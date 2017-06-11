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7 أفكار لسفرة تليق بضيوفك في رمضان

Mohammed Awad Mohammed Awad
Helmsley, Prestigious Textiles Prestigious Textiles غرفة السفرة
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استقبال الضيوف في رمضان على عزومة الإفطار أو السحور في منزلك  من العادات الراسخة في وجدان الشعب المصري منذ قديم الأزل و لكن هل فكرت يوماً في الطريقة التي ستسقبل بها ضيوفك و مكان الطعام الذي لابد أن يكون لائقاً بك لتكون العزومة على قدر المستوى و تشرفك امامهم، بالفعل هوميفاي لن يتركك تفكر وحدك و سيضع لك بعض النماذج الرائعة لتصميم السفرة التي تليق بعزومة رمضان مهما كانت مستويات الرسمية في الضيوف التي تستعد لاستقبالهم ..

إليكم التفاصيل 

1- استقبال ملكي

تشطيب شقة , الرواد العرب الرواد العرب غرفة السفرة
الرواد العرب

تشطيب شقة

الرواد العرب
الرواد العرب
الرواد العرب

استقبال ضيوفك على السفرة المجهزة مسبقاً بالأكواب و الأطباق من الأمور الرائعة التي توحي بالاستعداد و تشعر الضيوف أنهم ذو مكانة كبيرة لديك و كل ماعليك فعله لو أردت أن ترسل لهم ذلك أن تحضر السفرة بهذا الشكل قبيل الإفطار و تدعوهم للجلوس عند الانتهاء من تنسيق الطعام و الشراب ساعة الإفطار تماماً و لا تجعلهم ينتظرون كثيراً قبله

2- في مكان مبهج

Ground Floor triangle غرفة المعيشة Beige
triangle

Ground Floor

triangle
triangle
triangle

مكان السفرة في حد ذاته له العامل الأكبر من مستوى العزومة فلو كانت السفرة في مكان بقرب نافذة أو شرفة سيكون من الرائع الاستمتاع بالهواء الطلق أثناء الإفطار أو السحور و كذلك حجم السفرة في تلك الحالة يكون مهماً و اتجاه الجلسة المتقابل و تنسيق السفرة نفسها بالأطباق و الاكواب و الورود أمور إضافية في جمالها

3- عزومة على الضيق

لقطات بسيطة من تصميماتنا الداخلية, EHAF Consulting Engineers EHAF Consulting Engineers غرفة السفرة
EHAF Consulting Engineers

لقطات بسيطة من تصميماتنا الداخلية

EHAF Consulting Engineers
EHAF Consulting Engineers
EHAF Consulting Engineers

لو أردت أن تعزم القليل من أصدقائك يمكنك أن تختار لهم السفرة الصغيرة الحجم التي تستوعبكم فقط و ليس هناك حاجة للجلوس على سفرة كبيرة و طويلة لعدد قليل من الأشخاص، و هذا العدد المحدود سوف يفيدك للغاية في التنظيف و حسن التنسيق 

4- الإضاءة

لقطات بسيطة من تصميماتنا الداخلية, EHAF Consulting Engineers EHAF Consulting Engineers غرفة السفرة
EHAF Consulting Engineers

لقطات بسيطة من تصميماتنا الداخلية

EHAF Consulting Engineers
EHAF Consulting Engineers
EHAF Consulting Engineers

اهتم بمستوى إضاءة الغرفة التي توجد بها السفرة فالإفطار والسحور في الليل و ليس النهار لذا لا تعتمد على ضوء الشمس النهاري لأنك لن تجده حينها، لذا اهتم بالإضاءة القوية أثناء تناول الطعام تحديداً بما يوحي بالترحيب و حسن الاستقبال

5- في جوار المطبخ

Schoolmasters build different غرفة السفرة
build different

Schoolmasters

build different
build different
build different

بطريقة أكثر عصرية و لو كانت العزومة قليلة الرسمية مثل عزومة الأهل و الأصدقاء يمكنك تحديد سفرة المطبخ و تنظيفها و تلميعها قبل الإفطار أو السحور مع نشر معطر جذاب في الجو و الاهتمام بتنسيق الكراسي و نظافة المطبخ بجانبها و ستكون مثالية لاستقبال الجميع حينها

6- فيو رائع

BUNGALOW IN FALKENSEE III, Müllers Büro Müllers Büro غرفة السفرة
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

بجوار الحديقة أو الشرفة اجعل مكان السفرة ملاصقاً للجدار الزجاجي الذي يطل على الخارج مثل هذا النموذج الرائع و الذي يضمن لك مكاناً استثنائياً للسفرة و عزومة مبهرة و لا تنسى لكل ضيوفك

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7- عزومات كبيرة

Helmsley, Prestigious Textiles Prestigious Textiles غرفة السفرة
Prestigious Textiles

Helmsley

Prestigious Textiles
Prestigious Textiles
Prestigious Textiles

العزومات الكبيرة تتطلب مقاعد متعددة و سفرة ضخمة إلا لو أردت تصميم أكثر عملية لسفرة منزلك يمكنك استخدام طريقة المقاعد مثل ذلك النموذج الخشبي الذي استخدم المقاعد بدون فواصل لاستيعاب اكبر كمية ممكنة من الأشخاص في نفس مساحة السفرة التي صممت بابداع كبير من الخشب 

عناصر ديكورية بسيطة ستضفي لمسة رمضانية على منزلك
عزومة رمضان على سفرة أنيقة

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