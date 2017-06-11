10 غرف معيشة متميزة ع الطراز الحديث

الطراز الحديث عنوان للجمال والبساطة، الأثاث الخفيف واللمسات الساحرة، يختلف كثيرا عن الطراز المعاصر والكلاسيكي أيضا لتوازنه بين النمطين وجمع تفاصيل مشتركة بينهما، فاليوم سنتأمل جمال الطراز الحديث وهو يتألق في 10 تصميمات لغرف معيشة مميزة ومختلفة ، جميعنا يعلم أهمية غرفة المعيشة لكل المنزل، فهي تعد نقطة محورية يتجمع حولها كل أفراد العائلة بعد يوم عمل او دراسي مرهق، ويقضون فيها أجمل الأوقات، نتمنى أن تجد ما بحثت عنه طويلا بين هذه التصميمات ..