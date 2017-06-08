كيف ترتب مائدة الطعام بشكل صحيح

الراحة: قبل وضع المفرش الخارجي، ضع مفرش قطني سميك اسفله (فوق الطاولة مباشرة) لتزيد الشعور بالراحة لك ولزائريك عندما يسندون على الطاولة.

الشكل: إذا كانت طاولة السفرة دائرية فهذا لا يعني أن المفرش يجب أن يكون دائريًا أيضًا ولكن أفضل اختيار هو وضع مفرش مربّع.

كي المفرش: افعل ذلك قبل وضعه على الطاولة وتأكد من معرفة أماكن أدوات الطعام وكيف سترتبها لتجنب جرّها على المفرش وإفساد ما قمت بفرده.

المقاسات: من الأفضل يتدلى على جانبي الطاولة من 20 لـ 40 سنتيمتر.