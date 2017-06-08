7 أخطاء قد ترتكبها عند تغيير ترتيب الأثاث

بعد فترة من وجودنا في المنزل قد نشعر بالملل والاعتياد لشكل الأثاث ووضعه ونحتاج إلى إعادة ترتيبه. ولكن إذا كان الأمر عشوائيًا وبدون الأخذ في الاعتبار الأخطاء التي من الممكن أن ترتكبها يمكن للعملية أن تتحول إلى كارثة. في هذا المقال نقدم لك بعض الأخطاء لتحرص على تجنبها وتحصل على ترتيب جديد بدون مشاكل.
تغيير مكان الأثاث بشكل عشوائي بدون وجود خطة محددة قد ينتج عنه ضياع الوقت والجهد مع الحصول على نتتيجة غير مرضية بالمرة. خذ بعض الوقت لتخيل ما ستفعله ومعرفة كيف ستحرك الأثاث بشكل محسوب حتى لا يعيق بعضه الآخر.
عند تغيير ترتيب الأثاث قد يحدث أحيانًا أن يفقد الديكور التجانس بسبب اختلاف أحجام وأشكال الأثاث وألوانه. إذا كنت ستضطر لفعل ذلك فحاول أن تخلق تجانسًا بينهم قدر الإمكان حتى ولو ستقوم بتغيير اللون أو المنسوجات لإحداث التوازن المطلوب.
من الأخطاء الشائعة التي يقوم بها من ينقل الأثاث من مكان إلى مكان هي جرّ الأثاث وعدم حمله مما يتسبب في تجريح الأرض والأثاث نفسه وربما يصل الأمر إلى إفساد الحوائط. قم بالاستعانة بمن يحمل الأثاث معك وحاول أن تفرغ محتويات الأدراج والدواليب قدر الإمكان قبل نقلها.
لا نختلف على أن راحة ساكني المنزل هي الأولوية عند تصميمه ولكن ضع في اعتبارك عند إعادة ترتيب الأثاث أن يكون ضيوفك مرتاحين وأن نظام المنزل الجديد جاهز لاستقبالهم بدون الشعور بالضيق والعشوائية.
عند تغيير أماكن الأثاث ربما قد يحدث أن تعيق ضوء الشمس وتغلق النافذة بدون قصد ظنًا منك أيضًا أنها ليست بهذه الأهمية الكبيرة. حافظ على منافذ الضوء الطبيعي وأيضًا لا تهمل وضع الأثاث الذي مع إعاقة الضوء قد يترك ظلال غير محببة.
عندما تقوم بإعدة ترتيب الأثاث فهذا يعني أنك ستنقل الكثير منه، فاستغل ذلك وقم بإزالة كل ما هو قديم وتخلص من كل ما لا تحتاجه.
حتى بعد وضعك لخطة محكمة، بعد التطبيق قد تجد مشاكل لم تضعها في الحسبان أو أفكار أفضل. لا تتمسك بجمود بالخطة الأولية وعدّل عليها حتى يرضيك الترتيب.