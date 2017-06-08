7 أخطاء قد ترتكبها عند تغيير ترتيب الأثاث

بعد فترة من وجودنا في المنزل قد نشعر بالملل والاعتياد لشكل الأثاث ووضعه ونحتاج إلى إعادة ترتيبه. ولكن إذا كان الأمر عشوائيًا وبدون الأخذ في الاعتبار الأخطاء التي من الممكن أن ترتكبها يمكن للعملية أن تتحول إلى كارثة. في هذا المقال نقدم لك بعض الأخطاء لتحرص على تجنبها وتحصل على ترتيب جديد بدون مشاكل.