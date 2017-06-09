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5 أفكار لتناول السحور في المطبخ

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Black & Wood ,lo bonito de ser diferente, Cocinas CJR Cocinas CJR مطبخألواح المطبخ
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وجبة السحور أخف وجبة نتناولها في شهر رمضان، لا نحتاج أن نعد لها أصناف كثيرة، بالإضافة إلى أننا سنتاولها وسط أفراد أسرتنا فقط، ففي الغالب لا توجد عزومات على وجبة السحور، لذا لا داعي لتناولها في غرفة الطعام، المطبخ كفيل بأن يكون مساحة مناسبة لهذه العملية.

لذا في هذا الموضوع جمعنا لك مجموعة من أفكار الخبراء لتناول وجبة السحور في المطبخ، وستحافظ على مساحة المعيشة نظيفة لليوم التالي، فـتناول السحور في المطبخ سيوفر عليك جهد التنظيف بعده، ماعليك فقط هو إزالة الأطباق فقط بعد تناول الطعام. 

1- بار مطبخ منحني

REFORMA EM APARTAMENTO CONSTRUÍDO A MAIS DE 50 ANOS., Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados مطبخ
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados

Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados

بار المطبخ من أكثر المساحات عملية في المطبخ لتناول وجبة السحور، وفي هذا التصميم البار المنحني على شكل نصف دائرة مفيد جدًا في حالة وجود أكثر من فردين في الأسرة، مما يتيح لكل الأفراد تناول السحور في نفس الوقت.

2- امتداد جزيرة المطبخ

vivenda unifamilar MORENO, cm espacio & arquitectura srl cm espacio & arquitectura srl مطبخ
cm espacio &amp; arquitectura srl

cm espacio & arquitectura srl
cm espacio &amp; arquitectura srl
cm espacio & arquitectura srl

جزيرة المطبخ تعتبر منطقة عمل، تستخدم لإعداد الطعام ، لكن في هذه الحالة فهي مزدوجة الوظيفة، يمكن إضافة لوح زجاجي سميك لها ومجموعة كراسي لتقوم بوظيفة طاولة الطعام أيضًا، وتستوعب أفراد كثيرة إذا كانت أسرتك كبيرة فهذه الفكرة ستكون الأفضل لك. 

3- جزيرة المطبخ

Black & Wood ,lo bonito de ser diferente, Cocinas CJR Cocinas CJR مطبخألواح المطبخ
Cocinas CJR

Cocinas CJR
Cocinas CJR
Cocinas CJR

هنا لم نستعين بأي امتدادات لجزيرة المطبخ حتى تكون طاولة طعام، فهي جاهزة لتقوم بعمل طاولة الطعام دون أية إضافات، ما عليك فقط أن تحضر بعض الكراسي الخفيفة على حسب أفراد أسرتك وستكون الجزيرة جاهزة لتناول السحورعليها. 

4- طاولة صغيرة

Home Staging vivienda Pirineo, Noelia Villalba Interiorista Noelia Villalba Interiorista مطبخ
Noelia Villalba Interiorista

Noelia Villalba Interiorista
Noelia Villalba Interiorista
Noelia Villalba Interiorista

إذا كاانت مساحة مطبخك محدودة فطاولة طعام صغيرة لن تضيق المساحة بل ستضيف مميزات كثيرة إليه وستجعله أكثر عملية ومفيد، اختار تصميم بسيط وعملي وكراسي يمكن طيها إذا لزم الأمر. 

5- للأسر الشابة

Proyecto Vivienda Unifamiliar Planta Baja, CARMAN INTERIORISMO CARMAN INTERIORISMO مطبخ
CARMAN INTERIORISMO

CARMAN INTERIORISMO
CARMAN INTERIORISMO
CARMAN INTERIORISMO

فكرة بسيطة جدًا ومناسبة للأسر الشابة والمساحات الصغيرة، البار الصغير الذي يستوعب كرسيين فقط، حل عملي وبسيط يمكنك أن تتناول أنت وزوجتك وجبة السحور عليه. 

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