعارف عليه أن الأطفال يتعلمون عن طريق اللعب، وبالطبع لابد أن يبدءوا اللعب من غرفتهم الصغيرة، لذا فإن تصميم هذه الغرفة لابد أن يكون مشجعًا على المعرفة والتفاعل مع العالم أكثر.
فهنا نجد أن المصمم قد اختار خريطة العالم كورق للحائط المجاور للسرير مما يساعد الأطفال على التعرف على العالم أكثر، وقد استخدم في الأرضية سجادة تحتوي على جميع الألوان لإكمال البهجة والحيوية في الغرفة.
أما إذا كانت صاحبة الغرفة أنثى فالطبع لابد أن تعبر الغرفة عن هوية صاحبتها، فنجد هنا ورق الحائط على شكل ورود كبيرة ذات ألوان ربيعية رومانسية، وقد أكمل إظهار ملامح التصميم هذه الأرضية الخشبية الفاتحة اللون.
بالنسبة لهؤلاء الذين يحبون الطرز المتميزة في الديكور كالطراز الصناعي فإن هذه الغرفة ستكون غرفتهم المثالية، فنجد فيها اللون الأبيض بمثابة خلفية موحد مع استخدام مصابيح إضاءة مختلفة على شكل مواسير متصلة وقد اكتملت عناصر التصميم بالأثاث ذو الأجزاء المعدنية القوية.
البرتقالي والأزرق مع لمسات من البيج الدافيء، لا يحتاج المرء للمزيد من الألوان حتى يضفي على غرفة نومه لمسة من الدفء المحبب والمريح في غرفة النوم.
لا نستطيع أن نغفل عنصر الإضاءة الذي يعد عنصرًا هامًا في غرفة النوم، فهو العنصر الموكل براحة العين مع توفير الهدوء، ومع استخدام اللون البرتقالي القوي نجد الإضاءة هنا قد جاءت مثالية إلى حد كبير عن طريق استخدام الإضاءة الغير مباشرة من بيت النور في السقف و الأباجورات الجانبية الصغيرة المثبتة على ظهر السرير.
ما رأيك في مضاهاة السماء في غرفة نومك؟ هنا تجد القمر ذو اللون الأبيض المشرق الكبير مع مجموعة من الدوائر البيضاء الصغيرة التي تمثل النجوم، كل هذا أمام خلفية زرقاء كبيرة مثل السماء.. هل هناك أجمل من هذا؟!
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