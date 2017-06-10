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20 تصميم لأبواب منزلقة تغير شكل مطبخك

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Maßgefertigte Schiebetüren & Raumteiler, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH مطبخ
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الأبواب المنزلقة.. قد يكون الباب داخلي في الجدار مع إطار فرعي مناسب، في هذه الحالة، يكون قابل للسحب عند تثبيته بالكامل في الجدار، وهذا لا يستهلك أي مساحة في الغرفة.

وإذا كان الباب الانزلاقي خارجي فإن الهيكل يكون مجرد عرض. في هذه الحالة ما عليك سوى عمل إطار مع اثنين من القضبان التي يمكن أن تتحرك من دون عقبات. كما أن الأبواب المنزلقة شائعة جدًا للمساحات في الهواء الطلق، مثل على الشرفة، وبالطبع في المنزل، سواء لغرفة النوم، أو بالنسبة لـ منطقة المعيشة

وفي هذا المقال ندلك على الأفكار التي تلهمك في الاختيار بين 20 شكل للأبواب المنزلقة الجميلة والوظيفية دعونا نبدأ ..

1. انزلاق دلفة الباب مع الألواح الزجاجية الشفافة

竹風低吟, 白金里居 空間設計 白金里居 空間設計 مطبخ
白金里居 空間設計

白金里居 空間設計
白金里居 空間設計
白金里居 空間設計

2. زجاج الباب منزلق لفصل وتوصيل المطبخ مع بقية المنزل

Maßgefertigte Schiebetüren & Raumteiler, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH مطبخ
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

3. باب جرار يختفي في الحائط

Klassisches Landhaus mit Stil und Charme, Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH أبواب منزلقة
Beinder Schreinerei &amp; Wohndesign GmbH

Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH
Beinder Schreinerei &amp; Wohndesign GmbH
Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH

4. باب جرار حديث وصلب مع ألواح زجاجية شفافة

頭份郭公館, 映荷空間設計 映荷空間設計 مطبخ
映荷空間設計

映荷空間設計
映荷空間設計
映荷空間設計

5. انزلاق الباب في لوحة خشبية مزدوجة مع تدرج الزجاج في الجزء العلوي لفصل وتوصيل المطبخ

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

6. باب جرار مع الألواح الزجاجية وإطار للسقف لمطبخ عصري وأنيق

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

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6. باب جرار مع الألواح الزجاجية مع إطار سقف لمطبخ عصري وأنيق

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

7. باب جرار مع إطار صلب أسود ومن الزجاج لمطبخ صغير والذي يهيمن عليه الأبيض

簡約 與 現代人文的相遇 新北市 三重區 麗寶之星室內設計案, 璞碩室內裝修設計工程有限公司 璞碩室內裝修設計工程有限公司 مطبخ
璞碩室內裝修設計工程有限公司

璞碩室內裝修設計工程有限公司
璞碩室內裝修設計工程有限公司
璞碩室內裝修設計工程有限公司

8. باب منزلق قابل للسحب جزءا لا يتجزأ من الجدار الفاصل، مما يجعلها مثالية لفتح وإغلاق المساحة اعتمادا على الاحتياجات

無印良品風, IDR室內設計 IDR室內設計 مطبخ
IDR室內設計

IDR室內設計
IDR室內設計
IDR室內設計

9. يتم توصيل زجاج الباب المنزلق مباشرة إلى بار المطبخ، لتنظيم المساحة

森之丘, AIRS 艾兒斯國際室內裝修有限公司 AIRS 艾兒斯國際室內裝修有限公司 مطبخ
AIRS 艾兒斯國際室內裝修有限公司

AIRS 艾兒斯國際室內裝修有限公司
AIRS 艾兒斯國際室內裝修有限公司
AIRS 艾兒斯國際室內裝修有限公司

10. الباب المنزلق لجدار زجاجي بلوري لزيادة وصول الضوء

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

11. نسيج من زجاج بلوري لإثراء باب جرار وتزيين المطبخ

南港大同璽苑徐宅, 舍子美學設計有限公司 舍子美學設計有限公司 غرفة السفرة
舍子美學設計有限公司

舍子美學設計有限公司
舍子美學設計有限公司
舍子美學設計有限公司

12. الباب المنزلق إلى مطبخ صغير مع لهجة صناعية بالتأكيد

輕工業風, 木皆空間設計 木皆空間設計 غرفة السفرة
木皆空間設計

木皆空間設計
木皆空間設計
木皆空間設計

13. الزجاج لباب منزلق إلى المطبخ الصغير على شكل حرف L

BTO @ Punggolin Hotel Style, Designer House Designer House مطبخ
Designer House

Designer House
Designer House
Designer House

14. انزلاق الباب وقابلية للطي مع الإطار الحديد

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

15. باب جرار مع الألواح الزجاجية وتدفق مع جدار الإطار

UN CUBO DI VETRO: LA CUCINA, T+T ARCHITETTURA T+T ARCHITETTURA غرفة السفرة
T+T ARCHITETTURA

T+T ARCHITETTURA
T+T ARCHITETTURA
T+T ARCHITETTURA

16. انزلاق الباب مع إطار خشبي وخطوط متعرجة لتزيين الألواح الزجاجية

用光譜寫的美式鄉村風, 辰林設計實業有限公司 辰林設計實業有限公司 غرفة السفرة Beige
辰林設計實業有限公司

辰林設計實業有限公司
辰林設計實業有限公司
辰林設計實業有限公司

17. الأناقة الخالدة للانزلاق مع باب كلاسيكي من الخشب بإطارات بيضاء

托斯卡尼．Giorno｜Tuscan Giorno, 理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd. 理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd. مطبخ Multicolored
理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd.

理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd.
理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd.
理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd.

18. الزجاج والألوميتال لباب منزلق على النمط التبسيطي

綠森活 溫暖如斯清爽系田園鄉居, 垼程建築師事務所/浮見月設計工程有限公司 垼程建築師事務所/浮見月設計工程有限公司 غرفة السفرة
垼程建築師事務所/浮見月設計工程有限公司

垼程建築師事務所/浮見月設計工程有限公司
垼程建築師事務所/浮見月設計工程有限公司
垼程建築師事務所/浮見月設計工程有限公司

19. باب جرار بمحورين في الألواح الزجاجية الداكنة

姊妹倆的陽光居所, 賀澤室內設計 HOZO_interior_design 賀澤室內設計 HOZO_interior_design مطبخ
賀澤室內設計 HOZO_interior_design

賀澤室內設計 HOZO_interior_design
賀澤室內設計 HOZO_interior_design
賀澤室內設計 HOZO_interior_design

20. مثال آخر على باب جرار مع لوحات مزدوجة ملونة لربط مطبخ صغير بغرفة المعيشة

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify
18 تصميم لمكتبة مميزة بجدران المنزل
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