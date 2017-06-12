خطة كاملة لترتيب المطبخ قبل عزائم رمضان

إذا أردت بيتًا نظيف ومنظم فأبدأ بالمطبخ أولًا، فالمطبخ النظيف يمنحك منزلًا نظيفًا، بحيث يمكنك ابتباع الخطة التالية لمعرفة كيف تقوم بترتيب مطبخك في رمضان، وذلك سوف يجنبك الفوضى وبعثرة الأشياء أو فقدانها..
بالإضافة إلى ذلك فإن سرعة تحضير الإفطار في رمضان تتطلب أن تكون كل الأدوات والأطعمة الغذائية مرتبة ومنظمة في ومتناول يديك، لذلك نقدم لك اليوم في هذا المقال خطة كاملة يمكن أن تكون الحل الرائع لترتيب المطبخ في رمضان.
إعادة ترتيب الخزانات أمرًا مهم للغاية، فرغي كل محتويات خزانات المطبخ، ثم ابدأي ترتيبها من جديد ووضع كل شيء في مكانه المخصص، وتخلصي مما لا تستخدميه للتخلص من الأشياء القديمة وترك مساحة مناسبة لأغراض رمضان.
يمكنك التخلص من الأواني القديمة والتالفة أو تلك التي عفى عليها الزمن، والاحتفاظ فقط بتلك النظيفة المناسبة والصالحة للاستخدام، ثم رتبيهم في الأرفف والأدراج حسب كثرة الاستخدام فهذا سيجعل العملية أسهل.
من المهم جدًا تخصيص منطقة للعمل، فإذا كنت لا تملكي منضدة كبيرة لإعداد الطعام، فيمكنك خلق جزء صغير للعمل كهذا..
استخدم رف بحدود مفصلية يسمح بالفتح و الغلق عند الحاجة إليه و يصمم عادة من الخشب لسهولة الاستخدام و التفصيل و يمكنك أن تخصصه ليكون الرف الذي تقطع عليه الخضروات و اللحوم بدلاً من أن تشتري خشب منفصل.
استخدم أرفف زجاجية فوق بعضها أعلى منطقة الحوض الغير مستغلة مفيدة لمطبخك خاصة إن كان ضيق حيث تبدو رائعة لتخزين المواد الغذائية وترتيبها بالقرب من يديك في حين أنك استخدمت المساحة الغير مستهلكة.
بالطبع تحتاجين إلى ترتيب مثالي لأدوات الطهي، لكي تكون قريبة من يديك أثناء إعداد الطعام، ولا أفضل من أن تكون بجانب الحوض أيضَا لسهولة تنظيفها أول بأول..
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الوعاء البلاستيكي أو الزجاجي اكسسوار بسيط في المطبخ وحلاً وطوق نجاه لتخزيين الفاكهة التي تحتار أين تخزنها في مطبخك وذلك لحفظها حتى ياتي موعد الإفطار ويمكن تفريغها في أطباق للحصول على وجبة صغيرة شهية.
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