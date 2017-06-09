5 أفكار لتناول السحور في المطبخ

وجبة السحور أخف وجبة نتناولها في شهر رمضان، لا نحتاج أن نعد لها أصناف كثيرة، بالإضافة إلى أننا سنتاولها وسط أفراد أسرتنا فقط، ففي الغالب لا توجد عزومات على وجبة السحور، لذا لا داعي لتناولها في غرفة الطعام، المطبخ كفيل بأن يكون مساحة مناسبة لهذه العملية.
لذا في هذا الموضوع جمعنا لك مجموعة من أفكار الخبراء لتناول وجبة السحور في المطبخ، وستحافظ على مساحة المعيشة نظيفة لليوم التالي، فـتناول السحور في المطبخ سيوفر عليك جهد التنظيف بعده، ماعليك فقط هو إزالة الأطباق فقط بعد تناول الطعام.
بار المطبخ من أكثر المساحات عملية في المطبخ لتناول وجبة السحور، وفي هذا التصميم البار المنحني على شكل نصف دائرة مفيد جدًا في حالة وجود أكثر من فردين في الأسرة، مما يتيح لكل الأفراد تناول السحور في نفس الوقت.
جزيرة المطبخ تعتبر منطقة عمل، تستخدم لإعداد الطعام ، لكن في هذه الحالة فهي مزدوجة الوظيفة، يمكن إضافة لوح زجاجي سميك لها ومجموعة كراسي لتقوم بوظيفة طاولة الطعام أيضًا، وتستوعب أفراد كثيرة إذا كانت أسرتك كبيرة فهذه الفكرة ستكون الأفضل لك.
هنا لم نستعين بأي امتدادات لجزيرة المطبخ حتى تكون طاولة طعام، فهي جاهزة لتقوم بعمل طاولة الطعام دون أية إضافات، ما عليك فقط أن تحضر بعض الكراسي الخفيفة على حسب أفراد أسرتك وستكون الجزيرة جاهزة لتناول السحورعليها.
إذا كاانت مساحة مطبخك محدودة فطاولة طعام صغيرة لن تضيق المساحة بل ستضيف مميزات كثيرة إليه وستجعله أكثر عملية ومفيد، اختار تصميم بسيط وعملي وكراسي يمكن طيها إذا لزم الأمر.
فكرة بسيطة جدًا ومناسبة للأسر الشابة والمساحات الصغيرة، البار الصغير الذي يستوعب كرسيين فقط، حل عملي وبسيط يمكنك أن تتناول أنت وزوجتك وجبة السحور عليه.
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