15 فكرة مميزة ستحب أن تضيفها لمنزلك

هل تحب الإبداع وتبحث عن كل ما هو جديد لمنزلك، ستجد معنا في هوميفاي الكثير من الأفكار المميزة لمنزلك ولكل ركن فيه، منها ما هو صُنع أيديك او متاح في الأسواق، فقط كل ما هو مطلوب منك ان تطلق لخيالك العنان وتبحث بين أحدث صيحات الموضة، لذا اليوم سنقدم لك 15 فكرة مميزة ستحب أن تضيفيها لمنزلك واستمتع بفارق عظيم ستلاحظه في تصميم منزلك وجماله .. نتمنى لكم قراءة ممتعة ..
أريكة بتصميم ناعم ولون وردي ووسادات تشبه السحاب بنقوش مميزة ومبهجة .. تناسب هذه الأريكة لغرفة معيشتك أو لركن خاص بغرفة نومك، وتضيف لمسة حالمة ومبهجة في نفس الوقت لمنزلك ..
لمحبي القراءة والباحثين عن عالم خاص بهم، تصميم مميز لمحتبكة انيقة بخطوط مبتكرة مزودة بركن خاص لقراءة كتابك المفضل في هدوء وانسجام ..
بالتأكيد تحتاج لخزانة بسيطة في غرفة اولادك أو غرفة نومك أو مطبخك، ولكن التكلفة تقف عائقا، ما رأيك في أن تصنع خزانة مفتوحة بنفسك كل ما هنالك مجموعة ألواح خشبية متساوية وتثبيتها بشكل متوازي رأسيا وأفقيا، وبذلك قد صنعت لنفسك خزانة عملية، من السهل تنظيم صناديق خاصة وجميلة من البامبو أو بألوان مبهجة لتُصبح قطعة ديكورية مميزة ..
استخدم الأشرطة اللاصقة لتزيين أثاث وجدران منزلك، ستجد منها كل الأشكال والألوان والاحجام، وستضيف لمسة جديدة لمنزلك بأقل تكلفة ومجهود ..
ما رأيك ان تصمم شرفتك بشكل جرئ غير متوقع ومبتكر جدا، استعن بجزء من عرة قديم وقم بطلائها وتجهيزها بشكل عملي واضف لها أرجل ثابتة وها قد تحولت لأريكة أنيقة تزين شرفتك..
قم بتلوين الكراسي بمنزلك أو اشتري أثاث ملون واستمتع بإطلالة جريئة لمنزلك مبهجة ومفعمة بالحياة ..
أثاث منزلك التقليدي لم يعد كذلك، انتشرت في الأونة الأخيرة مقاطع مصورة رائعة لتجديد قطع أثاث منزلك بنفسك، وتلوينها وإعادة إحياءها من جديد، ابحث عما يناسبك وقم بتنفيها واستمتع بالفارق ..
اشتري أقمشة مميزة وقم بتجهيز وسادات جميلة ومبتكر لمنزلك، واختر لكل غرفة ما يناسبها ويتناغم مع ألوانها والنقوش المستخدمة فيها..
أعمالك الديوية فكرة مبتكرة وجميلة لتزيين منزلك، فهي من احدث صيحات الديكور وأجملها على الإطلاق، وبكل أنواعها وأفكارها لذا إن كنت من صاحبي هذه الموهبة المميزة أو تحب اقتناء مثل هذه القطع القيمة لا تتردد في ان تختار لها مكان مناسب في منزلك ..
خزانة من تصميمك لمطبخك وقد تجد مثيلها في المحلات الخاصة بادوات المطبخ، تفكير ذكي واستخدامات لا حصر لها في قطعة واحدة تساعدك على توفير المساحة وتنجح في تلبية احتياجات كثير بأقل تكلفة ..
بأدوات بسيطة يمكنك تلوين وتصميم مثل هذا المقعد وتضيفه لمنزلك لتجعله ينبض بالحياة وتنشر روح البهجة والحيوية ..
بلورة زجاجية وحبل متين واقتني قطعة فريدة فريدة من نوعها تحمل لك زهرة جميلة او نبتة ذات رائحة فواحة ..
دراجتك القديمة لم تعد بحاجة لها، قم باستخدامها كقطعة ديكورية مميزة وجميلة ومبتكرة ..
هذا النمط يتميز باستخدام ألوان وأقمشة متنوعة ومختلفة ومتباينة، ليعطي لنا مظهر عشوائي وفوضى مميزة تخطف عيناك للتأمل في تفاصيلها ..
لمحبي القراءة والجنونة إليكم مكتبة صغيرة على شكل حيوانك المفضل من الخشب أو البلاستيك تزين غرفة معيشتك وترسم بسمة جميلة على وجهك ..
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