كيف ترتب مائدة الطعام بشكل صحيح

في رمضان نهتم كثيرًا بالأكل وأصناف الطعام المختلفة وربما قد يجعلنا ذلك نغفل عن ترتيب المائدة بشكل لائق ويصبح كل تركيزنا منصب على وضع الأصناف على المائدة وفقط. في هذا المقال نقدم لكم نصائح لكيفية ترتيب مائدة الطعام بشكل صحيح لتصبح تجربة الإفطار ممتعة لك ولضيوفك.
اهتم بنظافة الطاولة وما حولها والديكور المحيط بها، قم بإزالة الأتربة والفوضى وقم بكنس الأرضية. ضع بعض التفاصيل الديكورية الجميلة مثل الشموع والورود البسيطة ولكن لا تكدس الطاولة.
الراحة: قبل وضع المفرش الخارجي، ضع مفرش قطني سميك اسفله (فوق الطاولة مباشرة) لتزيد الشعور بالراحة لك ولزائريك عندما يسندون على الطاولة.
الشكل: إذا كانت طاولة السفرة دائرية فهذا لا يعني أن المفرش يجب أن يكون دائريًا أيضًا ولكن أفضل اختيار هو وضع مفرش مربّع.
كي المفرش: افعل ذلك قبل وضعه على الطاولة وتأكد من معرفة أماكن أدوات الطعام وكيف سترتبها لتجنب جرّها على المفرش وإفساد ما قمت بفرده.
المقاسات: من الأفضل يتدلى على جانبي الطاولة من 20 لـ 40 سنتيمتر.
ضع الأطباق بشكل موازي للطاولة خاصة إذا كانت مربعة أو مستطيلة، على بعد حوالي 5 سنتيمتر من طرف الطاولة. طبقين بحجمين مختلفين فوق بعضهما البعض. ومن الأفضل أن تجعل لكل شخص على المائدة مساحة لا تفل عن 60 سنتيمتر حتى لا يشعر الضيوف بالضيق أثناء الجلوس.
على جانبي الأطباق قم بوضع السكينة والملعقة على اليمين والشوكة على اليسار، حيث تكون الأداة الأكبر حجمًا في الداخل والأصغر في الخارج.
أما بالنسبة للأكواب فيفضّل أن يكون هناك كأس للعصير وكوب للمياة ويتم وضعهم أمام الأطباق.
ولا تضع أبدًا الأكل في علبه إذا كنت قد طلبت طعامًا جاهزًا ولكن وزرعه بشكل مناسب في الأطباق.
وزّع المقبلات والبهارات في أماكن مختلفة على الطاولة ليصل لها الجميع بسهولة وتكون في متناولهم. تأكد من وجود نفس المجموعة مكررة لكل ثلاثة أشخاص على الطاولة.
من أهم الأشياء التي يتوقع الضيف وجودها هي المناديل وفوط الطعام. تأكد من وجودها على الطاولة وطي فوط الطعام بشكل جمالي يفتح شهيتهم!