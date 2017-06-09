5 أفكار لتناول السحور في المطبخ

وجبة السحور أخف وجبة نتناولها في شهر رمضان، لا نحتاج أن نعد لها أصناف كثيرة، بالإضافة إلى أننا سنتاولها وسط أفراد أسرتنا فقط، ففي الغالب لا توجد عزومات على وجبة السحور، لذا لا داعي لتناولها في غرفة الطعام، المطبخ كفيل بأن يكون مساحة مناسبة لهذه العملية.

لذا في هذا الموضوع جمعنا لك مجموعة من أفكار الخبراء لتناول وجبة السحور في المطبخ، وستحافظ على مساحة المعيشة نظيفة لليوم التالي، فـتناول السحور في المطبخ سيوفر عليك جهد التنظيف بعده، ماعليك فقط هو إزالة الأطباق فقط بعد تناول الطعام.