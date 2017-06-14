الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

7 نصائح بسيطة ستجعل يومك مثمر وعملي

shereen gouda shereen gouda
Products for the Garden, ashortwalk ashortwalk حدائقديكورات واكسسوارات
Loading admin actions …

ننتظر شهر رمضان من العام الى العام، فهو ياتي بطقوس وروحانيات لا مثيل لها، ولكن نواجه مشكلة كبيرة في تنظيم اليوم، فقد يأتي الشهر وينتهي بدون إتمام المهام التي طمحنا لتحقيقها، ولكن أتى إلينا الخبراء ببعض النصائح التي من شأنها أن تجعل بيتك الوسيلة المثلى لتجعل يومك مثمر وعملي.

معدات المطبخ اليومية منظمة وفي متناول اليد

SieMatic ALUMINIUM INNENAUSSTATTUNG, Designstudio speziell® Designstudio speziell® مطبخمخزن
Designstudio speziell®

Designstudio speziell®
Designstudio speziell®
Designstudio speziell®

المطبخ هو المكان الذي نتعرض له بصفة يومية في نهار وليالي رمضان، ويأخذ تحضير الطعام حيز كبير من اليوم، ولكن ليس بالضرورة، كل ما عليك فعله هو تجهيز الأدوات اليومية في درج قريب وتنظيمهم بأسلوب ذكي باستخدام الفواصل.

نقطة نظام

Eco Chalk Board ashortwalk حدائقديكورات واكسسوارات
ashortwalk

Eco Chalk Board

ashortwalk
ashortwalk
ashortwalk

وسط الطقوس الكثير الهامة في يوم رمضان قد نقع في مشكلة نسيان مهام أخرى ضرورية فينتهي با الأمر بلائحة طويلة من الأمور المؤجلة، ولكن هذا العام لم يعد عليك التعرض إلى هذه الأزمة، وذلك عن طريق شراء سبورة ظاهرة في المدخل أو المطبخ لتكتب فيها كل ما عليك تحقيقه بصفة يومية، وقد أوجد لنا خبراء التصميم أشكال وأفكار عديدة لتواجد فكرت السبورة بأسلوب راقي وأنيق لكي تكون إضافة عملية وجمالية في أي بيت.

إعداد التوابل والأعشاب مسبقاً

Gewürz- und Kräuterbeet, InDezign InDezign مطبخمخزن
InDezign

InDezign
InDezign
InDezign

قم بإعداد أواي خاصة لكل التوابل والأعشاب المستخدمة بصفة دورية لعملية طهي سهلة وسريعة، وذلك سوف يوفر عليك كثير من الوقت ويحافظ على نظافة المطبخ.

تحضير لائحة الطعام مسقباً

MENU Guzman Studio مساحات تجارية مطاعم
Guzman Studio

MENU

Guzman Studio
Guzman Studio
Guzman Studio

اتخاذ قرار اختيار الوجبات بصفة يومية لا بد وأن يتخذ جزءاً من اليوم، فذلك يستدعي تحضير وتجهيز للأكل بصفة يومية، مما يؤدي إلى أوقات مهدرة يمكن تجنبها باتخاذ نصيحة بسيطة من الخبراء، وهي أن تقوم بإعداد لائحة بكل الوجبات مسبقاً مع المقادير المطلوبة حتى تقوم بتحضير مسبق وتوفر على نفسك الكثير من الوقت، ولن تواجه أزمة السؤال الأزلي: ماذا سنأكل اليوم؟

الركن الهادئ الخاص بك

Chucklefoot rug homify جدران وأرضياتسجاد rug,new,stripy,neutral,soft
homify

Chucklefoot rug

homify
homify
homify

في شهر رمضان ومع الصيام وتحضير الطعام نواجه مشكلة نمر بها جميعاً، وهي مرور اليوم بأكمله بدون الجلوس في استرخاء أو العبادة لما في هذا الشهر من التزامات عديدة، ولكن من الممكن أن تجعل منزلك وسيلة للتغلب على هذه المشكلة، فما إن قررت أن تخصص ركن هادئ في المنزل لك و عباداتك أو الإسترخاء فلا بد وأن تجد الوقت لتستمتع به، ونقترح وضع سجادة وكرسي في أكثر الأركان هدوءاً في المنزل.

الخزانة المثالية في الشكل والمضمون

Flat in Little Venice, Studio 29 Architects ltd Studio 29 Architects ltd غرفة الملابسخزانات وادراج bespoke wardrobe
Studio 29 Architects ltd

Flat in Little Venice

Studio 29 Architects ltd
Studio 29 Architects ltd
Studio 29 Architects ltd

للأسف أغلبنا يقع في خطأ امتلاك خزانة ملابس مكتظة بما يحلو لنا وما لا حاجة لنا به، وتكون النتيجة المحتومة دولاب فوضوي مزعج وغير عملي، وبالمناسبة فإن هذه الفوضى تؤدي إلى إخفاء كثير من الأغراض القيمة تحت أطلال من أخرى غير مستعملة، فلم لا نقوم بتنفيذ مهمة الفرز لهذه الأغراض ولنجعل شهر رمضان فرصة سنوية لترتيب الدولاب  وإعطاء ما لم يستخدم من عدة أشهر لمن له حاجة فيه، وفي حالة تواجد أغراض مهترئة يمكن إعادة تدويرها ثم التبرع بها لإحدى، وبذلك يعم الخير في هذا الشهر علينا وعلى غيرنا، وهو أسمى أهداف شهر رمضان الكريم.

تخصيص مكان للمة العائلة على وجبات الإفطار والسحور

Contemporary Kitchen Casa Più Arredamenti contemporary kitchen
Casa Più Arredamenti

Contemporary Kitchen

Casa Più Arredamenti
Casa Più Arredamenti
Casa Più Arredamenti

لقد اكتسبنا في مصر عادة تناول الوجبات في شهر رمضان بجانب التلفاز، مما أفقدنا كثير من روح اللمة الحقيقية، ليصبح الشهر لا يختلف عن غيره كثيراً، وبعيداً عن هذه الخسارة، فإن هذه العادة تجعل الفوضى تنتشر في أرجاء البيت، وينتهي الأمر بك بترتيب ونظافة السفرة والمطبخ بجانب غرفة المعيشة، وتجباً لهذه المشاكل العملية منها والإجتماعية ينصح الخبراء بتزيين غرفة الطعام في المطبخ إن وجدت أو السفرة بأجواء وزينة رمضانية وتخصيص أياً منهم لوجبات الإفطار والسحور.

أفكار لديكور المنزل تجمع بين الفكر التقليدي و الذوق عصري
ما هي الفكرة التي نالت إعجابك؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً