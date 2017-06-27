6 أخطاء يجب أن ننتبه لها عند تصميم مدخل بيتك

نركز في التصميم على غرف المنزل، من مطبخ، غرفة معيشة وغرفة نوم ولكننا لا نهتم كثيراً بالمدخل. فلا تعد غرفة مستخدمة بالمعنى المفهوم فلا نظل بها لأوقات طويلة لكن يجب الإهتمام بها لوظيفيتها حيث أنها أكثر الغرف التي نمر من خلالها كل يوم.
الإنطباعات الأولى لبيتك تظهر من خلال مدخل بيتك، لذلك يجب الإهتمام بتنسيق وتصميم المدخل، بحيث يكون معبرعنك وعن شخصيتك كما يجب أن تتجنب هذه الأخطاء الشائع إرتكابها. ولذلك فقد جئنا لكم اليوم ب 6 من أكثر الأخطاء شيوعاً عند تصميم مدخل بيتك فتجنب هذه الأخطاء.
من أكثر العناصر المسببة للفوضى في المدخل هي الأحذية المخلوعة عند الباب، لذلك يجب الحرص على تخصيص مساحة لوضع الأحذية مع توافر مساحة للضيوف أيضاً. يراعى أيضاً وجود علاقات لتعليق الحقائب عند الدخول ووضع أكياس التسوق وأي متعلقات شخصية حتى لا تسبب فوضى وضيق.
إحرص أن تكون هذه العناصر متوافقة ومنسجمة في تصميمها ومعبره عنك وعن شخصيتك كما أنها تكون عناصر جمالية للمدخل.
لا يجب أن تخلق إزدحام في مدخل بيتك سواء بوضع أثاث كبير يمنع الحركة بحرية أو بترك فوضى من الأحذية أو الحقائب أو غيره فهي تعيق الحركة وتسبب الضيق.
يجب الحرص على تأثيث مدخلك بشكل عملي، فيجب الحرص على وضع كونسول ذو مساحات تخزينية لمنع تكون الفوضى. أيضاً احرص على وجود مرآة وكرسي ليسهل إرتداء الأحدية
الاكسسوارات تعد فرصة رائعة للتعبير عن شخصيتك الخاصة فيمكنك تزين المدخل بمقتنياتك الخاصة. مع وضع أثاث يعبرعن ذوقك وعما سيراه الزائر في الداخل.
حيلة رائعة لإضافة شخصية ودفئ لمدخل منزلك هي بإضافة ألوان والتي من شأنها أن تعطي شخصية قوية ونحول المداخل المملة لأخرى ذات حيوية ورونق خاص. إضافة مقابض واكسسوارات أثاث ملونة أيضاً من شأنها أن تغير في الأجواء العامة للفراغات. بالإضافة لوحدات الإضاءة المميزة.
من أهم العناصر والتي غالباً ما تكون مهملة هي الإضاءة الصحيحة للمدخل. فالإضاءة تعطي للمدخل ترحاب كما تتيح لضيوفك الحركة بحرية كما أن عناصر الإضاءة المميزة في تصميمها تضيف للديكور العام للمدخل، فيمكنها أن تحوله إلى فراغ درامي أو مودرن أو كلاسيكي.
في الكثير من الأحيان تكون مساحة المدخل متسعة ولكنها غير مستغلة بشكل جيد، فلا يتم تأثيثها بالأثاث المناسب في شكله أو مقاسه أو حتى وظيفته مع الغرفة. يمكنك دائماً الإستعانة بمساحات تخزينية فلا يمكنك أن تحصل على مساحات تخزينية كافية.
أما إذا كانت صالة المدخل الخاصة بك صغيرة فيمكنك الإستعانة ببعض الرفوف العائمة، مقاعد صغيرة ومساحات تخزينية مدمجة.
وأخيراً لو كانت مساحة المدخل مفتوحة على باقي غرف المنزل فإحرص على خلق حدود خاصة بها وتحديدها بشكل يسمح بوجود مساحة تمهيدية بين المدخل وباقي غرف المنزل.