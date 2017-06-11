10 غرف معيشة متميزة ع الطراز الحديث

الطراز الحديث عنوان للجمال والبساطة، الأثاث الخفيف واللمسات الساحرة، يختلف كثيرا عن الطراز المعاصر والكلاسيكي أيضا لتوازنه بين النمطين وجمع تفاصيل مشتركة بينهما، فاليوم سنتأمل جمال الطراز الحديث وهو يتألق في 10 تصميمات لغرف معيشة مميزة ومختلفة، جميعنا يعلم أهمية غرفة المعيشة لكل المنزل، فهي تعد نقطة محورية يتجمع حولها كل أفراد العائلة بعد يوم عمل او دراسي مرهق، ويقضون فيها أجمل الأوقات، نتمنى أن تجد ما بحثت عنه طويلا بين هذه التصميمات ..
أهم ما يميز الطراز الحديث هو قلة تفاصيله وعدم استخدامه النقوش والزخارف بشكل كبير، ألوانه في الأغلب زاهية ومشرقة، وأثاثه خفيف وبسيطة وبخطوط ناعمة، يتناغم الطراز الحديث سريعا مع أي تفاصيل أجنبيه عنه سواء كانت تحمل صفات نمط آخر، أو تضيف لمسة طبيعة ساحرة أو حقبة زمنية معينة ..
بسهولة شديدة يمكنك دمج عناصر منزلك القديم مع طراز غرفة معيشة حديثة بألأوان حالمة وزاهية، وستائر ذات نقوش جذابة .
لوحة قوية تتصدر مشهد رائع في غرفة معيشة مميزة جاء أثاثها باللون البنفسجي، وجاء الخشب أيضا كشريك رئيسي في التصميم ..
التصميم الحالم الجمالي أمامنا يحمل تفاصيل هادئة رغم استخدامهم ألوان تميل للرامدية بدرجات مختلفة، جدار رئيسي يقوم بدور البطولة بشكل كامل وأريكة بسيطة مع طاولات دائري وسجادة كبيرة ..
الحيادية لها دور رئيسي في التصميمات الحديثة ويكتفي الخبراء بترك لمسة من لون آخر عن طريق إضافة وسادات بسيطة أو مقعد مختلفة أو وحدات إضاءة وزهور..
الخشب له رونق خاص به ولا يمكن أن نغفل دوره العظيم في التصميمات الحديثة سواء كان في شكل أرضية خشبية أو جدران أو أثاث أو أسقف مختلفة، يضيف دفء وحميمية رائعة لهدوء وبرود الطراز الحديث خاصة في غرف المعيشة ..
الأسود سيظل بقوته وجماله في كل الأنماط والطُرز، وقام هنا المصمم بخطوء جريئة وهي اختيار قطع الأثاث بشكل كامل باللون الأسود ثم اختار الأبيض والدرجات الرمادية للجدران والسجاد والأرضيات ..
ألوان الباستيل احد أهم اختيارات الطراز الحديث، بل وأكثرها شيوعا في عام 2017، الاختيار هنا كان مميزا للغاية حيث أتى المصمم بدرجة سماوية ناعمة مع الأبيض ودرجة خشبية فاتحة، مزيج مميز يخطف القلب ..
ورق الجدران شريك أساسي في الطراز الحديث، بل وإضافة رئيسية ومفضلة للخبراء في هذا النمط، وكلما كان مختلفا كان التصميم أجمل، غرفة المعيشة هنا اختار لها المصمم درجات متبانية متوازنة وجميلة، بأثاث بسيط جدا يترك مساحة حركة عظيمة للتأكيد على شعور الراحة والبساطة..
الأبيض له سحره وعظمته رغم بساطته التي يفرضها على التصميم ككل، ينصح خبراء التصميم بعدم استخدامه بشكل كامل في فراغ المعيشة بل إضافة لون آخر يجعل التصميم أجمل وأكثر توازن، ولكن هو كاختيار يعد الأكثر تميزا وجراءة بين كل التصميمات ..
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