7 أفكار لسفرة تليق بضيوفك في رمضان

استقبال الضيوف في رمضان على عزومة الإفطار أو السحور في منزلك من العادات الراسخة في وجدان الشعب المصري منذ قديم الأزل و لكن هل فكرت يوماً في الطريقة التي ستسقبل بها ضيوفك و مكان الطعام الذي لابد أن يكون لائقاً بك لتكون العزومة على قدر المستوى و تشرفك امامهم، بالفعل هوميفاي لن يتركك تفكر وحدك و سيضع لك بعض النماذج الرائعة لتصميم السفرة التي تليق بعزومة رمضان مهما كانت مستويات الرسمية في الضيوف التي تستعد لاستقبالهم ..

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