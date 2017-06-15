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18 صالون مريح التصميم سوف يشعرك بالبهجة و الاسترخاء

آية علم الدين آية علم الدين
Casa PN, ZD+A ZD+A غرفة المعيشة
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إن الغرفة المعيشة أو الصالون أو ما يسمى أحيانًا غرفة الاستقبال هي الفراغ الأكثر استخدامًا من كل أفراد الأسرة مجتمعين، لذا فمن الأفضل أن يكون تصميمها متميزًا وجذابًا بالإضافة إلى أهمية أن يكون مثاليًا من الناحية الوظيفية ومن ناحية توافر الراحة فيه و القدرة على احتواء جميع متطلبات الأسرة فيه.

وهناك مشكلة تواجه الخبراء والمصممين دائمًا وهي كيفية الجمع بين جمال الشكل و مثالية التصميم من حيث الوظيفة، لذا فإنه من المهم الاعتماد على بعض النصائح والأمثلة التي تفتح لنا المجال لرؤية بعض غرف المعيشة الأخرى حتى يتسنى لنا تحديد ما نرجوه في غرفة المعيشة من قبل وتوظيفه بشكل جذاب مريح.

واليوم جمعنا لكم 18 غرفة معيشة أو صالون قد توافرت فيها الشروط الأساسية للجمع بين الجمال الشكلي والوظيفي، عن طريق دراسة جميع عناصر الديكور من أثاث وحوائط وستائر وسجاد وأكسسوارات بحيث تكون مرشدًا لكم لاختيار التصميم الذي يتناسب مع ذوقكم ورغباتكم، فهيا بنا لنرى هذه الأمثلة:

1. الخشب مع الإضاءة المناسبة

Apartamento 601, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design غرفة الميديا
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design

Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design

في غرفة المعيشة التي أمامنا نجد أن المصمم قد اختار للخشب أن يكون هو الخط المسيطر على التصميم عن طريق استخدامه في الأرضية ووحدة التلفاز الممتدة حتى السقف و بعض أجزاء الأثاث الأخرى، ومع استخدام الإضاءة المناسبة من مصابيح مستطيلة و مقاعد من قماش القطيفة البيج نجد التمازج بين الكلاسيكية والعصرية في التصميم قد جعل الغرفة مكتملة الأركان.

2. الأريكة على شكل زاوية مع ألوان جذابة

Silecia, Cristina Cortés Diseño y Decoración Cristina Cortés Diseño y Decoración غرفة الملتيميدياديكورات واكسسوارات
Cristina Cortés Diseño y Decoración

Cristina Cortés Diseño y Decoración
Cristina Cortés Diseño y Decoración
Cristina Cortés Diseño y Decoración

هنا نجد المساحة قد صنعت من غرفة المعيشة شكلًا مختلفًا عن المعتاد، فللتغلب على المساحة الصغيرة استخدمت الأريكة على شكل زاوية في الركن من اللون البيج الفاتح، وقد استخدام اللون الأزرق الجذاب في الحائط مع أجزاء مختلفة من مكتبة الحائط وحامل التلفاز الذين يعبرون عن العصرية والعملية في التصميم.

3. غرفة على الطراز التبسيطي مميزة بعض الشئ

Casa Shimano (Milano), studiodonizelli studiodonizelli غرفة المعيشة
studiodonizelli

studiodonizelli
studiodonizelli
studiodonizelli

من أهم سمات الطراز التبسيطي استخدام اللون الأبيض، وقد جاء استخدامه في هذه الغرفة على شكل مختلف، فنجد أن الحوائط والأثاث قد اتخذا اللون الأبيض بينما الأرضية الخشبية مع وحدة التلفاز الصغيرة قد أعطيا لمسة من التباين الجيد في الفراغ، وقد أكملت روح الأناقة في الفراغ هذه الوحدة المميزة للإضاءة على شكل شجرة متشعبة.

4. سجادة فريدة وكفى

Casa PN, ZD+A ZD+A غرفة المعيشة
ZD+A

ZD+A
ZD+A
ZD+A

هنا نجد أن المصمم قد اختار التميز في اختيار السجادة وقد اكتفى بها لتمييز التصميم وتكامله مع العناصر البسيطة الأخرى في الفراغ

5. الرمادي في الحوائط والأثاث لغرفة معيشة عصرية ومريحة للعين

Metamorfoza ul. Krapwicka Opole, Studio Aranżacji Agnieszka Adamek Studio Aranżacji Agnieszka Adamek غرفة المعيشة
Studio Aranżacji Agnieszka Adamek

Studio Aranżacji Agnieszka Adamek
Studio Aranżacji Agnieszka Adamek
Studio Aranżacji Agnieszka Adamek

6. طراز البحر المتوسط

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

في هذا الفراغ المميز نجد أن طراز البحر المتوسط قد كان ملهمًا إلى حد كبير، فمع الأثاث الحديث والديكورات العصرية نجد استخدام الحجر في أحد الجدران قد أعطى تميزًا وجاذبية، وقد استخدم الضوء الطبيعي كميزة إضافية لإضفاء الحيوية للفراغ.

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7. جدران غرفة المعيشة الخاصة بك هي المكان الأمثل لوضع الصور التي تنقل عمق شخصيتك وتجعل الفراغ يبدو أكبر

Apartamento torres de chico , Davecube Design Davecube Design غرفة المعيشة
Davecube Design

Davecube Design
Davecube Design
Davecube Design

8. دمج المساحات

Vivienda Salgueiriños, Nan Arquitectos Nan Arquitectos غرفة المعيشة خشب Wood effect
Nan Arquitectos

Nan Arquitectos
Nan Arquitectos
Nan Arquitectos

أصبحت هناك ثورة في عالم الديكور الحديث عن طريق دمج الفراغات المختلفة بجوار بعضها في فراغ واحد كبير مما يوفر في المساحة ويعطي الفرصة للإبداع في التصميم، فهنا نجد أن فراغ المعيشة قد دمج مع المدخل وقد طغى الخشب على الأرضيات والأثاث بشكل طبيعي متألق.

9. مزيج من الطراز الانتقائي مع عناصر من الطراز الصناعي مع استخدام إضاءة حديثة وملهمة في غرفة المعيشة

Proyecto Ciutadella, Dröm Living Dröm Living غرفة المعيشة
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

10. المواد والألوان الطبيعية

PROMOCIÓN 4 LOFTS , Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño غرفة المعيشة
Lara Pujol | Interiorismo &amp; Proyectos de diseño

Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño
Lara Pujol | Interiorismo &amp; Proyectos de diseño
Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño

على عكس ما قد يبدو، فإن استخدام المواد الطبيعية يعتبر فاسمًا مشتركًا يلبي حاجة التصميم للأناقة في جميع الطرز المعمارية.

فهنا نجد أن استخدام الحجر لم يكن عائقًا مع استخدام الأرضية الخشبية اللامعة والحديثة و الأثاث العصري.

11. من الأشياء الهامة أثناء التصميم مراعاة تداخل الألوان وتمازجها بشكل محبب ومن المفضل أن يكون للمنزل باليتة ألوان خاصة به حيث تسهل عملية اختيار الألوان

Cambio Sena por Mediterráneo, Egue y Seta Egue y Seta غرفة المعيشة
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

12. التنوع في استخدام عناصر الإضاءة المختلفة في السقف والحوائط ووحدات الإضاءة الجانبية يجعل الفراغ متكاملًا ومساعدًا على الاسترخاء

CASA EG, ROMERO DE LA MORA ROMERO DE LA MORA غرفة المعيشة
ROMERO DE LA MORA

ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA

13. فراغ مكتمل الأركان

Living Room homify غرفة المعيشة
homify

Living Room

homify
homify
homify

من الأفضل دائمًا أن نحافظ في غرفة المعيشة على عنصر رئيسي تلتف حوله قطع الأثاث الخاصة بغرفة المعيشة، فهنا كان هذا العنصر عبارة عن مدفأة أنيقة فوقها مرآة جميلة الشكل وعصرية في آن واحد وأمامها نجد الأريكة الركنية ذات الأجزاء الوثيرة الواسعة والإضاءة المشرقة.

14. استخدام الألوان المبهجة مثل اللون الأصفر في المفروشات يعطي لغرفة المعيشة شخصية جذابة وحيوية

VIVIENDA EN CENTRO A CORUÑA, GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. غرفة المعيشة
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.

GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.

15. استغلال الطبيعة المحيطة لإخراج غرفة معيشة مرفهة

homify غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
homify

homify
homify
homify

تسيطر الساطة على هذه الغرفة التي تدعو للاسترخاء ذات المنظر المنعش والمساحة الأنيقة، وهذا لتوافر عاملين هامين بها: وجود مساحة كبيرة من الضوء الطبيعي وإستخدام نباتات الزينة كجزء من التصميم. تكامل العناصر الطبيعية في التصميم هي التي جعلت من الفراغ مساحة ملهمة ومريحة.

16. المواد الطبيعية في تجليد الحوائط مع استخدام الإضاءة المناسبة والمفروشات المعاصرة تعطى نتيجة هائلة وفراغًا عصريًا وأنيقًا

Living Room, Lights & Shades Studios Lights & Shades Studios غرفة المعيشة
Lights &amp; Shades Studios

Living Room

Lights & Shades Studios
Lights &amp; Shades Studios
Lights & Shades Studios

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17. الضوء الطبيعي يوفر التركيز على التصميم العصري الرائع باللون الرمادي والبني المحمل بالتفاصيل

Laurel, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة المعيشة
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

18. نقاء الأبيض

Apartamento con encanto, Espacios y Luz Fotografía Espacios y Luz Fotografía غرفة المعيشة
Espacios y Luz Fotografía

Espacios y Luz Fotografía
Espacios y Luz Fotografía
Espacios y Luz Fotografía

لا شك أن الأبيض هو الاختيار الذي يضمن لنا دائمًا راحة العين وفراغًا متسعًا و مضيئًا طوال الوقت، كما أن استخدام هذا اللون في الأثاث يسهل عملية اختيار الأكسسوارات المختلفة و التابلوهات و السجاد الذي يتلائم معه.

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