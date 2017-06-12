24 تصميم لغرف نوم ملهمة للتغيير

غرف النوم بالنسبة لمعظمنا الملاذ الآمن للعودة إليه بعد يوم طويل من العمل. مساحة حميمية ومريحة حيث يمكن أن نجد أنفسنا في نهاية المطاف.
لهذا السبب، غرفة النوم عادة ما تكون مختلفة عن الغرف الأخرى من المنزل، حيث الجرأة مع نمط مختلف قليلا، وربما حتى رومانسي، حميم، وجو مريح. وهذا يؤدي إلى أجواء رائعة مما يسهل على الراحة الجيدة، ويجب التركيز على لوحة ألوان محايدة أن يكون هناك الكثير من الضوء الطبيعي قدر الإمكان.
في هذا الكتاب لدينا العديد من المقترحات لغرف النوم، بعد مشاهدتها سوف تبهرك..
غرفة النوم المثالية الحديثة لزوجين شابين.
زاوية صغيرة بين النافذة للأثاث لمتعة حقيقية.
وقد ركز الديكور الداخلي الذي أشرف على المشروع على ظلال دقيقة من اللون الرمادي.
نوافذ كبيرة مع الستائر الخفيفة تتيح أكبر قدر من الضوء الطبيعي قدر الإمكان.
في غرفة النوم هذه مرة أخرى يغلب الرمادي، مع لهجات الأزرق الصغيرة.
تصميم الاكسسوارات بطريقة متطورة، حيث لم يترك أي شيء للصدفة.
حلم كل محبي التصميم الأميركي، مع لوحة الألوان على الأساسية.
لديها العديد من الرفوف صغيرة لعرض الجوائز والهدايا التذكارية لفريقك المفضل.
وينعكس اللون الرئيسي لغرفة النوم أيضا في السجاد.
لون مثالي لغرفة المراهقين
الوردي وألوان الباستيل تعطي هذه الغرفة شعور بالسعادة.
حتى الكرسي هو أكثر لين ومريحة…
ويمكن لهيكل القبة التي تبلغ حد الكمال إضافة الأقمشة المميزة.
الألوان المحايدة مثل هذه هي مثالية لخلق جو من الاسترخاء.
كرسي مريح للقراءة وسجادة من الشعر لتجعلك تقيم بصورة أكثر حميمية وترحيب.
اكتشف خزانة ملابس كالصندوق مع لوحة ألوان لإعطاء لمسة من المرح إلى الغرفة.
خلفية زرقاء تضيف مساحة مختلفة مع تطور معاصر.
الطاولة والأرضيات الخشبية والضوء الطبيعي الذي يأتي من خلال نوافذ كبيرة، يضمن جو من الراحة والاسترخاء.
وقد تم تجهيز الغرفة مع غرفة المعيشة مع أريكة وطاولة القهوة.
الخطة العامة للغرفة يمكننا ان نرى فيها سرير كبير وتصميم الكرسي وحتى الثريا.
الألوان الزاهية تخلق تأثير الصورة على النقيض فيما يتعلق بالنغمات المحايدة من بقية المساحة.
يتم خلط الراحة والأناقة في هذه غرفة النوم.
نحن نضع مزيج من اللون الرمادي والأزرق، وكانت النتائج مذهلة.
لإعطاء الغرفة جو الأصلي جدا مريح ولكن مختلف.
وقد تم تجهيز هذه الغرفة مع اثنين من سرير ومكتبة صغيرة في الوسط.
غرفة نوم مع مجموعة غير عادية من الألوان ولكنها فعالة جدا.
زخرفة عارضة في بعض المليمترات ولكن متطورة.
سرير كبير وطاولة أنيقة من الأدراج لتعطي شعورا بالمعاصرة لطيفة ومميزة في الغرفة.
مزيج أن يعطي الكثير الانتباه إلى هذا السرير الجميل.
الجدران مع الألواح الخشبية وكرسي بجوار النافذة يعطي هذه الغرفة مظهر بالراحة والاسترخاء.
إضافة إلى كونه العنصر الزخرفي، يسمح بمرور الضوء الطبيعي.
نغمات الباستيل، العتيقة والأثاث، والسجاد الفخم والثريا تخلق جو من ساحر عظيم.
مزيج من اللون الوردي والأبيض يحصل على بيئة جذابة بشكل خاص.
أيضًا الأخضر للإعجاب تميز الثريا.
النظر في كرسي الأبيض، انها المكان المثالي للدراسة أو قراءة كتاب في سلام.
الأبيض هو اللون صالح لكل زمان ومشرق.. الرمادي هو اتجاه واضح وبسيط. جنبا إلى جنب، والنتيجة رائعة.
كيف يمكن للمرء أن يقاوم التناقض بين الطراز الكلاسيكي والحديثة في مصباح السرير!
الجدران الزرقاء الباستيل، كراسي متعددة الالوان من نافذة والمنسوجات حيوية تعطي الأصفر هذه الغرفة نظرة صغيرة جدا وساحرة.
الفرحة لأطفالنا! ومن الأكثر سحرًا في نفس الوقت الحديث.
غرفة نوم فيها رفوف مكتبة كاملة تقع في الجزء السفلي، هو بطل الرواية الحقيقي للغرفة.
مع هذا النموذج، يتم تقديم وجبة الإفطار بشكل مريح إلى الفراش
زينت في تدرجات اللون الرمادي الأبيض والخفيفة هذه الغرفة، لديه كل الصفات اللازمة في المساحة التي يجب أن تقدم السلام والهدوء.
ثمة تفصيل يظهر الستائر الرومانية، مثالية لخلق جو من الاسترخاء.
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