16 فكرة لطلاء الجدران بالأحجار

غرفة المعيشة من أهم غرف المنزل على الإطلاق التي يقضي فيها أفراد العائلة معظم أوقاتهم. ما زادها أهمية فوق أهميتها في الآونة الأخيرة كونها حلت محل غرفة الصالون في استقبال الضيوف؛ الأمر الذي بات يتطلب إطلالة خاصة جدًا بكل ركن فيها.
لذا عند تصميم منزلك وغرفة المعيشة على وجه التحديد، عليك بإبراز أحد الجدران بلمسة ديكورية مختلفة يستحب فيها اللجوء للأحجار، سواء أحجار طبيعية، أو بركانية وغيرهم من الأنواع كما هو الحال في التصميمات المميزة التي نعرضها عليكم اليوم من خلال هذا المقال.. لنبدأ الآن!
نخبة قليلة من الأحجار الطبيعية يمكنها تزيين جدار رئيسي من غرفة المعيشة وإحداث الفارق بمظهرها.. لاشك أن تمييز أحد الجدران عن غيرها بلمسة ديكورية مختلفة سيترك بصمته في إطلالة الغرفة بشكل عام.
هنا لجأ خبير التصميم للأحجار بدرجات اللون البيج الفاتحة والداكنة ليغلف الجدار المشترك بين المعيشة والدَرَج في آنٍ واحد وقد نجح هنا في تضخيم هيئة الجدار وجعله سميكًا فأصبح بمثابة حاجز يفصل بين مساحتين مختلفتين من المنزل ليمنح المعيشة بعضٍ من الخصوصية.
إن كنت ترغب في الاستعانة بلمسة حجرية بمنزلك وتحتار في اختيار الموقع الأنسب لتنفيذها، فاحرص على اختيار موقع متميز ومرئي بالمجال الحيوي للمنزل واجعل هذا الجدار محط أنظار الجميع وبطل الرواية.. تمامًا كما هو واضح في هذا النموذج الذي غلف فيه المصمم جدار خرساني ضخم بنخبة من الأحجار البركانية مختلفة الأحجام بلونها الرمادي المتناغم مع الديكورات والتي نجحت في إمداد الغرفة بالإطلالة المطلوبة.
هنا في هذا النموذج المفعم بالفخامة والدفء استعان المصمم بنخبة كبيرة من الحجر الضخم بدرجاته اللونية البنية حيث شكل حرف L يحاوط مائدة السفرة لدرجة تجعلك تشعر وكأنك جالس في باحة المنزل الخارجية!
فقط جدار واحد بهذه الغرفة وقع عليه الاختيار ليكون مستقرًا للأحجار بنوعية المايكا والتي تتميز بحجمها الصغير وألوانها المتعددة.. هنا لجأ المصمم للون الرمادي بشكل كبير وطعمه ببعض الأحجار ذات اللون البيج ليكسر برودة الرمادي.
بعدد قليل جدًا من الأحجار استطاع المصمم أن يخلق شكلًا جماليًا مذهلًا.. فقط دائرة كبيرة اخترقت الجدار بما تضمه من أحجار صغيرة تعلو الكنبة الرئيسية لغرفة المعيشة مباشرة وتجمل إطلالة الغرفة إلى حد كبير.. ساعد هذه البقعة الحجرية في التألق عنصر الإضاءة بمصادره المتعددة والتي على رأسها ذلك المصباح الذي نلمحه في زاوية الغرفة والسبوتات السقفية وأضواءها المتساقطة على الجدران.
احصل على إطلالة خاصة جدًا تتمتع بالقوة والجاذبية معًا مع إضافات الحجر البارز والضخم كالمستخدم هنا بهذه الساحة ليغلف المدفئات لتحظى في النهاية بأروع جلسة لأجمل تراس!
جلسة أخرى خارجية مُزينة بالحجر الذي رغم كونه متواجد هنا بعدد قليل جدًا إلا أنه منح الجلسة المظهر المطلوب وجمل خلفية قطع الأثاث المكونة لهذه الجلسة.
غرفة معيشة أثاثها يعطيك انطباعًا بأنها جلسة بإحدى مكاتب العمل الراقية والمعروفة يزيدها رسمية ذلك الجدار ذو اللون البيج الذي يحيط بالبوابة الخشبية الخاصة بالغرفة.
أما هنا فقد اعتمد المصمم على الأحجار لتكسي جدران الغرفة بالكامل بدلًا من الطلاء واختار اللون البني الداكن تحديدًا ليبرز الجدران والديكورات الملونة الموزعة بعناية في هذه الغرفة.
حجر غير مألوف ربما يستخدم بشكل أوسع في الحدائق المنزلية الكبيرة هذا ما يجعله مميزًا في الغرفة حيث استغله المصمم في طلاء وتغليف جدار كامل ليفصل بين المعيشة والسفرة.
استعان المصمم هنا بنخبة من الطوب الحجري في تزيين المدفئة حيث كسا المنطقة المحيطة بها بالكامل بهذا الطوب وزينه بتحف وإكسسوارات عتيقة تناسب عشاق الأنتيكات.
لا ننفي أن الأحجار المستخدمة هنا في تغليف هذا الجدار الرئيسي لغرفة المعيشة قمة في الاناقة ولكن هناك لمسة أخرى جعلته في أروع هيئاته ألا وهي الإضاءة والتي بمصادرها المتعددة نجحت في صنع الفارق!
الطوب ببساطة مظهره يمكنه أن يزين إحدى جدران منزلك بتكلفة لا تذكر.. لذا عليك ألا تستهين به واقبل على اقتناءه لتحظى بأروع إطلالة لأي غرفة من غرف منزلك ولا تنسى طلاءه بمادة شفافة تجعله لامعًا تزيده سحرًا.
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هنا الحجر يستقر على امتداد باب جرار ضخم يفصل غرفة المعيشة عن بقية المنزل بمجاله الحيوي لتحظى ببعض الخصوصية لدرجة تشعرك بأن الحجر هو الآخر يكسي الباب! راقب معنا الصورة لتكتشف بنفسك.
حجر ملون أملس مستخدم على نطاق واسع بهذه البقعة من المنزل يتناغم مع الأرضية الخشبية وبقية العناصر الديكورية المستخدمة هنا.