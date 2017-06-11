14 تصميم داخلي مميز باللون الأبيض

لكل لون تأثير نفسي خاص به وانعكاس على حالتك وشعورك أثناء تواجدك بالمنزل، فالألوان قادرة على بث شعور الفرح أو الحزن والقلق أو الهدوء وغيرها من المشاعر الإنسانية التي تساعد الألوان في الإحساس بها، نختار لك اليوم اللون الأبيض … وهو ملك الألوان نظراً لأنه في الأصل عبارة عن خليط يجمع كل الألوان بنسب متساوية .. ولذلك فهو يتوافق مع كل الألوان ولا يتعارض مع أي لون من الألوان الأخرى في الديكور وهو رمز النقاء والصفاء والبساطة والهدوء على مر العصور . لذلك اليوم جمعنا لك 14 تصميم الأبيض هو عنوانهم .. نتمنى لك قراءة ممتعة ..