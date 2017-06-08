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كيف ترتب مائدة الطعام بشكل صحيح

ريم عوض ريم عوض
homify غرفة السفرة خشب
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في رمضان نهتم كثيرًا بالأكل وأصناف الطعام المختلفة وربما قد يجعلنا ذلك نغفل عن ترتيب المائدة بشكل لائق ويصبح كل تركيزنا منصب على وضع الأصناف على المائدة وفقط. في هذا المقال نقدم لكم نصائح لكيفية ترتيب مائدة الطعام بشكل صحيح لتصبح تجربة الإفطار ممتعة لك ولضيوفك.

ديكور المكان

Verschiedene Kundenprojekte, Hunke & Bullmann Hunke & Bullmann غرفة السفرة Brown
Hunke &amp; Bullmann

Hunke & Bullmann
Hunke &amp; Bullmann
Hunke & Bullmann

اهتم بنظافة الطاولة وما حولها والديكور المحيط بها، قم بإزالة الأتربة والفوضى وقم بكنس الأرضية. ضع بعض التفاصيل الديكورية الجميلة مثل الشموع والورود البسيطة ولكن لا تكدس الطاولة.

المفارش

Baita, L'Antica s.a.s. L'Antica s.a.s. غرفة السفرة
L&#39;Antica s.a.s.

L'Antica s.a.s.
L&#39;Antica s.a.s.
L'Antica s.a.s.

الراحة: قبل وضع المفرش الخارجي، ضع مفرش قطني سميك اسفله (فوق الطاولة مباشرة) لتزيد الشعور بالراحة لك ولزائريك عندما يسندون على الطاولة. 

الشكل: إذا كانت طاولة السفرة دائرية فهذا لا يعني أن المفرش يجب أن يكون دائريًا أيضًا ولكن أفضل اختيار هو وضع مفرش مربّع.

كي المفرش: افعل ذلك قبل وضعه على الطاولة وتأكد من معرفة أماكن أدوات الطعام وكيف سترتبها لتجنب جرّها على المفرش وإفساد ما قمت بفرده.

المقاسات: من الأفضل يتدلى على جانبي الطاولة من 20 لـ 40 سنتيمتر.

رتب الأدوات

homify غرفة السفرة خشب
homify

homify
homify
homify

ضع الأطباق بشكل موازي للطاولة خاصة إذا كانت مربعة أو مستطيلة، على بعد حوالي 5 سنتيمتر من طرف الطاولة. طبقين بحجمين مختلفين فوق بعضهما البعض. ومن الأفضل أن تجعل لكل شخص على المائدة مساحة لا تفل عن 60 سنتيمتر حتى لا يشعر الضيوف بالضيق أثناء الجلوس.

على جانبي الأطباق قم بوضع السكينة والملعقة على اليمين والشوكة على اليسار، حيث تكون الأداة الأكبر حجمًا في الداخل والأصغر في الخارج.

أما بالنسبة للأكواب فيفضّل أن يكون هناك كأس للعصير وكوب للمياة ويتم وضعهم أمام الأطباق.

ولا تضع أبدًا الأكل في علبه إذا كنت قد طلبت طعامًا جاهزًا ولكن وزرعه بشكل مناسب في الأطباق.

المقبلات

Sulivan Road, Hurlingham, SW6, APT Renovation Ltd APT Renovation Ltd غرفة السفرة
APT Renovation Ltd

APT Renovation Ltd
APT Renovation Ltd
APT Renovation Ltd

وزّع المقبلات والبهارات في أماكن مختلفة على الطاولة ليصل لها الجميع بسهولة وتكون في متناولهم. تأكد من وجود نفس المجموعة مكررة لكل ثلاثة أشخاص على الطاولة. 

الفوط والمناديل

Townhouse in style of an art deco, Design studio by Anastasia Kovalchuk Design studio by Anastasia Kovalchuk غرفة السفرة
Design studio by Anastasia Kovalchuk

Design studio by Anastasia Kovalchuk
Design studio by Anastasia Kovalchuk
Design studio by Anastasia Kovalchuk

من أهم الأشياء التي يتوقع الضيف وجودها هي المناديل وفوط الطعام. تأكد من وجودها على الطاولة وطي فوط الطعام بشكل جمالي يفتح شهيتهم!

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