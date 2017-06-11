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10 أفكار رائعة لتصميم ركن روحاني بمنزلك

آية منير آية منير
Roof terrace 2, Paul Newman Landscapes Paul Newman Landscapes بلكونة أو شرفة
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كل منا يحلم بأن يمتلك في منزله ركن صغير ينفرد فيه بنفسه يقرأ آيات الله ويرتاح قليلا من عناء وإرهاق الحياة، ولكن نعتقد أن ذلك صعب تحقيقه في ظل ارتفاع الأسعار وضيق مساحات الشقق، ولكن مع هوميفاي اليوم سنقدم لك 10 أفكار رائعة لتصميم ركن روحاني بمنزلك وبمناسبة قدوم شهر رمضان استمتع بإقامة الشعائر والعبادات في جو مريح وحالم يساعد على الخشوع وتصفية الذهن ..

اهلا رمضان ..

homify غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات نحاس/برونز Multicolored
homify

homify
homify
homify

أهلا رمضان وبأيام الرحمة والمغفرة والعتق من النار، نحتاج لأن نضيف لمسات خاصة في كل ركن في منازلنا ولكن ما الأجمل من ركن روحاني بسيط مريح للأعصاب ومهدئ للقلب تتصل فيه مع ربك وتترك دعواتك في سجدة ..

1. شبابيك وفتحات بتصميم خاص ..

Korean Dessert Cafe Mu-a (無我), inexdesign inexdesign شبابيك و أبوابديكورات الشبابيك
inexdesign

Korean Dessert Cafe Mu-a (無我)

inexdesign
inexdesign
inexdesign

اختر لهذا الركن فتحات خاصة مختلفة عن كل المنزل، بنقوش وزخارف إسلامية تعكس أشعة الشمس بشكل مميز وهادئ تساعدنا على الشعور بأجواء رمضانية ..

2. استخدام نقوش وزخارف مميزة ..

homify غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات قماش Multicolored
homify

homify
homify
homify

اختر أقمشة جميلة وناعمة بنقوش خاصة برمضان وأجواء إسلامية مهيبة، ولمسات من النحاس والذهب لتُعطي قيمة لهذا الركن عن بقية فراغات المنزل..

3. أجواء دافئة وإضاءة هادئة ..

homify فن تشكيليقطع فنية آخرى
homify

homify
homify
homify

لا تحتاج لأكثر من مقعد مناسب وركن صغير وسجادة ناعمة واستمتع بركن روحاني في منزلك، ولكن احرص على إضاءة دافئة ومناسبة لتساعدك على قراءة القرآن والتعبد ف يأجواء مناسبة ..

4. بساطة وجمال ..

homify جدران وأرضياتبلاط
homify

homify
homify
homify

يمكنك الاكتفاء بوسادة صغيرة وسجادة ناعمة في ركن ثابت في منزلك، لن تحتاج أكثر من ذلك فالبساطة عنوان للجمال..

5. أرضيات بروح شرقية ..

homify جدران وأرضياتبلاط
homify

homify
homify
homify

إن كنت ستصمم الركن او الغرفة المخصصة للعبادة من البداية، فالأفضل اختيار أرضية بروح شرقية وزخارف مميزة، لتضيف اجواء عربية وإسلامية على الفراغ ككل ..

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نموذج آخر ..

Antalya SERAMIK جدران وأرضياتبلاط فخار
SERAMIK

Antalya

SERAMIK
SERAMIK
SERAMIK

نموذج آخر للأرضية التي يمكنك الاستعانة بها في تصميم غرفة أو ركن العبادة ..

6. غرفة مكتب وركن خاص ..

Home Office - Casa Cor Minas Gerais 2013, Ana Paula Carneiro Arquitetura e Interiores Ana Paula Carneiro Arquitetura e Interiores مكتب عمل أو دراسة
Ana Paula Carneiro Arquitetura e Interiores

Ana Paula Carneiro Arquitetura e Interiores
Ana Paula Carneiro Arquitetura e Interiores
Ana Paula Carneiro Arquitetura e Interiores

لن تحتاج بتخصيص غرفة كاملة للعبادة، بل يكفي ركن في غرفة مكتبك الهادئة أو غرفة نومك والتي تعد هي عالمك الخاص ومهربك الأخير من إرهاق يوم عمل شاق ومتعب ..

7. مقعد مريح ..

Reading corner with cozy armchair Katie Malik Interiors غرفة المعيشة
Katie Malik Interiors

Reading corner with cozy armchair

Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors

اختر مقعد مريح ليساعدك على الاسترخاء أثناء قراءة القرآن والاستراحة بين ركعات التراويح والتهجد، إلى جانبه طاولة لمشروب دافئ ولترك القرآن جانبا أثناء الصلاة ..

8. مقعد وسرير ..

RECEPTION ROOM Landmass London غرفة المعيشة
Landmass London

RECEPTION ROOM

Landmass London
Landmass London
Landmass London

ستحتاج أحيانا لأريكة أو سرير صغير إذا كانت المساحة تسمح، فبذلك قد تكون صممت خلوة متكاملة في منزلك وعلى النمط المفضل لك، لتقضي أوقات كاملة في التعبد والاسترخاء ..

9. الهدوء اولا ..

Chameleon Pixers غرفة المعيشة Green chameleon,wall mural,jungle,tropical,flowers,wallpaper
Pixers

Chameleon

Pixers
Pixers
Pixers

ابتعد عن الألوان القوية والنقوش المزدحمة حتى لا يتشتت انتباهك وتقع في فخ عدم التركيز، فالغرض من هذا الركن الروحاني تصفية الذهن والشعور بالهدوء والراحة..

10. شرفتك تستقبل رمضان لمسة روحانية ..

Roof terrace 2, Paul Newman Landscapes Paul Newman Landscapes بلكونة أو شرفة
Paul Newman Landscapes

Roof terrace 2

Paul Newman Landscapes
Paul Newman Landscapes
Paul Newman Landscapes

ما رأيك ان تجعل شرفتك في رمضان هي ركنك الرواحني، حتى تستمتع في صيف حار بنسمات الهواء الباردة والمنعشة في ليلة اعتكاف طويلة تناجي ربك وتدعوه بما تتمناه، تقبل الله منا ومنكم سائر الأعمال ورمضان كريم ..

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