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7 أخطاء قد ترتكبها عند تغيير ترتيب الأثاث

ريم عوض ريم عوض
DEPARTAMENTO EN LA CONDESA II, MAAD arquitectura y diseño MAAD arquitectura y diseño إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
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بعد فترة من وجودنا في المنزل قد نشعر بالملل والاعتياد لشكل الأثاث ووضعه ونحتاج إلى إعادة ترتيبه. ولكن إذا كان الأمر عشوائيًا وبدون الأخذ في الاعتبار الأخطاء التي من الممكن أن ترتكبها يمكن للعملية أن تتحول إلى كارثة. في هذا المقال نقدم لك بعض الأخطاء لتحرص على تجنبها وتحصل على ترتيب جديد بدون مشاكل.

1- عدم وجود خطة

Prados #2, MX Taller de Arquitectura & Diseño MX Taller de Arquitectura & Diseño غرفة السفرة بلاط Wood effect
MX Taller de Arquitectura &amp; Diseño

MX Taller de Arquitectura & Diseño
MX Taller de Arquitectura &amp; Diseño
MX Taller de Arquitectura & Diseño

تغيير مكان الأثاث بشكل عشوائي بدون وجود خطة محددة قد ينتج عنه ضياع الوقت والجهد مع الحصول على نتتيجة غير مرضية بالمرة. خذ بعض الوقت لتخيل ما ستفعله ومعرفة كيف ستحرك الأثاث بشكل محسوب حتى لا يعيق بعضه الآخر.

2- عدم تجانس الأثاث

Muebles ambientados, Casa & Stylo, Concordia Casa & Stylo, Concordia غرفة المعيشة
Casa &amp; Stylo, Concordia

Casa & Stylo, Concordia
Casa &amp; Stylo, Concordia
Casa & Stylo, Concordia

عند تغيير ترتيب الأثاث قد يحدث أحيانًا أن يفقد الديكور التجانس بسبب اختلاف أحجام وأشكال الأثاث وألوانه. إذا كنت ستضطر لفعل ذلك فحاول أن تخلق تجانسًا بينهم قدر الإمكان حتى ولو ستقوم بتغيير اللون أو المنسوجات لإحداث التوازن المطلوب.

3- جرّ الأثاث بدلًا من حمله

"PROYECTO LDZ26", PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores غرفة السفرة
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

من الأخطاء الشائعة التي يقوم بها من ينقل الأثاث من مكان إلى مكان هي جرّ الأثاث وعدم حمله مما يتسبب في تجريح الأرض والأثاث نفسه وربما يصل الأمر إلى إفساد الحوائط. قم بالاستعانة بمن يحمل الأثاث معك وحاول أن تفرغ محتويات الأدراج والدواليب قدر الإمكان قبل نقلها.

4- تجاهل الزوّار

DEPARTAMENTO EN LA CONDESA II, MAAD arquitectura y diseño MAAD arquitectura y diseño إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
MAAD arquitectura y diseño

MAAD arquitectura y diseño
MAAD arquitectura y diseño
MAAD arquitectura y diseño

لا نختلف على أن راحة ساكني المنزل هي الأولوية عند تصميمه ولكن ضع في اعتبارك عند إعادة ترتيب الأثاث أن يكون ضيوفك مرتاحين وأن نظام المنزل الجديد جاهز لاستقبالهم بدون الشعور بالضيق والعشوائية.

5- منع دخول الضوء

Interiores de Casas en Steel Framing, Steel Framing Argentina Steel Framing Argentina غرفة المعيشة حديد Metallic/Silver
Steel Framing Argentina

Steel Framing Argentina
Steel Framing Argentina
Steel Framing Argentina

عند تغيير أماكن الأثاث ربما قد يحدث أن تعيق ضوء الشمس وتغلق النافذة بدون قصد ظنًا منك أيضًا أنها ليست بهذه الأهمية الكبيرة. حافظ على منافذ الضوء الطبيعي وأيضًا لا تهمل وضع الأثاث الذي مع إعاقة الضوء قد يترك ظلال غير محببة.

6- عدم استغلال فرصة النقل

Depto FL, MeMo arquitectas MeMo arquitectas غرفة السفرة
MeMo arquitectas

MeMo arquitectas
MeMo arquitectas
MeMo arquitectas

عندما تقوم بإعدة ترتيب الأثاث فهذا يعني أنك ستنقل الكثير منه، فاستغل ذلك وقم بإزالة كل ما هو قديم وتخلص من كل ما لا تحتاجه.

7- التمسك بالخطة رغم الخطأ

Prados #2, MX Taller de Arquitectura & Diseño MX Taller de Arquitectura & Diseño الممر الصناعي، الرواق، الدرج.
MX Taller de Arquitectura &amp; Diseño

MX Taller de Arquitectura & Diseño
MX Taller de Arquitectura &amp; Diseño
MX Taller de Arquitectura & Diseño

حتى بعد وضعك لخطة محكمة، بعد التطبيق قد تجد مشاكل لم تضعها في الحسبان أو أفكار أفضل. لا تتمسك بجمود بالخطة الأولية وعدّل عليها حتى يرضيك الترتيب.

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