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24 تصميم لغرف نوم ملهمة للتغيير

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Bedrooms, Clean Design Clean Design غرفة نوم
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غرف النوم بالنسبة لمعظمنا الملاذ الآمن للعودة إليه بعد يوم طويل من العمل. مساحة حميمية ومريحة حيث يمكن أن نجد أنفسنا في نهاية المطاف.

لهذا السبب، غرفة النوم عادة ما تكون مختلفة عن الغرف الأخرى من المنزل، حيث الجرأة مع نمط مختلف قليلا، وربما حتى رومانسي، حميم، وجو مريح. وهذا يؤدي إلى أجواء رائعة مما يسهل على الراحة الجيدة، ويجب التركيز على لوحة ألوان محايدة أن يكون هناك الكثير من الضوء الطبيعي قدر الإمكان.

في هذا الكتاب لدينا العديد من المقترحات لغرف النوم، بعد مشاهدتها سوف تبهرك..

1. بيئة متميزة بلوحة من الألوان الباردة الأزرق السماوي والأبيض

Bedrooms, Clean Design Clean Design غرفة نوم
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

غرفة النوم المثالية الحديثة لزوجين شابين.

Bedrooms, Clean Design Clean Design غرفة نوم
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

زاوية صغيرة بين النافذة للأثاث لمتعة حقيقية.

2. غرفة مع ديكور حديث

Bedrooms, Clean Design Clean Design غرفة نوم
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

وقد ركز الديكور الداخلي الذي أشرف على المشروع على ظلال دقيقة من اللون الرمادي.

Bedrooms, Clean Design Clean Design غرفة نوم
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

نوافذ كبيرة مع الستائر الخفيفة تتيح أكبر قدر من الضوء الطبيعي قدر الإمكان.

3. غرفة زينت مع وسائد مريحة

Bedrooms, Clean Design Clean Design غرفة نوم
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

في غرفة النوم هذه مرة أخرى يغلب الرمادي، مع لهجات الأزرق الصغيرة.

Bedrooms, Clean Design Clean Design غرفة نوم
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

تصميم الاكسسوارات بطريقة متطورة، حيث لم يترك أي شيء للصدفة.

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4. غرفة نوم واحدة مع خلفية زرقاء مستوحاة من فريق العمالقة نيويورك

Bedrooms, Clean Design Clean Design غرفة نوم
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

حلم كل محبي التصميم الأميركي، مع لوحة الألوان على الأساسية.

Bedrooms, Clean Design Clean Design غرفة نوم
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

لديها العديد من الرفوف صغيرة لعرض الجوائز والهدايا التذكارية لفريقك المفضل.

Bedrooms, Clean Design Clean Design غرفة نوم
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

وينعكس اللون الرئيسي لغرفة النوم أيضا في السجاد.

5. غرفة نوم بألوان الباستيل الرقيقة

Bedrooms, Clean Design Clean Design غرفة نوم
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

لون مثالي لغرفة المراهقين

Bedrooms, Clean Design Clean Design غرفة نوم
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

الوردي وألوان الباستيل تعطي هذه الغرفة شعور بالسعادة.

Bedrooms, Clean Design Clean Design غرفة نوم
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

حتى الكرسي هو أكثر لين ومريحة…

6. هيكل المظلة

Bedrooms, Clean Design Clean Design غرفة نوم
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

ويمكن لهيكل القبة التي تبلغ حد الكمال إضافة الأقمشة المميزة.

Bedrooms, Clean Design Clean Design غرفة نوم
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

الألوان المحايدة مثل هذه هي مثالية لخلق جو من الاسترخاء.

Bedrooms, Clean Design Clean Design غرفة نوم
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

كرسي مريح للقراءة وسجادة من الشعر لتجعلك تقيم بصورة أكثر حميمية وترحيب.

Bedrooms, Clean Design Clean Design غرفة نوم
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

اكتشف خزانة ملابس كالصندوق مع لوحة ألوان لإعطاء لمسة من المرح إلى الغرفة.

7. مثالية لإنشاء وحدات بيئية.

Bedrooms, Clean Design Clean Design غرفة نوم
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

Bedrooms, Clean Design Clean Design غرفة نوم
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

خلفية زرقاء تضيف مساحة مختلفة مع تطور معاصر.

Bedrooms, Clean Design Clean Design غرفة نوم
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

الطاولة والأرضيات الخشبية والضوء الطبيعي الذي يأتي من خلال نوافذ كبيرة، يضمن جو من الراحة والاسترخاء.

Bedrooms, Clean Design Clean Design غرفة نوم
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

وقد تم تجهيز الغرفة مع غرفة المعيشة مع أريكة وطاولة القهوة.

Bedrooms, Clean Design Clean Design غرفة نوم
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

الخطة العامة للغرفة يمكننا ان نرى فيها سرير كبير وتصميم الكرسي وحتى الثريا.

8. في هذه الغرفة العناصر التي تجذب الانتباه هي المصباح والصور

Bedrooms, Clean Design Clean Design غرفة نوم
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

الألوان الزاهية تخلق تأثير الصورة على النقيض فيما يتعلق بالنغمات المحايدة من بقية المساحة.

Bedrooms, Clean Design Clean Design غرفة نوم
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

يتم خلط الراحة والأناقة في هذه غرفة النوم.

Bedrooms, Clean Design Clean Design غرفة نوم
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

نحن نضع مزيج من اللون الرمادي والأزرق، وكانت النتائج مذهلة.

9. وسائد المنسوجات من الأرجواني والأبيض

Bedrooms, Clean Design Clean Design غرفة نوم
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

لإعطاء الغرفة جو الأصلي جدا مريح ولكن مختلف.

10. غرفة البهجة للأطفال

Bedrooms, Clean Design Clean Design غرفة نوم
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

وقد تم تجهيز هذه الغرفة مع اثنين من سرير ومكتبة صغيرة في الوسط.

11. الأبيض والأزرق والأخضر

Bedrooms, Clean Design Clean Design غرفة نوم
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

غرفة نوم مع مجموعة غير عادية من الألوان ولكنها فعالة جدا.

Bedrooms, Clean Design Clean Design غرفة نوم
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

زخرفة عارضة في بعض المليمترات ولكن متطورة.

12. الأثاث التبسيطي

Bedrooms, Clean Design Clean Design غرفة نوم
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

سرير كبير وطاولة أنيقة من الأدراج لتعطي شعورا بالمعاصرة لطيفة ومميزة في الغرفة.

13. أنماط هندسية باللون الأزرق الأحمر والظلام

Bedrooms, Clean Design Clean Design غرفة نوم
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

مزيج أن يعطي الكثير الانتباه إلى هذا السرير الجميل.

14. الأبيض والخشب

Bedrooms, Clean Design Clean Design غرفة نوم
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

الجدران مع الألواح الخشبية وكرسي بجوار النافذة يعطي هذه الغرفة مظهر بالراحة والاسترخاء.

15. غرفة نوم تتميز بجدار ذات ألواح الخشب الأفقي

Bedrooms, Clean Design Clean Design غرفة نوم
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

إضافة إلى كونه العنصر الزخرفي، يسمح بمرور الضوء الطبيعي.

16. غرفة نوم رومانسية وحساسة

Bedrooms, Clean Design Clean Design غرفة نوم
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

نغمات الباستيل، العتيقة والأثاث، والسجاد الفخم والثريا تخلق جو من ساحر عظيم.

Bedrooms, Clean Design Clean Design غرفة نوم
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

مزيج من اللون الوردي والأبيض يحصل على بيئة جذابة بشكل خاص.

17. الأرضيات الخشبية الداكنة والجدران الزرقاء تجتمع لتعطي هذا الفضاء نظرة لطيفة

Bedrooms, Clean Design Clean Design غرفة نوم
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

أيضًا الأخضر للإعجاب تميز الثريا.

Bedrooms, Clean Design Clean Design غرفة نوم
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

النظر في كرسي الأبيض، انها المكان المثالي للدراسة أو قراءة كتاب في سلام.

18. نغمات الأبيض والرمادي تجتمع لتعطي هذه الغرفة نظرة متطورة جدا وأنيقة

Bedrooms, Clean Design Clean Design غرفة نوم
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

الأبيض هو اللون صالح لكل زمان ومشرق.. الرمادي هو اتجاه واضح وبسيط. جنبا إلى جنب، والنتيجة رائعة.

19. مزيج من القديم والحديث

Bedrooms, Clean Design Clean Design غرفة نوم
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

كيف يمكن للمرء أن يقاوم التناقض بين الطراز الكلاسيكي والحديثة في مصباح السرير!

20. مساحة لجميع أفراد الأسرة

Bedrooms, Clean Design Clean Design غرفة نوم
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

الجدران الزرقاء الباستيل، كراسي متعددة الالوان من نافذة والمنسوجات حيوية تعطي الأصفر هذه الغرفة نظرة صغيرة جدا وساحرة.

21. غرفة حية مبهجة

Bedrooms, Clean Design Clean Design غرفة نوم
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

الفرحة لأطفالنا! ومن الأكثر سحرًا في نفس الوقت الحديث.

22. سيمفونية الأبيض والرمادي

Bedrooms, Clean Design Clean Design غرفة نوم
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

غرفة نوم فيها رفوف مكتبة كاملة تقع في الجزء السفلي، هو بطل الرواية الحقيقي للغرفة.

23. اللوح الأمامي مبطن يضمن أقصى قدر من الراحة

Bedrooms, Clean Design Clean Design غرفة نوم
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

مع هذا النموذج، يتم تقديم وجبة الإفطار بشكل مريح إلى الفراش

24. إجمالي الأبيض

Bedrooms, Clean Design Clean Design غرفة نوم
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

زينت في تدرجات اللون الرمادي الأبيض والخفيفة هذه الغرفة، لديه كل الصفات اللازمة في المساحة التي يجب أن تقدم السلام والهدوء.

Bedrooms, Clean Design Clean Design غرفة نوم
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

ثمة تفصيل يظهر الستائر الرومانية، مثالية لخلق جو من الاسترخاء.

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