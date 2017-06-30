13 شيئًا لا داعي لوجودها في مطبخك للحفاظ على ترتيبه

في المطبخ حيث الكثير من المهام والأعمال المقامة كل يوم فيه؛ من طبخ وغسيل أطباق وأحيانًا تناول للفطور داخله نجد أنه بعد فترة من الاستخدام قد تحول إلى مأساة في مسألة التنظيم والترتيب.

فمع شراء العديد من أدواته وتعامل الكثير من الأشخاص فيه نجد أن الحصول على الأشياء قد أصبح صعبًا فيه ويحتاج منا إلى وقفة للاستغناء عن بعض الأشياء الغير هامة فيه والتي تجعله يتحول إلى مسرحًا للفوضى مع الوقت.

وفي هذا الموضوع سوف نستعرض عليكم بعض الأدوات والعناصر الخفية التي تزحم المطبخ بلا فائدة والتي ينصح خبراء التصميم بالتخلص منها فورًا إذا أردنا الحفاظ على شكله مرتبًا وأنيقًا طوال الوقت: