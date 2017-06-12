16 فكرة لطلاء الجدران بالأحجار

غرفة المعيشة من أهم غرف المنزل على الإطلاق التي يقضي فيها أفراد العائلة معظم أوقاتهم. ما زادها أهمية فوق أهميتها في الآونة الأخيرة كونها حلت محل غرفة الصالون في استقبال الضيوف؛ الأمر الذي بات يتطلب إطلالة خاصة جدًا بكل ركن فيها.

لذا عند تصميم منزلك وغرفة المعيشة على وجه التحديد، عليك بإبراز أحد الجدران بلمسة ديكورية مختلفة يستحب فيها اللجوء للأحجار، سواء أحجار طبيعية، أو بركانية وغيرهم من الأنواع كما هو الحال في التصميمات المميزة التي نعرضها عليكم اليوم من خلال هذا المقال.. لنبدأ الآن!