13 شيئًا لا داعي لوجودها في مطبخك للحفاظ على ترتيبه

في المطبخ حيث الكثير من المهام والأعمال المقامة كل يوم فيه؛ من طبخ وغسيل أطباق وأحيانًا تناول للفطور داخله نجد أنه بعد فترة من الاستخدام قد تحول إلى مأساة في مسألة التنظيم والترتيب.
فمع شراء العديد من أدواته وتعامل الكثير من الأشخاص فيه نجد أن الحصول على الأشياء قد أصبح صعبًا فيه ويحتاج منا إلى وقفة للاستغناء عن بعض الأشياء الغير هامة فيه والتي تجعله يتحول إلى مسرحًا للفوضى مع الوقت.
وفي هذا الموضوع سوف نستعرض عليكم بعض الأدوات والعناصر الخفية التي تزحم المطبخ بلا فائدة والتي ينصح خبراء التصميم بالتخلص منها فورًا إذا أردنا الحفاظ على شكله مرتبًا وأنيقًا طوال الوقت:
وجود كتب الطبخ ربما يكون من الأشياء المساعدة في المطبخ ولكن هذا ينطبق على الكتب المستخدمة بالفعل وليست هذه الكتب التي توضع لتكمل الديكور بلا فائدة والتي مع الوقت نكتشف أنها قد أصبحت ملاذًا للأتربة والأوساخ وعبئًا على نظافة المطبخ.
من اللطيف أن يحتفظ كل فرد من العائلة بكوبه المفضل للقهوة ولكن بعد فترة من الاستخدام نجد أن المطبخ قد حُمّل بالكثير والكثير من الأكواب التي ربما لا يستخدم معظمها بشكل أساسي، فهنا لابد لنا من فرزها بشكل صحيح والتخلص من الأكواب القديمة أو تخزينها في مكان آخر غير مكان الأكواب التي تستخدم بشكل يومي.
أكياس السوبر ماركت والأغراض التي نشتريها يوميًا تصبح بعد فترة عبئًا يضاف على كاهل المطبخ، فتخزينها بشكل كبير يجعل لزامًا علينا توفير مكانًا مناسبًا لها دون أن تجمع الأتربة حولها، ولكن لماذا لا نتخلص منها ونتحول إلى استخدام بدائل أخرى؟ ربما نجد البديل الأفضل في استخدام الأكياس الورقية أو القماشية والتي أصبحت متوافرة في السوبر ماركت أيضًا وتتيح الاستخدام للعديد والعديد من المرات
4. بقايا الوجبات السريعة
مثل أكياس الصلصات وأكياس المايونيز والشوك البلاستيكية والمناديل الورقية الكثيرة المتبقية من الوجبات السريعة والتي نحتفظ بها أحيانًا ظنًا منا أننا سوف نحتاجها في وقت لاحق لنفاجأ بعد فترة أن أدراج المطبخ قد اكتظت بها دون جدوى، من الأفضل أن نتخلص منها سريعًا حتى لا تصبح مسببًا للفوضى.
من المؤكد أن جميع المطابخ تحتوى على خرق التنظيف والاستخدام اليومي، ولكن بين الفترة والأخرى لابد من مراجعة عددهم والتخلص من القديم منهم بشكل فوري حتى لا تكون مصدرًا للقاذورات والروائح الكريهة والشكل الردئ داخل المطبخ.
6. البرطمانات القديمة
جميعنا نقع في هذه المشكلة، فبعد استخدام برطمانات الصلصة والخضروات وغيرها لا نتخلص من البرطمانات فورًا وإنما نحتفظ بها للاستخدام في حفظ الأشياء الأخرى، ولكننا نفاجأ بعد فترة أيضًا بأننا نمتلك الكثير من فوارغ البرطمانات التي تستهلك مكانًا بلا داعي داخل المطبخ.
قطاعة البطيخ و عجانة الكيك وغيرها من الأدوات التي ربما تشغل مكانًا كبيرًا أو صغيرًا في المطبخ ولكنها تصبح عبئًا إذا كانت مساحة المطبخ متواضعة، لذا فإننا لابد أن نحتفظ بهذه الأدوات في مكان خاص بعيدًا عن الاستخدام اليومي أو ربما التخلص منها إذا تأكدنا من عدم حاجتنا لها بشكل كامل.
كثير من الناس يميلون إلى تراكم السكاكين في المطبخ حتى وإن كانت قديمة أو لم تعد تقطع بشكل جيد، هذه السكاكين تتأكسد بعد فترة ويصبح شكلها رديئًا في المطبخ بل وأنها قد تكون ضارة أيضًا، من الأفضل التخلص منها فورًا واستبدالها بطاقم من السكاكين الفولاذية جيدة الصنع فسوف يغنينا هذا عن كل هذه السكاكين القديمة.
ربما لا ندرك أهمية تنظيف الثلاجة ودواليب الخزين بشكل دوري إلا عندما نصطدم بالرائحة الكريهة للطعام المنتهي الصلاحية ونجد أننا مضطرون لتنظيفهم بشكل جذري، لماذا إذا ننتظر؟ إن هذه الخطوة توفر علينا الكثير من الجهد والتعب والتعرض للأمراض والروائح الكريهة وتحفظ مطابخنا جميلة ونظيفة.
أحيانًا نفاجأ ببعض العلب التي ليس لها أغطية أو العكس نظرًا لضياع أو كسر أجزاءها الأخرى والتي تصبح بلا فائدة إذا راكمناها في الأدراج دون استخدام، لذا علينا التخلص منها فورًا والحفاظ طوال الوقت على العلب المكتملة لأنها هي التي تستخدم في الواقع.
من الأفضل تنظيف باب الثلاجة أولًا بأول من الأوراق المكتوبة و المغناطيس الغير مستغل لأنه يعطي انطباعًا بالعشوائية والفوضى لشكل المطبخ العام.
أحيانًا نلجأ لكتابة وصفات الطعام على الأوراق أو ربما طباعتها عبر الانترنت واستخدامها ولكننا بعد ذلك نتركها في المطبخ لتتجمع جميعًا وتصنع لنا فراغًا فوضاويًا كئيبًا، لذا علينا جمعها جميعًا والتخلص منها حتى لا تضر بالشكل العام للمطبخ.
الترطيب مهم، ولكن… هل نحن بحاجة حقًا إلى العديد من الزجاجات البلاستيكية؟ الزجاجات البلاستيكية ليست جيدة في إعادة الاستخدام بشكل عام، لذلك بدلا منها يمكننا أن نستعيض عنها بالزجاجات المصنوعة من الزجاج والتي هي أكثر صحية وترتيبًا.
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