7 نصائح بسيطة ستجعل يومك مثمر وعملي

ننتظر شهر رمضان من العام الى العام، فهو ياتي بطقوس وروحانيات لا مثيل لها، ولكن نواجه مشكلة كبيرة في تنظيم اليوم، فقد يأتي الشهر وينتهي بدون إتمام المهام التي طمحنا لتحقيقها، ولكن أتى إلينا الخبراء ببعض النصائح التي من شأنها أن تجعل بيتك الوسيلة المثلى لتجعل يومك مثمر وعملي.
المطبخ هو المكان الذي نتعرض له بصفة يومية في نهار وليالي رمضان، ويأخذ تحضير الطعام حيز كبير من اليوم، ولكن ليس بالضرورة، كل ما عليك فعله هو تجهيز الأدوات اليومية في درج قريب وتنظيمهم بأسلوب ذكي باستخدام الفواصل.
وسط الطقوس الكثير الهامة في يوم رمضان قد نقع في مشكلة نسيان مهام أخرى ضرورية فينتهي با الأمر بلائحة طويلة من الأمور المؤجلة، ولكن هذا العام لم يعد عليك التعرض إلى هذه الأزمة، وذلك عن طريق شراء سبورة ظاهرة في المدخل أو المطبخ لتكتب فيها كل ما عليك تحقيقه بصفة يومية، وقد أوجد لنا خبراء التصميم أشكال وأفكار عديدة لتواجد فكرت السبورة بأسلوب راقي وأنيق لكي تكون إضافة عملية وجمالية في أي بيت.
قم بإعداد أواي خاصة لكل التوابل والأعشاب المستخدمة بصفة دورية لعملية طهي سهلة وسريعة، وذلك سوف يوفر عليك كثير من الوقت ويحافظ على نظافة المطبخ.
اتخاذ قرار اختيار الوجبات بصفة يومية لا بد وأن يتخذ جزءاً من اليوم، فذلك يستدعي تحضير وتجهيز للأكل بصفة يومية، مما يؤدي إلى أوقات مهدرة يمكن تجنبها باتخاذ نصيحة بسيطة من الخبراء، وهي أن تقوم بإعداد لائحة بكل الوجبات مسبقاً مع المقادير المطلوبة حتى تقوم بتحضير مسبق وتوفر على نفسك الكثير من الوقت، ولن تواجه أزمة السؤال الأزلي:
ماذا سنأكل اليوم؟
في شهر رمضان ومع الصيام وتحضير الطعام نواجه مشكلة نمر بها جميعاً، وهي مرور اليوم بأكمله بدون الجلوس في استرخاء أو العبادة لما في هذا الشهر من التزامات عديدة، ولكن من الممكن أن تجعل منزلك وسيلة للتغلب على هذه المشكلة، فما إن قررت أن تخصص ركن هادئ في المنزل لك و عباداتك أو الإسترخاء فلا بد وأن تجد الوقت لتستمتع به، ونقترح وضع سجادة وكرسي في أكثر الأركان هدوءاً في المنزل.
للأسف أغلبنا يقع في خطأ امتلاك خزانة ملابس مكتظة بما يحلو لنا وما لا حاجة لنا به، وتكون النتيجة المحتومة دولاب فوضوي مزعج وغير عملي، وبالمناسبة فإن هذه الفوضى تؤدي إلى إخفاء كثير من الأغراض القيمة تحت أطلال من أخرى غير مستعملة، فلم لا نقوم بتنفيذ مهمة الفرز لهذه الأغراض ولنجعل شهر رمضان فرصة سنوية لترتيب الدولاب وإعطاء ما لم يستخدم من عدة أشهر لمن له حاجة فيه، وفي حالة تواجد أغراض مهترئة يمكن إعادة تدويرها ثم التبرع بها لإحدى، وبذلك يعم الخير في هذا الشهر علينا وعلى غيرنا، وهو أسمى أهداف شهر رمضان الكريم.
لقد اكتسبنا في مصر عادة تناول الوجبات في شهر رمضان بجانب التلفاز، مما أفقدنا كثير من روح اللمة الحقيقية، ليصبح الشهر لا يختلف عن غيره كثيراً، وبعيداً عن هذه الخسارة، فإن هذه العادة تجعل الفوضى تنتشر في أرجاء البيت، وينتهي الأمر بك بترتيب ونظافة السفرة والمطبخ بجانب غرفة المعيشة، وتجباً لهذه المشاكل العملية منها والإجتماعية ينصح الخبراء بتزيين غرفة الطعام في المطبخ إن وجدت أو السفرة بأجواء وزينة رمضانية وتخصيص أياً منهم لوجبات الإفطار والسحور.