18 تصميم لمكتبة مميزة بجدران المنزل

في المنزل على الرغم من أن النظام هو عنصر أساسي. وجود رقابة جيدة على ترتيب الأثاث هو المفتاح إلى وجود نتيجة جيدة، من حيث الجماليات. لا تستخدم كثيرا لتأثيث المنزل ولكن فقط اختر بعناية اختيار الأثاث ثم إذا كان كل شيء قذر وغير مهذب. هناك طريقة رائعة للحصول على مكتبة مميزة في المنزل والتنظيم الجيد وللأرفف، والخزائن والكتب.
اليوم سنعرض 18 مشروعًا للمكتبة، سوف يلهمك لعمل مكتبة مميزة في بيتك، هل انت مستعد؟
الصالة هي المفتاح لنجاح هذا التمديد. وبطبيعة الحال، يجب التركيز على عناصر معينة، لأنه يتطلب مجموعة كبيرة من القدرات، والتي تحتاج إلى معرفة مدى الألوان واساليب استخدامها. ولكن إذا كان كل شيء قد اختير بالطريقة الصحيحة، فإن النتيجة تكون جيدة، كما في هذه الحالة!
المنافذ بالجدران هي وسيلة ممتازة لإعطاء عمق الفضاء وتسليط الضوء على العناصر المكشوفة. مثل هذا النظام ليست مناسبة لاستخدامها كمكتبة بسيطة فقط، لكنها مثالية لكشف الأشياء الثمينة، وصور ذكريات العائلة.
واحدة من المزايا للرفوف هي التكيف مع أي نوع من الفضاء. وترتيب استغلال الزوايا، على سبيل المثال، هنا حلا ممتازا، يعطي ديناميكية إلى الغرفة.
عندما لايكون لديك الكثير من المساحة المتاحة، لعمل المكتبة فإن تفصيلها حسب الطلب هو الحل الأفضل. بطبيعة الحال، فإنه يتطلب استثمارا كبيرا، إلا أن النتائج رائعة لا شك فيها.
إذا كنت ترغب في جعلها كبيرة، لا يوجد شيء أفضل من إنشاء مكتبة حتى السقف، التي تسيطر على الغرفة.
المواد هي العنصر الحاسم، ما سيحدد أسلوب وطابع المكتبة. واستخدام مواد بسيطة سوف يسمح لك بخلق قطعة رائعة من الأثاث في الجدار الصناعي، وخفض التكاليف والحصول على نتيجة كاملة من النمط.
صناعة الرفوف ودمجها في الجدران، وتنصهر مع السياق، وهي واحدة من أفضل الحلول. وبهذه الطريقة، تصمم غرفة متسقة وموحدة، فيكون الشعور مجرد سلسلة من العناصر جنبا إلى جنب.
وهنا، ومع ذلك، زاوية أخرى بمكتبة مخصصة لممتلكاتك الشخصية، والذكريات. جميلة جدا فكرة إنشاء مفصل أيضا وجلسة للاسترخاء مريح تحت النافذة.
الأساليب، والخيارات عديدة. كما رأينا سابقا، يمكنك اختيار النمط الصناعي، ولكن أيضا الحلول الأكثر أناقة وبسيطة مثل هذه التجهيزات الهندسية.. وذلك باستخدام فارق بسيط حساس ومألوف جدا، على نغمات رمادي داكنة.
هنا هو الحل، لاستغلال المساحة والحصول على مكتبة بشكل جديد. إذا لم يكن لديك مساحة كبيرة على الأرض أو لعمل المكتبة، فالارتفاع بالسقف هو الحل الأفضل. له تأثير ديناميكي جدًا وأصلي.
إذا كنت ترغب في مساحات أوفر، لا يوجد شيء أفضل من تصميم المكتبة بـ غرفة المعيشة مع وحدات مختلفة وكثيرة.
ويمكن أيضًا أن تكون خزانات الحائط أو الأرفف ملونة ومطابقة لعناصر التأثيث الأخرى.
مع الرفوف الكلاسيكية، بالتأكيد لا يمكنك الشعور بالخطأ فإن النتيجة تكون وظيفية وعملية وسهلة جدًا وسريعة التنفيذ.
هذا هو تكوين الجدار الصحيح، تحفة صغيرة مصنوعة لتأطير الأشياء التي يتم اختيارها بعناية.
لعشاق البساطة وهو الخيار الذي يقلل من العناصر الأساسية والألوان إلى مزيج من الكلاسيكية الأبيض – الأسود.
إذا كنت من محبي الأعمال الحرفية والحلول غير تقليدية والأصلية، هذا لك!
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