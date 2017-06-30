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13 شيئًا لا داعي لوجودها في مطبخك للحفاظ على ترتيبه

آية علم الدين آية علم الدين
Jane Foster Range, MAKE International MAKE International مطبخأدوات المطبخ
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في المطبخ حيث الكثير من المهام والأعمال المقامة كل يوم فيه؛ من طبخ وغسيل أطباق وأحيانًا تناول للفطور داخله نجد أنه بعد فترة من الاستخدام قد تحول إلى مأساة في مسألة التنظيم والترتيب.

فمع شراء العديد من أدواته وتعامل الكثير من الأشخاص فيه نجد أن الحصول على الأشياء قد أصبح صعبًا فيه ويحتاج منا إلى وقفة للاستغناء عن بعض الأشياء الغير هامة فيه والتي تجعله يتحول إلى مسرحًا للفوضى مع الوقت.

وفي هذا الموضوع سوف نستعرض عليكم بعض الأدوات والعناصر الخفية التي تزحم المطبخ بلا فائدة والتي ينصح خبراء التصميم بالتخلص منها فورًا إذا أردنا الحفاظ على شكله مرتبًا وأنيقًا طوال الوقت:

1. كتب الطبخ التي لا يستخدمها أحد

Blue & Cream Gloss Kitchen, Aberdare, South Wales, Hitchings & Thomas Ltd Hitchings & Thomas Ltd مطبخ Blue
Hitchings &amp; Thomas Ltd

Blue & Cream Gloss Kitchen, Aberdare, South Wales

Hitchings & Thomas Ltd
Hitchings &amp; Thomas Ltd
Hitchings & Thomas Ltd

وجود كتب الطبخ ربما يكون من الأشياء المساعدة في المطبخ ولكن هذا ينطبق على الكتب المستخدمة بالفعل وليست هذه الكتب التي توضع لتكمل الديكور بلا فائدة والتي مع الوقت نكتشف أنها قد أصبحت ملاذًا للأتربة والأوساخ وعبئًا على نظافة المطبخ.

2. الكؤوس والأكواب والمجات

Jane Foster Range MAKE International مطبخأدوات المطبخ
MAKE International

Jane Foster Range

MAKE International
MAKE International
MAKE International

من اللطيف أن يحتفظ كل فرد من العائلة بكوبه المفضل للقهوة ولكن بعد فترة من الاستخدام نجد أن المطبخ قد حُمّل بالكثير والكثير من الأكواب التي ربما لا يستخدم معظمها بشكل أساسي، فهنا لابد لنا من فرزها بشكل صحيح والتخلص من الأكواب القديمة أو تخزينها في مكان آخر غير مكان الأكواب التي تستخدم بشكل يومي.

3. أكياس البلاستيك

Aequorea Home Collection - Apples&Beige, Aequorea Aequorea المنزلمخزن قطن
Aequorea

Aequorea
Aequorea
Aequorea

أكياس السوبر ماركت والأغراض التي نشتريها يوميًا تصبح بعد فترة عبئًا يضاف على كاهل المطبخ، فتخزينها بشكل كبير يجعل لزامًا علينا توفير مكانًا مناسبًا لها دون أن تجمع الأتربة حولها، ولكن لماذا لا نتخلص منها ونتحول إلى استخدام بدائل أخرى؟ ربما نجد البديل الأفضل في استخدام الأكياس الورقية أو القماشية والتي أصبحت متوافرة في السوبر ماركت أيضًا وتتيح الاستخدام للعديد والعديد من المرات 

4. بقايا الوجبات السريعة 

مثل أكياس الصلصات وأكياس المايونيز والشوك البلاستيكية والمناديل الورقية الكثيرة المتبقية من الوجبات السريعة والتي نحتفظ بها أحيانًا ظنًا منا أننا سوف نحتاجها في وقت لاحق لنفاجأ بعد فترة أن أدراج المطبخ قد اكتظت بها دون جدوى، من الأفضل أن نتخلص منها سريعًا حتى لا تصبح مسببًا للفوضى.

5. الخرق القديمة

ferm LIVING Image Photos, ferm LIVING ferm LIVING مطبخديكورات واكسسوارات
ferm LIVING

ferm LIVING Image Photos

ferm LIVING
ferm LIVING
ferm LIVING

من المؤكد أن جميع المطابخ تحتوى على خرق التنظيف والاستخدام اليومي، ولكن بين الفترة والأخرى لابد من مراجعة عددهم والتخلص من القديم منهم بشكل فوري حتى لا تكون مصدرًا للقاذورات والروائح الكريهة والشكل الردئ داخل المطبخ. 

6. البرطمانات القديمة

جميعنا نقع في هذه المشكلة، فبعد استخدام برطمانات الصلصة والخضروات وغيرها لا نتخلص من البرطمانات فورًا وإنما نحتفظ بها للاستخدام في حفظ الأشياء الأخرى، ولكننا نفاجأ بعد فترة أيضًا بأننا نمتلك الكثير من فوارغ البرطمانات التي تستهلك مكانًا بلا داعي داخل المطبخ.

7. الأدوات المنزلية الصغيرة التي لا تستخدم كثيرًا

prodotti, KitchenAid KitchenAid مطبخالأجهزة الكهربائية
KitchenAid

prodotti

KitchenAid
KitchenAid
KitchenAid

قطاعة البطيخ و عجانة الكيك وغيرها من الأدوات التي ربما تشغل مكانًا كبيرًا أو صغيرًا في المطبخ ولكنها تصبح عبئًا إذا كانت مساحة المطبخ متواضعة، لذا فإننا لابد أن نحتفظ بهذه الأدوات في مكان خاص بعيدًا عن الاستخدام اليومي أو ربما التخلص منها إذا تأكدنا من عدم حاجتنا لها بشكل كامل.

8. السكاكين القديمة

Large Rustic Olive Wood Serving Board, The Rustic Dish The Rustic Dish مطبخأواني المطبخ
The Rustic Dish

Large Rustic Olive Wood Serving Board

The Rustic Dish
The Rustic Dish
The Rustic Dish

كثير من الناس يميلون إلى تراكم السكاكين في المطبخ حتى وإن كانت قديمة أو لم تعد تقطع بشكل جيد، هذه السكاكين تتأكسد بعد فترة ويصبح شكلها رديئًا في المطبخ بل وأنها قد تكون ضارة أيضًا، من الأفضل التخلص منها فورًا واستبدالها بطاقم من السكاكين الفولاذية جيدة الصنع فسوف يغنينا هذا عن كل هذه السكاكين القديمة.

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9. الطعام منتهي الصلاحية

Surrey kitchen Lewis Alderson مطبخرفوف وأدراج
Lewis Alderson

Surrey kitchen

Lewis Alderson
Lewis Alderson
Lewis Alderson

ربما لا ندرك أهمية تنظيف الثلاجة ودواليب الخزين بشكل دوري إلا عندما نصطدم بالرائحة الكريهة للطعام المنتهي الصلاحية ونجد أننا مضطرون لتنظيفهم بشكل جذري، لماذا إذا ننتظر؟ إن هذه الخطوة توفر علينا الكثير من الجهد والتعب والتعرض للأمراض والروائح الكريهة وتحفظ مطابخنا جميلة ونظيفة.

10. العلب التي بلا أغطية والأغطية التي بلا علب

Set Of 4 Ridged Melamine Stacking Bowls With Lids Dotcomgiftshop مطبخمخزن
Dotcomgiftshop

Set Of 4 Ridged Melamine Stacking Bowls With Lids

Dotcomgiftshop
Dotcomgiftshop
Dotcomgiftshop

أحيانًا نفاجأ ببعض العلب التي ليس لها أغطية أو العكس نظرًا لضياع أو كسر أجزاءها الأخرى والتي تصبح بلا فائدة إذا راكمناها في الأدراج دون استخدام، لذا علينا التخلص منها فورًا والحفاظ طوال الوقت على العلب المكتملة لأنها هي التي تستخدم في الواقع.

11. الأوراق والمغناطيس على باب الثلاجة

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en masse bespoke

Felsted – Essex

en masse bespoke
en masse bespoke
en masse bespoke

من الأفضل تنظيف باب الثلاجة أولًا بأول من الأوراق المكتوبة و المغناطيس الغير مستغل لأنه يعطي انطباعًا بالعشوائية والفوضى لشكل المطبخ العام.

12. أوراق الوصفات التي تملأ الفراغ

Shaker kitchen by Harvey Jones Harvey Jones Kitchens مطبخ
Harvey Jones Kitchens

Shaker kitchen by Harvey Jones

Harvey Jones Kitchens
Harvey Jones Kitchens
Harvey Jones Kitchens

أحيانًا نلجأ لكتابة وصفات الطعام على الأوراق أو ربما طباعتها عبر الانترنت واستخدامها ولكننا بعد ذلك نتركها في المطبخ لتتجمع جميعًا وتصنع لنا فراغًا فوضاويًا كئيبًا، لذا علينا جمعها جميعًا والتخلص منها حتى لا تضر بالشكل العام للمطبخ.

13. الزجاجات البلاستيكية

Vöslauer , POLKA POLKA غرفة السفرةأواني خزفية وزجاجية
POLKA

Vöslauer

POLKA
POLKA
POLKA

الترطيب مهم، ولكن… هل نحن بحاجة حقًا إلى العديد من الزجاجات البلاستيكية؟ الزجاجات البلاستيكية ليست جيدة في إعادة الاستخدام بشكل عام، لذلك بدلا منها يمكننا أن نستعيض عنها بالزجاجات المصنوعة من الزجاج والتي هي أكثر صحية وترتيبًا.

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