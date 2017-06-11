14 تصميم داخلي مميز باللون الأبيض

لكل لون تأثير نفسي خاص به وانعكاس على حالتك وشعورك أثناء تواجدك بالمنزل، فالألوان قادرة على بث شعور الفرح أو الحزن والقلق أو الهدوء وغيرها من المشاعر الإنسانية التي تساعد الألوان في الإحساس بها، نختار لك اليوم اللون الأبيض … وهو ملك الألوان نظراً لأنه في الأصل عبارة عن خليط يجمع كل الألوان بنسب متساوية .. ولذلك فهو يتوافق مع كل الألوان ولا يتعارض مع أي لون من الألوان الأخرى في الديكور وهو رمز النقاء والصفاء والبساطة والهدوء على مر العصور . لذلك اليوم جمعنا لك 14 تصميم الأبيض هو عنوانهم .. نتمنى لك قراءة ممتعة ..
الإشراق والحيوية في هذا التصميم سببهم الرئيسي استخدام المصمم للون الأبيض وخاصة في الستائر والتي تسمح بدخول الإضاءة الطبيعي بشكل كبير، لمسة بسيطة من درجة الجملي في الخشب المستخدم في هياكل الأثاث والبوف أضاف لمسة دافئة مطلوبة وسط هدوء وصفاء الأبيض ..
درجات الفيروزي من أجمل الألوان وأكثرها تناغما مع الاجواء الهدائة والمستخدم فيها الأبيض، لون ملكي يضيف جمال من نوع خاص للتصميم..
استخدام اللون الأبيض يأتي دائما مقترن بالأرضيات الخشبية لتحافظ على التوازن بين الصفاء والهدوء والدفء والحميمية ..
اللون الأبيض مناسب جدا للمسااحات المفتوحة لما له من تأثير بصري رائعة يعكس شعور بالاتساع والرحة ..
غرف النوم تُرحب دائما باللون الأبيض، الاسترخاء والراحة هم عناوين رئيسية تتصدر غرف النوم، وهو ما يقوم به اللون الأبيض بالتأكيد ..
على الرغم من بررودة اللون الأبيض، إلا أنه شريك رائع في الطراز الريفي الملئ بالدفء والروح الجميلة، جنبا إلى جنب مع نباتات خضراء قام الأبيض بدوره بشكل رائع..
لا تقلق بشأن استخدام الأبيض داخل مطبخك، فهناك الكثير من الخامات سهلة التنظيف والتي توافرات بشكل أساسي لتساعدك على استخدام اللون الأبيض في المطبخ بشكل مريح ..
الاختيار الأكثر شيوعا للحمامات هو الأبيض وأحيانا يأتي في مزيج مع الخشب كتكوين رائع وجميل، ومع لمسات من ألوان حيادية هادئة تجعل المشهد متوازن وجميل..
الأبيض متوافر في الأحجار الجيرية وورق الجدران وألواح الجيبسوم بورد، مما يتيح استخدامه بعدة خامات وأشكال وتكوينات..
الكلاسيكية تُرحب بالأبيض أيضا مع ألوان العاجي والبيج والرمادي، لنجد في النهاية مثل ما نرى تصميمات أنيقة مميزة وجميلة ..
ينجح الأبيض في مساعدتنا لاستغلال مساحات صغيرة وضيقة، لما ذكرنا من تأثيره البصري في الشعور بالسعة، يمكننا استخدامه لتصميم ركن خاص للقراءة أو شرفة صغيرة أو أي مساحة ضيقة بمنزلك .. اختيار موفق بالتأكيد..
الأبيض لون يوحي بالراحة والترحاب، لذا هو اختيار رائع للمدخل الرئيسي لمنزلك لتصل لضيوفك جملة ترحيبية مميزة ..
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