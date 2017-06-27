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6 أخطاء يجب أن ننتبه لها عند تصميم مدخل بيتك

Marwa Hasan Marwa Hasan
homify إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
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نركز في التصميم على غرف المنزل، من مطبخ، غرفة معيشة وغرفة نوم ولكننا لا نهتم كثيراً بالمدخل. فلا تعد غرفة مستخدمة بالمعنى المفهوم فلا نظل بها لأوقات طويلة لكن يجب الإهتمام بها لوظيفيتها حيث أنها أكثر الغرف التي نمر من خلالها كل يوم.

الإنطباعات الأولى لبيتك تظهر من خلال مدخل بيتك، لذلك يجب الإهتمام بتنسيق وتصميم المدخل، بحيث يكون معبرعنك وعن شخصيتك كما يجب أن تتجنب هذه الأخطاء الشائع إرتكابها. ولذلك فقد جئنا لكم اليوم ب 6 من أكثر الأخطاء شيوعاً عند تصميم مدخل بيتك فتجنب هذه الأخطاء.

1.عدم توافر مساحة للتخزين ووضع الأشياء المختلفة

Как декорировать маленькие прихожие?, ООО "Сфера" ООО 'Сфера' سلالم وأروقة مخزن
ООО <q>Сфера</q>

ООО "Сфера"
ООО <q>Сфера</q>
ООО "Сфера"

من أكثر العناصر المسببة للفوضى في المدخل هي الأحذية المخلوعة عند الباب، لذلك يجب الحرص على تخصيص مساحة لوضع الأحذية مع توافر مساحة للضيوف أيضاً. يراعى أيضاً وجود علاقات لتعليق الحقائب عند الدخول ووضع أكياس التسوق وأي متعلقات شخصية حتى لا تسبب فوضى وضيق.

إحرص أن تكون هذه العناصر متوافقة ومنسجمة في تصميمها ومعبره عنك وعن شخصيتك كما أنها تكون عناصر جمالية للمدخل.

2.زحام المداخل

Entrance Hall Chameleon Designs Interiors سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات
Chameleon Designs Interiors

Entrance Hall

Chameleon Designs Interiors
Chameleon Designs Interiors
Chameleon Designs Interiors

لا يجب أن تخلق إزدحام في مدخل بيتك سواء بوضع أثاث كبير يمنع الحركة بحرية أو بترك فوضى من الأحذية أو الحقائب أو غيره فهي تعيق الحركة وتسبب الضيق.

3.مدخل غير مؤثث بشكل عملي

homify المنزلديكورات واكسسوارات
homify

homify
homify
homify

يجب الحرص على تأثيث مدخلك بشكل عملي، فيجب الحرص على وضع كونسول ذو مساحات تخزينية لمنع تكون الفوضى. أيضاً احرص على وجود مرآة وكرسي ليسهل إرتداء الأحدية

4.مدخل خالي من الشخصية

SS16 Style Guide - Refined Monochrome Collection - Hallway LuxDeco غرفة المعيشةخزانات و أدراج جانبية Black hallway,sideboard,monochrome,luxury,corridor
LuxDeco

SS16 Style Guide – Refined Monochrome Collection – Hallway

LuxDeco
LuxDeco
LuxDeco

الاكسسوارات تعد فرصة رائعة للتعبير عن شخصيتك الخاصة فيمكنك تزين المدخل بمقتنياتك الخاصة. مع وضع أثاث يعبرعن ذوقك وعما سيراه الزائر في الداخل.

homify إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
homify

homify
homify
homify

حيلة رائعة لإضافة شخصية ودفئ لمدخل منزلك هي بإضافة ألوان والتي من شأنها أن تعطي شخصية قوية ونحول المداخل المملة لأخرى ذات حيوية ورونق خاص. إضافة مقابض واكسسوارات أثاث ملونة أيضاً من شأنها أن تغير في الأجواء العامة للفراغات. بالإضافة لوحدات الإضاءة المميزة.

5.مدخل غير مضاء بشكل جيد

A House On The River Emma & Eve Interior Design Ltd البلد، لقب، الرواق، رواق، &، درج
Emma &amp; Eve Interior Design Ltd

A House On The River

Emma & Eve Interior Design Ltd
Emma &amp; Eve Interior Design Ltd
Emma & Eve Interior Design Ltd

من أهم العناصر والتي غالباً ما تكون مهملة هي الإضاءة الصحيحة للمدخل. فالإضاءة تعطي للمدخل ترحاب كما تتيح لضيوفك الحركة بحرية كما أن عناصر الإضاءة المميزة في تصميمها تضيف للديكور العام للمدخل، فيمكنها أن تحوله إلى فراغ درامي أو مودرن أو كلاسيكي.

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6.عدم استغلال المساحة بشكل كامل

homify سلالم وأروقة إضاءة
homify

homify
homify
homify

في الكثير من الأحيان تكون مساحة المدخل متسعة ولكنها غير مستغلة بشكل جيد، فلا يتم تأثيثها بالأثاث المناسب في شكله أو مقاسه أو حتى وظيفته مع الغرفة. يمكنك دائماً الإستعانة بمساحات تخزينية فلا يمكنك أن تحصل على مساحات تخزينية كافية.

Seba Life , Canan Delevi Canan Delevi سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات
Canan Delevi

Canan Delevi
Canan Delevi
Canan Delevi

أما إذا كانت صالة المدخل الخاصة بك صغيرة فيمكنك الإستعانة ببعض الرفوف العائمة، مقاعد صغيرة ومساحات تخزينية مدمجة.

Mekan Tasarımı, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım الممر الحديث، المدخل و الدرج
Bilgece Tasarım

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

وأخيراً لو كانت مساحة المدخل مفتوحة على باقي غرف المنزل فإحرص على خلق حدود خاصة بها وتحديدها بشكل يسمح بوجود مساحة تمهيدية بين المدخل وباقي غرف المنزل.

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أي من هذه الأخطاء ارتكبت من قبل؟

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