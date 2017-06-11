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14 تصميم داخلي مميز باللون الأبيض

آية منير آية منير
파빌 - 복층 오피스텔 인테리어 스타일링, 노르딕앤 노르딕앤 غرفة المعيشة
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لكل لون تأثير نفسي خاص به وانعكاس على حالتك وشعورك أثناء تواجدك بالمنزل، فالألوان قادرة على بث شعور الفرح أو الحزن والقلق أو الهدوء وغيرها من المشاعر الإنسانية التي تساعد الألوان في الإحساس بها، نختار لك اليوم اللون الأبيض …   وهو ملك الألوان نظراً لأنه في الأصل عبارة عن خليط يجمع كل الألوان بنسب متساوية .. ولذلك فهو يتوافق مع كل الألوان ولا يتعارض مع أي لون من الألوان الأخرى في الديكور وهو رمز النقاء والصفاء والبساطة والهدوء على مر العصور . لذلك اليوم جمعنا لك 14 تصميم الأبيض هو عنوانهم .. نتمنى لك قراءة ممتعة ..

1. وجه مشرق ومريح ..

Casa Luxo, Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA غرفة المعيشة
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

الإشراق والحيوية في هذا التصميم سببهم الرئيسي استخدام المصمم للون الأبيض وخاصة في الستائر والتي تسمح بدخول الإضاءة الطبيعي بشكل كبير، لمسة بسيطة من درجة الجملي في الخشب المستخدم في هياكل الأثاث والبوف أضاف لمسة دافئة مطلوبة وسط هدوء وصفاء الأبيض ..

2. لمسة من الفيروزي بدرجاته ..

Living Room SWM Interiors & Sourcing Ltd غرفة المعيشة Sofa,ottoman,floor lamp,ceiling shade,rug
SWM Interiors &amp; Sourcing Ltd

Living Room

SWM Interiors & Sourcing Ltd
SWM Interiors &amp; Sourcing Ltd
SWM Interiors & Sourcing Ltd

درجات الفيروزي من أجمل الألوان وأكثرها تناغما مع الاجواء الهدائة والمستخدم فيها الأبيض، لون ملكي يضيف جمال من نوع خاص للتصميم..

3. صقاء وهدوء ..

casa SG, m12 architettura design m12 architettura design غرفة المعيشة
m12 architettura design

m12 architettura design
m12 architettura design
m12 architettura design

استخدام اللون الأبيض يأتي دائما مقترن بالأرضيات الخشبية لتحافظ على التوازن بين الصفاء والهدوء والدفء والحميمية ..

4. مناسب للمساحات المفتوحة ..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

اللون الأبيض مناسب جدا للمسااحات المفتوحة لما له من تأثير بصري رائعة يعكس شعور بالاتساع والرحة ..

5. غرفة نوم صغيرة ..

Ascot White 4ft6 Double Bed The Cotswold Company غرفة نوم
The Cotswold Company

Ascot White 4ft6 Double Bed

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

غرف النوم تُرحب دائما باللون الأبيض، الاسترخاء والراحة هم عناوين رئيسية تتصدر غرف النوم، وهو ما يقوم به اللون الأبيض بالتأكيد ..

6. أجواء ريفية بلمسة حديثة ..

Дом для ПМЖ всего 67 кв.м., Home in the Woods Home in the Woods غرفة نوم خشب White
Home in the Woods

Home in the Woods
Home in the Woods
Home in the Woods

على الرغم من بررودة اللون الأبيض، إلا أنه شريك رائع في الطراز الريفي الملئ بالدفء والروح الجميلة، جنبا إلى جنب مع نباتات خضراء قام الأبيض بدوره بشكل رائع..

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7. مطبخ باللون الأبيض ..

MAŁE M3 W ŁODZI, Pasja Do Wnętrz Pasja Do Wnętrz مطبخ
Pasja Do Wnętrz

Pasja Do Wnętrz
Pasja Do Wnętrz
Pasja Do Wnętrz

لا تقلق بشأن استخدام الأبيض داخل مطبخك، فهناك الكثير من الخامات سهلة التنظيف والتي توافرات بشكل أساسي لتساعدك على استخدام اللون الأبيض في المطبخ بشكل مريح ..

9. حمام هادئ ومريح ..

Ristrutturazione appartamento Milano, Tibaldi, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare حمام
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

الاختيار الأكثر شيوعا للحمامات هو الأبيض وأحيانا يأتي في مزيج مع الخشب كتكوين رائع وجميل، ومع لمسات من ألوان حيادية هادئة تجعل المشهد متوازن وجميل..

10. تأثيرات خاصة ..

homify حمام
homify

homify
homify
homify

الأبيض متوافر في الأحجار الجيرية وورق الجدران وألواح الجيبسوم بورد، مما يتيح استخدامه بعدة خامات وأشكال وتكوينات..

12. كلاسيكية ..

Fotoarbeiten Reetdachhaus in List auf Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH غرفة السفرة
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

الكلاسيكية تُرحب بالأبيض أيضا مع ألوان العاجي والبيج والرمادي، لنجد في النهاية مثل ما نرى تصميمات أنيقة مميزة وجميلة ..

13. ركن خاص ..

Die Wohnung W und die Bergbuche vom Sonntagshorn, Holzgeschichten Holzgeschichten غرفة نوم
Holzgeschichten

Holzgeschichten
Holzgeschichten
Holzgeschichten

ينجح الأبيض في مساعدتنا لاستغلال مساحات صغيرة وضيقة، لما ذكرنا من تأثيره البصري في الشعور بالسعة، يمكننا استخدامه لتصميم ركن خاص للقراءة أو شرفة صغيرة أو أي مساحة ضيقة بمنزلك .. اختيار موفق بالتأكيد..

14. مدخل يرحب بضيوفك ..

파빌 - 복층 오피스텔 인테리어 스타일링, 노르딕앤 노르딕앤 غرفة المعيشة
노르딕앤

노르딕앤
노르딕앤
노르딕앤

الأبيض لون يوحي بالراحة والترحاب، لذا هو اختيار رائع للمدخل الرئيسي لمنزلك لتصل لضيوفك جملة ترحيبية مميزة ..

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