18 صالون مريح التصميم سوف يشعرك بالبهجة و الاسترخاء

إن الغرفة المعيشة أو الصالون أو ما يسمى أحيانًا غرفة الاستقبال هي الفراغ الأكثر استخدامًا من كل أفراد الأسرة مجتمعين، لذا فمن الأفضل أن يكون تصميمها متميزًا وجذابًا بالإضافة إلى أهمية أن يكون مثاليًا من الناحية الوظيفية ومن ناحية توافر الراحة فيه و القدرة على احتواء جميع متطلبات الأسرة فيه.

وهناك مشكلة تواجه الخبراء والمصممين دائمًا وهي كيفية الجمع بين جمال الشكل و مثالية التصميم من حيث الوظيفة، لذا فإنه من المهم الاعتماد على بعض النصائح والأمثلة التي تفتح لنا المجال لرؤية بعض غرف المعيشة الأخرى حتى يتسنى لنا تحديد ما نرجوه في غرفة المعيشة من قبل وتوظيفه بشكل جذاب مريح.

واليوم جمعنا لكم 18 غرفة معيشة أو صالون قد توافرت فيها الشروط الأساسية للجمع بين الجمال الشكلي والوظيفي، عن طريق دراسة جميع عناصر الديكور من أثاث وحوائط وستائر وسجاد وأكسسوارات بحيث تكون مرشدًا لكم لاختيار التصميم الذي يتناسب مع ذوقكم ورغباتكم، فهيا بنا لنرى هذه الأمثلة: