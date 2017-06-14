7 نصائح بسيطة ستجعل يومك مثمر وعملي

للأسف أغلبنا يقع في خطأ امتلاك خزانة ملابس مكتظة بما يحلو لنا وما لا حاجة لنا به، وتكون النتيجة المحتومة دولاب فوضوي مزعج وغير عملي، وبالمناسبة فإن هذه الفوضى تؤدي إلى إخفاء كثير من الأغراض القيمة تحت أطلال من أخرى غير مستعملة، فلم لا نقوم بتنفيذ مهمة الفرز لهذه الأغراض ولنجعل شهر رمضان فرصة سنوية لترتيب الدولاب وإعطاء ما لم يستخدم من عدة أشهر لمن له حاجة فيه، وفي حالة تواجد أغراض مهترئة يمكن إعادة تدويرها ثم التبرع بها لإحدى، وبذلك يعم الخير في هذا الشهر علينا وعلى غيرنا، وهو أسمى أهداف شهر رمضان الكريم.