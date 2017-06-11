7 أفكار لسفرة تليق بضيوفك في رمضان

استقبال الضيوف في رمضان على عزومة الإفطار أو السحور في منزلك من العادات الراسخة في وجدان الشعب المصري منذ قديم الأزل و لكن هل فكرت يوماً في الطريقة التي ستسقبل بها ضيوفك و مكان الطعام الذي لابد أن يكون لائقاً بك لتكون العزومة على قدر المستوى و تشرفك امامهم، بالفعل هوميفاي لن يتركك تفكر وحدك و سيضع لك بعض النماذج الرائعة لتصميم السفرة التي تليق بعزومة رمضان مهما كانت مستويات الرسمية في الضيوف التي تستعد لاستقبالهم ..
إليكم التفاصيل
استقبال ضيوفك على السفرة المجهزة مسبقاً بالأكواب و الأطباق من الأمور الرائعة التي توحي بالاستعداد و تشعر الضيوف أنهم ذو مكانة كبيرة لديك و كل ماعليك فعله لو أردت أن ترسل لهم ذلك أن تحضر السفرة بهذا الشكل قبيل الإفطار و تدعوهم للجلوس عند الانتهاء من تنسيق الطعام و الشراب ساعة الإفطار تماماً و لا تجعلهم ينتظرون كثيراً قبله
مكان السفرة في حد ذاته له العامل الأكبر من مستوى العزومة فلو كانت السفرة في مكان بقرب نافذة أو شرفة سيكون من الرائع الاستمتاع بالهواء الطلق أثناء الإفطار أو السحور و كذلك حجم السفرة في تلك الحالة يكون مهماً و اتجاه الجلسة المتقابل و تنسيق السفرة نفسها بالأطباق و الاكواب و الورود أمور إضافية في جمالها
لو أردت أن تعزم القليل من أصدقائك يمكنك أن تختار لهم السفرة الصغيرة الحجم التي تستوعبكم فقط و ليس هناك حاجة للجلوس على سفرة كبيرة و طويلة لعدد قليل من الأشخاص، و هذا العدد المحدود سوف يفيدك للغاية في التنظيف و حسن التنسيق
اهتم بمستوى إضاءة الغرفة التي توجد بها السفرة فالإفطار والسحور في الليل و ليس النهار لذا لا تعتمد على ضوء الشمس النهاري لأنك لن تجده حينها، لذا اهتم بالإضاءة القوية أثناء تناول الطعام تحديداً بما يوحي بالترحيب و حسن الاستقبال
بطريقة أكثر عصرية و لو كانت العزومة قليلة الرسمية مثل عزومة الأهل و الأصدقاء يمكنك تحديد سفرة المطبخ و تنظيفها و تلميعها قبل الإفطار أو السحور مع نشر معطر جذاب في الجو و الاهتمام بتنسيق الكراسي و نظافة المطبخ بجانبها و ستكون مثالية لاستقبال الجميع حينها
بجوار الحديقة أو الشرفة اجعل مكان السفرة ملاصقاً للجدار الزجاجي الذي يطل على الخارج مثل هذا النموذج الرائع و الذي يضمن لك مكاناً استثنائياً للسفرة و عزومة مبهرة و لا تنسى لكل ضيوفك
العزومات الكبيرة تتطلب مقاعد متعددة و سفرة ضخمة إلا لو أردت تصميم أكثر عملية لسفرة منزلك يمكنك استخدام طريقة المقاعد مثل ذلك النموذج الخشبي الذي استخدم المقاعد بدون فواصل لاستيعاب اكبر كمية ممكنة من الأشخاص في نفس مساحة السفرة التي صممت بابداع كبير من الخشب