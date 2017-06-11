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10 غرف معيشة متميزة ع الطراز الحديث

آية منير آية منير
Living Room, Pixers Pixers غرفة المعيشة
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الطراز الحديث عنوان للجمال والبساطة، الأثاث الخفيف واللمسات الساحرة، يختلف كثيرا عن الطراز المعاصر والكلاسيكي أيضا لتوازنه بين النمطين وجمع تفاصيل مشتركة بينهما، فاليوم سنتأمل جمال الطراز الحديث وهو يتألق في 10 تصميمات لغرف معيشة مميزة ومختلفة، جميعنا يعلم أهمية غرفة المعيشة لكل المنزل، فهي تعد نقطة محورية يتجمع حولها كل أفراد العائلة بعد يوم عمل او دراسي مرهق، ويقضون فيها أجمل الأوقات، نتمنى أن تجد ما بحثت عنه طويلا بين هذه التصميمات ..

10. بساطة التصميم الحديث..

CASA LAGASCA, Tarimas de Autor Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

أهم ما يميز الطراز الحديث هو قلة تفاصيله وعدم استخدامه النقوش والزخارف بشكل كبير، ألوانه في الأغلب زاهية ومشرقة، وأثاثه خفيف وبسيطة وبخطوط ناعمة، يتناغم الطراز الحديث سريعا مع أي تفاصيل أجنبيه عنه سواء كانت تحمل صفات نمط آخر، أو تضيف لمسة طبيعة ساحرة أو حقبة زمنية معينة ..

2. دمج الحداثة مع جمال كل شئ قديم ..

Madhuri Print collection AW14, Designers Guild Designers Guild غرفة المعيشة
Designers Guild

Madhuri Print collection AW14

Designers Guild
Designers Guild
Designers Guild

بسهولة شديدة يمكنك دمج عناصر منزلك القديم مع طراز غرفة معيشة حديثة بألأوان حالمة وزاهية، وستائر ذات نقوش جذابة .

3. علبة ألوان مبهجة ..

Living room idea Pixers غرفة المعيشة art,color,wall mural,wood,wallpaper
Pixers

Living room idea

Pixers
Pixers
Pixers

لوحة قوية تتصدر مشهد رائع في غرفة معيشة مميزة جاء أثاثها باللون البنفسجي، وجاء الخشب أيضا كشريك رئيسي في التصميم ..

4. تصميم حالم وجميل ..

Mountains and haze Pixers غرفة المعيشة Multicolored mountains,haze,wall mural,forest,wallpaper
Pixers

Mountains and haze

Pixers
Pixers
Pixers

التصميم الحالم الجمالي أمامنا يحمل تفاصيل هادئة رغم استخدامهم ألوان تميل للرامدية بدرجات مختلفة، جدار رئيسي يقوم بدور البطولة بشكل كامل وأريكة بسيطة مع طاولات دائري وسجادة كبيرة ..

5. حياد ولمسة من لون آخر ..

Living Spaces, Clean Design Clean Design غرفة المعيشة
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

الحيادية لها دور رئيسي في التصميمات الحديثة ويكتفي الخبراء بترك لمسة من لون آخر عن طريق إضافة وسادات بسيطة أو مقعد مختلفة أو وحدات إضاءة وزهور..

6. الخشب وجماله ..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

الخشب له رونق خاص به ولا يمكن أن نغفل دوره العظيم في التصميمات الحديثة سواء كان في شكل أرضية خشبية أو جدران أو أثاث أو أسقف مختلفة، يضيف دفء وحميمية رائعة لهدوء وبرود الطراز الحديث خاصة في غرف المعيشة ..

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7. الأسود ملك الألوان ..

homify
homify

homify
homify
homify

الأسود سيظل بقوته وجماله في كل الأنماط والطُرز، وقام هنا المصمم بخطوء جريئة وهي اختيار قطع الأثاث بشكل كامل باللون الأسود ثم اختار الأبيض والدرجات الرمادية للجدران والسجاد والأرضيات ..

8. لون من ألوان الباستيل ..

Casa AG, oda - oficina de arquitectura oda - oficina de arquitectura غرفة المعيشة
oda – oficina de arquitectura

oda - oficina de arquitectura
oda – oficina de arquitectura
oda - oficina de arquitectura

ألوان الباستيل احد أهم اختيارات الطراز الحديث، بل وأكثرها شيوعا في عام 2017، الاختيار هنا كان مميزا للغاية حيث أتى المصمم بدرجة سماوية ناعمة مع الأبيض ودرجة خشبية فاتحة، مزيج مميز يخطف القلب ..

9. رقة وجمال..

Sala, Massimiliano Toniol Massimiliano Toniol غرفة المعيشة
Massimiliano Toniol

Massimiliano Toniol
Massimiliano Toniol
Massimiliano Toniol

ورق الجدران شريك أساسي في الطراز الحديث، بل وإضافة رئيسية ومفضلة للخبراء في هذا النمط، وكلما كان مختلفا كان التصميم أجمل، غرفة المعيشة هنا اختار لها المصمم درجات متبانية متوازنة وجميلة، بأثاث بسيط جدا يترك مساحة حركة عظيمة للتأكيد على شعور الراحة والبساطة..

10. الأبيض ..

Casa Cidade Jardim, Boutique Arquitetura Boutique Arquitetura غرفة المعيشة
Boutique Arquitetura

Boutique Arquitetura
Boutique Arquitetura
Boutique Arquitetura

الأبيض له سحره وعظمته رغم بساطته التي يفرضها على التصميم ككل، ينصح خبراء التصميم بعدم استخدامه بشكل كامل في فراغ المعيشة بل إضافة لون آخر يجعل التصميم أجمل وأكثر توازن، ولكن هو كاختيار يعد الأكثر تميزا وجراءة بين كل التصميمات ..

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