كل منا يحلم بأن يمتلك في منزله ركن صغير ينفرد فيه بنفسه يقرأ آيات الله ويرتاح قليلا من عناء وإرهاق الحياة، ولكن نعتقد أن ذلك صعب تحقيقه في ظل ارتفاع الأسعار وضيق مساحات الشقق، ولكن مع هوميفاي اليوم سنقدم لك 10 أفكار رائعة لتصميم ركن روحاني بمنزلك وبمناسبة قدوم شهر رمضان استمتع بإقامة الشعائر والعبادات في جو مريح وحالم يساعد على الخشوع وتصفية الذهن ..
أهلا رمضان وبأيام الرحمة والمغفرة والعتق من النار، نحتاج لأن نضيف لمسات خاصة في كل ركن في منازلنا ولكن ما الأجمل من ركن روحاني بسيط مريح للأعصاب ومهدئ للقلب تتصل فيه مع ربك وتترك دعواتك في سجدة ..
اختر لهذا الركن فتحات خاصة مختلفة عن كل المنزل، بنقوش وزخارف إسلامية تعكس أشعة الشمس بشكل مميز وهادئ تساعدنا على الشعور بأجواء رمضانية ..
اختر أقمشة جميلة وناعمة بنقوش خاصة برمضان وأجواء إسلامية مهيبة، ولمسات من النحاس والذهب لتُعطي قيمة لهذا الركن عن بقية فراغات المنزل..
لا تحتاج لأكثر من مقعد مناسب وركن صغير وسجادة ناعمة واستمتع بركن روحاني في منزلك، ولكن احرص على إضاءة دافئة ومناسبة لتساعدك على قراءة القرآن والتعبد ف يأجواء مناسبة ..
يمكنك الاكتفاء بوسادة صغيرة وسجادة ناعمة في ركن ثابت في منزلك، لن تحتاج أكثر من ذلك فالبساطة عنوان للجمال..
إن كنت ستصمم الركن او الغرفة المخصصة للعبادة من البداية، فالأفضل اختيار أرضية بروح شرقية وزخارف مميزة، لتضيف اجواء عربية وإسلامية على الفراغ ككل ..
نموذج آخر للأرضية التي يمكنك الاستعانة بها في تصميم غرفة أو ركن العبادة ..
لن تحتاج بتخصيص غرفة كاملة للعبادة، بل يكفي ركن في غرفة مكتبك الهادئة أو غرفة نومك والتي تعد هي عالمك الخاص ومهربك الأخير من إرهاق يوم عمل شاق ومتعب ..
اختر مقعد مريح ليساعدك على الاسترخاء أثناء قراءة القرآن والاستراحة بين ركعات التراويح والتهجد، إلى جانبه طاولة لمشروب دافئ ولترك القرآن جانبا أثناء الصلاة ..
ستحتاج أحيانا لأريكة أو سرير صغير إذا كانت المساحة تسمح، فبذلك قد تكون صممت خلوة متكاملة في منزلك وعلى النمط المفضل لك، لتقضي أوقات كاملة في التعبد والاسترخاء ..
ابتعد عن الألوان القوية والنقوش المزدحمة حتى لا يتشتت انتباهك وتقع في فخ عدم التركيز، فالغرض من هذا الركن الروحاني تصفية الذهن والشعور بالهدوء والراحة..
ما رأيك ان تجعل شرفتك في رمضان هي ركنك الرواحني، حتى تستمتع في صيف حار بنسمات الهواء الباردة والمنعشة في ليلة اعتكاف طويلة تناجي ربك وتدعوه بما تتمناه، تقبل الله منا ومنكم سائر الأعمال ورمضان كريم ..
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