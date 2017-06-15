18 صالون مريح التصميم سوف يشعرك بالبهجة و الاسترخاء

إن الغرفة المعيشة أو الصالون أو ما يسمى أحيانًا غرفة الاستقبال هي الفراغ الأكثر استخدامًا من كل أفراد الأسرة مجتمعين، لذا فمن الأفضل أن يكون تصميمها متميزًا وجذابًا بالإضافة إلى أهمية أن يكون مثاليًا من الناحية الوظيفية ومن ناحية توافر الراحة فيه و القدرة على احتواء جميع متطلبات الأسرة فيه.
وهناك مشكلة تواجه الخبراء والمصممين دائمًا وهي كيفية الجمع بين جمال الشكل و مثالية التصميم من حيث الوظيفة، لذا فإنه من المهم الاعتماد على بعض النصائح والأمثلة التي تفتح لنا المجال لرؤية بعض غرف المعيشة الأخرى حتى يتسنى لنا تحديد ما نرجوه في غرفة المعيشة من قبل وتوظيفه بشكل جذاب مريح.
واليوم جمعنا لكم 18 غرفة معيشة أو صالون قد توافرت فيها الشروط الأساسية للجمع بين الجمال الشكلي والوظيفي، عن طريق دراسة جميع عناصر الديكور من أثاث وحوائط وستائر وسجاد وأكسسوارات بحيث تكون مرشدًا لكم لاختيار التصميم الذي يتناسب مع ذوقكم ورغباتكم، فهيا بنا لنرى هذه الأمثلة:
في غرفة المعيشة التي أمامنا نجد أن المصمم قد اختار للخشب أن يكون هو الخط المسيطر على التصميم عن طريق استخدامه في الأرضية ووحدة التلفاز الممتدة حتى السقف و بعض أجزاء الأثاث الأخرى، ومع استخدام الإضاءة المناسبة من مصابيح مستطيلة و مقاعد من قماش القطيفة البيج نجد التمازج بين الكلاسيكية والعصرية في التصميم قد جعل الغرفة مكتملة الأركان.
هنا نجد المساحة قد صنعت من غرفة المعيشة شكلًا مختلفًا عن المعتاد، فللتغلب على المساحة الصغيرة استخدمت الأريكة على شكل زاوية في الركن من اللون البيج الفاتح، وقد استخدام اللون الأزرق الجذاب في الحائط مع أجزاء مختلفة من مكتبة الحائط وحامل التلفاز الذين يعبرون عن العصرية والعملية في التصميم.
من أهم سمات الطراز التبسيطي استخدام اللون الأبيض، وقد جاء استخدامه في هذه الغرفة على شكل مختلف، فنجد أن الحوائط والأثاث قد اتخذا اللون الأبيض بينما الأرضية الخشبية مع وحدة التلفاز الصغيرة قد أعطيا لمسة من التباين الجيد في الفراغ، وقد أكملت روح الأناقة في الفراغ هذه الوحدة المميزة للإضاءة على شكل شجرة متشعبة.
هنا نجد أن المصمم قد اختار التميز في اختيار السجادة وقد اكتفى بها لتمييز التصميم وتكامله مع العناصر البسيطة الأخرى في الفراغ
في هذا الفراغ المميز نجد أن طراز البحر المتوسط قد كان ملهمًا إلى حد كبير، فمع الأثاث الحديث والديكورات العصرية نجد استخدام الحجر في أحد الجدران قد أعطى تميزًا وجاذبية، وقد استخدم الضوء الطبيعي كميزة إضافية لإضفاء الحيوية للفراغ.
أصبحت هناك ثورة في عالم الديكور الحديث عن طريق دمج الفراغات المختلفة بجوار بعضها في فراغ واحد كبير مما يوفر في المساحة ويعطي الفرصة للإبداع في التصميم، فهنا نجد أن فراغ المعيشة قد دمج مع المدخل وقد طغى الخشب على الأرضيات والأثاث بشكل طبيعي متألق.
على عكس ما قد يبدو، فإن استخدام المواد الطبيعية يعتبر فاسمًا مشتركًا يلبي حاجة التصميم للأناقة في جميع الطرز المعمارية.
فهنا نجد أن استخدام الحجر لم يكن عائقًا مع استخدام الأرضية الخشبية اللامعة والحديثة و الأثاث العصري.
من الأفضل دائمًا أن نحافظ في غرفة المعيشة على عنصر رئيسي تلتف حوله قطع الأثاث الخاصة بغرفة المعيشة، فهنا كان هذا العنصر عبارة عن مدفأة أنيقة فوقها مرآة جميلة الشكل وعصرية في آن واحد وأمامها نجد الأريكة الركنية ذات الأجزاء الوثيرة الواسعة والإضاءة المشرقة.
تسيطر الساطة على هذه الغرفة التي تدعو للاسترخاء ذات المنظر المنعش والمساحة الأنيقة، وهذا لتوافر عاملين هامين بها: وجود مساحة كبيرة من الضوء الطبيعي وإستخدام نباتات الزينة كجزء من التصميم. تكامل العناصر الطبيعية في التصميم هي التي جعلت من الفراغ مساحة ملهمة ومريحة.
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لا شك أن الأبيض هو الاختيار الذي يضمن لنا دائمًا راحة العين وفراغًا متسعًا و مضيئًا طوال الوقت، كما أن استخدام هذا اللون في الأثاث يسهل عملية اختيار الأكسسوارات المختلفة و التابلوهات و السجاد الذي يتلائم معه.
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