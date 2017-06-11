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15 فكرة مميزة ستحب أن تضيفها لمنزلك

آية منير آية منير
KLaSh Chairs, Standrin Standrin غرفة السفرةكراسي ومقاعد خشب نقي Multicolored
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هل تحب الإبداع وتبحث عن كل ما هو جديد لمنزلك، ستجد معنا في هوميفاي الكثير من الأفكار المميزة لمنزلك ولكل ركن فيه، منها ما هو صُنع أيديك او متاح في الأسواق، فقط كل ما هو مطلوب منك ان تطلق لخيالك العنان وتبحث بين أحدث صيحات الموضة، لذا اليوم سنقدم لك 15 فكرة مميزة ستحب أن تضيفيها لمنزلك واستمتع بفارق عظيم ستلاحظه في تصميم منزلك وجماله .. نتمنى لكم قراءة ممتعة .. 

1. اركة وردية بوسادات مبتكرة ..

Muebles ambientados, Casa & Stylo, Concordia Casa & Stylo, Concordia غرفة المعيشة
Casa &amp; Stylo, Concordia

Casa & Stylo, Concordia
Casa &amp; Stylo, Concordia
Casa & Stylo, Concordia

أريكة بتصميم ناعم ولون وردي ووسادات تشبه السحاب بنقوش مميزة ومبهجة .. تناسب هذه الأريكة لغرفة معيشتك أو لركن خاص بغرفة نومك، وتضيف لمسة حالمة ومبهجة في نفس الوقت لمنزلك ..

2. مكتبة ذات تصميم خاص ..

homify غرفة المعيشةخزانات و أدراج جانبية
homify

homify
homify
homify

لمحبي القراءة والباحثين عن عالم خاص بهم، تصميم مميز لمحتبكة انيقة بخطوط مبتكرة مزودة بركن خاص لقراءة كتابك المفضل في هدوء وانسجام ..

3. خزانة مفتوحة ..

Farmhouse Ivory 9 Drawer Chest The Cotswold Company غرفة المعيشةمخزن
The Cotswold Company

Farmhouse Ivory 9 Drawer Chest

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

بالتأكيد تحتاج لخزانة بسيطة في غرفة اولادك أو غرفة نومك أو مطبخك، ولكن التكلفة تقف عائقا، ما رأيك في أن تصنع خزانة مفتوحة بنفسك كل ما هنالك مجموعة ألواح خشبية متساوية وتثبيتها بشكل متوازي رأسيا وأفقيا، وبذلك قد صنعت لنفسك خزانة عملية، من السهل تنظيم صناديق خاصة وجميلة من البامبو أو بألوان مبهجة لتُصبح قطعة ديكورية مميزة ..

4. تزيين منزلك بشريط لاصق ملون ..

Washi Tape, Pamela Kilcoyne - Homify Pamela Kilcoyne - Homify المنزلديكورات واكسسوارات
Pamela Kilcoyne – Homify

Washi Tape

Pamela Kilcoyne - Homify
Pamela Kilcoyne – Homify
Pamela Kilcoyne - Homify

استخدم الأشرطة اللاصقة لتزيين أثاث وجدران منزلك، ستجد منها كل الأشكال والألوان والاحجام، وستضيف لمسة جديدة لمنزلك بأقل تكلفة ومجهود ..

5. شرف بتصميم جرئ ..

homify غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء خشب Multicolored
homify

homify
homify
homify

ما رأيك ان تصمم شرفتك بشكل جرئ غير متوقع ومبتكر جدا، استعن بجزء من عرة قديم وقم بطلائها وتجهيزها بشكل عملي واضف لها أرجل ثابتة وها قد تحولت لأريكة أنيقة تزين شرفتك..

6. كراسي ملونة ..

Klash Chairs Standrin غرفة السفرةكراسي ومقاعد خشب نقي Multicolored dining chairs,dining chair,dining room chairs,dining room
Standrin

Klash Chairs

Standrin
Standrin
Standrin

قم بتلوين الكراسي بمنزلك أو اشتري أثاث ملون واستمتع بإطلالة جريئة لمنزلك مبهجة ومفعمة بالحياة ..

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7. قطع أثاث من تصميمك ..

Cubist Credenza 13 Turner Furniture المنزلمخزن
Turner Furniture

Cubist Credenza 13

Turner Furniture
Turner Furniture
Turner Furniture

أثاث منزلك التقليدي لم يعد كذلك، انتشرت في الأونة الأخيرة مقاطع مصورة رائعة لتجديد قطع أثاث منزلك بنفسك، وتلوينها وإعادة إحياءها من جديد، ابحث عما يناسبك وقم بتنفيها واستمتع بالفارق ..

8. وسادات ملونة ..

Decorative Animal Cushions and Wallpaper Helen Gordon المنزلأقمشة و منسوجات
Helen Gordon

Decorative Animal Cushions and Wallpaper

Helen Gordon
Helen Gordon
Helen Gordon

اشتري أقمشة مميزة وقم بتجهيز وسادات جميلة ومبتكر لمنزلك، واختر لكل غرفة ما يناسبها ويتناغم مع ألوانها والنقوش المستخدمة فيها..

9. أعمال يدوية ..

Thatched cottage embroidery hoop art Thimble Hoop غرفة الملتيميدياديكورات واكسسوارات قماش Multicolored
Thimble Hoop

Thatched cottage embroidery hoop art

Thimble Hoop
Thimble Hoop
Thimble Hoop

أعمالك الديوية فكرة مبتكرة وجميلة لتزيين منزلك، فهي من احدث صيحات الديكور وأجملها على الإطلاق، وبكل أنواعها وأفكارها لذا إن كنت من صاحبي هذه الموهبة المميزة أو تحب اقتناء مثل هذه القطع القيمة لا تتردد في ان تختار لها مكان مناسب في منزلك ..

10. خزانة خاصة بمطبخك ..

Food Storage, Friday Project Friday Project مطبخمخزن
Friday Project

Friday Project
Friday Project
Friday Project

خزانة من تصميمك لمطبخك وقد تجد مثيلها في المحلات الخاصة بادوات المطبخ، تفكير ذكي واستخدامات لا حصر لها في قطعة واحدة تساعدك على توفير المساحة وتنجح في تلبية احتياجات كثير بأقل تكلفة ..

11. مقعد من صنع أيديك ..

Colourful Parrot Porcelain Jug rigby & mac غرفة المعيشة
rigby &amp; mac

Colourful Parrot Porcelain Jug

rigby & mac
rigby &amp; mac
rigby & mac

بأدوات بسيطة يمكنك تلوين وتصميم مثل هذا المقعد وتضيفه لمنزلك لتجعله ينبض بالحياة وتنشر روح البهجة والحيوية ..

12. قطعة مميزة ..

Pacific Teardrop Terrarium The Urban Botanist تصميم مساحات داخلية
The Urban Botanist

Pacific Teardrop Terrarium

The Urban Botanist
The Urban Botanist
The Urban Botanist

بلورة زجاجية وحبل متين واقتني قطعة فريدة فريدة من نوعها تحمل لك زهرة جميلة او نبتة ذات رائحة فواحة ..

13. دراجتك قطعة ديكورية ..

Bike Valet, Sonntagsstaat Sonntagsstaat غرفة المعيشةمخزن
Sonntagsstaat

Sonntagsstaat
Sonntagsstaat
Sonntagsstaat

دراجتك القديمة لم تعد بحاجة لها، قم باستخدامها كقطعة ديكورية مميزة وجميلة ومبتكرة ..

14. هل سمعت عن طراز vintage من قبل ؟؟

'Ready to Go' patchwork chairs available for sale at http://www.kellyswallow.com/products/, Kelly Swallow Kelly Swallow غرفة السفرةكراسي ومقاعد
Kelly Swallow

'Ready to Go' patchwork chairs available for sale at http://www.kellyswallow.com/products/

Kelly Swallow
Kelly Swallow
Kelly Swallow

هذا النمط يتميز باستخدام ألوان وأقمشة متنوعة ومختلفة ومتباينة، ليعطي لنا مظهر عشوائي وفوضى مميزة تخطف عيناك للتأمل في تفاصيلها ..

15. لمحبي القراءة والجنون ..

Schaf MOLLY und TEENY, Stange Design Stange Design غرفة المعيشةرفوف
Stange Design

Stange Design
Stange Design
Stange Design

لمحبي القراءة والجنونة إليكم مكتبة صغيرة على شكل حيوانك المفضل من الخشب أو البلاستيك تزين غرفة معيشتك وترسم بسمة جميلة على وجهك .. 

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