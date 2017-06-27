6 أخطاء يجب أن ننتبه لها عند تصميم مدخل بيتك

نركز في التصميم على غرف المنزل، من مطبخ، غرفة معيشة وغرفة نوم ولكننا لا نهتم كثيراً بالمدخل. فلا تعد غرفة مستخدمة بالمعنى المفهوم فلا نظل بها لأوقات طويلة لكن يجب الإهتمام بها لوظيفيتها حيث أنها أكثر الغرف التي نمر من خلالها كل يوم.

الإنطباعات الأولى لبيتك تظهر من خلال مدخل بيتك، لذلك يجب الإهتمام بتنسيق وتصميم المدخل، بحيث يكون معبرعنك وعن شخصيتك كما يجب أن تتجنب هذه الأخطاء الشائع إرتكابها. ولذلك فقد جئنا لكم اليوم ب 6 من أكثر الأخطاء شيوعاً عند تصميم مدخل بيتك فتجنب هذه الأخطاء.