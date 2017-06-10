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18 تصميم لمكتبة مميزة بجدران المنزل

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
ARL, Adriana Pierantoni Arquitetura & Design Adriana Pierantoni Arquitetura & Design غرفة المعيشة
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في المنزل على الرغم من أن النظام هو عنصر أساسي. وجود رقابة جيدة على ترتيب الأثاث هو المفتاح إلى وجود نتيجة جيدة، من حيث الجماليات. لا تستخدم كثيرا لتأثيث المنزل ولكن فقط اختر بعناية اختيار الأثاث ثم إذا كان كل شيء قذر وغير مهذب. هناك طريقة رائعة للحصول على مكتبة مميزة في المنزل والتنظيم الجيد وللأرفف، والخزائن والكتب.

 اليوم سنعرض 18 مشروعًا للمكتبة، سوف يلهمك لعمل مكتبة مميزة في بيتك، هل انت مستعد؟

1. حرف الجدران

ARL, Adriana Pierantoni Arquitetura & Design Adriana Pierantoni Arquitetura & Design غرفة المعيشة
Adriana Pierantoni Arquitetura &amp; Design

Adriana Pierantoni Arquitetura & Design
Adriana Pierantoni Arquitetura &amp; Design
Adriana Pierantoni Arquitetura & Design

الصالة هي المفتاح لنجاح هذا التمديد. وبطبيعة الحال، يجب التركيز على عناصر معينة، لأنه يتطلب مجموعة كبيرة من القدرات، والتي تحتاج إلى معرفة مدى الألوان واساليب استخدامها. ولكن إذا كان كل شيء قد اختير بالطريقة الصحيحة، فإن النتيجة تكون جيدة، كما في هذه الحالة!

2. المنافذ

homify مطبخ White
homify

homify
homify
homify

المنافذ بالجدران هي وسيلة ممتازة لإعطاء عمق الفضاء وتسليط الضوء على العناصر المكشوفة. مثل هذا النظام ليست مناسبة لاستخدامها كمكتبة بسيطة فقط، لكنها مثالية لكشف الأشياء الثمينة، وصور ذكريات العائلة.

3. استغلال الزوايا

Interior of a Wooden House Namas غرفة المعيشة خشب نقي Wood effect interior,wooden house,wooden shelf,fireplace
Namas

Interior of a Wooden House

Namas
Namas
Namas

واحدة من المزايا للرفوف هي التكيف مع أي نوع من الفضاء. وترتيب استغلال الزوايا، على سبيل المثال، هنا حلا ممتازا، يعطي ديناميكية إلى الغرفة.

4. أشكال هندسية

Reforma de un piso de los años 80., Lavolta Lavolta غرفة السفرة خشب Wood effect
Lavolta

Lavolta
Lavolta
Lavolta

 إذا كنت تبحث عن شيء خاص جدا، يراهن على تكوين هندسي!

5. التفصيل

Custom designed shelf including a fireplace, FURN FURN تصميم مساحات داخلية
FURN

FURN
FURN
FURN

عندما لايكون لديك الكثير من المساحة المتاحة، لعمل المكتبة فإن تفصيلها حسب الطلب هو الحل الأفضل. بطبيعة الحال، فإنه يتطلب استثمارا كبيرا، إلا أن النتائج رائعة لا شك فيها.

6. الجدار كله

Custom shelf wall, FURN FURN تصميم مساحات داخلية
FURN

FURN
FURN
FURN

إذا كنت ترغب في جعلها كبيرة، لا يوجد شيء أفضل من إنشاء مكتبة حتى السقف، التي تسيطر على الغرفة.

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7. نمط المواد الصناعية

Cosmo Industrial Shelf Unit Industasia غرفة المعيشةرفوف
Industasia

Cosmo Industrial Shelf Unit

Industasia
Industasia
Industasia

المواد هي العنصر الحاسم، ما سيحدد أسلوب وطابع المكتبة. واستخدام مواد بسيطة سوف يسمح لك بخلق قطعة رائعة من الأثاث في الجدار الصناعي، وخفض التكاليف والحصول على نتيجة كاملة من النمط.

9. مدمجة في الجدار

Colleverde_minimal design, EF_Archidesign EF_Archidesign غرفة المعيشة
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

 صناعة الرفوف ودمجها في الجدران، وتنصهر مع السياق، وهي واحدة من أفضل الحلول. وبهذه الطريقة، تصمم غرفة متسقة وموحدة، فيكون الشعور مجرد سلسلة من العناصر جنبا إلى جنب.

10. زاوية مخصصة للذكريات

SALONES, muebles apa muebles apa غرفة المعيشة Grey
muebles apa

muebles apa
muebles apa
muebles apa

وهنا، ومع ذلك، زاوية أخرى بمكتبة مخصصة لممتلكاتك الشخصية، والذكريات. جميلة جدا فكرة إنشاء مفصل أيضا وجلسة للاسترخاء مريح تحت النافذة.

11. نظرة متطورة

PROYECTOS, FLAM RUGS FLAM RUGS غرفة المعيشة
FLAM RUGS

FLAM RUGS
FLAM RUGS
FLAM RUGS

 الأساليب، والخيارات عديدة. كما رأينا سابقا، يمكنك اختيار النمط الصناعي، ولكن أيضا الحلول الأكثر أناقة وبسيطة مثل هذه التجهيزات الهندسية.. وذلك باستخدام فارق بسيط حساس ومألوف جدا، على نغمات رمادي داكنة.

12. تصميم مرتفع

Orixás, omnibus arquitetura omnibus arquitetura غرفة المعيشة خشب نقي Multicolored
omnibus arquitetura

omnibus arquitetura
omnibus arquitetura
omnibus arquitetura

هنا هو الحل، لاستغلال المساحة والحصول على مكتبة بشكل جديد. إذا لم يكن لديك مساحة كبيرة على الأرض أو لعمل المكتبة، فالارتفاع بالسقف هو الحل الأفضل. له تأثير ديناميكي جدًا وأصلي.

13. مع قطع الأثاث

Ristrutturazione Appartamento, Elia Falaschi Fotografo Elia Falaschi Fotografo غرفة المعيشة
Elia Falaschi Fotografo

Elia Falaschi Fotografo
Elia Falaschi Fotografo
Elia Falaschi Fotografo

إذا كنت ترغب في مساحات أوفر، لا يوجد شيء أفضل من تصميم المكتبة بـ غرفة المعيشة مع وحدات مختلفة وكثيرة.

14. ملونة..!

Radiant White, ristrutturami ristrutturami غرفة المعيشة
ristrutturami

ristrutturami
ristrutturami
ristrutturami

ويمكن أيضًا أن تكون خزانات الحائط أو الأرفف ملونة ومطابقة لعناصر التأثيث الأخرى.

15. الرفوف الكلاسيكية

Una Stanza in più, Architetto Alberto Colella Architetto Alberto Colella غرفة المعيشة
Architetto Alberto Colella

Architetto Alberto Colella
Architetto Alberto Colella
Architetto Alberto Colella

مع الرفوف الكلاسيكية، بالتأكيد لا يمكنك الشعور بالخطأ فإن النتيجة تكون وظيفية وعملية وسهلة جدًا وسريعة التنفيذ.

16. رفوف غير نظامية

Ristrutturazione di una villa fronte mare: Villa TiMe, DEFPOINT STUDIO architettura & interni DEFPOINT STUDIO architettura & interni غرفة المعيشة
DEFPOINT STUDIO architettura &amp; interni

DEFPOINT STUDIO architettura & interni
DEFPOINT STUDIO architettura &amp; interni
DEFPOINT STUDIO architettura & interni

هذا هو تكوين الجدار الصحيح، تحفة صغيرة مصنوعة لتأطير الأشياء التي يتم اختيارها بعناية.

17. بسيطة

Appartamento Privato Rapallo, Studio_P - Luca Porcu Design Studio_P - Luca Porcu Design غرفة المعيشة
Studio_P – Luca Porcu Design

Studio_P - Luca Porcu Design
Studio_P – Luca Porcu Design
Studio_P - Luca Porcu Design

لعشاق البساطة وهو الخيار الذي يقلل من العناصر الأساسية والألوان إلى مزيج من الكلاسيكية الأبيض – الأسود.

18. الأكثر جرأة

Parete attrezzata Ginevra (Rm), Laquercia21 Laquercia21 غرفة المعيشة
Laquercia21

Laquercia21
Laquercia21
Laquercia21

إذا كنت من محبي الأعمال الحرفية والحلول غير تقليدية والأصلية، هذا لك!

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