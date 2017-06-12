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خطة كاملة لترتيب المطبخ قبل عزائم رمضان

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Minicucina L 145 , LA BOTTEGA DEL FALEGNAME LA BOTTEGA DEL FALEGNAME مطبخ خشب نقي Green
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إذا أردت بيتًا نظيف ومنظم فأبدأ بالمطبخ أولًا، فالمطبخ النظيف يمنحك منزلًا نظيفًا، بحيث يمكنك ابتباع الخطة التالية لمعرفة كيف تقوم بترتيب مطبخك في رمضان، وذلك سوف يجنبك الفوضى وبعثرة الأشياء أو فقدانها..

بالإضافة إلى ذلك فإن سرعة تحضير الإفطار في رمضان تتطلب أن تكون كل الأدوات والأطعمة الغذائية مرتبة ومنظمة في ومتناول يديك، لذلك نقدم لك اليوم في هذا المقال خطة كاملة يمكن أن تكون الحل الرائع لترتيب المطبخ في رمضان.

1. تفريغ خزانات المطبخ

Farbkollektionen für Schiebetüren, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH مطبخ Blue
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

إعادة ترتيب الخزانات أمرًا مهم للغاية، فرغي كل محتويات خزانات المطبخ، ثم ابدأي ترتيبها من جديد ووضع كل شيء في مكانه المخصص، وتخلصي مما لا تستخدميه للتخلص من الأشياء القديمة وترك مساحة مناسبة لأغراض رمضان.

2. فرز الأواني والتخلص من الأشياء الزائدة

Minicucina L 145 , LA BOTTEGA DEL FALEGNAME LA BOTTEGA DEL FALEGNAME مطبخ خشب نقي Green
LA BOTTEGA DEL FALEGNAME

LA BOTTEGA DEL FALEGNAME
LA BOTTEGA DEL FALEGNAME
LA BOTTEGA DEL FALEGNAME

يمكنك التخلص من الأواني القديمة والتالفة أو تلك التي عفى عليها الزمن، والاحتفاظ فقط بتلك النظيفة المناسبة والصالحة للاستخدام، ثم رتبيهم في الأرفف والأدراج حسب كثرة الاستخدام فهذا سيجعل العملية أسهل.

3. تخصيص منطقة للعمل

NEW! 2015 Kitchen: PORTLAND + ARCOS Schmidt Palmers Green مطبخ
Schmidt Palmers Green

NEW! 2015 Kitchen: PORTLAND + ARCOS

Schmidt Palmers Green
Schmidt Palmers Green
Schmidt Palmers Green

من المهم جدًا تخصيص منطقة للعمل، فإذا كنت لا تملكي منضدة كبيرة لإعداد الطعام، فيمكنك خلق جزء صغير للعمل كهذا..

استخدم رف بحدود مفصلية يسمح بالفتح و الغلق عند الحاجة إليه و يصمم عادة من الخشب لسهولة الاستخدام و التفصيل و يمكنك أن تخصصه ليكون الرف الذي تقطع عليه الخضروات و اللحوم بدلاً من أن تشتري خشب منفصل.

4. ترتيب المواد الغذائية على الأرفف مع استغلال المساحة

Peponi House STUDIO [D] TALE مطبخ
STUDIO [D] TALE

Peponi House

STUDIO [D] TALE
STUDIO [D] TALE
STUDIO [D] TALE

استخدم أرفف زجاجية فوق بعضها أعلى منطقة الحوض الغير مستغلة مفيدة لمطبخك خاصة إن كان ضيق حيث تبدو رائعة لتخزين المواد الغذائية وترتيبها بالقرب من يديك في حين أنك استخدمت المساحة الغير مستهلكة.

5. ترتيب أداوات الطهي

Olea , Bodrum Femaş Mobilya Bodrum Femaş Mobilya مطبخأواني المطبخ
Bodrum Femaş Mobilya

Bodrum Femaş Mobilya
Bodrum Femaş Mobilya
Bodrum Femaş Mobilya

بالطبع تحتاجين إلى ترتيب مثالي لأدوات الطهي، لكي تكون قريبة من يديك أثناء إعداد الطعام، ولا أفضل من أن تكون بجانب الحوض أيضَا لسهولة تنظيفها أول بأول..

مكنك تصميم مصفاة ذكية للأواني والمعالق والسكاكين بشكل ذكي وهو فريد ومصنوع من الاستانلس سهل التنظيف ولا يصدأ

6. أوعية التخزين البسيطة

Modern Wooden House (Modern Ahşap Ev), Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop مطبخ
Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop

Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop
Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop
Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop

الوعاء البلاستيكي أو الزجاجي اكسسوار بسيط في المطبخ وحلاً وطوق نجاه لتخزيين الفاكهة التي تحتار أين تخزنها في مطبخك وذلك لحفظها حتى ياتي موعد الإفطار ويمكن تفريغها في أطباق للحصول على وجبة صغيرة شهية.

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