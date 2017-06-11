كل منا يحلم بأن يمتلك في منزله ركن صغير ينفرد فيه بنفسه يقرأ آيات الله ويرتاح قليلا من عناء وإرهاق الحياة، ولكن نعتقد أن ذلك صعب تحقيقه في ظل ارتفاع الأسعار وضيق مساحات الشقق، ولكن مع هوميفاي اليوم سنقدم لك 10 أفكار رائعة لتصميم ركن روحاني بمنزلك وبمناسبة قدوم شهر رمضان استمتع بإقامة الشعائر والعبادات في جو مريح وحالم يساعد على الخشوع وتصفية الذهن ..